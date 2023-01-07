Как руководителю настроить себя и рабочий коллектив на 2023 год Статьи редакции
Лучше готовиться к самому негативному сценарию, но не подавать его штату в упадническом ключе, считает директор сервиса по подбору психологов Alter Рамиль Альшин.
Ретроспектива: с какими проблемами обращались к психологам в 2022 году
С чем приходили чаще всего
Спрос на услуги психологов в Alter вырос: по сравнению с 2021 годом число сессий на платформе увеличилось на 62%. Самые заметные численные скачки пришлись на март и октябрь — месяцы после начала конфликта в Украине и объявления о частичной мобилизации.
Среди наиболее частых запросов, которые пользователи указывали для подбора специалиста, Альшин выделяет четыре:
- Семейные и партнёрские отношения. Например, в одних случаях клиенты пытались понять, как поддерживать связи с родственниками иных политических взглядов. В других — хотели построить более здоровые отношения с любимыми на фоне всеобщего эмоционального напряжения.
- Принятие решений и мотивация. Пользователям приходилось реагировать на неожиданные изменения, планировать будущее, думать о возможном переезде. Многим для этого приходилось оставлять что-то позади и разрывать связи, а это всегда непростая задача.
- Сильные эмоции, с которыми сложно справиться. Стресс и тревожность на работе и дома, гнев, чувство вины и другие.
- Самооценка и уверенность в себе. Это, вероятно, могло быть связано с общими упадническими настроениями и неопределенностью текущей ситуации.
Кто приходил в терапию чаще всего
С марта по октябрь число сессий с психологами у корпоративных клиентов в Alter выросло в 4,5 раз по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году.
Если говорить о специальностях клиентов Alter, одной из основных аудиторий остаются айтишники от 25 до 40 лет. Причин несколько, полагает Альшин:
- Они хорошо зарабатывают и потому могут безболезненно позволить себе то, что некоторые считают «дорогим удовольствием».
- А ещё они более осознанные и прогрессивные — понимают, что терапия может, например, помочь найти баланс между работой и личной жизнью.
Как в компаниях помогали сотрудникам
Частичную «подготовку» к эмоциональному кризису руководители получили ещё в 2021 году — во время пандемии Covid-19. Тогда сотрудники находились в постоянном стрессе из-за страха заболеть, невозможности отвлечься, так как всё было закрыто, а также необходимости привыкать к удалёнке, которую на тот момент практиковали далеко не все.
2022 год заставил начальников стать эмпатичнее, ведь психоэмоциональное состояние штата напрямую влияет на его работоспособность. Кто-то проводил подбадривающие мероприятия для тимбилдинга — в том числе выездные. Кто-то организовывал группы поддержки внутри всей компании и отдельных команд, где сотрудники могли поговорить на любые темы в неформальной обстановке.
Часть работодателей выдавала коллективу дополнительные отпуска и отгулы.
Перспектива: чем поддержать коллектив в 2023 году
- Не отказываться от того, что хорошо работало в 2022-м
Но важно обсуждать любые поддерживающие инициативы с сотрудниками и действовать в зависимости от обратной связи.
Узнать об отношении сотрудников к выездам, праздникам и тематическим созвонам можно через анонимные опросники или менеджеров на местах — если в коллективе привыкли открыто друг с другом коммуницировать.
- Предлагать то, что отвечает текущим потребностям
Например, сохранять вариант удалённой работы, пока это возможно, или помогать с переездом: билетом на самолёт, временным жильём, деньгами на первое время — если у компании есть на это ресурсы.
- Делать то, что приносит пользу для общества
В 2022 году многие поняли, что зарабатывать деньги — хорошо, но в конечном счёте они могут быстро обесцениться. Лучше считать деньги инструментом, а сконцентрироваться на социальной ответственности. Это способ как оказать поддержку другим, так и одновременно повысить лояльность сотрудников.
- Руководителям и HR-менеджерам — не забывать о себе, помогая другим
И помнить хотя бы о базовых вещах: достаточном количестве сна, правильном питании, спорте и отдыхе — в том числе на свежем воздухе.
Трансспектива: как морально настроить штат на грядущий год
Для начала важно убедиться, что коллективу в принципе нужны напутствия от руководителя.
А после — наметить относительно долгосрочный план: не на десять, но хотя бы на пять лет. При его составлении нужно отталкиваться от мысли, что за эти условные пять лет ничего не изменится, а ещё лучше планировать действия и политику компании с расчётом на самый негативный сценарий.
Подавать негативный сценарий в упадническом ключе, впрочем, не стоит. Нужно пояснить сотрудникам, что это новые константы — условия, которые, скорее всего, не поменяются, зато могут помочь компании найти точки роста, как бы банально это ни звучало: например, способы сократить затраты и оптимизировать процессы — или попробовать что-то новое.
В марте 2022 года основательница Alter Ольга Китаина советовала читателям vc.ru ограничить поток новостей и просматривать ленту один-два раза в день, а не в режиме реального времени.
Рамиль Альшин рекомендует также ограничить источники новостей и выбрать несколько приоритетных. Многие каналы всё равно дублируют друг друга и не пишут ничего нового, но перегружают мозг и истощают силы, которых и так порой совсем не остаётся.
Дорогое коллеги! Ура, в 2023-м мы все умрем!!!! ))))
Редакция советует не читать VC так и запишем