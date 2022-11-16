«Чат нытья» и песни из «Фиксиков»: сервис «Эйч» запустил платформу, где российские ИТ-команды делятся своей «кухней» Статьи редакции
Какие задачи решают и какую музыку слушают, когда проводят «котодни» и как наказывают тех, кто опоздал на летучку.
- Сервис карьерных консультаций «Эйч» запустил платформу «Эйч Teams» — там различные команды российских технологических и финансовых компаний рассказывают про свою корпоративную культуру и публикуют вакансии.
- Пока на платформе представлено семь организаций — это Х5 Tech, «Росбанк», «Билайн», «Альфа-банк», «Самокат», Ozon и «Эйч». В будущем создатели проекта планируют привлечь и других.
- У каждой команды есть профиль, где она рассказывает о сотрудниках, задачах, необычных правилах и делится плейлистом на «Яндекс Музыке». Так, коллектив приложения «Росбанка», например, признался, что называет разработчиков Baguette. Команда распродаж Ozon рассказала, что у них есть отдельный чат для нытья. Инженеры «Билайна» выложили музыкальную подборку с саундтреком из мультфильма «Фиксики». А в команде управления «Подпиской» X5 Tech есть правило: «среди заказанных в офис пицц парочка должна быть без мяса, грибов, морепродуктов, хлеба и углеводов».
- На сайте «Эйч Teams» соискатель также может пройти тест, чтобы узнать, какой команде он больше подходит по духу. Среди вопросов — вкусовые и музыкальные предпочтения, любимые виды досуга и другие.
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«среди заказанных в офис пицц парочка должна быть без мяса, грибов, морепродуктов, хлеба и углеводов»
Ахахаха! Вот это шутка! Аахахахаа! Ой, не могу, рыдаю просто! Аахаха, ща животик надорву. Боги юмора просто!
парочка должна быть не пиццами просто
казалось бы при чем тут песни из фиксиков
Запустите свой чат и там свои песни включайте 😂
То чувство, когда у "Пятерочки" с тобой один вкус на мемы
Пицца без углеводов это салат вроде?
Есть кето пицца, там почти нет углеводов
Самое полезное – чат нытья от Озон. Можно нытиков угомонить или ликвидировать. Остальное – тлен.