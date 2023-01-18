Microsoft сократит около 10 тысяч сотрудников Статьи редакции
В первую очередь увольнения могут коснуться инженерных команд.
- Microsoft может сократить около 5% штата, сообщил новостной канал Sky News. Так как в компании работает свыше 220 тысяч человек, увольнения затронут примерно 10-11 тысяч сотрудников. Источник Insider сказал, что речь может идти даже о трети штата.
- Когда озвучат решение — неизвестно. Sky News полагает, это произойдёт до отчёта перед инвесторами, намеченного на 24 января 2023 года. По данным источников The Verge и Bloomberg, знакомых с планами фирмы, новости появятся уже 18 января.
- В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Остальные СМИ деталей не назвали.
- В мае 2022 года Microsoft заявила, что замедлила темпы найма, а в июле — что уволит менее 1% персонала. В августе СМИ сообщили, что компания призвала сократить расходы на сотрудников, обучение и корпоративы. По данным Insider, зарплаты в офферах для новых специалистов урезали на 30%. В октябре издания писали об очередных сокращениях 1000 человек.
- В январе 2023 года глава компании Сатья Наделла предупредил, что техиндустрию ждёт два года «вызовов», и отметил: Microsoft тоже не защищена от глобальных потрясений и, как и другие технологические фирмы, должна «быть эффективной».
- Позже компания объявила о неограниченных отпусках для штатных работников вдобавок к оплачиваемым праздникам и больничному. Но решение раскритиковали в индустрии, сказав, что это «уловка, чтобы меньше платить».
- По прогнозам аналитиков, прирост продаж компании за второй квартал фискального года, о котором она отчитается 24 января, составит 2%: это «самое медленное увеличение выручки» с 2017 года, отмечает Bloomberg. Замедлилось и развитие её облачного подразделения.
- Другие фирмы ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Amazon объявила о сокращениях 18 тысяч сотрудников, а Meta* — 11 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Robinhood — о 23% штата, в Twitter — о 50%, в Oracle — о «сотнях» человек.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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А ведь девочка Катя из Италии говорила об этом
Все постоянно что-то говорят
Что за Катя? P.S. нашла, извините)
Та блогерша, да?
Поделись с нами ссылочкой.
Верно, а еще если посадить бесконечное количество мартышек за печатные машинки и дать им бесконечное количество времени - как минимум одна из них точно напишет "Войну и мир"
девочка-блогер Катя из Италии хуйни не скажет, ведь она реально роет документы
Девочка Катя просто пересказала кого-то более умного
дайте ссылку, что там Катя ещё говорила?
А это те, про которых писали что могут брать отпуск в любое время и на любой срок?
Вы уволены - отдыхайте сколько захотите.
это те кто отпуск попросили видимо
отстрапонили, а потом уволили
вы не понимаете, это совсем другое!!!
Не, это другой департамент так пейсал.
Да уж, теперь скиллбоксам нужно в рекламном буклете писать "гарантируем, что Вас не уволят в ближайшие 3 года", чтобы людей привлечь
Сейчас перспективно занимать нишу курсов токарей, слесарей, сварщиков и так далее. Кроме шуток, на этом рынке вообще никого нет кроме пары шараг.
Им нужно срочно вводить курсы сварщиков, электриков, сантехников. Вот тут точно проблем с работой не будет
Нет, в рекламном буклете напишут "даём 30% скидку на новый курс, если вас уволят в ближайшие 3 года".
А что случилось?
Сделали всю работу.
Инвестировали в ChatGPT - теперь работать будет она.
Тут в общем всё понятно, мировой тренд на падение продаж во всех областях, сокращения персонала и тд.
НО!!
Там какой-то новорег выложил фотки, которые должны убедить в производстве отечественных мониторов. Айда туда
Полина извини 😇
https://vc.ru/tech/585442-fotografii-proizvodstva-rossiyskogo-monitora-beshtau
уже же 1000 раз написали, что это какие-то ноунеймы с 10к устанвым капиталом. Какой смысл вообще на них обращать внимание?
Только условный десяток айтишников поддерживает сервис, который могут использовать миллионы человек и генерировать оборот в миллиарды долларов. Чего не скажешь о других отраслях.
переклейка этикеток идёт успешно?
Слишком много всяких кодеров развелось. С сертификатами от «курсеры»
возможно им Альтман что-то шепнул про GPT4
А чо сразу инженеры-то? По уму, в первую очередь надо всяких эйчаров гнать да и просто индусов.
Правильный ответ 88
Приходит инженер к индусу, а индус тоже инженер
Увы, инженер продажи не увеличивает)
Amazon уже внедрил или внедряет ИИ вместе HR. Большинство планктона ждет видимо та же участь
А Индусы тут причём? За эйчаров согласен.
Индусов уволить, а индийцев оставить?
Вот вам и отложенные эффекты от найма индуса на пост главы корпорации наконец-то проявляются. Пусть ещё немного его там подержат и он вообще ВСЕХ вменяемых сотрудников Майкрософт заменит на своих бестолковых соотечественников.
Мне кажется, что все бигтехи раньше просто народ набирали и пылесосили рынок труда из-за страха недополучить спецов. Т.е. нанимали про запас, а не потому, что была насущная потребность в этом. На будущие проекты и расширения так сказать, но тут грянул кризис и эту массовку "про запас" пустили под нож. Все же в ит кадровый голод именно на высококлассных спецов, сеньоров не хватает всем, а вот джунов и середнячковых мидлов никому не надо, особенно, если нет перспектив их чем-то нагрузить полезным.
Ещё можно включить режим теории заговоров и сказать, что это сговор, созданный с целью подубавить аппетиты работников ИТ сектора, а то поле расходов на зп стало неприлично большим у отдельных категорий специалистов и менеджерам не спится из-за этого. Предложение на рынке труда автоматически режет планку запросов по ЗП, за и текущим сотрудникам под этим соусом можно срезать чутка.
А говорили, что ИИ не заменит девелоперов..
Вот ИИ и начало потихоньку заменять
Наконец то догадались, что минимум 50% персонала - бесполезный балласт. А в It стоит в 1ю очередь проводить такие чистки. А то уже куда ни плюнь - в "погромиста" попадёшь
Главное негров и ЛГБТ не увольнять. А то будет ущемление меньшинств.
Отключат как-то в офисе свет, а там...
Там Амазон готовится еще 18000 человек бахнуть...
Чот техи уже не торт... Понабрали похоже людей на подержку каждой отдельной строчки кода....
Прочитали книгу про сильвер буллет и осознали, что 9 женсчин не рожают за месяц.
Брали под рост, а роста не случилось
"В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд,"
Это прям очень странно.
Нерадостно утро начинается. Но треть штата? Это даже на фоне нынешних сокращений и оптимизаций кажется как-то чересчур много.
не треть штата, а треть рекрутеров. у редакторов vc с английским плохо.
Интересно, а будут комментарии типа "а что то случилось?! почему раньше не увольняли?" ?
Выше там уже есть. Но ответа нет. Бахни ты ответик.
Очередные успехи кап.системы, начавшиеся с 2008 же
Во всем виноват проклятый Маск. Да как он посмел сокращать бездельников в Твиттере и подсказывать остальным, что так можно!!!1
НЕЙРОСЕТИ НИКОГДА НАС НЕ ЗАМЕНЯТ ПРОГРАММИСТЫ НУЖНЫ ВСЕГДА!!!11один
Стоит отметить, что 79,4% ВВП Америки - это сфера услуг, в том числе IT.
В интересное время живём. Для апокалипсиса и полного пиздеца не хватает лишь крушения такой экономики.
А оно же закономерно. Ну, придем к следующей системе, наконец-то. Скажем этой спасибо за прошлые успехи и в светлое будущее.
Как говорят на одном снгшном ресурсе про айти, выставили нахуй на мороз
Айти уже и древние мемы пытается засрать. "На мороз" древнее, чем местное смузи-айти
Поделись с нами ресурсом этим.
Конец кадровому голоду в индустрии, или еще недостаточно людей, чтобы закрыть весь недостающий найм в США?
Microsoft сократит около 10-11 тысяч сотрудников
много ходов очка
Походу не зря им разрешили брать отпуск на любой срок)
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Наймут вместо уволенных несколько сотен операторов нейронок, и всё будет нормально
А в чем причина то? Микрасфот вроде же не нищеброды?
секта вице-президентов hr'ов с чего то решила, что золотой ковидный дождь это надолго и дало команду нанимать дополнительных работников. а как долбанула рецессия - все они начали бегать выпучив глаза.
Ну вот и обещанный отпуск на неограниченное любое количество дней
Достаточно много человек они решили сократить
Вопрсо, - Что означают числа 95, 98 в версии Виндоус? - Ответ - это процент ошибок в коде.
Я конечно не расист, но индус во главе фирмы - это очень круто! Са́тья Нараяна Наде́лла — американский топ-менеджер индийского происхождения. Он является исполнительным председателем и генеральным директором компании Microsoft, сменив Стива Балмера в 2014 году на посту генерального директора и Джона Томпсона в 2021 году на посту председателя. Чего добилась майкрософт с 2014 года? Абсолютно ничего. Где прорывные технологии? Потеряли рынок мобильных телефонов, потеряли рынок смартфонов, потеряли рынок поисковиков, потеряли облачные вычисления, профукали все полимеры в общем...
Америка идёт вслед за Европой... В Европе можно отдыхать от работы до 24 месяцев с сохранением 67% от ЗП если есть дети и 60% от ЗП если нет детей...
а в это время в россии с трибун говорят поднимем мрот и айтишников не хватает 🤣
кажется они все знали...утечка мозгов из асашай в Россию матушку...
Там даже если 99,99% сократить, то никто в мире не заметит
Пусть сокращают 99,99%, никто в мире даже не заметит, в Индии в деревнях будет вой
Отлично. Пусть к нам в Россию переезжают. У нас работы много.