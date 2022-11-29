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Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими проектами» Статьи редакции

Источники говорили, что он может возглавить новую структуру «Яндекса».

  • Кудрин написал в Telegram, что подал соответствующее заявление Владимиру Путину. Он отметил, что провёл в госсекторе суммарно около 25 лет и сейчас хотел бы заняться «большими проектами».

Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке.

Алексей Кудрин
  • «РИА Новости» пишут, что в Совфед поступило представление об освобождении Кудрина с должности. По словам источника, этот вопрос планируют рассмотреть 30 ноября 2022 года.
  • По данным The Bell и Telegram-канала Faridaily, в ночь на 25 ноября Кудрин решил с Путиным судьбу «Яндекса». Источники говорили, что согласно договорённостям, Кудрин перейдёт из Счётной палаты в «Яндекс», где возглавит новую управляющую структуру, в которую также войдёт действующий менеджмент компании.
  • 25 ноября Yandex N.V. объявила, что рассматривает возможность выделить основную часть бизнеса, включая зарубежные направления, в отдельную группу под управлением менеджмента. Она сохранит за собой бренд «Яндекса», а нидерландская Yandex N.V. со временем выйдет из акционеров этой группы и сменит название.
Источник: Госдума

#новость #яндекс #счётнаяпалата

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46 комментариев
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 Торт Скряба

Перешел в IT, тобы от мобилизации откосить?

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ЯжПрограммист

Льготную ипотеку хочет

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Похер

А много людей из высших постов счётной палаты призвали то?

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Gre Li

У него профильного высшего образования нет.

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Forgotten Games

Счётная палата так себе проект? Небольшой?:-)

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Зеленый самолетик

Стартап

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Dimm Debrov

Который не взлетел.

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Похер

Зато экономика страны взлетела так взлетела

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Похер

Даже не знаю, взлетела вследствие рывка или же прорыва, тут есть знающие люди?

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Зеленый самолетик

Надо посоветоваться с юристами

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Похер

Есть у нас один юрист всея Руси

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Yaroslav R.

на самое дно

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Торт Скряба

Так он там ничего не делал. Развитие Счетной Палаты на уровне 70-х годов.

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Торт Скряба

"госсектор" - вообще мелкота

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Олег Комаров

По мне так, одни минусы.

- Считать нечего.
- Пользователей мало.
- Репутация нулевая.
- Карьерный рост встал.

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Похер

Может он уже все что только посчитал, да перерасчитал

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Make Luv

Хотел написать "наворовался", но понял, что это бред и быть такого не может.

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СвяТой_ТапоК

Сам придумал?

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Андрей Мельник

Не наворовался, а "напятипроцентился" ведь правильно.

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Евгений Дроздов

А какая должность в Яндексе у него теперь будет? Архангел-хранитель?

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Pavel Voronkov

GRO, или просто bro.

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Похер

ГосБро
Новая(старая) должность

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Свежерег Июньский

Бро-кукуратор

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Влад Борщ

Счёты значит считать цифры, считать значит калькулятор, калькулятор значит IT, IT значит Яндекс. Нет, ну все понятно.

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diman

Захват Яндекса прошел успешно.

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nochnoy.ru

возврат

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Зеленый самолетик

В этом деле главное вовремя свалить, чтобы не выйти на самого себя в расследовании.

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Пришелец 18

Алексей Кудрин подал заявление об уходе с поста главы Счётной палаты, чтобы заняться «большими бабками» FTFY

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Вадим Д.

На весах бабла перевесил Яндекс.

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shencrypto

То на пост VK приходит сын советника безопасности РФ , который ни дня не проработал на работах. Теперь тоже самое Яндекс.
RIP минус две хорошие компании за год.

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Олег Павлов

Что VK что Яндекс – уже давно не компании, а группы компаний со множеством сервисов, там не так работает. Ну и про хорошие это очень громко сказано, корп. культура там давно построена вокруг идеи выдоить каждую копейку из пользака

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Похер

Тут суть в том, в чью пользу копейки выносятся - инвесторов или же гос приближённых

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Олег Павлов

Много у нас частных инвесторов, кто без серии рукопожатий работает? Всё в конечном итоге оседает где нужно, остальное только бутафория

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Похер

то есть вторых

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Антон Большаков

VK и Яндекс хорошие компании ?
Что то ..йня что это ..йня

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Торт Скряба

Путин своему дружку сладкое кресло подготовил. 10% в Яндекс за просто х.й.

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Олег Макаров

Шо за клевета? Всего 5%

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Павел Егоров

Счетная палата это, конечно, хорошо, но 5% это 5%.

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ЯжПрограммист

Это пилотный проект. Скоро каждая уважающая себя компания должна будет взять на содержание министра или главу ведомства, а в перспективе нескольких. Далее предоставить тёплые места на руководящих позициях их родственникам, детям, друзьям. Для того чтобы заявляения об "успешном бизнесе" звучали ещё более реалистично. Когда всё в очередной раз скатися в ж..пу выслушивать про суверенную экономику, русских которые не хотят и не умеют работать и прочее прочее.

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Армен Арзуманян

Главой счётной палаты быть конечно менее выгодно и сложно, так что выглядит взвешенным решением. Теперь загадка в одном, как себя будет позиционировать Яндекс и как это отразится на стоимости самой компании, пока видно падение стоимости акций, что будет дальше?

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Андрей Мельник

Ну, формально останется частной компанией, но со строгим выполнением всех законов РФ. А стоимость акций? Она, скорее, будет зависеть от дальнейшего течения СВО и возможных санкций в отношении российской части Яндекса.

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Армен Арзуманян

Согласен. Кудрин не самая плохая фигура из возможных. И полагаю, что все будет очень хорошо или очень плохо.

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Я никто и звать меня никак

В Самокат курьером пойдёт, вестимо

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Stas Sokolov

Картинки поломались?

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Армен Арзуманян

Светильник мигает.

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Зеленый самолетик

Поясните, чем счетная палата занимается?

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