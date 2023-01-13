Криптобиржа Crypto.com уволит 20% сотрудников — до 900 человек Статьи редакции
Крах FTX сильно подорвал доверие клиентов к отрасли, объяснил решение глава компании.
- Crypto.com объявила, что сократит штат второй раз за полгода. Сотрудников об этом уже предупредили. В обращении гендиректор компании Крис Маршалек подчеркнул, что увольнения «не связаны с производительностью работников» и поблагодарил их за вклад в общее дело.
- На решение повлияли «экономические препятствия и непредвиденные отраслевые события».
- По данным Coindesk, в Crypto.com работает от 3,5 тысяч до 4,5 тысяч сотрудников, исходя из этого сокращение коснётся 700–900 человек.
- В августе 2022 года криптобиржа объявила, что сократит 5% сотрудников, около 260 человек.
- В декабре криптобиржа Kraken уволила треть сотрудников из-за снижения объёма торгов после краха FTX. В январе 2023 года Coinbase запланировала уволить сотрудников второй раз за семь месяцев, тоже до 20% штата. О сокращении также заявил сервис Blockchain.com — до 28%, это около 100 человек.
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Скамеры свёртывают лавочку. Как говорится, попутного ветра в горбатую жопу.
Крипта не равно Скам
Да что вы говорите
Великобритания: собирается стать мировым хабом по операциям с криптовалютой
Рандомный васян с vc: КРИПТА СКАМ!!!!111
Пора уже принять тот факт, что крипта в том или ином виде обязательно станет частью мировой финансовой системы. Хотите вы этого или нет
Какая крипта?)) Та, что была все эти годы и есть сейчас? Хуюшки вам. Единственная крипта, которая будет жить - это государственные цифровые деньги, типа рубля. Вот это жить будет, а ваши щиткоины можете себе сами знаете куда внедрить)
Я всегда думал, что скам, это когда тебе продают воздух рассказывая, что это не воздух, а что-то важное. Найди 3 отличия от крипты)))
А нормально их там набилось. Зачем криптобирже в штате больше 15 разрабов-то? Она ж электронная, ёпте.
Зачем в Фейсбуке тысячи сотрудников, он же электронный
Как показали недавние события в Твиторе, уже при Маске, резать можно больше половины практически безболезненно, лол.
В каждой юрисдикции свой штат, основной объем - служба поддержки. Разработчики им вообще не валялись, работает биржа на технологии trust wallet.
А чё там поддерживать, крипта же для анонимности и автоматизации. Если ты позвонил в поддержку, то у тебя психология пользователя обычных сбербанковых денег, а не криптовалют и ты себя сдеанонил.
Крипта может быть, а биржа для трейдингодрочерства, там всегда много жалоб и предложений.
Ну чо, пацаны, ту зе мун?
Ох уж эта американская вежливость: Всем спасибо, пройдите на хуй, пожалуйста, мы уж тут без вас справимся.
Могут поехать в Россию, работа и бронь есть (или броня, тут уж кому как).
На рекламе криптобиржи не экономили в жирные года...
Сейчас каждый будет оправдываться крахом ftx и вбрасывать негативные новости, хотя биток на подъёме)
Что же вы их не сократили ещё пол года назад, когда видели предстоящее снижение!? Ах, да, тогда все бы стали продавать)
Читал мнение, что биток просядет ещё сильнее
FTX тогда не соскамился еще
Да, но падение и не было из-за него
Крипто зима...первый фактор, инвестиции морозятся, инвесторы взяли тайм-аут.
Ну и эффективные менеджеры раздувающие штаты...рано или поздно кто то умный должен был оптимизировать то, что они наворотили
слыш друк, оптимизировать нечего. Ты видел чтобы МММ оптимизировали? Я, нет. Появятся другие способы вынуть денежки у населения, только это можно назвать условной оптимизацией