The Information: TikTok запланировал нанять около 1000 человек в офис в США — в том числе уволенных из Meta* и Twitter Статьи редакции
Планирует ли компания нанимать людей в другие свои офисы, неизвестно.
- Рекрутеры TikTok стали обращаться к некоторым уволенным сотрудникам Twitter и Meta*, чтобы переманить их в свой офис в районе залива Сан-Франциско, узнал The Information. По словам двух источников, знакомых с планами, компания планирует почти удвоить свой штат там до 2000 человек.
- Отчасти это вызвано необходимостью, отмечает издание: TikTok обещал нанять больше инженеров из США на фоне проверок местных властей. В 2020 году администрация Дональда Трампа решила заблокировать TikTok по соображениям нацбезопасности — компанию обвинили в передаче данных американских пользователей китайским властям. Но в 2021-м Джо Байден отменил указ Трампа и поручил провести расследование.
- По словам источников, штат TikTok в этом офисе за последние два года вырос с нескольких сотен до более чем 1000 человек. Но планы по найму могут измениться на фоне сокращения рекламной выручки у многих ИТ-компаний, от которого уже пострадали Twitter и Snap. По словам собеседника, TikTok недавно понизил прогноз по рекламной выручке в 2022 году до $10 млрд с $12 млрд.
- У компании также есть крупные офисы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, а также в Лондоне, Дублине и Сингапуре. В китайской ByteDance, материнской компании TikTok, работает около 150 тысяч человек по всему миру, говорит источник. Планы компании по найму в других офисах изданию узнать не удалось.
- Попыткой нанять больше специалистов TikTok отличается от других крупных ИТ-компаний в США, которые, наоборот, массово увольняют людей или замороживают наём. В ноябре Twitter уволил 50% сотрудников (около 3700), Meta* — 13% штата (11 тысяч). NYT писала, что Amazon уволит 10 тысяч человек.
*Meta признана экстремистской организацией в России.
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Круговорот айтишников-тунеядцев в природе.
Завидно? Ложись спать. Завтра рано темным холодным утром идти на завод
Причём скорее всего ещё и СНГшный ПГТшный завод
птгшный)
(поёт)
Встаю я рано поутру,
Мне это очень по нутру.
С утра! С утра! На Кировский завод пора!
С утра! С утра! На Кировский завод пора!
А вам в обед что ли идти нужно на завод?
Ну нелохо получается...
Сейчас отберут наиболее релевантную 1000 из [хз сколько там Мета и Твиттер уволили, но много] и получат вполне себе качественные команды...
Ну с учетом того, что увольняли не самых нужных... тут еще стоит подумать ))
Тикток уже признали за это экстремистским сообществом?
За что?
За сотрудничество с террористами из Меты
Топ сарказм
Из политической грязи в танцующие князи!
Чтобы нанять 1000 бездарей, сначала нужно уволить 1000 бездарей
Хм... А разве не это называется «ковыряться в объедках»?
Мда нашли кого нанять