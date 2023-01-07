Возьмём, например, Новый год. Недавно я присутствовал на обсуждении этого вопроса в большой корпоративной структуре. С одной стороны, сотрудников нужно было приободрить, дать им возможность пообщаться непринуждённо, а в некоторых случаях и увидеть друг друга лично, если до этого все работали на удалёнке.

С другой, нашлись работники, которые сочли корпоративы кощунством и признались, что отвлечься это им не поможет. Руководство в итоге решило ограничиться небольшими локальными мероприятиями внутри команд — и частично только в онлайне.