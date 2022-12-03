Как искать новую работу на работе и «не спалиться»: советы и опыт айтишников Статьи редакции
Ходить время от времени на собеседования, даже если не собираешься менять работу, — нормально, считают многие айтишники (хотя не все эйчары с ними согласятся). Но легко ли искать работу на работе и «не спалиться»? Издание dev.by задало этот вопрос читателям.
Трое читателей (имена всех ответивших изменены) написали, что они всегда проходили онлайн-собеседования прямо в офисе своего текущего работодателя — просто резервировали переговорку.
iOS-разработчик Сергей (сеньор) поделился советом: «В митинг-руме садишься напротив двери. Если кто-то заходит, то видит тебя в наушниках, и ты очень занят — он выходит». А о самих собеседованиях рекрутерами можно договариваться по телефону на улице — так никто из коллег этот разговор не услышит. Очевидно, удалёнка очень упрощает эту механику.
«Ошибся с датами — пришлось три месяца работать на две соперничающие компании»
— Всегда искал новую работу, пока ещё работал на старой. На собеседования «ходил» прямо в рабочее время — удалённо. Просто бронировал заранее комнаты для переговоров — и всё. У нас в компании было строгое правило: если переговорка занята — она занята. А эйчары, с которыми у меня было собеседование, ни разу не спросили, где это я нахожусь. Их больше интересовали мои навыки, а не место.
Я был лидом и там, и там, но в рабочем времени был рассинхрон: компания А просила появляться в онлайне до 11:00 утра, а компания Б — до 13:00 максимум. Учитывая, что команда в компании А просыпалась рано, а в компании Б пользовалась правилом «до 13:00», у меня всегда было до четырёх часов полноценного рабочего времени в компании А. Встречами, конечно, приходилось жонглировать, но Focus Time в календаре выручал, — рассказал свою историю тимлид Пётр.
QA-инженер Анатоль сообщил, что его резюме вообще всё время висит на джоббордах, и ему время от времени пишут эйчары других компаний: «Не вижу в этом ничего такого, даже если об этом узнают в моей конторе. Нужно же понимать, чего ты стоишь на рынке».
Памятка по поиску работы из личного опыта
А вот советы от Александра, Java-разработчика уровня сеньор:
- Не трогаем LinkedIn — по нему эйчару текущей компании легко определить, что вы в активном поиске.
- На джоббордах добавляем текущую компанию в чёрный список — и ищем работу. Увидеть лицо HR-директора, который удивится: как это они не заметили, — стоит того.
- Я пробовал пройти собеседование во время работы — это было один раз, я просто вышел якобы на обед/перерыв (благо никто не мониторил). Но это был эксперимент. Второй раз на такое не отважился бы.
- И пробовал собеседоваться после работы. По моему опыту, это самый неудобный вариант — ни для того, кто проходит интервью, ни для того, кто его проводит. Для джуна может и ок (я и сам практиковал такое, когда был джуном), но на более высоких уровнях и так голова после работы «кипит».
- Самый оптимальный вариант, к которому я пришёл, — берёшь отпуск на неделю или две и проходишь по два «собеса» в день (можно по три, но по нагрузке тяжелее).
- Желателно выложить анкету за 1-2 рабочих дня до отпуска — так ты успеешь сформировать пул интервью. Я так не сделал, и пришлось назначать собеседования чуть ли не день в день. В итоге всё прошло отлично: за неделю — 10+ «собесов», и даже одно в субботу.
- Кстати, такое количество интервью помогло поднять зарплату выше ожиданий — я смог сделать 2,5х вместо 2х, как планировал изначально. Ну и рекомендую сначала идти на собеседование туда, где ты вряд ли стал бы работать, — не только ради самой практики собеседований, но и отказов от офферов. Это тоже важно.
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