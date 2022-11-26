«Отжимались за опоздания»: Айтишники рассказали, как их мучали микроменеджментом Статьи редакции
Издание Bubble собрало истории ИТ-специалистов о том, какие руководители склонны к гиперконтролю, когда он однозначно вреден, а когда бывает необходим.
Среди методов управления командой много дискуссионных, но микроменеджмент — практика, которая бесит практически всех без исключения. Мы полистали соцсети, поговорили с айтишниками и собрали истории пострадавших от микроменеджеров — на случай если вам нужны пруфы, что ежечасные отчёты не доводят до добра.
Своим опытом и мнением поделились:
- Алексей Мигутский — старший инженер в Microsoft;
- Ник Ягодин — продуктовый дизайнер в TRADE X;
- Саша Бло — директор продукта;
- Павел Романов — senior software engineer в американской компании, занимающейся частной авиацией XO, в прошлом руководитель направления в foodtech-компании.
Что такое микроменеджмент и чем он плох
Микроменеджмент — интуитивно понятный термин: вмешательство менеджера в работу подчинённых по мелочам. И это всегда проблема. Во-первых, потому что зачастую менеджер слабо разбирается в чужом поле деятельности — едва ли гуманитарий подскажет технарю-программисту, как лучше кодить. А во-вторых, даже если замечания дельные, трудно работать, когда у тебя стоят над душой. Тайм-трекеры действуют на нервы, а лишняя отчетность и вовсе съедает рабочее время.
Требования микроменеджеров могут варьироваться — от совсем фантастических и бредовых до относительно адекватных. Но работать в условиях постоянного контроля всё равно сложно. Особенно айтишникам, которые занимаются по-своему творческой работой. Когда программист размышляет над задачей, время на эти размышления трудно вписать в тайм-трекер, а результаты — не всегда получается объяснить в отчёте.
Обычно микроменеджмент просто избыточен и никому не удобен. А иногда — нарушает неприкосновенность частной жизни. Многие айтишники работают на улалёнке, зачастую без строго фиксированного рабочего графика — они привыкли сами планировать и работу, и личные дела. Такой ситуацией поделилась пользовательница Twitter, работающая по гибкому графику:
Сектантские ритуалы по письменным инструкциям
Для большинства программистов, дизайнеров и спецов в смежных сферах микроменеджмент — красный флаг. Завидев его, сотрудник либо сразу увольняется, либо решает потерпеть, выгорает, и увольняется чуть позже.
В некоторых компаниях практики микроменеджмента буквально напоминают то ли сектантство, то ли садомазохизм. Эпичными правилами поделился пользователь Twitter Евгений Урбановский:
В компании было ещё много интересного: например, рекомендация составлять план работы и отправлять его руководителю рано утром до начала рабочего дня. Выходит, планированием работник должен заниматься в свое личное время.
Чтобы сотрудники точно не ошиблись в своем планировании, инструкция снабжена примерами хорошего и плохого плана и отчетности:
Помимо составления таких прекрасных инструкций микроменеджеры, кажется, обладают ещё одной суперсилой — читают мысли. И наказывают за них. Тот же пользователь писал, что его лишили части зарплаты за «скучающий вид» на созвоне.
В компании был ещё один ритуал: рассказывать, кто сколько часов проработал и аплодировать. Не то что бы сверхурочная занятость ценилась и поощрялась — скорее работа «от звонка до звонка» порицалась.
Работа под чужим именем на несуществующую студию
Продуктовый дизайнер Николай Ягодин рассказал нам необычную историю со своего первого места работы.
В целом, на фрилансе подобные ситуации нередки: опытные исполнители находят себе субподрядчиков. Но у фрилансера-начальника из этой истории были амбиции на построение собственной компании — но только без делегирования.
Впрочем, героя истории, Игоря, в полной мере назвать микроменеджером нельзя: в одних вопросах он боялся делегировать, а в других делал это легко. Например, он не хотел сам заниматься наймом и поручал это другим.
Полное отсутствие инструкций и конкретики — другая крайность, в которую могут впадать руководители. Это, впрочем, не противоречит микроменеджменту. Управленец может сначала отдать всё на откуп подчиненным без пояснений, потом ужаснуться, что всё идёт не гладко, начать писать пошаговые инструкции и требовать отчёты.
В зарождающейся студии, в которой работал Николай, спорных правил было достаточно. Например, сотруднику выдавали единоразовый бонус 50$, если он показывал чек об оплате курсов английского и редко использовал Google Переводчик. Эти критерии оценки тоже были письменно зафиксированы, как и критерии оценки дизайн-скилов.
Намеренно испорченный код, который «чинил» стажер
Алексей Мигутский написал большой тред, в котором рассказал, как стажировался в EPAM. После кризиса 2008 года там прошла волна увольнений, и его направили в один из проектов на место ушедшего сотрудника. Задача: разобраться, почему новая версия WSDL сервиса не работает у заказчика. Менеджер сказал, что это должно занять максимум пару недель. Но у стажера ушло две недели только чтобы понять, что такое WSDL и как все там должно работать. И, поскольку заявленные сроки были сорваны, менеджер решил помикроменеджерить.
Потом выяснилось: коллеги были не в курсе, что Алексей — студент, который работает на полставки. Они обращались к начальству с вопросом, почему он не работает как все по 10 часов.
В последние две недели, когда уже принял решение об увольнении, Алексей перестал готовить любые отчёты и написал своему менеджеру, что ничего ему не обязан — «первый опыт отстаивания своих границ».
Часто микроменеджмент — просто одно из проявлений неумелого менеджмента: когда руководитель плохо вникает в проблему и получает неудовлетворительный результат от сотрудника. А потом решает этого самого сотрудника во всем обвинить и начать контролировать.
Алексей сталкивался с проявлениями микроменеджмента практически в любом месте работы — пусть и в менее абсурдных формах. Он считает, что обычно этим грешат начинающие управленцы и бывшие программисты.
Зашквар или приемлемые практики?
Микроменеджмент в IT-среде — это почти что ругательное слово. Впрочем, Наталья Давыдова в своём треде пишет, что иногда видит этот термин в вакансиях в нейтральном контексте: там честно упоминают, что в компании принят микроменеджмент. Честность — это вроде как неплохо, но она советует обходить такие компании стороной:
Среди самих менеджеров отношение к гиперконтролю двоякое. Большинство соглашаются, что избыточные отчёты и инструкции нерациональны. Но можно встретить и противоположные мнения — от менеджеров, которые устали быть слишком либеральными.
Андрей считает, что примерно 1 из 10 разработчиков способен организовать работу и выполнить взятые на себя задачи: «остальные просто бездельничают всю неделю. Причем я говорю о людях с зарплатой по верху рынка.»
Негодование управленцев от плохой работы подчинённых вполне понятно. Но вот может ли микроменеджмент перевоспитать демотивированных сотрудников — открытый вопрос.
Ситуации, когда микроменеджмент полезен
Мир не делится на чёрное и белое, поэтому мы — с помощью наших экспертов — решили поискать в микроменеджменте плюсы. Их оказалось не очень много. По мнению большинства, гиперконтроль реально полезен только в чрезвычайных ситуациях.
Если микроменеджмент сработал один раз — помог закрыть задачи в срок — это вовсе не означает, что он будет эффективно работать всегда.
Павел Романов отмечает, что микроменеджмент — один из возможных, хотя и не лучших вариантов работы с джунами: «Но даже в этом случае намного эффективнее вводить в компании институт менторства и направлять джунов, а не «стоять над ними с палкой».
Как избежать микроменеджмента
Никогда не сталкивались с микроменеджерами разве что неопытные интерны. В той или иной мере, это частая практика: в любой компании может появиться человек, помешанный на контроле — по неопытности или в силу особенностей характера. До отжиманий с благодарностями дело, конечно, доходит редко — обычно речь идет о более мягких проявлениях.
Если терпеть гиперконтроль невозможно и нет смысла, разумный вариант — увольнение.
Если покидать компанию не хочется, можно попробовать воздействовать на микроменеджера. Правда, люди с трудом меняют свои привычки, и не нужно питать иллюзий, что после одного замечания руководитель пересмотрит свою тактику.
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Микроменеджеро, прям как и "эффективных" мало по почкам пиздят, который раз в этом убеждаюсь.
Очень много букв) Хотя я осилил)))