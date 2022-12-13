Британский стартап Beamery, который помогает нанимать таланты, привлёк $50 млн и стал «единорогом» Статьи редакции
Инвесторы оценили компанию братьев Абакара и Султана Саидовых и Майка Патерсона более чем в $1 млрд.
- Beamery привлёк инвестиции в раунде D, лид-инвестором стал фонд Teachers’ Ventures Growth. Инвестиции компания планирует потратить на улучшение своей платформы и расширение глобальных продаж, пишет TechCrunch.
- Компанию в 2013 году создали братья Абакар и Султан Саидовы вместе с Майком Патерсоном. Абакар Саидов говорил, что его семья переехала в Великобританию из России, когда ему было десять лет.
- Beamery использует ИИ, чтобы предоставлять компаниям информацию для планирования, понимания своих возможностей, успешного привлечения и удержания сотрудников, а также повышения их квалификации и перераспределения. Модели стартапа не заменяют людей, а помогают рекрутерам принимать более эффективные решения.
- По собственным данным, в 2022 году Beamery увеличила базу клиентов до «сотен» предприятий и более 25 тысяч пользователей. Среди них — General Motors, Uber и Johnson & Johnson. В самой компании работает 417 человек. Общая сумма инвестиций — $228 млн.
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Главное, чтобы в конкурсе стартапов не участвовали. В том, где твиттер-хейт из-за русских корней основателей отыграл назад выигрыш.
А так молодцы. Помогать талантливым ребятам работать в классных проектах - очень ок.
Ватные сказки какие-то. Девушка из Воронежа взяла Эмми за работу над Аркейном и что-то никто её не хейтил
Ватные, только парням траст так и не перечислили
Удачи ребятам, без шуток. Главное, чтобы это не скатилось как с Xsolla
Это же арабы делали стартап? Не доверяю им
Похоже на один из тех вредных сервисов, которые на основании матчинга текстов в резюме и в вакансии отфильтровывают заявки и из-за которых все жалуются, что им не отвечают на Linkedin.