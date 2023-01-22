Сколько бы не говорили о work-life balance, в ИТ-компаниях всё равно есть переработки. Причем сотрудники засиживаются за работой не по своей инициативе, а по требованию лидов и руководителей. Bubble разбирался с экспертами и дал советы о том, как защитить себя от овертайма.

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Материал подготовлен изданием Bubble.

Как только Twitter попала в руки Илону Маску, он стал активно призывать сотрудников переходить на «хардкорный» режим — трудиться много и интенсивно. Тех, кто не согласен с новыми условиями, Илон попросил покинуть компанию. Многие ушли, а оставшихся ждал сюрприз: в начале декабря они обнаружили, что рабочее пространство теперь оборудовано спальнями. Для чего, им не объяснили. Скорее всего, это связано призывом Маска работать как можно больше.

Исследования показывают, что люди с перегруженным графиком чаще страдают от депрессии и выгорания. Несмотря на это, Илон Маск — не единственный, кто считает переработки в IT необходимыми, даже если они и вредят сотрудникам.

Мы спросили у HR и психолога, как победить овертайм и что делать, чтобы однажды не обнаружить в офисе матрас возле рабочего стола. Разобраться помогли:

Виола Капская — Founder YOU HR Academy, HR BP.

Родион Азнауров — React Native Developer в portside.co и психолог с 15-ти летним стажем.



Совет 1. Вычислите «хардкорную» компанию заранее

Чтобы не нарваться на компанию с крепостническими условиями, можно провести скрининг ещё до трудоустройства.

Самый простой способ: почитать отзывы о работодателе на сайтах по поиску работы — linkedIn, dou.ua, hh.ru. Возможно, кто-то из бывших сотрудников отважился составить характеристику на свирепого лида или пожаловаться на неоплачиваемый овертайм. Делать выводы из-за одного плохого отзыва не стоит, а вот если на переработку жалуются через раз — повод насторожиться. Повезёт, если получится найти знакомого, который работает или работал там, куда вы хотите откликнуться. Можно спросить у него, насколько популярны в компании переработки.

Перед собеседованием попытайтесь понять истинные ценности компании. Полистайте соцсети основателей, топ-менеджеров. Присмотритесь, вдруг кто-то из них рассказывает в Instagram*, как работает ночи напролет. Или уже написал в Twitter тред о том, почему переработки идут на пользу команде.

Прощупать почву можно и во время собеседования. Подробно спрашивайте о своих задачах, тайминге, команде, отношениях с клиентом — всё это может указывать на наличие овертаймов, считает Родион Азнауров.

Если это собеседование для проекта, важно узнать, работала ли команда с этим заказчиком раньше. При первом контакте, как правило, компания хочет клиента поразить и удержать — сделать работу как можно быстрее и лучше, на максимум. Поэтому вероятность переработок здесь возрастает. Родион Азнауров, React Native Developer, психолог

Совет 2. Выстраивайте личные границы сразу

Начать выстраивать границы можно заранее — ещё на собеседовании. Ваша цель: показать, что вы человек, у которого есть жизнь за пределами работы. Возможно, вам важно проводить вечера с семьей или у вас есть пёс-чемпион, и вы тренируете его по воскресеньям. Говорите о своих хобби и увлечениях, которыми вы не готовы жертвовать ради работы. Так вы обозначите, что ночевать на работе — не ваш вариант.

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Ещё одна частая причина переработок — незнание своих обязанностей и своих зон ответственности. Такому сотруднику легко «скормить» чужую задачу. Чтобы этого не случилось с вами — чётче проговорите свои обязанности с руководством и закрепите их в договоре или контракте. Ваши ожидания от работы должны совпадать с ожиданиями компании, а главное — с вашими возможностями.

Отгородиться от внезапных звонков, пингов, уведомлений в чате можно, выстроив границы в диджитале.

Устанавливайте статусы в Telegram и Slack, когда вы не можете ответить. Отпуск, обед, выходной, личное время — ставьте любой маркер, который сообщит коллегам, что вы не на связи. В групповых чатах и почте можно отключить уведомления в нерабочие часы. Вы имеете полное право взяться ответить по задаче, когда вернётесь в рабочий режим. Виола Капская, founder YOU HR Academy, HR BP

Совет 3. Открыто говорите с HR-менеджером

Дискомфорт от переработок не пойдет на пользу ни сотруднику, ни компании. Овертайм может быть следствием просчётов в менеджменте команды: неправильного распределения времени, людей, задач. Поэтому если вас беспокоит, что делаете больше своей нормы и видите причину в неотлаженных процессах, поделитесь этим с HR или ресурс-менеджером.

Говорить о проблемах в процессах не всегда просто. Сотрудникам может казаться, что тем самым они жалуются или вообще лезут не в свое дело. Но открытая коммуникация в компании не создает проблемы, а решает их.

Если постоянно молчать, ты рано или поздно взорвешься внутри команды. HR лучше быть в курсе проблемы. Так он сможет понять, беспокоит это только тебя или есть ещё люди в коллективе, которых это волнует. Если HR видит, что ситуация реально дестабилизировалась, он будет решать проблему с руководством — возможно, команда действительно перегружена и нужно нанять дополнительных людей. Без честной коммуникации вопрос не решится никогда. Виола Капская, founder YOU HR Academy, HR BP

Представьте себе диджитал-агентство, в котором работает всего один дизайнер. На нём висят все текущие задачи: для одного клиента нужно годовой отчет красиво сверстать, для второго брендинг разработать. А ещё и руководство решило каждому сотруднику к Новому году подарить смешные стикеры в Telegram — эта задача тоже легла на дизайнера. Сотрудник каждый день засиживается на работе, чтобы всё успеть, а коллеги могут об этом и не знать — команда думает, что всё в порядке.

Если наш условный дизайнер и дальше не подаст сигнал, что с трудом справляется, компания может лишиться специалиста. И потерять гораздо больше, чем потратила бы на поиск дополнительного сотрудника.

Совет 4. Наблюдайте за собой в работе и приходите с готовым решением

Перед тем, как отправиться говорить о проблеме с переработками, попробуйте посмотреть на неё самостоятельно и заранее продумайте, какое может быть решение. Понаблюдайте за собой, в каких условиях вы могли бы выполнять работу быстрее, что влияет на вашу эффективность.

Допустим, дизайнер из предыдущего примера понимает, что объём работы ему по силам. Но график, по которому работает вся команда — не подходит. Он замечает, что в утренние часы работа даётся нелегко, много времени уходит, чтобы включиться в процесс. Зато вечером он наоборот закрывает задачи быстрее и качественнее. Сотрудник предлагает сдвинуть свой режим на пару часов — начинать работать не в 9 утра, а с 11. Так он будет уходить с работы позже, зато утренние часы потратит на спорт или любую другую активность, которая поможет ему войти в ритм и избежать овертайма.

Плюс в том, что ИТ-компании не работают как завод, строго по часам. Условия и процессы гибкие, обычно их можно подстроить под себя. Главное договориться о графике, который будет устраивать и тебя и команду. Виола Капская, founder YOU HR Academy, HR BP

Время — только одно из условий. Если компания существует полностью удалённо, а дома вам работать трудно, возможно работодатель будет готов оплачивать коворкинг. Главное — заметить свои потребности и проговорить решение, это сэкономит ваши силы и ресурсы компании.

Совет 5. Делитесь с коллегами болью о переработках — она может быть общей

Если вам кажется, что переработки беспокоят только вас, а остальных всё устраивает — скорее всего только кажется. Кроме того, оставаться один на один со своими переживаниями — опасно и не очень продуктивно.

Говорить об усталости или нежелании перерабатывать может быть неловко — вдруг все подумают, что лентяй и не готов впахивать за компанию? Помните, что вы работаете не с киборгами, а с живыми людьми, которые тоже устают и тревожатся. И если вы первый заговорите о проблеме, которая у всех на уме, коллеги только скажут спасибо.

Во-первых, каждый из сотрудников почувствует, что он не один. Обсуждения могут оказать терапевтический эффект — вы поймете, что проблема с переработками в компании не ваша личная, а коллективная. И что с вами всё в порядке, а окружающие проживают тот же опыт, что и вы.

Во-вторых, искать и предлагать решение станет гораздо проще. Теперь вы не один сражаетесь с овертаймом, у вас есть целая команда по спасению самих себя. Помните пример с коворкингом? Представьте, что ещё трое ваших коллег тоже не могут эффективно трудиться из дома. Теперь вы говорите об этом в четыре голоса. Коворкинг — это больше не ваша личная прихоть, а командная необходимость, поэтому убедить босса будет намного проще.

Сотрудники Amazon, например, третий год подряд устраивают забастовки по всему миру в самый пиковый день года — черную пятницу. Они требуют повысить зарплаты и разрешить им вступать в профсоюзы. Важно чувствовать солидарность, но это возможно только в коллективе с горизонтальной коммуникацией. Необходимо начать с честного разговора. Родион Азнауров, React Native Developer, психолог

Совет 6. Если ничего не сработало — не бойтесь сменить место работы

Если компания не ценит ваш труд, отказывается оплачивать переработки, не хочет искать компромиссы и только выжимает из вас соки — подыскивайте другую работу.

Неудача в поиске решения не означает, что с вами что-то не так или ваш начальник полный идиот. Скорее всего, ваши ценности просто не совпадают с ценностями компании — так тоже бывает, и это нормально.

Нужно спрашивать себя: соотносятся ли мои ценностями с ценностями компании? Опять же — ориентируйтесь на руководителя, ценности исходят от него. Если смотрите в совсем разные стороны, то искать компромисс бессмысленно, ищите другую работу. Дефицита вакансий для опытных специалистов в ИТ нет, поэтому без дела вы точно не останетесь. Родион Азнауров, React Native Developer, психолог

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