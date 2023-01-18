Карьера
Полина Лааксо

Microsoft сократит около 10 тысяч сотрудников Статьи редакции

В первую очередь увольнения могут коснуться инженерных команд.

Обновлено в 17:23. Microsoft подтвердила, что уволит около 10 тысяч сотрудников.
  • Microsoft может сократить около 5% штата, сообщил новостной канал Sky News. Так как в компании работает свыше 220 тысяч человек, увольнения затронут примерно 10-11 тысяч сотрудников. Источник Insider сказал, что речь может идти даже о трети штата.
  • Когда озвучат решение — неизвестно. Sky News полагает, это произойдёт до отчёта перед инвесторами, намеченного на 24 января 2023 года. По данным источников The Verge и Bloomberg, знакомых с планами фирмы, новости появятся уже 18 января.
  • В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Остальные СМИ деталей не назвали.
  • В мае 2022 года Microsoft заявила, что замедлила темпы найма, а в июле — что уволит менее 1% персонала. В августе СМИ сообщили, что компания призвала сократить расходы на сотрудников, обучение и корпоративы. По данным Insider, зарплаты в офферах для новых специалистов урезали на 30%. В октябре издания писали об очередных сокращениях 1000 человек.
  • В январе 2023 года глава компании Сатья Наделла предупредил, что техиндустрию ждёт два года «вызовов», и отметил: Microsoft тоже не защищена от глобальных потрясений и, как и другие технологические фирмы, должна «быть эффективной».
  • Позже компания объявила о неограниченных отпусках для штатных работников вдобавок к оплачиваемым праздникам и больничному. Но решение раскритиковали в индустрии, сказав, что это «уловка, чтобы меньше платить».
  • По прогнозам аналитиков, прирост продаж компании за второй квартал фискального года, о котором она отчитается 24 января, составит 2%: это «самое медленное увеличение выручки» с 2017 года, отмечает Bloomberg. Замедлилось и развитие её облачного подразделения.
  • Другие фирмы ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Amazon объявила о сокращениях 18 тысяч сотрудников, а Meta* — 11 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Robinhood — о 23% штата, в Twitter — о 50%, в Oracle — о «сотнях» человек.
Источник: People Matters

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #microsoft

8825 просмотров
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180 комментариев
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 Ivelevit

А ведь девочка Катя из Италии говорила об этом

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Alexey QuQu

Все постоянно что-то говорят

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Дикий инструмент

Что за Катя? P.S. нашла, извините)

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1 комментарий
Мухаммед Эмомалиев

Та блогерша, да?

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2 комментария
Василий Колеев

Поделись с нами ссылочкой.

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8 комментариев
Пружинный ревербератор

Верно, а еще если посадить бесконечное количество мартышек за печатные машинки и дать им бесконечное количество времени - как минимум одна из них точно напишет "Войну и мир"

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7 комментариев
Никита

девочка-блогер Катя из Италии хуйни не скажет, ведь она реально роет документы

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Михаил Барабаш

Девочка Катя просто пересказала кого-то более умного

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hammerpreisen de

дайте ссылку, что там Катя ещё говорила?

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Дмитрий Косатиков

А это те, про которых писали что могут брать отпуск в любое время и на любой срок?

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Жорик

Вы уволены - отдыхайте сколько захотите.

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3 комментария
Ware Wow

это те кто отпуск попросили видимо

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Aleks B

отстрапонили, а потом уволили

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1 комментарий
Вероника Самсонова

вы не понимаете, это совсем другое!!!

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Василий Колеев

Не, это другой департамент так пейсал.

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Isoprene

Да уж, теперь скиллбоксам нужно в рекламном буклете писать "гарантируем, что Вас не уволят в ближайшие 3 года", чтобы людей привлечь

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ЯжПрограммист

Сейчас перспективно занимать нишу курсов токарей, слесарей, сварщиков и так далее. Кроме шуток, на этом рынке вообще никого нет кроме пары шараг.

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33 комментария
Lexx Sky

Им нужно срочно вводить курсы сварщиков, электриков, сантехников. Вот тут точно проблем с работой не будет

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4 комментария
Бинарный Ёж

Нет, в рекламном буклете напишут "даём 30% скидку на новый курс, если вас уволят в ближайшие 3 года".

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Василий Колеев

Сделали всю работу.

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Борат Язь

Инвестировали в ChatGPT - теперь работать будет она.

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Всевозможный Данила

Тут в общем всё понятно, мировой тренд на падение продаж во всех областях, сокращения персонала и тд.

НО!!
Там какой-то новорег выложил фотки, которые должны убедить в производстве отечественных мониторов. Айда туда

Полина извини 😇

https://vc.ru/tech/585442-fotografii-proizvodstva-rossiyskogo-monitora-beshtau

Фотографии производства российского монитора…
"РИА Новости" опубликовали фотографии производства российского монитора «Бештау» от «Бештау…
vc.ru
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Дмитрий Кораблёв

уже же 1000 раз написали, что это какие-то ноунеймы с 10к устанвым капиталом. Какой смысл вообще на них обращать внимание?

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3 комментария
Ivan. Zakladka

Только условный десяток айтишников поддерживает сервис, который могут использовать миллионы человек и генерировать оборот в миллиарды долларов. Чего не скажешь о других отраслях.

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hammerpreisen de

переклейка этикеток идёт успешно?

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Энтони Лавджой

Слишком много всяких кодеров развелось. С сертификатами от «курсеры»

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Ware Wow

возможно им Альтман что-то шепнул про GPT4

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4 комментария
Слегка Придурковатый

А чо сразу инженеры-то? По уму, в первую очередь надо всяких эйчаров гнать да и просто индусов.

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Андрей Вечерний

Правильный ответ 88

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1 комментарий
Пружинный ревербератор

Приходит инженер к индусу, а индус тоже инженер

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Jon Rembo

Увы, инженер продажи не увеличивает)

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12 комментариев
Dan

Amazon уже внедрил или внедряет ИИ вместе HR. Большинство планктона ждет видимо та же участь

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1 комментарий
Саша Антипов

А Индусы тут причём? За эйчаров согласен.

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Yola

Индусов уволить, а индийцев оставить?

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Иван Грозный

Вот вам и отложенные эффекты от найма индуса на пост главы корпорации наконец-то проявляются. Пусть ещё немного его там подержат и он вообще ВСЕХ вменяемых сотрудников Майкрософт заменит на своих бестолковых соотечественников.

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Aleksey Bondarenko

Мне кажется, что все бигтехи раньше просто народ набирали и пылесосили рынок труда из-за страха недополучить спецов. Т.е. нанимали про запас, а не потому, что была насущная потребность в этом. На будущие проекты и расширения так сказать, но тут грянул кризис и эту массовку "про запас" пустили под нож. Все же в ит кадровый голод именно на высококлассных спецов, сеньоров не хватает всем, а вот джунов и середнячковых мидлов никому не надо, особенно, если нет перспектив их чем-то нагрузить полезным.

Ещё можно включить режим теории заговоров и сказать, что это сговор, созданный с целью подубавить аппетиты работников ИТ сектора, а то поле расходов на зп стало неприлично большим у отдельных категорий специалистов и менеджерам не спится из-за этого. Предложение на рынке труда автоматически режет планку запросов по ЗП, за и текущим сотрудникам под этим соусом можно срезать чутка.

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FTOH

А говорили, что ИИ не заменит девелоперов..

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Дмитрий Войнов

Вот ИИ и начало потихоньку заменять

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Dan

Наконец то догадались, что минимум 50% персонала - бесполезный балласт. А в It стоит в 1ю очередь проводить такие чистки. А то уже куда ни плюнь - в "погромиста" попадёшь

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Илья Волочков

Главное негров и ЛГБТ не увольнять. А то будет ущемление меньшинств.

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Виктор Гришин

Отключат как-то в офисе свет, а там...

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житель подмоста

Там Амазон готовится еще 18000 человек бахнуть...
Чот техи уже не торт... Понабрали похоже людей на подержку каждой отдельной строчки кода....

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Василий Колеев

Прочитали книгу про сильвер буллет и осознали, что 9 женсчин не рожают за месяц.

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Boris Kuzmin

Брали под рост, а роста не случилось

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lalka here.kek
СНГ нинужный рынок
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Замело Порошин

"В первую очередь увольнения могут коснутся инженерных команд,"
Это прям очень странно.

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Вадим Д.

Нерадостно утро начинается. Но треть штата? Это даже на фоне нынешних сокращений и оптимизаций кажется как-то чересчур много.

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Timur

не треть штата, а треть рекрутеров. у редакторов vc с английским плохо.

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4 комментария
Leonid Bushuev

Интересно, а будут комментарии типа "а что то случилось?! почему раньше не увольняли?" ?

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Василий Колеев

Выше там уже есть. Но ответа нет. Бахни ты ответик.

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Lexx Sky

Очередные успехи кап.системы, начавшиеся с 2008 же

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8 комментариев
Генерал Ермолов

Во всем виноват проклятый Маск. Да как он посмел сокращать бездельников в Твиттере и подсказывать остальным, что так можно!!!1

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Свежерег Июньский

НЕЙРОСЕТИ НИКОГДА НАС НЕ ЗАМЕНЯТ ПРОГРАММИСТЫ НУЖНЫ ВСЕГДА!!!11один

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Ivan. Zakladka

Стоит отметить, что 79,4% ВВП Америки - это сфера услуг, в том числе IT.
В интересное время живём. Для апокалипсиса и полного пиздеца не хватает лишь крушения такой экономики.

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Lexx Sky

А оно же закономерно. Ну, придем к следующей системе, наконец-то. Скажем этой спасибо за прошлые успехи и в светлое будущее.

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MMT

Как говорят на одном снгшном ресурсе про айти, выставили нахуй на мороз

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Lexx Sky

Айти уже и древние мемы пытается засрать. "На мороз" древнее, чем местное смузи-айти

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Василий Колеев

Поделись с нами ресурсом этим.

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11 комментариев
Иван Иванов

Конец кадровому голоду в индустрии, или еще недостаточно людей, чтобы закрыть весь недостающий найм в США?

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Aleks B
Но решение раскритиковали в индустрии, сказав, что это «уловка, чтобы меньше платить».
Microsoft сократит около 10-11 тысяч сотрудников

много ходов очка

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Артур Каримов

Походу не зря им разрешили брать отпуск на любой срок)

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Alexander Quartz

—--

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Artur Kuramshin

Наймут вместо уволенных несколько сотен операторов нейронок, и всё будет нормально

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Истории компаний

А в чем причина то? Микрасфот вроде же не нищеброды?

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fffggg gggfff

секта вице-президентов hr'ов с чего то решила, что золотой ковидный дождь это надолго и дало команду нанимать дополнительных работников. а как долбанула рецессия - все они начали бегать выпучив глаза.

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Красенкова Зоя

Ну вот и обещанный отпуск на неограниченное любое количество дней

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Английский велосипед
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Alla Gromova

Достаточно много человек они решили сократить

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hammerpreisen de

Вопрсо, - Что означают числа 95, 98 в версии Виндоус? - Ответ - это процент ошибок в коде.

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hammerpreisen de

Я конечно не расист, но индус во главе фирмы - это очень круто! Са́тья Нараяна Наде́лла — американский топ-менеджер индийского происхождения. Он является исполнительным председателем и генеральным директором компании Microsoft, сменив Стива Балмера в 2014 году на посту генерального директора и Джона Томпсона в 2021 году на посту председателя. Чего добилась майкрософт с 2014 года? Абсолютно ничего. Где прорывные технологии? Потеряли рынок мобильных телефонов, потеряли рынок смартфонов, потеряли рынок поисковиков, потеряли облачные вычисления, профукали все полимеры в общем...

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hammerpreisen de

Америка идёт вслед за Европой... В Европе можно отдыхать от работы до 24 месяцев с сохранением 67% от ЗП если есть дети и 60% от ЗП если нет детей...

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Сергей Степанов

а в это время в россии с трибун говорят поднимем мрот и айтишников не хватает 🤣

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TNT Race

кажется они все знали...утечка мозгов из асашай в Россию матушку...

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hammerpreisen de

Там даже если 99,99% сократить, то никто в мире не заметит

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hammerpreisen de

Пусть сокращают 99,99%, никто в мире даже не заметит, в Индии в деревнях будет вой

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Сергей Меринов

Отлично. Пусть к нам в Россию переезжают. У нас работы много.

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