Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими проектами» Статьи редакции
Источники говорили, что он может возглавить новую структуру «Яндекса».
- Кудрин написал в Telegram, что подал соответствующее заявление Владимиру Путину. Он отметил, что провёл в госсекторе суммарно около 25 лет и сейчас хотел бы заняться «большими проектами».
- «РИА Новости» пишут, что в Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с должности. По словам источника, этот вопрос планируют рассмотреть 30 ноября 2022 года.
- По данным The Bell и Telegram-канала Faridaily, в ночь на 25 ноября Кудрин решил с Путиным судьбу «Яндекса». Источники говорили, что согласно договорённостям, Кудрин перейдёт из Счётной палаты в «Яндекс», где возглавит новую управляющую структуру, в которую также войдёт действующий менеджмент компании.
- 25 ноября Yandex N.V. объявила, что рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу под управлением менеджмента. Она сохранит за собой бренд «Яндекса», а нидерландская Yandex N.V. со временем выйдет из акционеров этой группы и сменит название.
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Перешел в IT, тобы от мобилизации откосить?
Льготную ипотеку хочет
А много людей из высших постов счётной палаты призвали то?
У него профильного высшего образования нет.
Счётная палата так себе проект? Небольшой?:-)
Стартап
Который не взлетел.
Зато экономика страны взлетела так взлетела
Даже не знаю, взлетела вследствие рывка или же прорыва, тут есть знающие люди?
Надо посоветоваться с юристами
Есть у нас один юрист всея Руси
на самое дно
Так он там ничего не делал. Развитие Счетной Палаты на уровне 70-х годов.
"госсектор" - вообще мелкота
По мне так, одни минусы.
- Считать нечего.
- Пользователей мало.
- Репутация нулевая.
- Карьерный рост встал.
Может он уже все что только посчитал, да перерасчитал
Хотел написать "наворовался", но понял, что это бред и быть такого не может.
Сам придумал?
Не наворовался, а "напятипроцентился" ведь правильно.
А какая должность в Яндексе у него теперь будет? Архангел-хранитель?
GRO, или просто bro.
ГосБро
Новая(старая) должность
Бро-кукуратор
Счёты значит считать цифры, считать значит калькулятор, калькулятор значит IT, IT значит Яндекс. Нет, ну все понятно.
Захват Яндекса прошел успешно.
возврат
В этом деле главное вовремя свалить, чтобы не выйти на самого себя в расследовании.
Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими бабками» FTFY
На весах бабла перевесил Яндекс.
То на пост VK приходит сын советника безопасности РФ , который ни дня не проработал на работах. Теперь тоже самое Яндекс.
RIP минус две хорошие компании за год.
Что VK что Яндекс – уже давно не компании, а группы компаний со множеством сервисов, там не так работает. Ну и про хорошие это очень громко сказано, корп. культура там давно построена вокруг идеи выдоить каждую копейку из пользака
Тут суть в том, в чью пользу копейки выносятся - инвесторов или же гос приближённых
Много у нас частных инвесторов, кто без серии рукопожатий работает? Всё в конечном итоге оседает где нужно, остальное только бутафория
то есть вторых
VK и Яндекс хорошие компании ?
Что то ..йня что это ..йня
Путин своему дружку сладкое кресло подготовил. 10% в Яндекс за просто х.й.
Шо за клевета? Всего 5%
Счетная палата это, конечно, хорошо, но 5% это 5%.
Это пилотный проект. Скоро каждая уважающая себя компания должна будет взять на содержание министра или главу ведомства, а в перспективе нескольких. Далее предоставить тёплые места на руководящих позициях их родственникам, детям, друзьям. Для того чтобы заявляения об "успешном бизнесе" звучали ещё более реалистично. Когда всё в очередной раз скатися в ж..пу выслушивать про суверенную экономику, русских которые не хотят и не умеют работать и прочее прочее.
Главой счётной палаты быть конечно менее выгодно и сложно, так что выглядит взвешенным решением. Теперь загадка в одном, как себя будет позиционировать Яндекс и как это отразится на стоимости самой компании, пока видно падение стоимости акций, что будет дальше?
Ну, формально останется частной компанией, но со строгим выполнением всех законов РФ. А стоимость акций? Она, скорее, будет зависеть от дальнейшего течения СВО и возможных санкций в отношении российской части Яндекса.
Согласен. Кудрин не самая плохая фигура из возможных. И полагаю, что все будет очень хорошо или очень плохо.
В Самокат курьером пойдёт, вестимо
Картинки поломались?
Светильник мигает.
Поясните, чем счетная палата занимается?