В конце декабря прошлого я объявил коллегам, что через год в конце 2023 года, я передам позицию гендиректора другому человеку. Я не уйду из нашего бизнеса, останусь акционером, членом совета директоров, буду влиять на стратегию и культуру, но больше не буду её действующим лидером.