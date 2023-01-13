Сокращения в июле 2022 года позволили нам пережить макроэкономический спад, но не учитывали недавний крах FTX, который значительно подорвал доверие к отрасли. Именно по этой причине мы приняли трудное, но необходимое решение о дополнительных сокращениях, чтобы обеспечить долгосрочный успех компании.