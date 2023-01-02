Как найти работу в России и за границей Статьи редакции
Популярные материалы на vc.ru о карьере и поиске вакансий в 2022 году.
В сентябре агентство NEWHR опубликовало исследование о рынке труда после начала «спецоперации». Изменений много, например, около трети кандидатов ведут «теневой поиск работы», рассматривая предложения только от зарубежных работодателей.
Исследование: больше всех на ИТ-рынке востребованы разработчики, самые низкие зарплаты — у сисадминов и дизайнеров
Сентябрьское исследование сервиса «Работа.ру» и рекрутингового агентства Heaad о зарплатах и вакансиях в ИТ.
Поиск вакансий
В марте автор Telegram-канала «Удалёнка и релокация» Николай Шевчик сделал список ресурсов, где можно найти иностранные вакансии, подготовиться к собеседованию или найти проект как фрилансер.
LinkedIn — один из самых популярных сервисов, где можно найти вакансию в зарубежной компании. Но откликнуться мало, здесь рекрутеры привыкли обсуждать работу в личных сообщениях. Написать кому-то не из списка друзей можно с платным аккаунтом или способом, описанным в статье.
Резюме и собеседование
50 вопросов разделены по категориям — зарплата, условия, испытательный срок и обучение, задачи, атмосфера в компании, перспективы и развитие, оценка рисков.
Работа — стиль жизни, коллектив — семья: работники рассказывают о «тревожных звоночках» на собеседованиях
Более 3000 человек рассказали в треде на Reddit, какие высказывания работодателей или рекрутеров заставят их задуматься, что с вакансией или компанией что-то не так.
О собеседованиях в бане, проверке IQ в компьютерной игре и зарплате инжиром рассказали герои издания Bubble.
Компания, помогающая разработчикам найти работу в США, описала подготовку и процесс собеседования в местных ИТ-компаниях. Нужно ли профильное образование, когда точно не возьмут на работу, даже если ты «суперпрограммист», почему собеседования всегда проводят несколько человек и другие особенности.
Пользователь рассказывает о личных правилах при устройстве на работу. Например: «Встаёшь в 8 утра — душ, завтрак, зарядка. В 10:00 садишься искать вакансии и рассылать письма и резюме. И так до 17:00. У всех разная эффективность, ну поставьте себе цель разослать 50–100 резюме в день. Это минимум 250 в неделю и 1000 в месяц».
Смена работы
150 раз отправил резюме и устроился в Viber: как я уехал в Израиль, изучил рынок и научился искать связи в LinkedIn
Юрий Морозов работает менеджером продукта в финтех-направлении в Viber. В марте с женой и собаками он переехал в Израиль, уволившись из ВТБ. Найти работу не получалось четыре месяца. Устроиться помогли консультации, резюме и учёт статистики.
Читательница рассказывает, как ходила на собеседование в нижегородский филиал ВТБ на позицию менеджера по продажам продуктов малому и среднему бизнесу.
В Австрии могут получить резидентскую карту высококвалифицированные рабочие или специалисты дефицитных профессий. Например, плотники, кровельщики, бухгалтеры или автомеханики. Какие документы надо собрать для такой карты, рассказал автор канала «Пароль от вайфая» Артем Гуменников.
Читатель рассказывает, почему решил после фриланса снова стать наёмным работником с постоянной зарплатой. Искать работу было непросто — шестистраничное резюме было сложно читать, а запрос к будущему работодателю был завышен. Но в итоге всё получилось. О первом месяце на новом месте автор рассказал здесь.
Прыжок в пустоту: как я бросила работу, чтобы стать фронтенд-разработчиком, не зная чем это обернется
У Екатерины был девятилетний опыт работы на одном предприятии бухгалтером и образование экономиста-менеджера. Она изучала фронтенд и вёрстку на курсах, а приглашение на первую стажировку получила после двух месяцев поисков.
Павел Комаровский рассказал историю бывшей коллеги, которая бросила карьеру в финансах, прошла курсы программирования и в конце концов нашла работу в ИТ. «Помощь в трудоустройстве от онлайн-школы была в том, что их HR-специалист посмотрел резюме, дал несущественные рекомендации, раз в неделю присылал подборку вакансий и спрашивал, как идут дела».
зачем секцию про поиск работы за рубежом добавили, предатели! бегут они, вы что налоги там не читали? где родился, там и пригодился, а ну иди сюда, ты программист, в штрафбат сразу, за всех будешь расплачиваться. гойда братцы!
Давай прогроммировай!
очередная статья про ИТшников и очередное занижение зарплат в РФ в 2-3 раза ... точно такая же тенденция и на ХХ, такое ощущение, что кто то специально публично делает все для создания картинки, что программистам в РФ платят только на булочку с маслом
а на самом деле им платят на булочки с маслом и чаем?
Ну в Европе на налоги уходит от 20 до 40% твоей большой зарплаты по прогрессивной шкале налогообложения