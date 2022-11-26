Издание Bubble собрало истории ИТ-специалистов о том, какие руководители склонны к гиперконтролю, когда он однозначно вреден, а когда бывает необходим.

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Среди методов управления командой много дискуссионных, но микроменеджмент — практика, которая бесит практически всех без исключения. Мы полистали соцсети, поговорили с айтишниками и собрали истории пострадавших от микроменеджеров — на случай если вам нужны пруфы, что ежечасные отчёты не доводят до добра.

Своим опытом и мнением поделились:

Алексей Мигутский — старший инженер в Microsoft;

Ник Ягодин — продуктовый дизайнер в TRADE X;



Саша Бло — директор продукта;



Павел Романов — senior software engineer в американской компании, занимающейся частной авиацией XO, в прошлом руководитель направления в foodtech-компании.



Что такое микроменеджмент и чем он плох

Микроменеджмент — интуитивно понятный термин: вмешательство менеджера в работу подчинённых по мелочам. И это всегда проблема. Во-первых, потому что зачастую менеджер слабо разбирается в чужом поле деятельности — едва ли гуманитарий подскажет технарю-программисту, как лучше кодить. А во-вторых, даже если замечания дельные, трудно работать, когда у тебя стоят над душой. Тайм-трекеры действуют на нервы, а лишняя отчетность и вовсе съедает рабочее время.

Требования микроменеджеров могут варьироваться — от совсем фантастических и бредовых до относительно адекватных. Но работать в условиях постоянного контроля всё равно сложно. Особенно айтишникам, которые занимаются по-своему творческой работой. Когда программист размышляет над задачей, время на эти размышления трудно вписать в тайм-трекер, а результаты — не всегда получается объяснить в отчёте.

Есть тип людей, которые любят, когда им по шагам рассказывают, что нужно делать, и после каждого шага дают фидбек. Это своего рода подсознательное перекладывание ответственности. Правда, таких людей в программировании мало, так что микроменеджмент не пользуется популярностью. Алексей Мигутский

Обычно микроменеджмент просто избыточен и никому не удобен. А иногда — нарушает неприкосновенность частной жизни. Многие айтишники работают на улалёнке, зачастую без строго фиксированного рабочего графика — они привыкли сами планировать и работу, и личные дела. Такой ситуацией поделилась пользовательница Twitter, работающая по гибкому графику:

кофевино @z_nuts Ааааааааааааааааа почему моя новая лид хочет чтобы я согласовывала с ней походы к врачу, а предыдущей было просто достаточно уведомления в общем календаре, бля я хочу уволиться прямо сейчас, если бы я была достаточно смелой я бы так и сделала

Сектантские ритуалы по письменным инструкциям

Для большинства программистов, дизайнеров и спецов в смежных сферах микроменеджмент — красный флаг. Завидев его, сотрудник либо сразу увольняется, либо решает потерпеть, выгорает, и увольняется чуть позже.

В некоторых компаниях практики микроменеджмента буквально напоминают то ли сектантство, то ли садомазохизм. Эпичными правилами поделился пользователь Twitter Евгений Урбановский:

Евгений Урбановский @eurbanovskiy Был список принципов, всех не помню, док не сохранился (так бы приложил), но за любую ложь (включая случайно ошибки типа сделаю за 5 минут, а сделал за 10) - штраф в виде отжимания, а потом написать в общем чате за это СПАСИБО

В компании было ещё много интересного: например, рекомендация составлять план работы и отправлять его руководителю рано утром до начала рабочего дня. Выходит, планированием работник должен заниматься в свое личное время.

Чтобы сотрудники точно не ошиблись в своем планировании, инструкция снабжена примерами хорошего и плохого плана и отчетности:

Помимо составления таких прекрасных инструкций микроменеджеры, кажется, обладают ещё одной суперсилой — читают мысли. И наказывают за них. Тот же пользователь писал, что его лишили части зарплаты за «скучающий вид» на созвоне.

Евгений Урбановский @eurbanovskiy Один раз мне не выплатили за 2 часа, потому что тимлид увидел, как я облокотился лицом на руку на созвоне и он обиделся, что мне скучно, он спросил знаю ли что значит мой жест? Потом меня уволили под предлогом «ты не справляешься, извини, но у нас тут бизнес» (с)

В компании был ещё один ритуал: рассказывать, кто сколько часов проработал и аплодировать. Не то что бы сверхурочная занятость ценилась и поощрялась — скорее работа «от звонка до звонка» порицалась.

Евгений Урбановский @eurbanovskiy А в общем чате компании все писали «отработал 12-16 часов»(я не шучу!!) и все хлопают в ладоши, и как бы ты потом испытываешь чувство вины, что поработал скромные 11 + выходные по 8, ведь остальные такие крутые специалисты...

Работа под чужим именем на несуществующую студию

Продуктовый дизайнер Николай Ягодин рассказал нам необычную историю со своего первого места работы.

Моя первая работа в дизайне была в большом американском продукте, который помогает заполнять и отправлять налоговые декларации в США. Я должен был оптимизировать процессы и упрощать интерфейс. Но есть нюанс: я работал под именем другого человека — фриланс-дизайнера Игоря. Игорь в эту компанию устроился, работал-работал, а потом в один момент понял, что ему не хватает рук. Так он нанял меня, чтобы я работал за него, а он мог брать новые проекты. То есть я не ходил на звонки, а писал сценарии для возможных веток на звонке. Стоял сзади и махал руками. Был в наушнике на звонках. Подсказывал. Короче, жесть. Ник Ягодин

В целом, на фрилансе подобные ситуации нередки: опытные исполнители находят себе субподрядчиков. Но у фрилансера-начальника из этой истории были амбиции на построение собственной компании — но только без делегирования.

Параллельно Игорь решил, что хочет продавать себя как дизайн-студию. Он долго не мог определиться: то мы студия, то продуктовая команда, агенство, аутстафф, аутсорс. Каждый месяц менялся фокус. Сегодня нужно проектировать шоты на русском, а завтра — на английском. Сегодня позиционируем себя как подрядчик для госсектора, завтра — ищем западных клиентов на фрилансе. Это очень мешало. Я старался сфокусироваться на развитии продукта. Пока он растет, клиент доволен Игорем, Игорь доволен мной, у меня растет зарплата. Но плюс к этому меня заставляли принимать участие в брейнштормах идей для развития студии — на которую мне, по сути, было плевать. Был парадокс: Игорь хотел студию, но проекты заходили на его имя — клиенты к нему обращались как к фрилансеру. Он боялся «делить» эту свою экспертность с другими и от имени студии искать клиентов не хотел. Ник Ягодин

Впрочем, героя истории, Игоря, в полной мере назвать микроменеджером нельзя: в одних вопросах он боялся делегировать, а в других делал это легко. Например, он не хотел сам заниматься наймом и поручал это другим.

Когда мы нанимали новых ребят, Игорь в последний момент куда-то уезжал, чтобы с ними не возиться. Было так: — К нам с понедельника выйдет новый мальчик, Андрей. Поможешь ему освоиться? — Да окей. На какой он проект пойдёт? — Не знаю, ещё не решил. Скорее всего на твой, так как я улетаю на Бали, тебе с ним заниматься. — Блин, я вообще не знаю, как работать со стажерами. — Ну давай им задачи, разберётесь сами! Ник Ягодин

Полное отсутствие инструкций и конкретики — другая крайность, в которую могут впадать руководители. Это, впрочем, не противоречит микроменеджменту. Управленец может сначала отдать всё на откуп подчиненным без пояснений, потом ужаснуться, что всё идёт не гладко, начать писать пошаговые инструкции и требовать отчёты.

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В зарождающейся студии, в которой работал Николай, спорных правил было достаточно. Например, сотруднику выдавали единоразовый бонус 50$, если он показывал чек об оплате курсов английского и редко использовал Google Переводчик. Эти критерии оценки тоже были письменно зафиксированы, как и критерии оценки дизайн-скилов.

Намеренно испорченный код, который «чинил» стажер

Алексей Мигутский написал большой тред, в котором рассказал, как стажировался в EPAM. После кризиса 2008 года там прошла волна увольнений, и его направили в один из проектов на место ушедшего сотрудника. Задача: разобраться, почему новая версия WSDL сервиса не работает у заказчика. Менеджер сказал, что это должно занять максимум пару недель. Но у стажера ушло две недели только чтобы понять, что такое WSDL и как все там должно работать. И, поскольку заявленные сроки были сорваны, менеджер решил помикроменеджерить.

Лёха даёт непрошенные советы 🧐 @mr_mig_by Как выглядела "ситуация под контролем": в конце каждого дня мне нужно было писать письмо менеджеру, в котором я должен был расписывать чем я занимался КАЖДЫЕ ПОЛ ЧАСА. Со всеми ссылками и деталями. Чо делал, чо читал, с кем общался.

Потом выяснилось: коллеги были не в курсе, что Алексей — студент, который работает на полставки. Они обращались к начальству с вопросом, почему он не работает как все по 10 часов.

В последние две недели, когда уже принял решение об увольнении, Алексей перестал готовить любые отчёты и написал своему менеджеру, что ничего ему не обязан — «первый опыт отстаивания своих границ».

Я реально отчитывался за каждые полчаса работы. Прикол был еще и в том, что у меня была задача, которую никто не понимал. Передо мной уволили человека, который ей занимался полгода, его некрасиво выгнали, и он в отместку им немножко навредил перед уходом. Меня посадили с этим разбираться. Причем я сразу говорил, что ничего не понимаю. И в отчетах я так и писал: «Вот, последние полчаса читаю эту непонятную ерунду и понятия не имею, что с ней делать». Так я и работал пару месяцев. Под конец я нашел номер того уволенного сотрудника, позвонил ему. Он долго смеялся и сказал: «Ничего не делай, оно все равно не заведется». Алексей Мигутский

Часто микроменеджмент — просто одно из проявлений неумелого менеджмента: когда руководитель плохо вникает в проблему и получает неудовлетворительный результат от сотрудника. А потом решает этого самого сотрудника во всем обвинить и начать контролировать.

Большинство менеджеров предполагают, что люди сами обо всем догадаются. И когда выясняется, что мысли они не читают, менеджер не понимает, почему все идет не по плану — и начинает контролировать их каждый шаг. Алексей Мигутский

Алексей сталкивался с проявлениями микроменеджмента практически в любом месте работы — пусть и в менее абсурдных формах. Он считает, что обычно этим грешат начинающие управленцы и бывшие программисты.

В каждой компании найдется человек, который любит помикроменеджерить. Особенно если он новый менеджер — трудно научиться делегировать. А в СНГ вообще многие менеджеры — это бывшие разработчики, которые внезапно становятся менеджерами и на своем опыте выясняют, как этим заниматься. Поначалу им кажется, что надо каждые полчаса пинать коллег с вопросом: «Ну чо там?» У разработчиков вообще профдеформация есть: мы же обычно компьютеры контролируем, а они подчиняются полностью. С людьми по-другому, и когда начинаешь управлять людьми, трудно переключиться. Почти все проходят через этап микроменеджмента. Просто у некоторых есть менторы, которые подсказывают, кому-то коллеги намекают, что так делать не надо. А многие менеджеры застревают в этом на всю жизнь. Алексей Мигутский

Зашквар или приемлемые практики?

Микроменеджмент в IT-среде — это почти что ругательное слово. Впрочем, Наталья Давыдова в своём треде пишет, что иногда видит этот термин в вакансиях в нейтральном контексте: там честно упоминают, что в компании принят микроменеджмент. Честность — это вроде как неплохо, но она советует обходить такие компании стороной:

Natalia 🌸 Davydova @nat_davydova Видим в вакансии слова "микроменеджмент"/"наноменеджмент" - закрываем ее нафиг без права пересмотра. Этот "микроменеджмент" означает, что из вас достанут всю душу: "задачу сделал? а сейчас? а вот сейчас? А дай апдейт: тот, что 15-минутной давности - устарел".

Среди самих менеджеров отношение к гиперконтролю двоякое. Большинство соглашаются, что избыточные отчёты и инструкции нерациональны. Но можно встретить и противоположные мнения — от менеджеров, которые устали быть слишком либеральными.

Andrei @ykshev Прошел год с момента как я стал ПМом. Год я был либеральным и понимающим менеджером. Созвон раз в неделю, взяли таски и ушли работать на неделю. Но сегодня терпение кончилось, отныне: дейли митинги, микроменеджмент и раздача ежедневных люлюей.

Андрей считает, что примерно 1 из 10 разработчиков способен организовать работу и выполнить взятые на себя задачи: «остальные просто бездельничают всю неделю. Причем я говорю о людях с зарплатой по верху рынка.»

Негодование управленцев от плохой работы подчинённых вполне понятно. Но вот может ли микроменеджмент перевоспитать демотивированных сотрудников — открытый вопрос.

Микроменеджмент может временно помочь, если люди совсем не перформят, активно саботируют. Можно добиться от них сдачи куска работы к дедлайну, но глобально микроменеджмент проблему не решит — менеджер в таком случае работает не с причинами, а с проявлениями. Что-то показать заказчику команда сможет, но дальше придется разговаривать с людьми и разбираться в их мотивации. Алексей Мигутский

Ситуации, когда микроменеджмент полезен

Мир не делится на чёрное и белое, поэтому мы — с помощью наших экспертов — решили поискать в микроменеджменте плюсы. Их оказалось не очень много. По мнению большинства, гиперконтроль реально полезен только в чрезвычайных ситуациях.

На случай инцидентов есть даже гайдлайны, иногда на государственном уровне — в них объясняется, как инциденты должны разруливать. И там есть роль Incident Commander — вот он может и микроменеджерить, и давать прямые приказы. Но прикол в том, что это обычно не менеджер делает, а специалист, эксперт, который понимает, что происходит. И, конечно, речь о ЧС, в долгосрочной перспективе нормальный бизнес так вести невозможно. Алексей Мигутский

Если микроменеджмент сработал один раз — помог закрыть задачи в срок — это вовсе не означает, что он будет эффективно работать всегда.

Микроменеджмент может работать в условиях пожара на минимальном отрезке времени. Но в длительной перспективе микроменеджмент — расшатывание фундамента организации.

Саша Бло

Павел Романов отмечает, что микроменеджмент — один из возможных, хотя и не лучших вариантов работы с джунами: «Но даже в этом случае намного эффективнее вводить в компании институт менторства и направлять джунов, а не «стоять над ними с палкой».

Как избежать микроменеджмента

Никогда не сталкивались с микроменеджерами разве что неопытные интерны. В той или иной мере, это частая практика: в любой компании может появиться человек, помешанный на контроле — по неопытности или в силу особенностей характера. До отжиманий с благодарностями дело, конечно, доходит редко — обычно речь идет о более мягких проявлениях.

Я сталкивался с микроменеджментом в разных формах: Излишний контроль от менеджеров за временем работы над задачами, слишком плотное участие тимлида в разработке и неумение техлидов делегировать. Алексей Мигутский

Если терпеть гиперконтроль невозможно и нет смысла, разумный вариант — увольнение.

Мой самый смешной и нелепый случай произошел в одном голландском стартапе, где CPO собирал 5 продакт менеджеров раз в неделю чтобы при нем зачитывались созданные юзерстори и он мог вносить коррективы. Я моментально объяснила что так нельзя, и после попыток изменить процесс нашла более удачное место работы. Саша Бло

Если покидать компанию не хочется, можно попробовать воздействовать на микроменеджера. Правда, люди с трудом меняют свои привычки, и не нужно питать иллюзий, что после одного замечания руководитель пересмотрит свою тактику.

Думаю, перевоспитать микроменеджера может только человек, которого он считает авторитетом. Во многих компаниях есть хорошая практика 360° feedback: когда коллеги, начальство, подчиненные дают всеобъемлющий фидбек о человеке, и он влияет на промоушн и бонусы к зарплате. Ещё вариант — итальянская забастовка: делаешь ровно то, что у тебя написано в контракте, и вся компания остановится. Потому что все мы делаем гораздо больше, чем указано в договоре. Алексей Мигутский