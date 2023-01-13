Карьера
Маша Цепелева

Криптобиржа Crypto.com уволит 20% сотрудников — до 900 человек Статьи редакции

Крах FTX сильно подорвал доверие клиентов к отрасли, объяснил решение глава компании.

  • Crypto.com объявила, что сократит штат второй раз за полгода. Сотрудников об этом уже предупредили. В обращении гендиректор компании Крис Маршалек подчеркнул, что увольнения «не связаны с производительностью работников» и поблагодарил их за вклад в общее дело.
  • На решение повлияли «экономические препятствия и непредвиденные отраслевые события».

Сокращения в июле 2022 года позволили нам пережить макроэкономический спад, но не учитывали недавний крах FTX, который значительно подорвал доверие к отрасли. Именно по этой причине мы приняли трудное, но необходимое решение о дополнительных сокращениях, чтобы обеспечить долгосрочный успех компании.

Крис Маршалек, гендиректор Crypto.com
  • По данным Coindesk, в Crypto.com работает от 3,5 тысяч до 4,5 тысяч сотрудников, исходя из этого сокращение коснётся 700–900 человек.
  • В августе 2022 года криптобиржа объявила, что сократит 5% сотрудников, около 260 человек.
  • В декабре криптобиржа Kraken уволила треть сотрудников из-за снижения объёма торгов после краха FTX. В январе 2023 года Coinbase запланировала уволить сотрудников второй раз за семь месяцев, тоже до 20% штата. О сокращении также заявил сервис Blockchain.com — до 28%, это около 100 человек.

#новость #криптовалюты

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22 комментария
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 Слегка Придурковатый

Скамеры свёртывают лавочку. Как говорится, попутного ветра в горбатую жопу.

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Биткоин Газманова

Крипта не равно Скам

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Джошуа

Да что вы говорите

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kotletnik

Великобритания: собирается стать мировым хабом по операциям с криптовалютой
Рандомный васян с vc: КРИПТА СКАМ!!!!111

Пора уже принять тот факт, что крипта в том или ином виде обязательно станет частью мировой финансовой системы. Хотите вы этого или нет

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Стерлядка Вяленая

Какая крипта?)) Та, что была все эти годы и есть сейчас? Хуюшки вам. Единственная крипта, которая будет жить - это государственные цифровые деньги, типа рубля. Вот это жить будет, а ваши щиткоины можете себе сами знаете куда внедрить)

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Стерлядка Вяленая

Я всегда думал, что скам, это когда тебе продают воздух рассказывая, что это не воздух, а что-то важное. Найди 3 отличия от крипты)))

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nanochat.ru

А нормально их там набилось. Зачем криптобирже в штате больше 15 разрабов-то? Она ж электронная, ёпте.

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bjorn

Зачем в Фейсбуке тысячи сотрудников, он же электронный

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Слегка Придурковатый

Как показали недавние события в Твиторе, уже при Маске, резать можно больше половины практически безболезненно, лол.

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Roman

В каждой юрисдикции свой штат, основной объем - служба поддержки. Разработчики им вообще не валялись, работает биржа на технологии trust wallet.

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nanochat.ru

А чё там поддерживать, крипта же для анонимности и автоматизации. Если ты позвонил в поддержку, то у тебя психология пользователя обычных сбербанковых денег, а не криптовалют и ты себя сдеанонил.

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Roman

Крипта может быть, а биржа для трейдингодрочерства, там всегда много жалоб и предложений.

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Свежерег Июньский

Ну чо, пацаны, ту зе мун?

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Вася Пражкин
поблагодарил их за вклад в общее дело

Ох уж эта американская вежливость: Всем спасибо, пройдите на хуй, пожалуйста, мы уж тут без вас справимся.

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Публик

Могут поехать в Россию, работа и бронь есть (или броня, тут уж кому как).

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Alexey QuQu

На рекламе криптобиржи не экономили в жирные года...

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Alex B

Сейчас каждый будет оправдываться крахом ftx и вбрасывать негативные новости, хотя биток на подъёме)
Что же вы их не сократили ещё пол года назад, когда видели предстоящее снижение!? Ах, да, тогда все бы стали продавать)

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MadRat96

Читал мнение, что биток просядет ещё сильнее

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Константин Костецкий

FTX тогда не соскамился еще

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Alex B

Да, но падение и не было из-за него

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Биткоин Газманова

Крипто зима...первый фактор, инвестиции морозятся, инвесторы взяли тайм-аут.
Ну и эффективные менеджеры раздувающие штаты...рано или поздно кто то умный должен был оптимизировать то, что они наворотили

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Джошуа

слыш друк, оптимизировать нечего. Ты видел чтобы МММ оптимизировали? Я, нет. Появятся другие способы вынуть денежки у населения, только это можно назвать условной оптимизацией

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