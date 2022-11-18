Британский сервис для подбора наставников Vektor AI Анны и Виктора Булдаковых привлёк $2,5 млн Статьи редакции
На платформе ИТ-специалисты могут найти себе ментора из крупных компаний и проконсультироваться по карьерным вопросам.
- Инвесторами стартапа на pre-seed раунде стали Cherry Ventures и Mosaic Ventures, а также частные инвесторы, в том числе вице-президент Google Брэдли Горовиц, сооснователь агрегатора вакансий Indeed Пол Форстер, сооснователь HR-платформы Peakon Фил Чемберс и другие. Условия сделки компания не раскрывает.
- Платформу Vektor AI в конце 2021 года создали супруги Анна и Виктор Булдаковы. Согласно сайту проекта, Анна до этого работала в Meta*, Intercom и «Яндексе», Виктор — в WhatsApp, Facebook*, Zalando, N26 и «Яндексе».
- Сервис связывает наставников и ИТ-специалистов, которые ищут ментора для помощи в карьерных вопросах. Среди возможных запросов — адаптация к новой корпоративной культуре, повышение уровня навыков, смена должности и другие. На сайте указано, что с сервисом работают специалисты из Google, Adobe, Canva и других крупных компаний.
- Платформа подбирает наставников, опираясь на опыт пользователя, его образование, профессиональные цели и навыки. Менторы могут проконсультировать бесплатно или назначить плату за онлайн-звонок.
*Meta, которой принадлежит WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией в России.
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Привлеку 1 млн. долларов. В ЛС.
Согласна взять на бескрайний срок 1 миллион долларов буду каждый месяц (если хотите могу и каждую неделю) отчитываться о тратах
Пишите в лс
Vektor Vegan Blockchain Crypto AI.
Забыл чего нибудь?