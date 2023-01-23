Spotify объявила о планах сократить 6% штата — около 600 сотрудников Статьи редакции
Компанию также покинет директор по контенту и рекламе Дон Острофф.
- Музыкальная платформа Spotify заявила, что планирует сократить 6% штата в связи со снижением числа рекламодателей, пишет Reuters. На выплату выходных пособий в общей сложности потратят от €35 млн до €45 млн.
- По данным издания, на 30 сентября 2022 года в Spotify работало около 9800 человек. Следовательно, уволят порядка 600 сотрудников. В рамках «более масштабной реструктуризации» в отставку также уйдёт директор по контенту и рекламному бизнесу Дон Острофф.
- С 2019 года, по данным Bloomberg на октябрь 2022-го, компания потратила больше $1 млрд на производство эксклюзивного контента, покупку прав на популярные шоу и разработку ПО для создания подкастов.
- В октябре 2022 года Spotify сократила 38 сотрудников своей студии подкастов на фоне падения количества их слушателей и заявила, что замедлит набор персонала в 2023 году.
- Другие ИТ-компании также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, Alphabet — 12 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
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Зачем сраному сервису стриминга 10000 человек
Не знаю чем Спотифай занимается, но Netflix например пилит много низкоуровневых оптимизаций чтобы исполнение Java на определённом процессоре давало меньше непопаданий в кеш. Это улучшит производительность скажем на 5% и они смогут закупать в своём клауде на 5% меньше машин для стриминга контента.
В принципе такие задачи могут любое количество людей занять. Там уже можно и свой процессор начать разрабатывать и свою операционку или рантайм для языка программирования писать.
Ещё у них вроде был TLS в ядре FreeBSD. Но вроде бы такие низкоуровневые вещи в тех же нетфликсах не очень много людей пишут, меньше 10%. И вообще вопрос к спотифай, с нетфликсом всё более понятно.
Ну наверное не сколько угодно людей, а не больше, чем экономия/заработок на таких оптимизациях, иначе смысл теряется. С учетом огромных зарплат и дешевеющего железа не верится, что прям сильно много людей получится.
Тут скорее задержку делают предсказуемой, чтобы видео не заикалось и пользователи не уходили. Ещё у нетфликса не клауд, а собственное железо у провайдеров в разных локациях. Координировать такой апгрейд может быть дороже, чем оптимизировать.
К чему всем показывать свой узкий кругозор?)
так покажите же ваш широкий? а заодно объясните, чем у автора узкий кругозор
уже не надо, по этому по тихой от них избавляются
это же нетфликс, половина "работников", это боевые вертолеты
а кем доказано то что они вертолёты? я почему-то в первые слышу
самоопределились
Учись на сварщика уже сейчас
Какие-то нереальные цифры, я работаю в компании разработчике ПО для бухгалтерского учёта, одна из самых топовых и крупных компаний в РФ, с огромным штатом, в который помимо разработчиков входит ещё филиальная сеть и менеджеры по продажам и тех поддержка, и у нас в компании 7000 человек
топовая компания в рф 7000 чел и стриминговый сервис №1 в мире 9800 чел - действительно почти одно и тоже
Чет у вас там тоже напрашивается «оптимизация»😬 про филиальную сеть можно сказать и про спотифай, ребята работают на всю планету и скорее всего офисов по миру у них точно больше 1
мне кажется вы слишком ограничили выборку, можете просто сказать что работаете в Контуре ))
Ахаххаах тепло, но нет 😂
Не стоит сравнивать компанию из одной страны и международную компанию. Для каждой страны нужен свой маркетинг, свои бухгалтеры с юристами (у каждой страны свои бюрократические заморочки), техподдержка на местном языке и местами своя инфраструктура, которую нужно поддерживать. Это не считая всяких офисов, поскольку некоторые страны требуют их открывать, если хочешь работать в их стране.
Да наверное да. Но все равно у меня не укладывается в голове, что какое-то приложение в телефоне, а работает столько человек))
Наверное таким компаниям дешевле взять 10 сотрудников в надежде, что хотя бы 1 сделает что-то прорывное, чем отбирать одного с риском ошибиться и упустить время (долю нового рынка).
И ты, Spotify )-:
Та блин, только с Микрософта перешёл в Спотифай, и тут сократят похоже.
Получишь 4 оклада поедешь на них в тай пару лет поживешь почерпнешь мудрости
10к ртов. Вот что такое подписка.
после цифр в 11-18 тыс сотрудников 600 уже не так много
Зайцев нет рулит
они еще живы?
тот же вопрос,это приложуха вроде скачивает музыку с вк,помню еще кейт мобайл был
Споти, сократи Рогана
Я не то чтобы его фанат, но я думаю споти заработал больше на нем чем покупка рогана.
Ну и ладно, пусть это будет вам за удаленные аккаунты.
Ждем всех этих сокращенных айтишников в России.