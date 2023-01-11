Штатные сотрудники Microsoft в США получат неограниченные отпуска — The Verge Статьи редакции
При этом отгулы и больничные им не отменят.
- С 16 января 2023 года Microsoft начнёт предоставлять своим сотрудникам в США безлимитные отпуска, сообщило издание The Verge со ссылкой на внутреннее заявление директора по работе с персоналом Кэтлин Хоган.
- В соответствии с обновлённой политикой работники Microsoft смогут брать выходные дни по своему усмотрению, а новичкам больше не придётся «накапливать» отпуск. На сотрудников с почасовой ставкой и за пределами США нововведение не распространяется.
- Вместе с неограниченными отпусками Microsoft продолжит предлагать десять оплачиваемых выходных в честь государственных праздников и столько же дней больничного, а также отгулы — в том числе в связи с утратой близких, психологическими проблемами или участием в суде в качестве присяжных.
- Сотрудники, у которых остались неиспользованные отпускные дни, получат единовременную выплату в апреле 2023 года.
- Microsoft — не первая крупная ИТ-компания, которая ввела такие отпуска, отмечает The Verge. Ранее это сделали Salesforce, LinkedIn, Oracle и Netflix.
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Как это будет работать? Нельзя же уйти просто на полгода с полным содержанием?
Там хитрая система. Более сообразительные сотрудники называют это одной из самых больших афер со стороны корпораций.
Если раньше сотрудник мог получать положенные ему недели отпуска на законных основаниях, то теперь в игру вступает социальный элемент: он должен выпросить разрешение на отпуск у менеджера.
При этом в штатах рабочая культура построена на оценке эффективности сотрудника и рекомендациях. Проще говоря, просить у менеджера слишком много отпуска в этой культуре будет стрёмно.
При этом безлимитные отпуска не выплачивают при выходе из компании, а обычные накапливались и их всегда выплачивали.
Уже есть кейсы, когда люди не могут под давлением менеджера получить более 2 недель такого "безлимитного отпуска", потому что менеджер/HR не одобряют этого, а идти против них страшновато с социальной точки зрения.
прошареный малый. У нас с "безлимитным отпуском" так CEO попросил отдел разработки не ходить в отпуск на рождественские праздники
В одной компании, где есть такая фишка сейчас, действительно можно брать сколько угодно дней оплачиваемого отпуска, но подряд максимум 10. То есть как минимум 1 день после двух недель отпуска нужно будет отработать. Ну никто не борзеет на самом деле:)
В штатах безлимитный отпуск = отсутствию отпуска, пашешь столько же и не факт что тебя отпустят отдыхать. А чаще люди сами задумываются "а сколько дней слишком много" и вообще не ходят в отпуск.
Капиталисты опять всех переиграли
Поясните - ушел в отпуск и получаешь зарплату?
нет, не так. пока топ манагеры отдыхают на мальдивах - они тебе платят, а пока ты отдыхаешь - ты им. все по-честному
круто а комитет предоставляет или ещё нет?
Повторяем: На сотрудников с почасовой ставкой нововведение не распространяется.
Распрыгались они тут
Тем временем в России: