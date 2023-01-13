Apple и Meta* впервые более чем за десять лет не попали в рейтинг лучших работодателей США по версии Glassdoor Статьи редакции
Зато в него вошли Lego, EPAM, Spotify и Netflix.
11 января 2023 года карьерная платформа Glassdoor опубликовала ежегодный рейтинг лучших компаний для работы в США — это крупные фирмы со штатом от 1000 сотрудников на октябрь 2022 года.
Все они получили от 75 отзывов от бывших или действующих сотрудников — с общей оценкой не ниже 3,5 из 5, а также не меньше 2,5 баллов из 5 по каждому отдельному критерию: зарплата и бонусы, возможности для карьерного роста, культура и ценности, инклюзивность, баланс между работой и жизнью, а также руководство.
Больше всего в рейтинге компаний из отраслей ИТ, финансов и консалтинга, отметило CNBC. Например, шесть строк в десятке лучших заняли техфирмы, несмотря на то, что рынок весь 2022 год переживал экономические трудности и массовые сокращения.
Кто вошёл в двадцатку лучших
Первая десятка
В 2022 году, для сравнения, лидером был разработчик Nvidia. Компания Box замыкала пятёрку, а сеть In-N-Out Burger занимала лишь 39 строку.
1. Gainsight — разработчик продуктов для аналитики и прогнозирования.
2. Box — разработчик облачного сервиса для управления данными.
3. Bain & Company — компания, специализирующаяся на стратегическом консалтинге.
4. McKinsey & Company — группа, предлагающая услуги по управленческому консалтингу.
5. Nvidia — разработчик графических процессоров.
6. MathWorks — разработчик ПО для вычислений и моделирования.
7. Boston Consulting Group — управленческий консалтинг.
8. Google — корпорация с разработками в области поисковых, облачных и рекламных технологий.
9. ServiceNow — разработчик продуктов для управления корпоративными процессами.
10. In-N-Out Burger — сеть ресторанов быстрого питания.
Вторая десятка
В 2022 году разработчик HubSpot занимал второе место, а платформа для поиска недвижимости eXp Realty — четвёртое, а не 11 и 20 соответственно. Microsoft тем временем была на 28 строке, а к 2023-му вошла в двадцатку.
11. HubSpot — разработчик CRM-решений.
12. Slalom — консалтинг по вопросам бизнеса и технологий.
13. Microsoft — корпорация-разработчик ПО и электроники.
14. Adobe— разработчик программ для задач в сфере дизайна и фотографии.
15. CrowdStrike — разработчик ПО на рынке кибербезопасности.
16. Medical Solutions — аутсорсинг медицинского персонала.
17. Berkshire Hathaway HomeServices — брокер в сфере недвижимости.
18. Fidelity Investments — поставщик финансовых услуг.
19. LinkedIn — соцсеть для профессионального нетворкинга.
20. eXp Realty — брокер в сфере недвижимости.
Кто ещё попал в рейтинг, а кто из него вышел
Появились в списке
21 место занял датский производитель развивающих игрушек Lego Group, 31 — логистическая служба FedEx, а 40 — киностриминг Netflix, хотя в 2022 году все трое даже не вошли в сотню.
В список также попали ИТ-компании Hewlett Packard Enterprise (51) и Hewlett-Packard (89), производитель часов Garmin (55) и сеть автомоек Crew Carwash (52), консалтинговая Deloitte (58) и финансовая Mastercard (60).
А ещё производитель компьютерной техники Dell (64) и разработчик ПО EPAM (80), а также сервис для управления проектами Asana (63), музыкальный стриминг Spotify (90), айтишная Yahoo (93) и издатель игр Electronic Arts (97).
Вылетели из списка
Среди фирм, которые по итогам 2022-го не вошли в рейтинг: производитель электромобилей Rivian и маркетплейс eBay, финансовая компания Visa и платформа для организации службы поддержки Zendesk, сервис цифровых подписей DocuSign и ИТ-конгломерат Block.
Покинули список также холдинг Johnson & Johnson, производитель косметики, парфюмерии и средств по уходу Estée Lauder, одёжно-обувная Vans, сервис для видеозвонков Zoom, разработчик Qualcomm и биофармацевтическая Pfizer.
Meta*, которая в 2022 году заняла 47 место, и Apple, разместившаяся тогда на 56 строке, тоже выбыли из рейтинга. Apple входила в рейтинг с момента его появления в 2009 году, а Meta* — с 2011-го. Компания Марка Цукерберга не раз становилась лидером списка, последний раз она вошла в пятёрку в 2018 году.
По мнению CNBC, причиной вылета Apple, помимо прочего, могло стать давление на сотрудников со стороны руководства, связанное с возвращением в офис. В случае с Meta* на плохих оценках могло сказаться то, что компания меняет стратегию развития, а работники плохо понимают, к чему это приведёт.
Улучшили позиции
Производитель электроники и сопутствующих компонентов Intel, например, поднялся с 92 строки на 79, разработчик чипов AMD — с 64 на 26, а поставщик оборудования для телекома Cisco — c 81 на 49.
Потеряли позиции
Разработчик CRM-системы Salesforce опустился с десятого места в 2022 году на 75, а телеком-компания Twilio — с 14 на 83. Поставщик ПО для бизнеса Sap потерял 42 место и занял 69, а разработчик ИТ-продуктов Atlassian лишился 67 строки и опустился на 84.
Полный рейтинг можно изучить на сайте. Там же компания разместила списки с малым и средним бизнесом, а также рейтинги компаний для специалистов из Великобритании, Канады, Франции и Германии.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Lego — работа мечты.