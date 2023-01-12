Карьера
Умственный нос

VK попросила часть уехавших сотрудников вернуться в Россию из-за «специфики работы» — источники Статьи редакции

В самой компании говорят, что работают в гибридном формате, и некоторым специалистам нужно большую часть времени быть в офисе.

  • VK собирается уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся в Россию, написал Telegram-канал «Можем объяснить» со ссылкой на источник, знакомый с положением дел в компании.
  • Ещё один собеседник канала в менеджменте VK якобы сказал, что руководителям отделов поручили вернуть сотрудников в Россию, объяснив это вопросами безопасности серверов и желанием не допускать утечек.
  • Однако знакомый с ситуацией источник The Bell заявил, что речи об увольнении уехавших не идёт — на рынке и так дефицит айтишников. При этом некоторым и правда предложили вернуться в Россию в связи со спецификой работы. В ИТ-компаниях, банках и госучреждениях есть работники с доступом к критичным данным — они могут работать только из офиса.
  • В самой VK заявили, что компания работает в гибридном формате, а график и формат работы специалистов определяется индивидуально.

Сотрудники часть времени работают из офиса, часть — удаленно. Некоторые категории специалистов должны большую часть времени работать из офиса. Это связано с доступами к определенным ресурсам, обеспечивает безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов.

пресс-служба VK
  • В декабре 2022 года «Единая Россия» предложила запретить представителям некоторых профессий работать удалённо из-за границы. Против идеи запрета на удалёнку для находящихся за границей ИТ-специалистов выступило Минцифры. При этом ведомство начало обсуждать меры для их «обратной релокации», писал в январе «Ъ».

#новость #удаленка #vk

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 Деда Миша

А слабо без принуждения?
Ну чтобы работники сами захотели вернуться?

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Anhel Amigo

Нашёл дурака 😂

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Hnorr

Без принуждения? В России? Это как?

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Сергей Я

Если у тебя в договоре написано то, что никак не состыкуетя со способом работы из Казахстана, то с хрена ли компания должна идти тебе навстречу? Ну и то, очевидно, что VK и многие другие компании идут навстречу, особенно с хорошими айтишниками, которых дефицит.

А то сейчас работник "хочу уезжаю, хочу не уезжаю", потом "хочу работаю, хочу не работаю". В капиталистической и конкурентной США такого работничка вольного давно бы выпнули. При этом у айтишников даже в России традиционно все ок с ЗП и условиями.

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Kodebsky

Может в США работничка айти компании государство может отправить сапоги защищать, умник?

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Сергей Я

Может. И в США, и в Европе. Ой или тебе по CNN другое говорят?🤡

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Ил Масков

Какая у вас подпись оригинальная. А расскажите поподробнее, где и кого отправляют в Европе и США.

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Ivan sss

Во время Вьетнамской войны вполне себе мобилизация в Америке была

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Kodebsky

Типа приносят повестку Джону мусор с военкомом на работу или домой или в формате облавы на улице?

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Агент Моссада

думаю, у вк немного поменьше влияния, чтобы в стране всю обстановку менять

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Никита

Самая крупная соцсеть может взять и всем в приложение кинуть пуш о том что страна вас обманывает. Вопрос - поменьше чем у чего?

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Слава Мак

А почему они должны подстраиваться под работников?
Уехавшие и так не вернутся по полит причинам.

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Alexey QuQu

Вот он пакет мер по возврату АйТишников

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Идип

Всегда есть аргументы и в ту и в ту сторону. Тех кто действительно полезен - это не заставит вернуться, а тех кто бесполезен - заставит передумать, потому что их бесполезность не продается два раза

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Евгений Широков

Мне просто интересно, кто полезен. Тот кто уехав, не смог найти себе применение за рубежом и оказаться полезным какой-нибудь компании там, поэтому вынужден продолжать работать на вк, или тот кто просто лентяй и ради портов решил поехать за рубеж?

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Сергей Я

Я думаю там всяких хватает.

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Алексей Трухин

Ожидаемо. Можно сколько угодно брызгать слюной и ворчать на злых работодателей, но это АДЕКВАТНЫЕ требования. Я бы даже сказал ВЫНУЖДЕННЫЕ. Уже куча проектов с прогерами из Украины «сломались». Невозможно, что тенденция рано или поздно не затронула прогеров, которые релоцировались.

Или вы думаете, что facebook разрешил бы кодить из России?

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Сергей Я

Фейсбук просто бы без предупреждения прислал тебе имейл, что ты уволен🤣

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Юрий Б.

Очередная вода. Пруфы, шмуфы?

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Dennis Prochko
Или вы думаете, что facebook разрешил бы кодить из России?

так они же террористы. ВК же не такой, правда? не будет пользоваться методами экстремистов?

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Alex McAvoy

Ай и норм, заэбали ныть и бахвалиться

Столько знакомых "релокантов" ноют, что "на наши налоги страна делает тра-та-та, а сами работают на российские компании". Так что либо крестик, либо трусы.

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Сергей Я

100%

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Alex McAvoy

Один из них "типауехал", говорит, что страна парашка, люди в ней говно, а сам едет на заработки в Россию. Нафиг таких с пляжа

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Сергей Я

Да, полностью согласен. Но, к сожалению, Россия добрая и терпеливая страна. Хотя это давно уже не работает.

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Ivan sss

Может он специально выкачивает деньги из России, чтобы ей меньше досталось

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Заработный файл

Некоторая часть сотрудников отказалась "из-за специфики страны и режима"

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Revenant

Будто выстрела в ногу было недостаточно, нужно этой ногой наступить на циркулярку. Отличное решение!

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Pav 89989

Лучше бы выстрелили в яйца

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Anhel Amigo

Предварительно вымазав её что там любят насекомые🥴

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Евгений Широков

Хуясе попросили "VK собирается уволить всех уехавших сотрудников, если те не вернутся в Россию"

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Сергей Я

И? Имеет полное право, если это будет соответствовать договору между сторонами и законодательству РФ.

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Евгений Широков

У терминов просить и ставить ультиматум, разные значения как бы.

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Alex McAvoy

Илон Маск увольняет: имеет право, капитализм!
VK просит вернуться: ТИРАНИЯ!!!!

ухахаха

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Mrak

Какой ультиматум? Я как работодатель имею право определять работает ли сотрудник удаленно или в офисе.

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Сергей Я

И где тут ультиматумы от ВК? Фига они ультимативные и деспотичные какие, целый год аж ждали, чтобы выдвинуть ультиматум))

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Евгений Широков

Я процитировал ультиматум, если вы этого не заметили, перечитайте пост, если и после этого ничего не увидели, то увы, проблемы в вашей голове, если ничего не видите. Это уже к доктору.

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Новорег Новорежский

...сообщили анонимные надёжные источники из телеграма.

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Oleg N

Почти год был чтобы поменять работу. Рынок, конечно, сейчас тяжелый, но большинство знакомых от мидла и выше - работу в иностранных компаниях находят максимум за пару месяцев, как минимум, без понижения. Из чего можно сделать вывод во всех этих сберах, вк, лк, яндексах, уехав из рф, остались джуны, лентяи без английского и идейные

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Кот учённый

Новые требования = новые условия? 🤭

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Андрей Киселев

из-за специфики работы военкоматов))

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Андрей Иванов
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Борис Вишневский

Зачем уезжать из России и при этом продолжать работу на эту кремлевскую помойку?

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Олег Павлов

Только на первое время, пока не научишься добывать пищу с помощью лески и выгнутой скрепки и получать огонь из огнива

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Евгений Широков

Что сложного. На первое время можно и дворником и грузчиком, в любой жопе мира рабочие востребованы . Я бы так и сделал. Лучше чем этот геморрой, заодно и с местными начнёшь знакомится

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Mrak

Вы всегда работу ищете по политическим предпочтениям? )

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Влад Светлый

А уехавшие сотрудники что ответили VK в связи со спецификой страны, куда им предложили вернуться?

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Сергей Я

Не нравится специфика страны - пожалуйста, увольняйся по собственному и ищи неспецифичную страну. Вроде взрослые все люди, не?

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Влад Светлый

Чего истеришь? Захотят - уволятся по собственому.

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Вася Пражкин

..из-за «специфики работы» товарища майора

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