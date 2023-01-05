Amazon сократит 18 тысяч сотрудников Статьи редакции
Изначально источники сообщали, что уволят 10 тысяч человек.
- Об этом сообщил глава Amazon Энди Джесси. Как он отметил, всем уволенным выплатят компенсацию — но её размер не уточнил. В основном сокращения коснутся HR-отдела и сотрудников в розничном бизнесе компании.
- Также, как пишет Джесси, обычно компания откладывает подобные объявления — пока не переговорит со всеми сотрудниками, которых затронут сокращения. Но, так как один из членов команды «слил эту информацию», Amazon решила выпустить официальное объявление. Об увольнениях сотрудникам начнут сообщать с 18 января.
- Первой об увольнении 18 тысяч сотрудников рассказала WSJ. Как указывает газета — это примерно 1,2% от всего штата Amazon. Всего в компании на сентябрь 2022 года работало 1,5 мл человек.
В ноябре 2022 года NYT сообщала о меньших масштабах увольнений — 10 тысяч сотрудников или 1% штата. В первую очередь они должны были коснуться подразделений, работающих над разработкой устройств, отдела по розничной торговле и отдела кадров.
- Увольнения проходят и в других технологических компаниях. Например, Twitter уволил 50% сотрудников после покупки соцсети Илоном Маском, а штат модераторов уменьшился на 15%. Признанная экстремистской в России Meta сократила 11 тысяч человек или 13% штата, Salesforce — 7 тысяч сотрудников или 10% штата.
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Как говорят у нас в России -это всего лишь 1.8% от пачки мармеладок, ничего страшного.
Да мы и не парились, кого ты там успокаиваешь.
По сабжу: понабрали тварей со скиллбокса и манагеров. А потом выяснилось, что рожденный ползать летать не может и 9 баб за 1 месяц дитя не родят.
Огромное число специалистов выбрасывается сейчас на западный рынок. При этом на VC находятся умники, агитирующие бросать востребованную работу в России и искать счастья на западе в жерле огромной конкуренции
тут речь про глобальные корпорации) почему ты думаешь что 18 тыс именно на западе сокращены. Может на востоке или равномерно по миру. Ох уж этот запад, жить тебе спокойно не дает)
А что в России есть востребованная работа кроме Москвы и Питера?
Есть. Но в России множество и разнообразие рабочих осталось в основном в госгигантах.
Востребованные работники нужны везде, а любители работы на полставки - нет. Не стоит сравнивать помощника в отделе маркетинга или техобслугу на складе с востребованным в России бэкенд-сеньором
Да что этому клоуну с фабрики объяснять, адекватным людям и так все понятно.
Огромное, это какое?
Из хватит закрыть пустующие вакансии в других организациях по миру? Или кадровый голод продолжится?
1,5 млн сотрудников в Amazon - 18 к это наверное обычные показатели по найму и увольнению за определенный период) Это все равно что в компании 100 чел. и один уволился))
Как же у вас паразительно плохо с пропорциями 🙂
А что не так? 1,2% от 100 это и есть округленно 1 человек. Не может же уволиться 1,5 землекопа, как в одном мультике
Паразительно от слова паразит, не так уж у него и плохо с пропорциями, чтобы обзываться
Что по функциональному составу увольняемых, интересно?
Розница и hr. Я так понимаю, продаваны и кадровики нижних уровней. Но число сотрудников потрясающее, конечно.
что по компенсациям сотрудникам )
Компенсации будут получены. Какие именно — интрига или сюрприз 🤷🏼♂️
В очередной раз уволят всех "не нужных"
Ого, сокращения растут. Почти вдвое, немало, однако.
Они только в сезон набираю 100к сотрудников на склад
Так вот как выглядит полтора землекопа :)
"Амэйзон" правильно произносится
boy next door правильнее)))
что еще расскажешь
"В основном сокращения коснутся HR-отдела"
наконец-то
Либершашки, когда в России идут сокращения: катастрофа российской промышленности! Падение режима не за горами!
Либершашки, когда в США идут сокращения: ничего страшного. Их там 300 млн, а под сокращение всего сотни тысяч попадают.
Действительно увольнение 1% сотрудников в США это катастрофа, а увольнение 40% в России это стабильность и процветание, не перепутайте смотрите!
"40% уволенных сотрудников в России"
Либерашки уже с реальностью не дружат. Полстраны уволили! Пздц.
С одной стороны 18 тыщ, а с другой 1.8%. Пиндосы одним словом, ничего однозначно сделать не в состоянии.