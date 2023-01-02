Популярные материалы на vc.ru о карьере и поиске вакансий в 2022 году.

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В сентябре агентство NEWHR опубликовало исследование о рынке труда после начала «спецоперации». Изменений много, например, около трети кандидатов ведут «теневой поиск работы», рассматривая предложения только от зарубежных работодателей.

Рынок ИТ в России, если говорить о вакансиях миддл-уровня, находится в переходной стадии из кандидатского (вакансий больше, чем кандидатов) в работодательский (когда кандидаты конкурируют за вакансии).

Сентябрьское исследование сервиса «Работа.ру» и рекрутингового агентства Heaad о зарплатах и вакансиях в ИТ.

Поиск вакансий

В марте автор Telegram-канала «Удалёнка и релокация» Николай Шевчик сделал список ресурсов, где можно найти иностранные вакансии, подготовиться к собеседованию или найти проект как фрилансер.

LinkedIn — один из самых популярных сервисов, где можно найти вакансию в зарубежной компании. Но откликнуться мало, здесь рекрутеры привыкли обсуждать работу в личных сообщениях. Написать кому-то не из списка друзей можно с платным аккаунтом или способом, описанным в статье.

Резюме и собеседование

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50 вопросов разделены по категориям — зарплата, условия, испытательный срок и обучение, задачи, атмосфера в компании, перспективы и развитие, оценка рисков.

Более 3000 человек рассказали в треде на Reddit, какие высказывания работодателей или рекрутеров заставят их задуматься, что с вакансией или компанией что-то не так.

«Мы уже давно не стартап, но присущую ему культуру сохранили» и «мы ищем того, кто горит делом». Зачастую это значит, что работнику придётся сидеть в офисе по 80 часов в неделю — за копейки, но ради «великой цели».

О собеседованиях в бане, проверке IQ в компьютерной игре и зарплате инжиром рассказали герои издания Bubble.

Кадр из фильма «Сводные братья»

Компания, помогающая разработчикам найти работу в США, описала подготовку и процесс собеседования в местных ИТ-компаниях. Нужно ли профильное образование, когда точно не возьмут на работу, даже если ты «суперпрограммист», почему собеседования всегда проводят несколько человек и другие особенности.

Пользователь рассказывает о личных правилах при устройстве на работу. Например: «Встаёшь в 8 утра — душ, завтрак, зарядка. В 10:00 садишься искать вакансии и рассылать письма и резюме. И так до 17:00. У всех разная эффективность, ну поставьте себе цель разослать 50–100 резюме в день. Это минимум 250 в неделю и 1000 в месяц».

Смена работы

Юрий Морозов работает менеджером продукта в финтех-направлении в Viber. В марте с женой и собаками он переехал в Израиль, уволившись из ВТБ. Найти работу не получалось четыре месяца. Устроиться помогли консультации, резюме и учёт статистики.

Читательница рассказывает, как ходила на собеседование в нижегородский филиал ВТБ на позицию менеджера по продажам продуктов малому и среднему бизнесу.

Фактически можно констатировать, что второй по активам и размерам банк в стране технологически в сфере МСБ освоил к 2022 году только холодные звонки формата «Дешели». Разумеется мы с рекрутером пообещали друг другу обязательно созвониться, но каждый остался при своем мнении. Я — о безумно устаревшем бизнесе, а она, наверняка, — что-то там про женщину с непонятными вопросам из тик-тока.

В Австрии могут получить резидентскую карту высококвалифицированные рабочие или специалисты дефицитных профессий. Например, плотники, кровельщики, бухгалтеры или автомеханики. Какие документы надо собрать для такой карты, рассказал автор канала «Пароль от вайфая» Артем Гуменников.

Читатель рассказывает, почему решил после фриланса снова стать наёмным работником с постоянной зарплатой. Искать работу было непросто — шестистраничное резюме было сложно читать, а запрос к будущему работодателю был завышен. Но в итоге всё получилось. О первом месяце на новом месте автор рассказал здесь.

У Екатерины был девятилетний опыт работы на одном предприятии бухгалтером и образование экономиста-менеджера. Она изучала фронтенд и вёрстку на курсах, а приглашение на первую стажировку получила после двух месяцев поисков.

Хочу сразу отметить — я не пример таланта или невероятной силы воли. Самый большой ресурс, который у меня был в отличие от многих других учеников — это время. Время и дисциплинированность.