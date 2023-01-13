Зато в него вошли Lego, EPAM, Spotify и Netflix.

{"id":582406,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":582406,"gtm":null} 536 просмотров

Тим Кук. Источник: Business Insider India

11 января 2023 года карьерная платформа Glassdoor опубликовала ежегодный рейтинг лучших компаний для работы в США — это крупные фирмы со штатом от 1000 сотрудников на октябрь 2022 года.

Все они получили от 75 отзывов от бывших или действующих сотрудников — с общей оценкой не ниже 3,5 из 5, а также не меньше 2,5 баллов из 5 по каждому отдельному критерию: зарплата и бонусы, возможности для карьерного роста, культура и ценности, инклюзивность, баланс между работой и жизнью, а также руководство.

Больше всего в рейтинге компаний из отраслей ИТ, финансов и консалтинга, отметило CNBC. Например, шесть строк в десятке лучших заняли техфирмы, несмотря на то, что рынок весь 2022 год переживал экономические трудности и массовые сокращения.

Кто вошёл в двадцатку лучших

Первая десятка

В 2022 году, для сравнения, лидером был разработчик Nvidia. Компания Box замыкала пятёрку, а сеть In-N-Out Burger занимала лишь 39 строку.

1. Gainsight — разработчик продуктов для аналитики и прогнозирования.

2. Box — разработчик облачного сервиса для управления данными.

3. Bain & Company — компания, специализирующаяся на стратегическом консалтинге.

4. McKinsey & Company — группа, предлагающая услуги по управленческому консалтингу.

5. Nvidia — разработчик графических процессоров.

6. MathWorks — разработчик ПО для вычислений и моделирования.

7. Boston Consulting Group — управленческий консалтинг.

8. Google — корпорация с разработками в области поисковых, облачных и рекламных технологий.

9. ServiceNow — разработчик продуктов для управления корпоративными процессами.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

10. In-N-Out Burger — сеть ресторанов быстрого питания.

Вторая десятка

В 2022 году разработчик HubSpot занимал второе место, а платформа для поиска недвижимости eXp Realty — четвёртое, а не 11 и 20 соответственно. Microsoft тем временем была на 28 строке, а к 2023-му вошла в двадцатку.

11. HubSpot — разработчик CRM-решений.

12. Slalom — консалтинг по вопросам бизнеса и технологий.

13. Microsoft — корпорация-разработчик ПО и электроники.

14. Adobe— разработчик программ для задач в сфере дизайна и фотографии.

15. CrowdStrike — разработчик ПО на рынке кибербезопасности.

16. Medical Solutions — аутсорсинг медицинского персонала.

17. Berkshire Hathaway HomeServices — брокер в сфере недвижимости.

18. Fidelity Investments — поставщик финансовых услуг.

19. LinkedIn — соцсеть для профессионального нетворкинга.

20. eXp Realty — брокер в сфере недвижимости.

Кто ещё попал в рейтинг, а кто из него вышел

Появились в списке

21 место занял датский производитель развивающих игрушек Lego Group, 31 — логистическая служба FedEx, а 40 — киностриминг Netflix, хотя в 2022 году все трое даже не вошли в сотню.

В список также попали ИТ-компании Hewlett Packard Enterprise (51) и Hewlett-Packard (89), производитель часов Garmin (55) и сеть автомоек Crew Carwash (52), консалтинговая Deloitte (58) и финансовая Mastercard (60).

А ещё производитель компьютерной техники Dell (64) и разработчик ПО EPAM (80), а также сервис для управления проектами Asana (63), музыкальный стриминг Spotify (90), айтишная Yahoo (93) и издатель игр Electronic Arts (97).

Вылетели из списка

Среди фирм, которые по итогам 2022-го не вошли в рейтинг: производитель электромобилей Rivian и маркетплейс eBay, финансовая компания Visa и платформа для организации службы поддержки Zendesk, сервис цифровых подписей DocuSign и ИТ-конгломерат Block.

Покинули список также холдинг Johnson & Johnson, производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу Estée Lauder, одёжно-обувная Vans, сервис для видеозвонков Zoom, разработчик Qualcomm и биофармацевтическая Pfizer.

Meta*, которая в 2022 году заняла 47 место, и Apple, разместившаяся тогда на 56 строке, тоже выбыли из рейтинга. Apple входила в рейтинг с момента его появления в 2009 году, а Meta* — с 2011-го. Компания Марка Цукерберга не раз становилась лидером списка, последний раз она вошла в пятёрку в 2018 году.

По мнению CNBC, причиной вылета Apple, помимо прочего, могло стать давление на сотрудников со стороны руководства, связанное с возвращением в офис. В случае с Meta* на плохих оценках могло сказаться то, что компания меняет стратегию развития, а работники плохо понимают, к чему это приведёт.

Марк Цукерберг. Источник: Daily Star

Улучшили позиции

Производитель электроники и сопутствующих компонентов Intel, например, поднялся с 92 строки на 79, разработчик чипов AMD — с 64 на 26, а поставщик оборудования для телекома Cisco — c 81 на 49.

Потеряли позиции

Разработчик CRM-системы Salesforce опустился с десятого места в 2022 году на 75, а телеком-компания Twilio — с 14 на 83. Поставщик ПО для бизнеса Sap потерял 42 место и занял 69, а разработчик ИТ-продуктов Atlassian лишился 67 строки и опустился на 84.

Наблюдение: многие пользователи в отзывах на техкомпании писали о гордости, которую испытывают при работе над инновационными продуктами, способными изменить чью-то жизнь (о том, как важна социальная ответственность бизнеса в 2023 году, говорил и гендиректор Alter Рамиль Альшин — vc.ru). Ещё один важный фактор, который упоминали сотрудники, — это прозрачный процесс увольнения: когда специалист понимает, зачем бизнесу сокращения, и знает, как оценивали его и коллег.

Полный рейтинг можно изучить на сайте. Там же компания разместила списки с малым и средним бизнесом, а также рейтинги компаний для специалистов из Великобритании, Канады, Франции и Германии.