Соглашаетесь на «хардкорный» Twitter или увольняетесь: Маск поставил ультиматум команде соцсети — WP Статьи редакции
После увольнения разработчиков, публично критиковавших нового владельца компании.
- Утром 16 ноября 2022 года Илон Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Об этом пишут The Washington Post и Forbes со ссылкой на его электронное письмо.
- Чтобы остаться в компании, нужно нажать «да» по ссылке в письме. Все, кто не подтвердил своё согласие к вечеру 17 ноября, получат выходное пособие в размере трёхмесячной зарплаты.
- В письме сказано, что Twitter должен стать «чрезвычайно хардкорным»: это будет означать «работать много часов с высокой интенсивностью». В компании не ответили на запрос о комментарии.
- Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года — и сразу, по данным СМИ, уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября компания уволила половину штата (около 3700 человек), а сам предприниматель запретил удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам».
- В середине ноября Илон Маск после публичной перепалки с двумя разработчиками Twitter уволил их. По данным Platformer, из компании уволили ещё около 20 сотрудников после того, как они раскритиковали Маска в Slack.
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Ну вот, закончилось правление казуалов – пришёл бумер и установил свои правила :)
Правление казуалов? Тоже работаешь по 12 часов в день и делаешь какую-то неведомую хрень, которую потребует сделать начальник?
Причём реально радикальный бумер.
Мне кажется это просто стёб, паникеры послетают, а у оставшихся не будет никакого хардкора)
я бы забрал 3х зп и пошел бы искать работу в нормальном месте, без конкурсов и хуй пойми каких условий
вроде в сети всплывали ряд комментариев бывших коллег Илона по работе в Тесле. Писали, что Илон жестит и заставляет работать)
И даже наооборот - будут сидеть с Маском травку покуривать :-)
прям как на заводах теслы когда Маск прям как советский началник призывала кранчить что бы план закрыть к концу года
А что в его понимании хардкорный режим? Что мешает нажать «Да» и посмотреть что будет? Может хардкорный режим интереснее обычного, или обычный был легче нового хардкорного? Ну а если там будет какая-то жесть, типо «сидим в офисе по 16 часов в сутки и нет больничных даже для тех, кто в реанимации», то уйти позже.
То есть поступить по русской традиции «Авось»? С другой стороны, понятно, что хардкорить по увеличению рабочих часов и так далее он не сможет, так как с таким количество увольнений и так далее там трудовая инспекция офис сняла наверное рядом с Твиттером, но вот заебать в рамках 8-часового дня, думаю, можно ой как сильно
Уйдешь добровольно - не будет трех зп
Значит делать что прикажут и не задавать лишних вопросов, особенно публично, остров свободы заканчивается, начинается суровая рубка банального бабла и разворот на традиционные ценности, т.е. отработка республиканской повестки.
Тебя увволять по статье за несоответствие, а это немного другое
Начинаем день по классике - с новостей про твиттер
13:48 МСК, так что продолжаем.
Не просто про Твиттер, про Маска и Твиттер
Мда, даже зная, что Маск крайне требователен к своим сотрудникам в Space X и Tesla, я все думал это связано с серьезной ответственностью, как никак ракеты и искусственный интеллект. Но блин, я даже подумать не мог, что придя в соц. сеть он начнет свое "правление" с массовых репрессий.... Как это... По русски что ли...
он отдал кучу денег за эту соц.сеть,акции которой из за истории с ботами упали
Отчасти, соцсеть формирующая рынки, политику, настроения целых стран итп. Куда важнее чем электро кары и ракеты.
Слишком пренебрежительное отношение к инструменту, который пздц как влияет на общество у огромного большинства.
А Илон вроде понимает всю важность.
Твиттер это большая политика, намного серьезнее ракет и автомобилей.
Для маска увольнение сотрудников как буд то потеха какая то
Это для нас тут потеха, а чел пытается наладить свой новый бизнес, а не платить дармоедам.
Да обычный приход альфаменеджера, который ежедневно происходит во множестве компаний.
Но тут Маск, и на каждый его пук нужно создавать новость на главной.
АААА Маск написал письмо!!!
АААА Маск пошел посрать!!!
и далее по списку
Если бы Маск действовал иначе, то Тесла была бы сечас не такая, какая она есть, а была бы похоже на горбаты Запорожец, а SpaceX запускал бы в лучше случае фейерверки...
Или нет, возможно уже на Марс кто-то бы слетал. Наивно предполагать, что вы знаете как оно бы было, никому не дана такая способность (пока не построили портал в параллельные миры).
Китаезы схавают твою Теслу, скринь...
ну да, сидел там человек 10 лет, в потолок плевал, да циферки релизов регулярно увеличивал, а тут что, работать придется?
Лицо работников твиттера, кто в отпуске без интернета представили?
А что Макс пытается сделать с твиттером? Тактика пока какая-то непонятная.
У компании оборот 4 млрд в год, убыток 1 млрд в год (т.е. они 4 зарабатывают, а тратят 5). Он пытается порезать косты и нарастить оборот, чтобы вывести актив в ноль. Актив станет дороже после этого сильно. Соцсетка с большой аудиторией и без убытков — профит.
— Сокращает штат.
— Режет бонусы, представительские расходы, аутсорсинг.
— Оптимизирует хостинг и прочие расходы.
— Добавит платных фич.
Интересно, что в понимании Маска так называемый хардкорный режим?
Маск красава
Он забыл сказать, какие плюшки будут за работу в хардкорном режиме. Кормить, как я понимаю, не планируется. Что еще? :)
Начать работать, а не пинать хуи, и выйти в плюс
Полное прекращение работы твиттера по всему миру
Выбор очевиден
Наконец-то расшевелил это болото. Давай, ебашь по-хардкору.
Интересно, ставки где-нибудь принимают на срок жизни Твиттера при Маске?
Да сотрудники, это приживалы, готовые хер сосать лишь бы зарплату получать. Но вопрос не в них, а в тех, кто им ставит задачи. Вот этих людей и нет в Twitter. Продакт-менеджеры - ключевые топы в любой цифровом бизнесе. А когда ты свою любимую серкретаршу на роль продакта ставишь, то херли ты ждешь каких-то результатов?
Только рок, только хардкор! А по вторникам 4 часа подряд танцуем танго! – Закончил рабочее совещание Маск.
Мне очень весело наблюдать за тем как у айтибоев схлопывается их мир с десятичасовыми созвонами и подъемом в 15 дня на удалёнке :З
какой-то узконаправоенный бигендерный хейт, а как же айти-элгэбэтэ-ку- бои?
Ну а куда им увольняться, в биг техах сейчас блок на набор сотрудников, инвестиции в стартапы скукожены и они столько в любом случае не вместят. Так что добро пожаловать на интересные конкурсы
Ну, надо однозначно жать кнопку Да. А потом, если не понравится - прийти к руководству и сказать - "Мне тут предложение и Гугл пришло интересное, ухожу"
А Маск такой
Меня больше беспокоит, что чуть ли не одним днём на рынок труда вышло n-е число специалистов с опытом работы в твиттер и фейсбук. Это создает охеренную конкуренцию.
Есть мнение, что реально ценных кадров из них не так много. Всякие 100500 менеджеров, овнеров, мастеров всякой х..ни создадут реальную конкуренцию разве что за места в макдональдсе. Просто компании открыто признают что нагуляли слишком много жира в ковид, но никто не решался снять футболку пока Маск не ворвался в это логово. Теперь вот и остальным не так страшно стало.
Сталин на минималках
тяжелое наследие апартеида
То есть можно ничего не делая получить 3-месячную зп? Охуеть (да, я слышал что Тойота 12 окладов вроде выплачивает сокращаемым). Наши скрепные компании наоборот стали бы ебать мозги чтобы по собственному ушли.
С другой стороны там наверное новогодняя премия впереди у них, так что шило на мыло
В Беларуси по сокращению тоже так. Другой вопрос, что у нас контрактная система и сокращения не проводят, а просто не продляют сотрудникам контракты
Тойота так только белым людям выплачивает,самих японцев в Японии просто пинком под зад выставляют как правило)
Твиттер 💩
Только Мытищи, только хардкор !!!!
репрессии от илона маска
Круто, молодец!
Разворошил гнездо хипстеров
Всё больше создается ощущение, что Маск это один из всадников надвигающегося пиз.. апокалипсиса, как минимум его пророк или агент.
уверен, что те, кто в каментах топит "за хардкор" на деле по-хардкору никогда и не работали. типичный бывшесовковый разраб, когда попадает в США уже чувствует, что его эксплуатируют, тк нагрузка тут выше, а уж по 12-16 часов в офисе это на пару месяцев в лучшем случае, потом выгорание и в утиль. а ввод нового сотрудника это 2+ месяца, да и взять вместо него фаанговца уволенного не выйдет, тот не пойдет на такой график, еще ж за еду никто не работает, может через года полтора. итого – вангую, что за пару недель подтянут концы и далее будут обычные 40 часов
Маск требует, чтобы серверы Twitter объяснили, для чего все эти провода: