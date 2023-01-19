{"id":13772,"url":"\/distributions\/13772\/click?bit=1&hash=93a368816b1e347dfad2882f455fc9bb4606ce94b2370bda4e82b172745bc14e","title":"\u00ab\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u00bb \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0440\u0435\u0444\u0435\u0440\u0430\u043b\u043a\u0443 \u0434\u043b\u044f \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0446\u043e\u0432","buttonText":"\u0427\u0442\u043e \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"d09521f5-ee9c-5e06-8358-733cd4596e9d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Полина Лааксо

Amazon отложила продуктовые релизы и рекламные кампании в соцсетях «в знак уважения» к сокращённым сотрудникам Статьи редакции

Так компания хочет «проявить эмпатию» к уволенным.

1563 просмотров
  • Amazon начала очередной этап сокращений, которые в сумме должны будут затронуть 18 тысяч человек. Сколько сотрудников сократят в этот раз и будет ли ещё один «раунд» — неизвестно. По данным американского регулятора в трудовой отрасли, в США под увольнение уже попало 2300 человек.
  • Компания разослала уволенным из США, Канады и Коста-Рики уведомления по почте, личных встреч с руководителями на местах или HR-менеджерами не было, пишет Insider со ссылкой на источники в Amazon. Некоторым сразу отключили рабочие компьютеры и пропуска.
  • В уведомлении говорилось, что сокращённым сотрудникам также придётся скачать почтовый сервис компании и её приложение для звонков на личное устройство. Так компания сможет провести с ними «информационные» встречи и ответить на вопросы. Работников из Китая уведомления и звонки ждут после Китайского нового года.
  • Сокращенные сотрудники будут получать зарплату в течение 60 дней с увольнения вместе со всеми причитающимися им бонусами. Каждому также полагается выходное пособие, размер которого будет зависеть от отработанного в компании времени, а ещё «переходные льготы» и помощь с поиском вакансий в других фирмах.
  • Помимо этого, Amazon разослала пояснительные письма всем отделам розничной торговли. В них она поблагодарила тех, кто её покидает, и напомнила: решение вынужденное, так как рынок столкнулся с экономической неопределённостью, однако бизнес должен найти способы развиваться в новых условиях.

Нам будет больно прощаться с талантливыми коллегами, однако сокращения — хотя редкий для нас, но необходимый шаг на пути к сокращению расходов. Так мы сможем и дальше инвестировать в ассортимент, низкие цены и быструю доставку — всё то, за что нас любят покупатели.

Даг Хэррингтон, глава международного департамента розничной торговли Amazon
  • Чтобы быть учтивее к тем, кого сократили, Amazon также временно приостановила некоторые корпоративные процессы, пишет Insider. Например, облачное подразделение Amazon Web Services попросило команду «заморозить активности в соцсетях» и отложить некоторые трансляции в Twitch — чтобы «проявить эмпатию к пострадавшим от увольнений».
  • Руководство AWS также призвало внимательнее следить за комментариями от клиентов и помечать все, что «должны быть удалены как неуместные или оскорбительные в свете недавних событий». Исключения сказали согласовывать напрямую с вице-президентами департамента.
  • Компания также отложила часть рекрутинговых задач 18 и 19 января — «в знак уважения» к тем, кто потерял работу. На эти же дни инженерам-разработчикам в отделах розничной торговли Amazon по всему миру запретили публиковать сервисные обновления и продуктовые релизы.
Источник: Vox

  • В ноябре 2022 года NYT сообщила, что Amazon уволит 10 тысяч человек. В первую очередь сокращения должны были коснуться подразделений, работающих над «умными» устройствами, теперь — отделов по розничной торговле и работе с кадрами.

  • О том, что уволят сразу 18 тысяч сотрудников, рассказала в начале января WSJ. Компания это подтвердила. На сентябрь 2022 года в ней работало 1,5 млн человек.
  • Другие фирмы ИТ-сектора также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч сотрудников, Microsoft — 10 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Robinhood — о 23% штата, в Twitter — о 50%, в Oracle — о «сотнях» человек. По данным CNBC, за 2022 год крупные техкомпании разорвали трудовые отношения более чем с 60 тысячами человек.

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новость #увольнения #amazon

Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Alexey QuQu

Все уволенные сотрудники:

Ответить
Развернуть ветку
Стерлядка Вяленая

Какой идиотизм))

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Барабаш

Ещё канализацию можно отключить в офисе на эти дни. Чтобы уволенным было не так грустно, что они теперь не там.

Ответить
Развернуть ветку
Ярилова Алиса

Такой себе план..

Ответить
Развернуть ветку
Eli

🔥😂

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

«Мы вас увольняем, но очень переживаем по этому поводу». Слабое утешение для сокращённых. Им-то что с этих приостановленных рекламных кампаний и отложенных некоторых трансляции в Twitch? Им выплатили пособия, рекомендации, надеюсь, выдали хорошие — к чему эти мероприятия?

С другой стороны — очень не характерно для крупных организаций.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

Зарплаты за два месяца и пособия недостаточно, чтобы найти работу в течение двух-трех месяцев?

Ответить
Развернуть ветку
Роман Таровик

бывает и такое что достойную работу за два месяца не найти

Ответить
Развернуть ветку
Набоко Арсений

У всех по-разному.. Не всегда работу получается найти, даже если всюду своё резюме пихаешь

Ответить
Развернуть ветку
Полина Лааксо
Автор

причём амазон не одно пособие упоминает: там и severance, и separation payment, и transitional benefits. уж не знаю, что и кому конкретно полагается, но звучит так, будто совсем уж с голой попой на мороз не выставят

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Cree

В таком случае об уволенных работниках уже и так позаботились достаточно, не вижу даже поводов для возмущений :)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey QuQu

Вадим, а Вы каким бы образом проявили эмпатию к уволенным сотрудникам будучи владельцем.

Ответить
Развернуть ветку
Светский Влад

Пошёл вон псина. Ты уволен.
Так же они:
Мы очень за вас переживаем. Очень 🥹

Ответить
Развернуть ветку
Future Prophecies

"Например, облачное подразделение Amazon Web Services попросило команду «заморозить активности в соцсетях» и отложить некоторые трансляции в Twitch — чтобы «проявить эмпатию к пострадавшим от увольнений"

Сюр

Ответить
Развернуть ветку
Фёдор Спирин

кому нужна эмпатия не от друзей,от компании ждешь выплат,хорошей рекомендации и возможно даже помощь в трудоустройстве

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Zhang

Правильно !

Ответить
Развернуть ветку
Вася Пражкин

А что если их уволили за то, что они сделали хреновые продукты и рекламу? А отложили потому, что нужно переделать?

Ответить
Развернуть ветку
Roman

Амазон хочет проявить эмпатию в сотрудникам, лол

Ответить
Развернуть ветку
Yaroslav Kamolin

это что за маразм

Ответить
Развернуть ветку
Светский Влад

В качестве поддержки к уволеным, мы закупили наборы светодиодных свечей для оставшейся команды, и зажгли их все вместе, чтобы показать эмпатию к ушедшим.
Мы рады что смогли помочь им. Спасибо

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null