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Карьера
Полина Лааксо

Как руководителю настроить себя и рабочий коллектив на 2023 год Статьи редакции

Лучше готовиться к самому негативному сценарию, но не подавать его штату в упадническом ключе, считает директор сервиса по подбору психологов Alter Рамиль Альшин.

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Кадр из сериала «Офис», 2005-2013

Ретроспектива: с какими проблемами обращались к психологам в 2022 году

С чем приходили чаще всего

Спрос на услуги психологов в Alter вырос: по сравнению с 2021 годом число сессий на платформе увеличилось на 62%. Самые заметные численные скачки пришлись на март и октябрь — месяцы после начала конфликта в Украине и объявления о частичной мобилизации.

Две-четыре недели после новостей россияне решали неотложные вопросы, а уже потом начинали рефлексировать, думать, как жить дальше, — и обращались за помощью к психологам.

Рамиль Альшин

Среди наиболее частых запросов, которые пользователи указывали для подбора специалиста, Альшин выделяет четыре:

  • Семейные и партнёрские отношения. Например, в одних случаях клиенты пытались понять, как поддерживать связи с родственниками иных политических взглядов. В других — хотели построить более здоровые отношения с любимыми на фоне всеобщего эмоционального напряжения.
  • Принятие решений и мотивация. Пользователям приходилось реагировать на неожиданные изменения, планировать будущее, думать о возможном переезде. Многим для этого приходилось оставлять что-то позади и разрывать связи, а это всегда непростая задача.
  • Сильные эмоции, с которыми сложно справиться. Стресс и тревожность на работе и дома, гнев, чувство вины и другие.
  • Самооценка и уверенность в себе. Это, вероятно, могло быть связано с общими упадническими настроениями и неопределенностью текущей ситуации.

Кто приходил в терапию чаще всего

С марта по октябрь число сессий с психологами у корпоративных клиентов в Alter выросло в 4,5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.

Один из главных запросов 2022 года среди корпоративных пользователей — выгорание, которое многие у себя даже не замечают.

Если говорить о специальностях клиентов Alter, одной из основных аудиторий остаются айтишники от 25 до 40 лет. Причин несколько, полагает Альшин:

  • Они хорошо зарабатывают и потому могут безболезненно позволить себе то, что некоторые считают «дорогим удовольствием».
  • А ещё они более осознанные и прогрессивные — понимают, что терапия может, например, помочь найти баланс между работой и личной жизнью.

Как в компаниях помогали сотрудникам

Частичную «подготовку» к эмоциональному кризису руководители получили ещё в 2021 году — во время пандемии Covid-19. Тогда сотрудники находились в постоянном стрессе из-за страха заболеть, невозможности отвлечься, так как всё было закрыто, а также необходимости привыкать к удалёнке, которую на тот момент практиковали далеко не все.

2022 год заставил начальников стать эмпатичнее, ведь психоэмоциональное состояние штата напрямую влияет на его работоспособность. Кто-то проводил подбадривающие мероприятия для тимбилдинга — в том числе выездные. Кто-то организовывал группы поддержки внутри всей компании и отдельных команд, где сотрудники могли поговорить на любые темы в неформальной обстановке.

Часть работодателей выдавала коллективу дополнительные отпуска и отгулы.

Есть ещё один не очень распространенный, но полезный кейс: компенсировать сотрудникам абонементы на фитнес. Спорт — это хороший помощник в психотерапии: его часто «прописывают», например, при депрессивных состояниях.

Рамиль Альшин
Кадр из сериала «Офис», 2005-2013

Перспектива: чем поддержать коллектив в 2023 году

  • Не отказываться от того, что хорошо работало в 2022-м
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Но важно обсуждать любые поддерживающие инициативы с сотрудниками и действовать в зависимости от обратной связи.

Возьмём, например, Новый год. Недавно я присутствовал на обсуждении этого вопроса в большой корпоративной структуре. С одной стороны, сотрудников нужно было приободрить, дать им возможность пообщаться непринуждённо, а в некоторых случаях и увидеть друг друга лично, если до этого все работали на удалёнке.

С другой, нашлись работники, которые сочли корпоративы кощунством и признались, что отвлечься это им не поможет. Руководство в итоге решило ограничиться небольшими локальными мероприятиями внутри команд — и частично только в онлайне.

Рамиль Альшин

Узнать об отношении сотрудников к выездам, праздникам и тематическим созвонам можно через анонимные опросники или менеджеров на местах — если в коллективе привыкли открыто друг с другом коммуницировать.

  • Предлагать то, что отвечает текущим потребностям

Например, сохранять вариант удалённой работы, пока это возможно, или помогать с переездом: билетом на самолёт, временным жильём, деньгами на первое время — если у компании есть на это ресурсы.

  • Делать то, что приносит пользу для общества

В 2022 году многие поняли, что зарабатывать деньги — хорошо, но в конечном счёте они могут быстро обесцениться. Лучше считать деньги инструментом, а сконцентрироваться на социальной ответственности. Это способ как оказать поддержку другим, так и одновременно повысить лояльность сотрудников.

  • Руководителям и HR-менеджерам — не забывать о себе, помогая другим

И помнить хотя бы о базовых вещах: достаточном количестве сна, правильном питании, спорте и отдыхе — в том числе на свежем воздухе.

В остальном главное — поддерживать эмоциональную работоспособность коллектива и следить за выгоранием, которое на фоне стрессовых ситуаций встречается чаще обычного.

Выгоревший работник, как бы жестоко это ни звучало, генерирует убытки для бизнеса: КПД у него низкий, а компании в кризис нужно быть гибкой как никогда и быстро адаптироваться.

Рамиль Альшин
Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха», 2009-2015

Трансспектива: как морально настроить штат на грядущий год

Для начала важно убедиться, что коллективу в принципе нужны напутствия от руководителя.

А после — наметить относительно долгосрочный план: не на десять, но хотя бы на пять лет. При его составлении нужно отталкиваться от мысли, что за эти условные пять лет ничего не изменится, а ещё лучше планировать действия и политику компании с расчётом на самый негативный сценарий.

Это поможет лишний раз не тратить время на рефлексию и не ждать, что всё вернется на круги своя. Любое подвешенное состояние и затянувшееся ожидание неизвестно чего приводят к фрустрации.

Конечно, всем хочется, чтобы было «как раньше». Но вместо этого лучше порадоваться неожиданным переменам потом.

Рамиль Альшин

Подавать негативный сценарий в упадническом ключе, впрочем, не стоит. Нужно пояснить сотрудникам, что это новые константы — условия, которые, скорее всего, не поменяются, зато могут помочь компании найти точки роста, как бы банально это ни звучало: например, способы сократить затраты и оптимизировать процессы — или попробовать что-то новое.

В марте 2022 года основательница Alter Ольга Китаина советовала читателям vc.ru ограничить поток новостей и просматривать ленту один-два раза в день, а не в режиме реального времени.

Рамиль Альшин рекомендует также ограничить источники новостей и выбрать несколько приоритетных. Многие каналы всё равно дублируют друг друга и не пишут ничего нового, но перегружают мозг и истощают силы, которых и так порой совсем не остаётся.

#психология

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2 комментария
Сезонный Ковид
Лучше готовиться к самому негативному сценарию, но не подавать его штату в упадническом ключе

Дорогое коллеги! Ура, в 2023-м мы все умрем!!!! ))))

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Виталий Лановой
В марте 2022 года основательница Alter Ольга Китаина советовала читателям vc.ru ограничить поток новостей и просматривать ленту один-два раза в день, а не в режиме реального времени.

Редакция советует не читать VC так и запишем

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