«Испортили праздник техдиректору»: вместо деталей о сокращениях глава Salesforce зачитал сотрудникам лекцию о духовности Статьи редакции
Сотрудники рассказали Insider, что после этого упали духом и потребуют у руководства разъяснить, как оно измеряет их продуктивность.
- 5 января 2023 года Salesforce провела общее собрание, на котором присутствовало около 47 тысяч сотрудников и высшее руководство, сообщил Insider. Встреча состоялась на следующий день после новости о сокращении 10% штата — около 7000 человек.
- Собрание открыл техдиректор Salesforce Паркер Харрис — с извинений за опоздание гендиректора Марка Бениоффа. Тот пришёл на 18 минут позже со словами «А мы что, запаздываем?», рассказали собеседники издания.
- Затем Бениофф начал «пространный двухчасовой монолог», который сотрудники назвали «неуместным». Он радовался тому, что пандемия позволила ему работать из дома, пошутил, что сокращения «испортили день рождения Харриса», и рассказал байку о «раввине на велосипеде», который помог им во время первых увольнений более 20 лет назад. Саму историю издание не приводит.
- Гендиректор также зачитал присутствующим «лекцию о том, как важно быть благодарным и честным, а также уметь сострадать и сопереживать». Сокращения он назвал «духовным моментом» сродни смерти. «В начале каждого нового года мы прощаемся с теми, кто покинул нас в прошлом. Терять всегда нелегко, а особенно людей, руководителей и сотрудников, на которых мог положиться», — сказал он.
- Во время встречи сотрудники задавали вопросы в Slack про увольнения, которым, как они думали, будет посвящено собрание. Они спрашивали, всех ли уже уволили или хотя бы уведомили об этом, а также просили рассказать, как компания измеряет их продуктивность. Часть вопросов гендиректор проигнорировал, а на некоторые дал лишь «размытые» ответы и не раз повторил, что некоторые работники — особенно новички — показали недостаточную эффективность.
- После собрания часть сотрудников открыто раскритиковала директора в Slack за то, что он избегал темы, которая волнует их больше всего. Ещё одна команда подготовит коллективную жалобу на имя руководства и в ней снова попросит разъяснить, как компания оценивает эффективность специалистов и чем из этого руководствуется при сокращениях.
- Настроения в компании собеседники Insider описали как «безнадёжные», а также признались, что испытывают злость, замешательство и тревогу. Они не могут сосредоточиться на деле, так как находятся в зоне риска, и считают, что их производительность, ради которой компания начала сокращения, может ещё больше упасть.
- По данным Insider, на 7 января 2023 года увольнения затронули около 1000 человек — в основном из купленных Salesforce компаний вроде MuleSoft, Tableau и Slack. Но на встрече директора подтвердили, что в «ближайшие недели» сокращения продолжатся. Глава управления персоналом намекнул, что точного списка на увольнение пока нет.
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биг дата еще не всех на активность в слак проверила
Алгоритмы у исколлы купили, думаете?
да, но дали два часа наебать над ИИ
Генерал-Смузихлёб.
47 000 сотрудников • 2 часа бреда – классно время провели. И всё это на фоне нехилого сокращения.расскажу-ка я им байку о «раввине на велосипеде»
Не сокращения, а отрицательного найма, ну на крайний случай высвобождения, всему вас учить надо.
Им еще повезло, что их не «сокращают» в россии«Испортили праздник президенту»: вместо деталей о целесообразности войны президент рф зачитал гражданам лекцию о родителе номер один, два и три
Казалось бы, при чем тут Лужков?
Три?
Да, про родителя номер 3 тоже в видео обмолвился, сначала думал что мне показалось
А это в каком из обращений было?
Почему самого главного в новости нет? Где байка о «раввине на велосипеде»?
по-любому что то про шаббат
Правильно, то всё материальное... пыль
умеют они конечно удивлять