Microsoft сократит около 10-11 тысяч сотрудников — СМИ Статьи редакции
В первую очередь увольнения могут коснуться инженерных команд.
- Microsoft может сократить около 5% штата, сообщил новостной канал Sky News. Так как в компании работает свыше 220 тысяч человек, увольнения затронут примерно 10-11 тысяч сотрудников. Источник Insider сказал, что речь может идти даже о трети штата.
- Когда озвучат решение — неизвестно. Sky News полагает, это произойдёт до отчёта перед инвесторами, намеченного на 24 января 2023 года. По данным источников The Verge и Bloomberg, знакомых с планами фирмы, новости появятся уже 18 января.
- В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Остальные СМИ деталей не назвали.
- В мае 2022 года Microsoft заявила, что замедлила темпы найма, а в июле — что уволит менее 1% персонала. В августе СМИ сообщили, что компания призвала сократить расходы на сотрудников, обучение и корпоративы. По данным Insider, зарплаты в офферах для новых специалистов урезали на 30%. В октябре издания писали об очередных сокращениях 1000 человек.
- В январе 2023 года глава компании Сатья Наделла предупредил, что техиндустрию ждёт два года «вызовов», и отметил: Microsoft тоже не защищена от глобальных потрясений и, как и другие технологические фирмы, должна «быть эффективной».
- Позже компания объявила о неограниченных отпусках для штатных работников вдобавок к оплачиваемым праздникам и больничному. Но решение раскритиковали в индустрии, сказав, что это «уловка, чтобы меньше платить».
- По прогнозам аналитиков, прирост продаж компании за второй квартал фискального года, о котором она отчитается 24 января, составит 2%: это «самое медленное увеличение выручки» с 2017 года, отмечает Bloomberg. Замедлилось и развитие её облачного подразделения.
- Другие фирмы ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Amazon объявила о сокращениях 18 тысяч сотрудников, а Meta* — 11 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Robinhood — о 23% штата, в Twitter — о 50%, в Oracle — о «сотнях» человек.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Нерадостно утро начинается. Но треть штата? Это даже на фоне нынешних сокращений и оптимизаций кажется как-то чересчур много.
не треть штата, а треть рекрутеров. у редакторов vc с английским плохо.
Неужели настолько плохо раз в новости написано "В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд"
Как говорят на одном снгшном ресурсе про айти, выставили нахуй на мороз
Да уж, теперь скиллбоксам нужно в рекламном буклете писать "гарантируем, что Вас не уволят в ближайшие 3 года", чтобы людей привлечь
А это те, про которых писали что могут брать отпуск в любое время и на любой срок?
Интересно, а будут комментарии типа "а что то случилось?! почему раньше не увольняли?" ?
Слишком много всяких кодеров развелось. С сертификатами от «курсеры»
А чо сразу инженеры-то? По уму, в первую очередь надо всяких эйчаров гнать да и просто индусов.
Увы, инженер продажи не увеличивает)
Правильный ответ 88