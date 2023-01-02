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Карьера

Как найти работу в России и за границей Статьи редакции

Популярные материалы на vc.ru о карьере и поиске вакансий в 2022 году.

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Аналитика по хантингу: что происходит в IT-найме в 2022 году

В сентябре агентство NEWHR опубликовало исследование о рынке труда после начала «спецоперации». Изменений много, например, около трети кандидатов ведут «теневой поиск работы», рассматривая предложения только от зарубежных работодателей.

Рынок ИТ в России, если говорить о вакансиях миддл-уровня, находится в переходной стадии из кандидатского (вакансий больше, чем кандидатов) в работодательский (когда кандидаты конкурируют за вакансии).

Исследование: больше всех на ИТ-рынке востребованы разработчики, самые низкие зарплаты — у сисадминов и дизайнеров

Сентябрьское исследование сервиса «Работа.ру» и рекрутингового агентства Heaad о зарплатах и вакансиях в ИТ.

Поиск вакансий

Как найти работу за границей: большая подборка каналов, чатов и сервисов

В марте автор Telegram-канала «Удалёнка и релокация» Николай Шевчик сделал список ресурсов, где можно найти иностранные вакансии, подготовиться к собеседованию или найти проект как фрилансер.

Как отправить сообщение почти любому человеку в LinkedIn

LinkedIn — один из самых популярных сервисов, где можно найти вакансию в зарубежной компании. Но откликнуться мало, здесь рекрутеры привыкли обсуждать работу в личных сообщениях. Написать кому-то не из списка друзей можно с платным аккаунтом или способом, описанным в статье.

Резюме и собеседование

Какие вопросы задать работодателю на собеседовании?

50 вопросов разделены по категориям — зарплата, условия, испытательный срок и обучение, задачи, атмосфера в компании, перспективы и развитие, оценка рисков.

Работа — стиль жизни, коллектив — семья: работники рассказывают о «тревожных звоночках» на собеседованиях

Более 3000 человек рассказали в треде на Reddit, какие высказывания работодателей или рекрутеров заставят их задуматься, что с вакансией или компанией что-то не так.

«Мы уже давно не стартап, но присущую ему культуру сохранили» и «мы ищем того, кто горит делом». Зачастую это значит, что работнику придётся сидеть в офисе по 80 часов в неделю — за копейки, но ради «великой цели».

«Вы не много денег хотите для ваших лет?»: «кринжовые» истории найма от айтишников

О собеседованиях в бане, проверке IQ в компьютерной игре и зарплате инжиром рассказали герои издания Bubble.

Кадр из фильма «Сводные братья»

Как нанимают айтишников в США: что нужно знать до собеседования и когда вас точно не возьмут

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Компания, помогающая разработчикам найти работу в США, описала подготовку и процесс собеседования в местных ИТ-компаниях. Нужно ли профильное образование, когда точно не возьмут на работу, даже если ты «суперпрограммист», почему собеседования всегда проводят несколько человек и другие особенности.

Как написать резюме и найти работу

Пользователь рассказывает о личных правилах при устройстве на работу. Например: «Встаёшь в 8 утра — душ, завтрак, зарядка. В 10:00 садишься искать вакансии и рассылать письма и резюме. И так до 17:00. У всех разная эффективность, ну поставьте себе цель разослать 50–100 резюме в день. Это минимум 250 в неделю и 1000 в месяц».

Смена работы

150 раз отправил резюме и устроился в Viber: как я уехал в Израиль, изучил рынок и научился искать связи в LinkedIn

Юрий Морозов работает менеджером продукта в финтех-направлении в Viber. В марте с женой и собаками он переехал в Израиль, уволившись из ВТБ. Найти работу не получалось четыре месяца. Устроиться помогли консультации, резюме и учёт статистики.

Как я ходила на собеседование в ВТБ и оказалась в начале 2000-х

Читательница рассказывает, как ходила на собеседование в нижегородский филиал ВТБ на позицию менеджера по продажам продуктов малому и среднему бизнесу.

Фактически можно констатировать, что второй по активам и размерам банк в стране технологически в сфере МСБ освоил к 2022 году только холодные звонки формата «Дешели». Разумеется мы с рекрутером пообещали друг другу обязательно созвониться, но каждый остался при своем мнении. Я — о безумно устаревшем бизнесе, а она, наверняка, — что-то там про женщину с непонятными вопросам из тик-тока.

Как электрику за 40 без высшего образования переехать в Австрию на основании редкой профессии

В Австрии могут получить резидентскую карту высококвалифицированные рабочие или специалисты дефицитных профессий. Например, плотники, кровельщики, бухгалтеры или автомеханики. Какие документы надо собрать для такой карты, рассказал автор канала «Пароль от вайфая» Артем Гуменников.

Как я, спустя 4 года фриланса, устраивался в найм

Читатель рассказывает, почему решил после фриланса снова стать наёмным работником с постоянной зарплатой. Искать работу было непросто — шестистраничное резюме было сложно читать, а запрос к будущему работодателю был завышен. Но в итоге всё получилось. О первом месяце на новом месте автор рассказал здесь.

Прыжок в пустоту: как я бросила работу, чтобы стать фронтенд-разработчиком, не зная чем это обернется

У Екатерины был девятилетний опыт работы на одном предприятии бухгалтером и образование экономиста-менеджера. Она изучала фронтенд и вёрстку на курсах, а приглашение на первую стажировку получила после двух месяцев поисков.

Хочу сразу отметить — я не пример таланта или невероятной силы воли. Самый большой ресурс, который у меня был в отличие от многих других учеников — это время. Время и дисциплинированность.

Как Лена в 29 лет бросила успешную карьеру в финансах и решила «вкатиться в айти»

Павел Комаровский рассказал историю бывшей коллеги, которая бросила карьеру в финансах, прошла курсы программирования и в конце концов нашла работу в ИТ. «Помощь в трудоустройстве от онлайн-школы была в том, что их HR-специалист посмотрел резюме, дал несущественные рекомендации, раз в неделю присылал подборку вакансий и спрашивал, как идут дела».

#год2022

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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5 комментариев
Bonzo Gonzo

зачем секцию про поиск работы за рубежом добавили, предатели! бегут они, вы что налоги там не читали? где родился, там и пригодился, а ну иди сюда, ты программист, в штрафбат сразу, за всех будешь расплачиваться. гойда братцы!

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De Lapa

Давай прогроммировай!

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Дмитрий Калюк

очередная статья про ИТшников и очередное занижение зарплат в РФ в 2-3 раза ... точно такая же тенденция и на ХХ, такое ощущение, что кто то специально публично делает все для создания картинки, что программистам в РФ платят только на булочку с маслом

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Fo Bo Hatt

а на самом деле им платят на булочки с маслом и чаем?

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De Lapa

Ну в Европе на налоги уходит от 20 до 40% твоей большой зарплаты по прогрессивной шкале налогообложения

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