Иван — бизнес-аналитик с четырёхлетним стажем и мечтой о работе в EPAM, которая появилась сразу после университета. О недавней, седьмой попытке попасть в корпорацию он рассказал изданию dev.by.

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Офис EPAM в Минске, фото Reuters

Почему EPAM

После университета все мои друзья пошли работать в EPAM, меня окружали одни программисты. Я не был технарём, окончил юридический, но тоже хотел попасть в EPAM.

Было ощущение, что это цитадель, куда попадают лучшие из лучших. Вот как раньше iPhone: обладание им — признак статуса и крутости. И мне тоже захотелось.

Всего я семь раз пробовал туда попасть. Начало было положено ещё в моей доайтишной жизни. Потом я стал айтишником, а мечта устроиться в EPAM всё ещё со мной.

Первая попытка

Это был 2008 год. Я работал юристом в крупном государственном банке и думал перейти в другое место.

В то время, чтобы стать соискателем на должность в EPAM (я претендовал на вакансию юриста), надо было заполнить анкету, по объёму информации соразмерную анкете при подаче на американскую визу. Я всё заполнил, друзья помогли с отзывами. На заявку пришёл отказ. Оно и понятно: у меня не было опыта работы в коммерческой структуре.

Убедился, что просто так в EPAM не попасть, и на какое-то время оставил мечту.

Вторая попытка

К 2013 году я получил второе высшее образование (менеджер-экономист), перешёл в частную компанию и, когда увидел вакансию, попробовал ещё раз. Снова на юриста.

К анкете прилагался интересный тест на логику и сообразительность — в последнее время я таких тестов не наблюдаю. Всё отправил — и, конечно, снова отказ.

Почему конечно? Сформировавшееся отношение к EPAM как к месту, куда попадают лучшие из лучших, никуда не делось. И отправляя резюме, я не надеялся на чудо.

Возможно, мой опыт в коммерческой организации был недостаточным. Через некоторое время вакансия пропала, и одновременно я увидел, что моя однокурсница поменяла статус в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России): начала работать в юрдепартаменте EPAM.

Сделал вывод: юристам нелегко устроиться на хорошее место, может надо чтобы за тебя замолвили слово. Но к EPAM я это условие не отношу. Моя сокурсница была отличницей, а я хорошистом, так что всё честно.

Третья попытка

В 2016-м я решил круто поменять свою деятельность и переучиться на разработчика ПО. Мне тогда было 30, поставил себе цель войти в ИТ до 35-и.

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В ИТ-академии «Шаг» я проучился 2,5 года. Поступал на разработчика, но потом открылся курс проджект-менеджмента, и я понял, что это мне ближе, чем разработка, перешёл туда.

Преподаватели там были тогда великолепные. Один из них помог понять, что я больше склоняюсь к бизнес-аналитике (BA).

Ещё во время курсов, в 2018-м, я опять попробовал занять вакансию в EPAM — как BA. Безуспешно. Пришёл такой ответ: «Спасибо вам за интерес к вакансии Business Analyst. К сожалению, не смогу пригласить вас на собеседование сейчас, так как у нас открыты позиции на проектах, где требуется опыт минимум два года в чистом ИТ-бизнес-анализе».

Зато через несколько месяцев таки вошёл в ИТ — устроился бизнес-аналитиком в небольшую аутсорс-компанию.

Четвёртая попытка

В 2019-м я хотел податься в EPAM на должность продакт-менеджера, но не было подходящих вакансий.

Впрочем, я не оставлял надежды пробиться в эту цитадель. И однажды я в неё почти попал. В LinkedIn появились вакансии в сервис-деске на проект, связанный с машинным обучением. Работа механическая, надо было обучать машину распознавать тип документации. Туда набирали всех и вся, главное требование было правильно идентифицировать документы. Я тоже подошёл и две недели занимался тем, что загружал в компьютер файлы.

То был лучик надежды (а вдруг потом возьмут на полноценную должность?), но он никуда меня не привел. И в целом этот двухнедельный опыт я не рассматриваю как релевантный.

Пятая попытка. С собеседованием

В 2021 году ко мне в LinkedIn впервые сам постучался рекрутер EPAMa. Иван, не хотите ли вы пообщаться? Я, конечно, хотел.

Наконец было назначено собеседование, оно оказалось крутым и полезным — епамовские собесы вообще хороши.

Но я его не прошёл. Почему? В жизни вайтишника есть несколько этапов: 1) войти в ИТ; 2) из маленькой конторы попасть в большую. Второй этап был мне ещё не по зубам: всё-таки процессы в большой организации отличаются от тех, что в маленькой. В маленьких компаниях коммуникация часто строится на человеческих отношениях, они проще и быстрее. В больших корпорациях — сложно выстроенные процессы.

Меня на этом и подрезали: стали задавать вопросы, по которым у меня не было практического опыта. А знание теории было недостаточным.

В итоге пришёл отказ с фидбэком, что надо подтянуть. Окей, я всё понял.

Однако желание уйти из своей маленькой фирмы уже сформировалось, я прошёл собеседование и ушёл в крупную компанию. Правда проработал недолго — оказалось, что зарплату там платят 25-го числа следующего месяца. Для меня в тот момент это было критично и неприемлемо. Я ушёл в другую компанию, на 500+ человек.

Шестая попытка

В следующий раз я постучался в EPAM в августе 2022 года. Прошёл техническое собеседование и получил хороший фидбэк, меня ранжировали как «почти сеньора». Думаете, взяли? Ничего подобного. Устно мне сказали, что у них избыток мидлов и мидлов+ на бенче, и поэтому они не готовы меня принять.

The candidate has huge practical experience working as a BA on the projects and in case if he covers his theoretical gaps and receives experience of setting up BA approach and processes on a project he can be considered as a Senior BA. Unfortunately, regarding TI results performed we are not ready to make the offer to you but will be glad to reach you out in 6 months. Из ответа EPAM

Видимо, я не совсем сеньор, а скорее мидл+. Возможно, дело в том, что я не участвовал в процессах, на которые они рассчитывали. Да, представление о них имеется, но практики не было.

Седьмая попытка

Совсем свежая. В ноябре сижу, никого не трогаю — вдруг пишут мне опять из EPAMa: Иван, не хотите ли? Хочу.

Пообщались с рекрутером, посмеялись. Говорю: вот в 2023 году будет 15 лет, как я пытаюсь попасть в EPAM на полноценную должность.

Готовлюсь к техническому собеседованию, уже не представляя, о чём меня будут спрашивать. Но EPAM умеет удивлять. Собес был полностью на английском, 1,5 часа. Проверяли, подтянул ли я моменты, которые были указаны раньше.

Уже через несколько часов пришёл фидбек. Начинался он так: в целом Иван — хороший кандидат. Надежда забилась в моём сердце. Но рекрутер сказала, что это ещё ни о чём не говорит, что надо что-то согласовать. И вот она возвращается с очередным отказом. Мотив как и в августе: большой бенч из мидлов.

Но тут я уже был обескуражен. Ребята, если у вас большой бенч, зачем вы проводите собеседования? Или вы рассчитывали, что я окажусь сеньором? Так мне вроде и сеньорских вопросов, кажется, не задавали. Правда я не очень понимаю, что такое сеньорские вопросы про бизнес-аналитику. Хоть объясните тогда, кто в вашем представлении сеньор, какими скиллами он должен обладать?

В общем, чуда не произошло. Очередной вывод: положительный фидбек не гарантирует трудоустройства. Но я всё же рад участию в этих собесах: в EPAM они проходят правильно и не оставляют ощущения, что тебя выпотрошили.

Охота ли ещё в EPAM

Уже и не знаю. Знакомый мне говорит: зачем ты так упёрся, оно тебе вообще надо?

Может, это и нездорово, может, разновидность стокгольмского синдрома: твоя идея фикс берёт тебя в заложники, а ты к ней привязываешься.

С другой стороны, в ИТ я всё равно вошёл, так что главная цель достигнута.

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