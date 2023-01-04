Карьера
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Salesforce сократит 10% штата — около 7 тысяч сотрудников Статьи редакции

Всем уволенным выплатят зарплату за пять месяцев.

  • Об этом в письме сотрудникам сообщил глава Salesforce Марк Бениофф. Он назвал это решение «очень трудным» и объяснил, что сокращения пройдут в ближайшие недели.
  • По словам Бениоффа, во время пандемии Covid-19 выручка компании быстро выросла, поэтому штат решили расширить — но наняли слишком много людей, что привело к «экономическому спаду».
  • Всем уволенным выплатят зарплату как минимум за пять месяцев и покроют медицинскую страховку. Всего сокращения коснутся 10% штата — это около 7 тысяч человек, с учётом того, что на 31 января 2022 года в компании работало более 73 тысяч сотрудников.
  • Бениофф поблагодарил каждого попавшего под сокращение сотрудника за вклад, который они внесли в компанию, и «жертвы», принесённые ими, чтобы добиться успеха для клиентов Salesforce.
  • Salesforce, как и многие другие технологические компании, сокращает штат, так как борется с замедлением роста выручки, отмечает CNBC. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов уменьшился на 15%. Признанная экстремистской в России Meta сократила 11 тысяч человек или 13% штата, Amazon, по данным NYT, — 10 тысяч сотрудников или 1% штата.
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Глава Salesforce Марк Бениофф

#новость #salesforce #увольнения

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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41 комментарий
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 Андрей Кустов

70к сотрудников пишут crm систему. понятно, что дофига продажников и прочих манагеров. но 70к персонала для crm системы. многое в этом мире мне не понять

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John Doe

Там не один продукт(тот же Slack, это тоже Salesforce), 150т. постоянных клиентов, поддержка 24x7 (а тут сразу персонал поддержки минимум на 3 умножайте), сервисы по кастомизации, по внедрению. 26 миллиардов гросс выручки.
Но в целом да - 70к. Многовато. в 2020 было 49,000. Хотя и выручка была 17 миллиардов. А в 2019 - 35000 и выручка - 13. Так что персонал они пррпорционально увеличили. Но все равно многовато.

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Arsenii

Там далеко не одна срм-система, а уже не один десяток продуктов. Видимо, теперь оптимизируют штат после серии присоединиений-покупок новых продуктов себе в экосистему.

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Ivan Habl

Пиндосы катятся в ад. Туда им и дорога.

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Жорик

Главное у нас всё хорошо,хотя подождите ...

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Иван

АХАХХАХА

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Илья Волочков
частная, не самая крупная компания уволила 10% персонала
Пиндосы катятся в ад.
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Сергей Исаков
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John Doe

Во время краха доткомов они 20% сокращали. А в целом - ожидаемо. Все в 21м пылисосили рынок так, что в ИТ ушли даже самые последние баристы и официанты после кратких будкампов. 22й показал, что рожденный ползать летать не может и из массы джунов особо пользы нет.

Так что пора возвращать рабочую силу в другие области(хотя отходняк у людей после ИТшник денег будет жесткий).

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Ed R

Как хорошо, что я начал заниматься IT еще в 2001г. Никто не поверит, что учился на каких то курсах - просто их еще и в помине не было.

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John Doe

в 2001? Да полно было. Я в середине 90х, еще школьником, уже занимался на специализированных курсах. Правда там было не "С++ за 2 недели" ;-) 3 года, по 9 часов в неделю примерно. Сначала просто с основ, потом Pascal, FoxPro. А, даже частично 4 год был - там что-то вроде базы для white hat :) учили писать кракеры(что не совсем white ;-) ), ну и т.п..

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alexstellar

например, какую?

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John Doe

Да обратно в обслуживающую отрасль.
В США после 2020 с этим большие проблемы. Повторюсь, но в конце 2020го, в 2021м все так пылесосили рынок, что каждый поверил в том, что ты можешь быть кем угодно(без знаний, без таланта), но тебе найдется удаленная работа в IT с большой зарплатой.

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Плохой парфюмер

Да даже я ушел с родного завода! И до моего медвежьего угла дошли.

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Вадим Д.

Охренеть, 7000 человек разом. С другой стороны — если могут позволить себе от них избавиться, не так они необходимы.

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Дмитрий Кораблёв

Скорее всего они занимались перспективными в будущем проектами, исследованиями всякими и т.д. Для работы бизнеса они не нужны прямо сейчас, но инвестировать в пустоту в кризис тоже не хочется.

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GanicusCsw

Выдадут зарплату за 5 месяцев, ничего себе, так можно устраиваться в крупные компании во время кризиса и лутать бабки за увольнения

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From Siberia to London

Уволить 60К - вот это решение!
Чем они там заняты все 70К?
На заводе Уралмаш работало 100К +/- на самом пике (при совке конечно) - так это ручной труд, а тут вроде облако и автоматизация🤨🤔

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Alex

Вопрос задач и качества нанимаемых ребят. В разработке очень просто один человек может быть в сотню раз продуктивней другого, но этот самый человек не пойдет писать CRM.
Поэтому условный Паша Дуров в свое время и говорил, что у VK была крутая команда и у него с ними договор о выходе на пенсию в 35 вроде, поскольку они небольшой командой написали федеральный высоконагруженный сайт + фактически очень востребованный в мире мессенджер.

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From Siberia to London

Как миленький пойдёт и CRM писать и онлайн-казино, если компенсацию предложат выше рынка в разы.

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Alex

так ему в любом месте предложат в разы выше рынка.
Условному среднему программисту просто со специфическими знаниями в работе над БД в российской компании по 1 млн/мес платят.

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From Siberia to London

Не встречал таких🤷🏻‍♂️

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Alex

знаю о таком кейсе

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From Siberia to London

То есть 1 кейс раскатываем на весь рынок целиком?
А ты хорош! В продажах трудишься небось? ))

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Alex

нет, не в продажах )))

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Ivan Cruz

У всехъ есть знакомый богатый айтишник, но почему-то основная масса снимает грошовое жилье в Казахстане и Грузии на пятерых

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Alex

Чувак, иди приплетай в другом месте. Ну камон, тебе платят за активность тут - не надо ко всем лесть.

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Ivan Cruz

Мне хотя бы платят

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yesYouStp

сравнил онлайн-казино с CRM. В казино всяко повеселей будет работать, чем какую-то crm пилить, которую до тебя пилили и после тебя будут.
Это все равно, что работать в r&d или на заводе по производству туалетной бумаги, где тех. процесс 50 лет не меняется.

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Невкусно и грустно

ммм ... сладкое слово - легаси

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Ivan Cruz

И где теперь та договоренность? Или Дуров от своего лица обязался выплачивать пенсии? С Усмановым никто не договаривался

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Alex

та команда телегу пишет

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Ivan Cruz

Т.е с пенсией их побрили

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Откровенный самолет
Всем уволенным выплатят зарплату за пять месяцев

Подскажите как по быстрому оформиться в эту контору? Очень надо

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Alex

Вопрос напоминает мем "Как выучить C за 21 день"

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Евгений Широков

Купи ее

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Откровенный самолет

Логика - твой конёк 😉

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Евгений Широков

Ты просто не понимаешь. Покупаешь компанию, выписывает себе зарплату за 5 месяцев, продаешь компанию за повышенную стоимость

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Замело Порошин

CRM мертв уже давно, никому не нужно это говно, все продажи давно делают боты

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Юрий

Давно вы что_либо в B2B продавали или покупали?

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Порфирий

73 тысячи. Целый небольшой город пишет црм

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