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Amazon сократит 18 тысяч сотрудников Статьи редакции

Изначально источники сообщали, что уволят 10 тысяч человек.

  • Об этом сообщил глава Amazon Энди Джесси. Как он отметил, всем уволенным выплатят компенсацию — но её размер не уточнил. В основном сокращения коснутся HR-отдела и сотрудников в розничном бизнесе компании.
  • Также, как пишет Джесси, обычно компания откладывает подобные объявления — пока не переговорит со всеми сотрудниками, которых затронут сокращения. Но, так как один из членов команды «слил эту информацию», Amazon решила выпустить официальное объявление. Об увольнениях сотрудникам начнут сообщать с 18 января.
  • Первой об увольнении 18 тысяч сотрудников рассказала WSJ. Как указывает газета — это примерно 1,2% от всего штата Amazon. Всего в компании на сентябрь 2022 года работало 1,5 мл человек.

  • В ноябре 2022 года NYT сообщала о меньших масштабах увольнений — 10 тысяч сотрудников или 1% штата. В первую очередь они должны были коснуться подразделений, работающих над разработкой устройств, отдела по розничной торговле и отдела кадров.

  • Увольнения проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов уменьшился на 15%. Признанная экстремистской в России Meta сократила 11 тысяч человек или 13% штата, Salesforce — 7 тысяч сотрудников или 10% штата.

#новость #amazon #увольнения

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((d, w) => { const makeSnow = (container) => { const svg = Snap(container.querySelector('svg')); const snowHolder = Snap.select('.nyg-snow > svg > g').group(); const snowflakes = []; const settings = { snowCount: 0 }; let snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); let requestId; TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); var fps = 1; var now; var then = Date.now(); var interval = 1000/fps; var delta; const tick = () => { now = Date.now(); delta = now - then; if (delta > interval) { if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } then = now - (delta % interval); } requestId = requestAnimationFrame(tick); } const makeSnowflake = () => { var scale = 0.5 + Math.random() * 0.5; var x = 20 + Math.random() * (container.offsetWidth - 40); var endX; var y = -10; var endY; const snowflake = snowHolder.circle(0, 0, 5).attr({ fill: '#D0E5FF' }); endY = container.offsetHeight + 10; snowflakes.push(snowflake); TweenMax.fromTo( snowflake.node, (container.offsetHeight / 30) + Math.random() * 5, { x: x, y: y }, { y: endY, onComplete: onSnowEnd, onCompleteParams: [snowflake], ease: Power0.easeIn } ); TweenMax.fromTo( snowflake.node, 1, { scale: 0 }, { scale: scale, ease: Power1.easeInOut } ); TweenMax.to( snowflake.node, 3, { x: x + (Math.random() * 90 - 45), repeat: -1, yoyo: true, ease: Power1.easeInOut, }, ); } const onSnowEnd = (snowflake) => { snowflake.remove(); snowflake = null; for (var i in snowflakes) { if (!snowflakes[i].paper) snowflakes.splice(i, 1); } if (snowflakes.length < settings.snowCount) { makeSnowflake(); } } const setSize = () => { svg.attr({ width: container.offsetWidth, height: container.offsetHeight, }); snowCount = parseInt(container.offsetHeight / 10); TweenMax.to(settings, 3, { snowCount, ease: Power2.easeInOut }); console.log('snowCount', snowCount); } setSize(); requestId = requestAnimationFrame(tick); w.addEventListener('resize', setSize); const destroy = () => { cancelAnimationFrame(requestId); snowflakes.forEach((snowflake) => { snowflake.remove(); }); TweenMax.killAll(); w.removeEventListener('resize', setSize); } return { destroy }; } const loadScript = (url, container) => { return new Promise((resolve, reject) => { const script = d.createElement('script'); script.src = url; script.async = false; script.onload = () => resolve(url); script.onerror = () => reject(url); container.appendChild(script); }); } const onLoad = () => { const comments = d.querySelector('.comments'); if (!comments) { return; } const container = comments.parentElement; container.style.position = 'relative'; const nyg = d.createElement('a'); nyg.href = 'https://vc.ru/special/nytoys'; nyg.target = '_blank'; nyg.classList.add('nyg-snow'); nyg.innerHTML = ``; container.appendChild(nyg); let snow; Promise.all([ loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/gsap/1.19.0/TweenMax.min.js', nyg), loadScript('https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/snap.svg/0.4.1/snap.svg-min.js', nyg), ]) .then(() => { snow = makeSnow(nyg); }).catch((script) => { console.log(script + ' failed to load'); }) nyg.addEventListener('click', () => { if (snow) { snow.destroy(); nyg.remove(); } }); if (w.Air) { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { if (snow) { snow.destroy(); } }); } } onLoad(); })(document, window);
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29 комментариев
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 Васисуалий Лоханкин

Как говорят у нас в России -это всего лишь 1.8% от пачки мармеладок, ничего страшного.

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nanochat.ru

Да мы и не парились, кого ты там успокаиваешь.

По сабжу: понабрали тварей со скиллбокса и манагеров. А потом выяснилось, что рожденный ползать летать не может и 9 баб за 1 месяц дитя не родят.

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Котик Котиков

Огромное число специалистов выбрасывается сейчас на западный рынок. При этом на VC находятся умники, агитирующие бросать востребованную работу в России и искать счастья на западе в жерле огромной конкуренции

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Seves

тут речь про глобальные корпорации) почему ты думаешь что 18 тыс именно на западе сокращены. Может на востоке или равномерно по миру. Ох уж этот запад, жить тебе спокойно не дает)

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Майкл

А что в России есть востребованная работа кроме Москвы и Питера?

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Иван Иванов

Есть. Но в России множество и разнообразие рабочих осталось в основном в госгигантах.

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Антон Штадлер

Востребованные работники нужны везде, а любители работы на полставки - нет. Не стоит сравнивать помощника в отделе маркетинга или техобслугу на складе с востребованным в России бэкенд-сеньором

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Gidwin

Да что этому клоуну с фабрики объяснять, адекватным людям и так все понятно.

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Иван Иванов

Огромное, это какое?
Из хватит закрыть пустующие вакансии в других организациях по миру? Или кадровый голод продолжится?

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Seves

1,5 млн сотрудников в Amazon - 18 к это наверное обычные показатели по найму и увольнению за определенный период) Это все равно что в компании 100 чел. и один уволился))

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M KS

Как же у вас паразительно плохо с пропорциями 🙂

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Marobuntu

А что не так? 1,2% от 100 это и есть округленно 1 человек. Не может же уволиться 1,5 землекопа, как в одном мультике

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Аня Деревянко

Паразительно от слова паразит, не так уж у него и плохо с пропорциями, чтобы обзываться

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Цифровые комплексы

Что по функциональному составу увольняемых, интересно?

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Вадим Д.

Розница и hr. Я так понимаю, продаваны и кадровики нижних уровней. Но число сотрудников потрясающее, конечно.

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Олег Беляков

что по компенсациям сотрудникам )

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Вадим Д.

Компенсации будут получены. Какие именно — интрига или сюрприз 🤷🏼‍♂️

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Юрий Хрусталев

В очередной раз уволят всех "не нужных"

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Вадим Д.

Ого, сокращения растут. Почти вдвое, немало, однако.

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Замело Порошин

Они только в сезон набираю 100к сотрудников на склад

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Орбитальный Плевок

Так вот как выглядит полтора землекопа :)

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fyp

"Амэйзон" правильно произносится

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Seves

boy next door правильнее)))

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Кодзимыч

что еще расскажешь

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Замело Порошин

"В основном сокращения коснутся HR-отдела"
наконец-то

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Hex Jeans

Либершашки, когда в России идут сокращения: катастрофа российской промышленности! Падение режима не за горами!
Либершашки, когда в США идут сокращения: ничего страшного. Их там 300 млн, а под сокращение всего сотни тысяч попадают.

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Майкл

Действительно увольнение 1% сотрудников в США это катастрофа, а увольнение 40% в России это стабильность и процветание, не перепутайте смотрите!

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Hex Jeans

"40% уволенных сотрудников в России"
Либерашки уже с реальностью не дружат. Полстраны уволили! Пздц.

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Ivan Habl

С одной стороны 18 тыщ, а с другой 1.8%. Пиндосы одним словом, ничего однозначно сделать не в состоянии.

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