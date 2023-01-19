Amazon отложила продуктовые релизы и рекламные кампании в соцсетях «в знак уважения» к сокращённым сотрудникам Статьи редакции
Так компания хочет «проявить эмпатию» к уволенным.
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- Amazon начала очередной этап сокращений, которые в сумме должны будут затронуть 18 тысяч человек. Сколько сотрудников сократят в этот раз и будет ли ещё один «раунд» — неизвестно. По данным американского регулятора в трудовой отрасли, в США под увольнение уже попало 2300 человек.
- Компания разослала уволенным из США, Канады и Коста-Рики уведомления по почте, личных встреч с руководителями на местах или HR-менеджерами не было, пишет Insider со ссылкой на источники в Amazon. Некоторым сразу отключили рабочие компьютеры и пропуска.
- В уведомлении говорилось, что сокращённым сотрудникам также придётся скачать почтовый сервис компании и её приложение для звонков на личное устройство. Так компания сможет провести с ними «информационные» встречи и ответить на вопросы. Работников из Китая уведомления и звонки ждут после Китайского нового года.
- Сокращенные сотрудники будут получать зарплату в течение 60 дней с увольнения вместе со всеми причитающимися им бонусами. Каждому также полагается выходное пособие, размер которого будет зависеть от отработанного в компании времени, а ещё «переходные льготы» и помощь с поиском вакансий в других фирмах.
- Помимо этого, Amazon разослала пояснительные письма всем отделам розничной торговли. В них она поблагодарила тех, кто её покидает, и напомнила: решение вынужденное, так как рынок столкнулся с экономической неопределённостью, однако бизнес должен найти способы развиваться в новых условиях.
- Чтобы быть учтивее к тем, кого сократили, Amazon также временно приостановила некоторые корпоративные процессы, пишет Insider. Например, облачное подразделение Amazon Web Services попросило команду «заморозить активности в соцсетях» и отложить некоторые трансляции в Twitch — чтобы «проявить эмпатию к пострадавшим от увольнений».
- Руководство AWS также призвало внимательнее следить за комментариями от клиентов и помечать все, что «должны быть удалены как неуместные или оскорбительные в свете недавних событий». Исключения сказали согласовывать напрямую с вице-президентами департамента.
- Компания также отложила часть рекрутинговых задач 18 и 19 января — «в знак уважения» к тем, кто потерял работу. На эти же дни инженерам-разработчикам в отделах розничной торговли Amazon по всему миру запретили публиковать сервисные обновления и продуктовые релизы.
В ноябре 2022 года NYT сообщила, что Amazon уволит 10 тысяч человек. В первую очередь сокращения должны были коснуться подразделений, работающих над «умными» устройствами, теперь — отделов по розничной торговле и работе с кадрами.
- О том, что уволят сразу 18 тысяч сотрудников, рассказала в начале января WSJ. Компания это подтвердила. На сентябрь 2022 года в ней работало 1,5 млн человек.
- Другие фирмы ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч сотрудников, Microsoft — 10 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Robinhood — о 23% штата, в Twitter — о 50%, в Oracle — о «сотнях» человек. По данным CNBC, за 2022 год крупные техкомпании разорвали трудовые отношения более чем с 60 тысячами человек.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
Все уволенные сотрудники:
Какой идиотизм))
Ещё канализацию можно отключить в офисе на эти дни. Чтобы уволенным было не так грустно, что они теперь не там.
Такой себе план..
🔥😂
«Мы вас увольняем, но очень переживаем по этому поводу». Слабое утешение для сокращённых. Им-то что с этих приостановленных рекламных кампаний и отложенных некоторых трансляции в Twitch? Им выплатили пособия, рекомендации, надеюсь, выдали хорошие — к чему эти мероприятия?
С другой стороны — очень не характерно для крупных организаций.
Зарплаты за два месяца и пособия недостаточно, чтобы найти работу в течение двух-трех месяцев?
бывает и такое что достойную работу за два месяца не найти
У всех по-разному.. Не всегда работу получается найти, даже если всюду своё резюме пихаешь
причём амазон не одно пособие упоминает: там и severance, и separation payment, и transitional benefits. уж не знаю, что и кому конкретно полагается, но звучит так, будто совсем уж с голой попой на мороз не выставят
В таком случае об уволенных работниках уже и так позаботились достаточно, не вижу даже поводов для возмущений :)
Вадим, а Вы каким бы образом проявили эмпатию к уволенным сотрудникам будучи владельцем.
Пошёл вон псина. Ты уволен.
Так же они:
Мы очень за вас переживаем. Очень 🥹
"Например, облачное подразделение Amazon Web Services попросило команду «заморозить активности в соцсетях» и отложить некоторые трансляции в Twitch — чтобы «проявить эмпатию к пострадавшим от увольнений"
Сюр
кому нужна эмпатия не от друзей,от компании ждешь выплат,хорошей рекомендации и возможно даже помощь в трудоустройстве
Правильно !
А что если их уволили за то, что они сделали хреновые продукты и рекламу? А отложили потому, что нужно переделать?
Амазон хочет проявить эмпатию в сотрудникам, лол
это что за маразм
В качестве поддержки к уволеным, мы закупили наборы светодиодных свечей для оставшейся команды, и зажгли их все вместе, чтобы показать эмпатию к ушедшим.
Мы рады что смогли помочь им. Спасибо