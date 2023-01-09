Карьера
Полина Лааксо

«Испортили праздник техдиректору»: вместо деталей о сокращениях глава Salesforce зачитал сотрудникам лекцию о духовности Статьи редакции

Сотрудники рассказали Insider, что после этого упали духом и потребуют у руководства разъяснить, как оно измеряет их продуктивность.

Гендиректор Salesforce Марк Бениофф. Источник: Insider
  • 5 января 2023 года Salesforce провела общее собрание, на котором присутствовало около 47 тысяч сотрудников и высшее руководство, сообщил Insider. Встреча состоялась на следующий день после новости о сокращении 10% штата — около 7000 человек.
  • Собрание открыл техдиректор Salesforce Паркер Харрис — с извинений за опоздание гендиректора Марка Бениоффа. Тот пришёл на 18 минут позже со словами «А мы что, запаздываем?», рассказали собеседники издания.
  • Затем Бениофф начал «пространный двухчасовой монолог», который сотрудники назвали «неуместным». Он радовался тому, что пандемия позволила ему работать из дома, пошутил, что сокращения «испортили день рождения Харриса», и рассказал байку о «раввине на велосипеде», который помог им во время первых увольнений более 20 лет назад. Саму историю издание не приводит.
  • Гендиректор также зачитал присутствующим «лекцию о том, как важно быть благодарным и честным, а также уметь сострадать и сопереживать». Сокращения он назвал «духовным моментом» сродни смерти. «В начале каждого нового года мы прощаемся с теми, кто покинул нас в прошлом. Терять всегда нелегко, а особенно людей, руководителей и сотрудников, на которых мог положиться», — сказал он.
  • Во время встречи сотрудники задавали вопросы в Slack про увольнения, которым, как они думали, будет посвящено собрание. Они спрашивали, всех ли уже уволили или хотя бы уведомили об этом, а также просили рассказать, как компания измеряет их продуктивность. Часть вопросов гендиректор проигнорировал, а на некоторые дал лишь «размытые» ответы и не раз повторил, что некоторые работники — особенно новички — показали недостаточную эффективность.
  • После собрания часть сотрудников открыто раскритиковала директора в Slack за то, что он избегал темы, которая волнует их больше всего. Ещё одна команда подготовит коллективную жалобу на имя руководства и в ней снова попросит разъяснить, как компания оценивает эффективность специалистов и чем из этого руководствуется при сокращениях.
  • Настроения в компании собеседники Insider описали как «безнадёжные», а также признались, что испытывают злость, замешательство и тревогу. Они не могут сосредоточиться на деле, так как находятся в зоне риска, и считают, что их производительность, ради которой компания начала сокращения, может ещё больше упасть.
  • По данным Insider, на 7 января 2023 года увольнения затронули около 1000 человек — в основном из купленных Salesforce компаний вроде MuleSoft, Tableau и Slack. Но на встрече директора подтвердили, что в «ближайшие недели» сокращения продолжатся. Глава управления персоналом намекнул, что точного списка на увольнение пока нет.
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Глава Salesforce Марк Бениофф

#новость #salesforce #увольнения

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15 комментариев
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 Либерал-смузихлёб

биг дата еще не всех на активность в слак проверила

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Борис Вишневский

Алгоритмы у исколлы купили, думаете?

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Либерал-смузихлёб

да, но дали два часа наебать над ИИ

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nanochat.ru

Генерал-Смузихлёб.

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Вадим Д.

47 000 сотрудников • 2 часа бреда – классно время провели. И всё это на фоне нехилого сокращения.

расскажу-ка я им байку о «раввине на велосипеде»
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Pavel Cree

Не сокращения, а отрицательного найма, ну на крайний случай высвобождения, всему вас учить надо.

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Михаил

Им еще повезло, что их не «сокращают» в россии

«Испортили праздник президенту»: вместо деталей о целесообразности войны президент рф зачитал гражданам лекцию о родителе номер один, два и три
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Иван Петров

Казалось бы, при чем тут Лужков?

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Юрий Б.

Три?

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Artur Kuramshin

Да, про родителя номер 3 тоже в видео обмолвился, сначала думал что мне показалось

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Artem Petrenkov

А это в каком из обращений было?

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Слегка Придурковатый

Почему самого главного в новости нет? Где байка о «раввине на велосипеде»?

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Либерал-смузихлёб

по-любому что то про шаббат

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ЯжПрограммист

Правильно, то всё материальное... пыль

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Вячеслав Дмитриев

умеют они конечно удивлять

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