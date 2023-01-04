Salesforce сократит 10% штата — около 7 тысяч сотрудников Статьи редакции
Всем уволенным выплатят зарплату за пять месяцев.
- Об этом в письме сотрудникам сообщил глава Salesforce Марк Бениофф. Он назвал это решение «очень трудным» и объяснил, что сокращения пройдут в ближайшие недели.
- По словам Бениоффа, во время пандемии Covid-19 выручка компании быстро выросла, поэтому штат решили расширить — но наняли слишком много людей, что привело к «экономическому спаду».
- Всем уволенным выплатят зарплату как минимум за пять месяцев и покроют медицинскую страховку. Всего сокращения коснутся 10% штата — это около 7 тысяч человек, с учётом того, что на 31 января 2022 года в компании работало более 73 тысяч сотрудников.
- Бениофф поблагодарил каждого попавшего под сокращение сотрудника за вклад, который они внесли в компанию, и «жертвы», принесённые ими, чтобы добиться успеха для клиентов Salesforce.
- Salesforce, как и многие другие технологические компании, сокращает штат, так как борется с замедлением роста выручки, отмечает CNBC. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов уменьшился на 15%. Признанная экстремистской в России Meta сократила 11 тысяч человек или 13% штата, Amazon, по данным NYT, — 10 тысяч сотрудников или 1% штата.
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70к сотрудников пишут crm систему. понятно, что дофига продажников и прочих манагеров. но 70к персонала для crm системы. многое в этом мире мне не понять
Там не один продукт(тот же Slack, это тоже Salesforce), 150т. постоянных клиентов, поддержка 24x7 (а тут сразу персонал поддержки минимум на 3 умножайте), сервисы по кастомизации, по внедрению. 26 миллиардов гросс выручки.
Но в целом да - 70к. Многовато. в 2020 было 49,000. Хотя и выручка была 17 миллиардов. А в 2019 - 35000 и выручка - 13. Так что персонал они пррпорционально увеличили. Но все равно многовато.
Там далеко не одна срм-система, а уже не один десяток продуктов. Видимо, теперь оптимизируют штат после серии присоединиений-покупок новых продуктов себе в экосистему.
Пиндосы катятся в ад. Туда им и дорога.
Главное у нас всё хорошо,хотя подождите ...
АХАХХАХА
Пиндосы катятся в ад.
Во время краха доткомов они 20% сокращали. А в целом - ожидаемо. Все в 21м пылисосили рынок так, что в ИТ ушли даже самые последние баристы и официанты после кратких будкампов. 22й показал, что рожденный ползать летать не может и из массы джунов особо пользы нет.
Так что пора возвращать рабочую силу в другие области(хотя отходняк у людей после ИТшник денег будет жесткий).
Как хорошо, что я начал заниматься IT еще в 2001г. Никто не поверит, что учился на каких то курсах - просто их еще и в помине не было.
в 2001? Да полно было. Я в середине 90х, еще школьником, уже занимался на специализированных курсах. Правда там было не "С++ за 2 недели" ;-) 3 года, по 9 часов в неделю примерно. Сначала просто с основ, потом Pascal, FoxPro. А, даже частично 4 год был - там что-то вроде базы для white hat :) учили писать кракеры(что не совсем white ;-) ), ну и т.п..
например, какую?
Да обратно в обслуживающую отрасль.
В США после 2020 с этим большие проблемы. Повторюсь, но в конце 2020го, в 2021м все так пылесосили рынок, что каждый поверил в том, что ты можешь быть кем угодно(без знаний, без таланта), но тебе найдется удаленная работа в IT с большой зарплатой.
Да даже я ушел с родного завода! И до моего медвежьего угла дошли.
Охренеть, 7000 человек разом. С другой стороны — если могут позволить себе от них избавиться, не так они необходимы.
Скорее всего они занимались перспективными в будущем проектами, исследованиями всякими и т.д. Для работы бизнеса они не нужны прямо сейчас, но инвестировать в пустоту в кризис тоже не хочется.
Выдадут зарплату за 5 месяцев, ничего себе, так можно устраиваться в крупные компании во время кризиса и лутать бабки за увольнения
Уволить 60К - вот это решение!
Чем они там заняты все 70К?
На заводе Уралмаш работало 100К +/- на самом пике (при совке конечно) - так это ручной труд, а тут вроде облако и автоматизация🤨🤔
Вопрос задач и качества нанимаемых ребят. В разработке очень просто один человек может быть в сотню раз продуктивней другого, но этот самый человек не пойдет писать CRM.
Поэтому условный Паша Дуров в свое время и говорил, что у VK была крутая команда и у него с ними договор о выходе на пенсию в 35 вроде, поскольку они небольшой командой написали федеральный высоконагруженный сайт + фактически очень востребованный в мире мессенджер.
Как миленький пойдёт и CRM писать и онлайн-казино, если компенсацию предложат выше рынка в разы.
так ему в любом месте предложат в разы выше рынка.
Условному среднему программисту просто со специфическими знаниями в работе над БД в российской компании по 1 млн/мес платят.
Не встречал таких🤷🏻♂️
знаю о таком кейсе
То есть 1 кейс раскатываем на весь рынок целиком?
А ты хорош! В продажах трудишься небось? ))
нет, не в продажах )))
У всехъ есть знакомый богатый айтишник, но почему-то основная масса снимает грошовое жилье в Казахстане и Грузии на пятерых
Чувак, иди приплетай в другом месте. Ну камон, тебе платят за активность тут - не надо ко всем лесть.
Мне хотя бы платят
сравнил онлайн-казино с CRM. В казино всяко повеселей будет работать, чем какую-то crm пилить, которую до тебя пилили и после тебя будут.
Это все равно, что работать в r&d или на заводе по производству туалетной бумаги, где тех. процесс 50 лет не меняется.
ммм ... сладкое слово - легаси
И где теперь та договоренность? Или Дуров от своего лица обязался выплачивать пенсии? С Усмановым никто не договаривался
та команда телегу пишет
Т.е с пенсией их побрили
Подскажите как по быстрому оформиться в эту контору? Очень надо
Вопрос напоминает мем "Как выучить C за 21 день"
Купи ее
Логика - твой конёк 😉
Ты просто не понимаешь. Покупаешь компанию, выписывает себе зарплату за 5 месяцев, продаешь компанию за повышенную стоимость
CRM мертв уже давно, никому не нужно это говно, все продажи давно делают боты
Давно вы что_либо в B2B продавали или покупали?
73 тысячи. Целый небольшой город пишет црм