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Локальный спрей

Соглашаетесь на «хардкорный» Twitter или увольняетесь: Маск поставил ультиматум команде соцсети — WP Статьи редакции

После увольнения разработчиков, публично критиковавших нового владельца компании.

  • Утром 16 ноября 2022 года Илон Маск поставил сотрудникам Twitter ультиматум: перейти на новый «хардкорный» режим или покинуть компанию с выходным пособием. Об этом пишут The Washington Post и Forbes со ссылкой на его электронное письмо.
  • Чтобы остаться в компании, нужно нажать «да» по ссылке в письме. Все, кто не подтвердил своё согласие к вечеру 17 ноября, получат выходное пособие в размере трёхмесячной зарплаты.
  • В письме сказано, что Twitter должен стать «чрезвычайно хардкорным»: это будет означать «работать много часов с высокой интенсивностью». В компании не ответили на запрос о комментарии.
  • Илон Маск купил Twitter в конце октября 2022 года — и сразу, по данным СМИ, уволил пять топ-менеджеров, в том числе генерального и финансового директоров. В начале ноября компания уволила половину штата (около 3700 человек), а сам предприниматель запретил удалёнку и призвал штат приготовиться к «тяжёлым временам».
  • В середине ноября Илон Маск после публичной перепалки с двумя разработчиками Twitter уволил их. По данным Platformer, из компании уволили ещё около 20 сотрудников после того, как они раскритиковали Маска в Slack.
Источник: Mike Blake / Reuters

#twitter #новость #илонмаск

5567 просмотров
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108 комментариев
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 Чайханщик

Ну вот, закончилось правление казуалов – пришёл бумер и установил свои правила :)

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Vadim Zaytsev

Правление казуалов? Тоже работаешь по 12 часов в день и делаешь какую-то неведомую хрень, которую потребует сделать начальник?

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12 комментариев
Павел Антипов
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Елизавета Дроздова

Причём реально радикальный бумер.

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1 комментарий
Andrey Kulakov

Мне кажется это просто стёб, паникеры послетают, а у оставшихся не будет никакого хардкора)

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Михаил Желтухин

я бы забрал 3х зп и пошел бы искать работу в нормальном месте, без конкурсов и хуй пойми каких условий

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5 комментариев
Alexander Klimanskiy

вроде в сети всплывали ряд комментариев бывших коллег Илона по работе в Тесле. Писали, что Илон жестит и заставляет работать)

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14 комментариев
Vitaly Karasik

И даже наооборот - будут сидеть с Маском травку покуривать :-)

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1 комментарий
dixi

прям как на заводах теслы когда Маск прям как советский началник призывала кранчить что бы план закрыть к концу года

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pavelknx

А что в его понимании хардкорный режим? Что мешает нажать «Да» и посмотреть что будет? Может хардкорный режим интереснее обычного, или обычный был легче нового хардкорного? Ну а если там будет какая-то жесть, типо «сидим в офисе по 16 часов в сутки и нет больничных даже для тех, кто в реанимации», то уйти позже.

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Александр Вараксин

То есть поступить по русской традиции «Авось»? С другой стороны, понятно, что хардкорить по увеличению рабочих часов и так далее он не сможет, так как с таким количество увольнений и так далее там трудовая инспекция офис сняла наверное рядом с Твиттером, но вот заебать в рамках 8-часового дня, думаю, можно ой как сильно

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2 комментария
Лиу СиньТао

Уйдешь добровольно - не будет трех зп

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1 комментарий
Денис Демидов

Значит делать что прикажут и не задавать лишних вопросов, особенно публично, остров свободы заканчивается, начинается суровая рубка банального бабла и разворот на традиционные ценности, т.е. отработка республиканской повестки.

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Disp Rosit

Тебя увволять по статье за несоответствие, а это немного другое

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1 комментарий
Никита Мардюков

Начинаем день по классике - с новостей про твиттер

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Вадим Д.

13:48 МСК, так что продолжаем.

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1 комментарий
Елизавета Дроздова

Не просто про Твиттер, про Маска и Твиттер

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Александр Зайцев

Мда, даже зная, что Маск крайне требователен к своим сотрудникам в Space X и Tesla, я все думал это связано с серьезной ответственностью, как никак ракеты и искусственный интеллект. Но блин, я даже подумать не мог, что придя в соц. сеть он начнет свое "правление" с массовых репрессий.... Как это... По русски что ли...

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Юрий Славутин

он отдал кучу денег за эту соц.сеть,акции которой из за истории с ботами упали

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4 комментария
Zilada

Отчасти, соцсеть формирующая рынки, политику, настроения целых стран итп. Куда важнее чем электро кары и ракеты.
Слишком пренебрежительное отношение к инструменту, который пздц как влияет на общество у огромного большинства.
А Илон вроде понимает всю важность.

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2 комментария
Денис Демидов

Твиттер это большая политика, намного серьезнее ракет и автомобилей.

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Владимир Гусев

Для маска увольнение сотрудников как буд то потеха какая то

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mirge

Это для нас тут потеха, а чел пытается наладить свой новый бизнес, а не платить дармоедам.

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Кирилл Макеев

Да обычный приход альфаменеджера, который ежедневно происходит во множестве компаний.
Но тут Маск, и на каждый его пук нужно создавать новость на главной.
АААА Маск написал письмо!!!
АААА Маск пошел посрать!!!
и далее по списку

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Alex Dem

Если бы Маск действовал иначе, то Тесла была бы сечас не такая, какая она есть, а была бы похоже на горбаты Запорожец, а SpaceX запускал бы в лучше случае фейерверки...

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RomanistHere

Или нет, возможно уже на Марс кто-то бы слетал. Наивно предполагать, что вы знаете как оно бы было, никому не дана такая способность (пока не построили портал в параллельные миры).

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Александр Петров

Китаезы схавают твою Теслу, скринь...

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Вася Пражкин
это будет означать «работать много часов с высокой интенсивностью»

ну да, сидел там человек 10 лет, в потолок плевал, да циферки релизов регулярно увеличивал, а тут что, работать придется?

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Морат Яз
Все, кто не подтвердил своё согласие к вечеру 17 ноября, получат выходное пособие в размере трёхмесячной зарплаты.

Лицо работников твиттера, кто в отпуске без интернета представили?

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Артемий Володин

А что Макс пытается сделать с твиттером? Тактика пока какая-то непонятная.

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pavelknx

У компании оборот 4 млрд в год, убыток 1 млрд в год (т.е. они 4 зарабатывают, а тратят 5). Он пытается порезать косты и нарастить оборот, чтобы вывести актив в ноль. Актив станет дороже после этого сильно. Соцсетка с большой аудиторией и без убытков — профит.

— Сокращает штат.
— Режет бонусы, представительские расходы, аутсорсинг.
— Оптимизирует хостинг и прочие расходы.
— Добавит платных фич.

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4 комментария
Отрицательный завод

Интересно, что в понимании Маска так называемый хардкорный режим?

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Доктор Богомол Тобогган

Маск красава

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Leo Uvarov

Он забыл сказать, какие плюшки будут за работу в хардкорном режиме. Кормить, как я понимаю, не планируется. Что еще? :)

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Деда Миша

Начать работать, а не пинать хуи, и выйти в плюс
Полное прекращение работы твиттера по всему миру

Выбор очевиден

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Слегка Придурковатый

Наконец-то расшевелил это болото. Давай, ебашь по-хардкору.

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MT Advanced

Интересно, ставки где-нибудь принимают на срок жизни Твиттера при Маске?

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Бухой Пикачу

Да сотрудники, это приживалы, готовые хер сосать лишь бы зарплату получать. Но вопрос не в них, а в тех, кто им ставит задачи. Вот этих людей и нет в Twitter. Продакт-менеджеры - ключевые топы в любой цифровом бизнесе. А когда ты свою любимую серкретаршу на роль продакта ставишь, то херли ты ждешь каких-то результатов?

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Вадим Д.

Только рок, только хардкор! А по вторникам 4 часа подряд танцуем танго! – Закончил рабочее совещание Маск.

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Eternal Hate

Мне очень весело наблюдать за тем как у айтибоев схлопывается их мир с десятичасовыми созвонами и подъемом в 15 дня на удалёнке :З

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Моральный диод

какой-то узконаправоенный бигендерный хейт, а как же айти-элгэбэтэ-ку- бои?

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Gollut

Ну а куда им увольняться, в биг техах сейчас блок на набор сотрудников, инвестиции в стартапы скукожены и они столько в любом случае не вместят. Так что добро пожаловать на интересные конкурсы

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Александр Петров

Ну, надо однозначно жать кнопку Да. А потом, если не понравится - прийти к руководству и сказать - "Мне тут предложение и Гугл пришло интересное, ухожу"

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Слегка Придурковатый

А Маск такой

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1 комментарий
Александр Соар

Меня больше беспокоит, что чуть ли не одним днём на рынок труда вышло n-е число специалистов с опытом работы в твиттер и фейсбук. Это создает охеренную конкуренцию.

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ЯжПрограммист

Есть мнение, что реально ценных кадров из них не так много. Всякие 100500 менеджеров, овнеров, мастеров всякой х..ни создадут реальную конкуренцию разве что за места в макдональдсе. Просто компании открыто признают что нагуляли слишком много жира в ковид, но никто не решался снять футболку пока Маск не ворвался в это логово. Теперь вот и остальным не так страшно стало.

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Kiss MySnikers

Сталин на минималках

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Leo Uvarov

тяжелое наследие апартеида

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Какой-то никнейм

То есть можно ничего не делая получить 3-месячную зп? Охуеть (да, я слышал что Тойота 12 окладов вроде выплачивает сокращаемым). Наши скрепные компании наоборот стали бы ебать мозги чтобы по собственному ушли.
С другой стороны там наверное новогодняя премия впереди у них, так что шило на мыло

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Генерал Ермолов

В Беларуси по сокращению тоже так. Другой вопрос, что у нас контрактная система и сокращения не проводят, а просто не продляют сотрудникам контракты

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роман долгополов

Тойота так только белым людям выплачивает,самих японцев в Японии просто пинком под зад выставляют как правило)

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Ха Ха

Твиттер 💩

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bastardos_no_pasaran

Только Мытищи, только хардкор !!!!

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Олег Ефремов

репрессии от илона маска

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Ware Wow

Круто, молодец!

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33_rublya

Разворошил гнездо хипстеров

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ЯжПрограммист

Всё больше создается ощущение, что Маск это один из всадников надвигающегося пиз.. апокалипсиса, как минимум его пророк или агент.

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Скрытый Потанцевал

уверен, что те, кто в каментах топит "за хардкор" на деле по-хардкору никогда и не работали. типичный бывшесовковый разраб, когда попадает в США уже чувствует, что его эксплуатируют, тк нагрузка тут выше, а уж по 12-16 часов в офисе это на пару месяцев в лучшем случае, потом выгорание и в утиль. а ввод нового сотрудника это 2+ месяца, да и взять вместо него фаанговца уволенного не выйдет, тот не пойдет на такой график, еще ж за еду никто не работает, может через года полтора. итого – вангую, что за пару недель подтянут концы и далее будут обычные 40 часов

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Zoringer

Маск требует, чтобы серверы Twitter объяснили, для чего все эти провода:

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