Карьера
Артур Томилко

«Чат нытья» и песни из «Фиксиков»: сервис «Эйч» запустил платформу, где российские ИТ-команды делятся своей «кухней» Статьи редакции

Какие задачи решают и какую музыку слушают, когда проводят «котодни» и как наказывают тех, кто опоздал на летучку.

Главная страница «Эйч Teams»
  • Сервис карьерных консультаций «Эйч» запустил платформу «Эйч Teams» — там различные команды российских технологических и финансовых компаний рассказывают про свою корпоративную культуру и публикуют вакансии.
  • Пока на платформе представлено семь организаций — это Х5 Tech, «Росбанк», «Билайн», «Альфа-банк», «Самокат», Ozon и «Эйч». В будущем создатели проекта планируют привлечь и других.
  • У каждой команды есть профиль, где она рассказывает о сотрудниках, задачах, необычных правилах и делится плейлистом на «Яндекс Музыке». Так, коллектив приложения «Росбанка», например, признался, что называет разработчиков Baguette. Команда распродаж Ozon рассказала, что у них есть отдельный чат для нытья. Инженеры «Билайна» выложили музыкальную подборку с саундтреком из мультфильма «Фиксики». А в команде управления «Подпиской» X5 Tech есть правило: «среди заказанных в офис пицц парочка должна быть без мяса, грибов, морепродуктов, хлеба и углеводов».
  • На сайте «Эйч Teams» соискатель также может пройти тест, чтобы узнать, какой команде он больше подходит по духу. Среди вопросов — вкусовые и музыкальные предпочтения, любимые виды досуга и другие.
Страница редакции приложения «Самокат»

#новость #эйч

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8 комментариев
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 Слегка Придурковатый

«среди заказанных в офис пицц парочка должна быть без мяса, грибов, морепродуктов, хлеба и углеводов»

Ахахаха! Вот это шутка! Аахахахаа! Ой, не могу, рыдаю просто! Аахаха, ща животик надорву. Боги юмора просто!

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Ann B.

парочка должна быть не пиццами просто

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Святослав М.

казалось бы при чем тут песни из фиксиков

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Ха Ха

Запустите свой чат и там свои песни включайте 😂

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Маргарита Михайлова

То чувство, когда у "Пятерочки" с тобой один вкус на мемы

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Ilya A.

Пицца без углеводов это салат вроде?

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Aleks White

Есть кето пицца, там почти нет углеводов

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Вадим Д.

Самое полезное – чат нытья от Озон. Можно нытиков угомонить или ликвидировать. Остальное – тлен.

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