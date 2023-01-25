Карьера
Полина Лааксо

«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday Статьи редакции

Google и Apple, входящие в пятёрку лидеров с 2016 года, покинули список.

  • FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила более 21,5 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
  • В пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 33,2% поддержки, «Газпром» — 16,8%, «Сбер» — 14,4%, VK — 14,2%, а также «Тинькофф» — 13,8%. В 2021 году уровень поддержки у первых трёх компаний был ниже — это 28%, 12,2% и 9,6% соответственно. Тогда же в лидерах числились Google и Apple — вместо VK и «Тинькофф».
  • В десятку, помимо этого, вошли: Ozon (9,7%), Microsoft (8,3%), «Газпром Нефть» (7,9%), Mercedes-Benz (7,1%) и «Роснефть» (6,8%). Microsoft поднялась с 2021 года на одну строку, Mercedes-Benz и «Газпром Нефть» — с 12 и 13 места соответственно. А Ozon впервые появился в тридцатке.
  • FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров выглядит так: «Яндекс» (39,9%), «Сбер (19,6%), Ozon (17,1%), VK (16,5%) и «Тинькофф» (14,7%).
  • По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (49,2%), «Росатом» (48,3%), «Газпром Нефть» (44,9%), «Сибур» (36,1%) и «Сбер (27,9%).
Карьера
Трудящийся самолет
Future Today: «Яндекс», Google и Apple снова возглавили рейтинг лучших работодателей по версии российских студентов Статьи редакции

Во время учёбы студенты хотят получать в среднем 51,4 тысячи рублей и предпочитают гибкий график.

#новость

771 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
20 комментариев
Написать комментарий...
 Александр Пушкин

Студентов туда никто не берет))

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Мб они про доставку Яндекс Еды)

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Ну либо такси))

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Дронов

100% про работу курьером)))

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Подтверждаю. Там одни старпереы по 10-15 лет на одном стуле сидят никого не пускают

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Gabriel

Так вот они студентами и пришли))

Ответить
Развернуть ветку
Jooblex

В смысле

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Кто в курсе — кому принадлежит этот рейтинг? А то модно сейчас создавать рейтинговые агентства и себе все призовые места присуждать, как Альфа, к примеру.

Ответить
Развернуть ветку
Яркий Мика

Ещё есть такая фишка, за денюжку раздавать всякие "победы", "лидерство" и т.д

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ну тут ещё откинули "ушедших", и тут уж как получилось.

Ответить
Развернуть ветку
Олег Павлов

Гугл покинул рейтинг, но Яндекс-то остался! Поищи)

Ответить
Развернуть ветку
Шынгыс

Ну тут все логично выглядит, по крайней мере, в отличие от рейтинга Альфы.

Ответить
Развернуть ветку
Chef

о, еще одна заказная статья, нооорм

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А как в этот рейтинг попали Microsoft и Mercedes-Benz?

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Еше бы: Сидишь, пьешь смузи, нихера не делаешь

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kozik

От отдела к отделу

Ответить
Развернуть ветку
Сергей

Конечно рейтинг угар, типо в сраном сбере лучше, чем в мерседесе?

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

Ну и где этот ваш мерседес)) А сбер родненький, вот он рядом.
И потом это ж для студентов, а мерины для более взрослых)

Ответить
Развернуть ветку
Allestor Klei

А че, Майки и Мерины людей принимают в этом году?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Dymov

А почему Вкусно и точка нет в списке?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
null