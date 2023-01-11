Фёдор Овчинников объявил, что уйдёт с поста гендиректора Dodo Brands в конце 2023 года Статьи редакции
И напишет книгу.
- О планах перестать заниматься оперативным управлением компанией Фёдор Овчинников рассказал в личном Telegram-канале.
- Предприниматель объяснил, что «компании, как и люди, должны становиться независимым от родителей-основателей, именно тогда у них есть шанс жить дальше и продолжать начатое дело».
- Сам Овчинников в ближайшее время начнёт писать книгу с «инсайтами, подкреплёнными историями компании». Главы будут короткими — до 2200 символов, столько обычно вмещает пост в Instagram* (принадлежит признанной экстремистской в России Meta). Книгу выпустят в бумажном виде.
- Овчинников открыл первое заведение «Додо пицца» в 2011 году. В группу компаний Dodo Brands кроме сети пиццерий входят кофейни «Дринкит» и закусочные «Донер 42». По данным на январь 2023 года, всего — 896 точек в 16 странах.
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Ушла эпоха
ушла и похуй
Сначала Федор всем говорил что в додо лучшая пицца, потому что додо делает только пиццу. И это было так. Затем пошли реальные деньги и появились додстеры ака шаверма для дурака, стартеры и прочая ересь. Пицца все равно лучше, чем в других местах страны, но качество начало падать. Надеюсь, новый гендиректор вспомнит корни компании.
Make Dodo great again!
Последняя идея была крутая, как Яновский хотел делать Китопи, так и Овчинников хотел создать платформу для бизнесов.
Вот это было неожиданно.
ждем в Госдуме?
Теперь на пляж под пальму, а че бы нет
Он снова перерос свой бизнес имхо.
Как он зря ввязался в книжный биз (все опыт), так и тут уже делать нечего.
Яновский тоже ушел как СЕО из фуд бизнеса, так как тоже делал ставку на СНГ и Россию.
Овчинников растил капитализацию, делал крутую историю.
Оказалось, что тут все подморожено теперь, только кэшфлоу.
Хотелось бы увидеть Овчинникова в строительстве глобальной компании теперь, если конечно сохранился интерес к бизнесу.
Мы не знаем кто это.
Тьфу бля,сказал я поедая пиццу в Сити когда мне вместе с ней притащили эту хрень🤣