Сначала мне было немного страшно, но потом я осознал: чтобы понять, что происходит за дверью, — нужно стоять и слушать. А это возможно, только если за тобой кто-то целенаправленно следит.

Плюс в аутсорсе проходить дополнительные собеседования на проекты заказчика — нормальная практика. И чтобы спалиться — нужно прямо очень постараться.