Нам будет больно прощаться с талантливыми коллегами, однако сокращения — хотя редкий для нас, но необходимый шаг на пути к сокращению расходов. Так мы сможем и дальше инвестировать в ассортимент, низкие цены и быструю доставку — всё то, за что нас любят покупатели.