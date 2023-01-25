«Яндекс» возглавил рейтинг лучших работодателей для студентов по версии FutureToday Статьи редакции
Google и Apple, входящие в пятёрку лидеров с 2016 года, покинули список.
- FutureToday опубликовала ежегодный рейтинг лучших работодателей России. Для этого она опросила более 21,5 тысячи студентов из 30 ведущих вузов страны, не считая медицинских. С каждого факультета ответило около 15% учеников выпускного и предвыпускного курсов специалитета, бакалавриата и магистратуры.
- В пятёрку лучших вошли «Яндекс» с 33,2% поддержки, «Газпром» — 16,8%, «Сбер» — 14,4%, VK — 14,2%, а также «Тинькофф» — 13,8%. В 2021 году уровень поддержки у первых трёх компаний был ниже — это 28%, 12,2% и 9,6% соответственно. Тогда же в лидерах числились Google и Apple — вместо VK и «Тинькофф».
- В десятку, помимо этого, вошли: Ozon (9,7%), Microsoft (8,3%), «Газпром Нефть» (7,9%), Mercedes-Benz (7,1%) и «Роснефть» (6,8%). Microsoft поднялась с 2021 года на одну строку, Mercedes-Benz и «Газпром Нефть» — с 12 и 13 места соответственно. А Ozon впервые появился в тридцатке.
- FutureToday также составила список лучших работодателей по мнению десяти самых востребованных факультетов России, среди которых — информатика в МФТИ, финансы в НИУ ВШЭ, менеджмент в СПбГУ и другие. Пятёрка лидеров выглядит так: «Яндекс» (39,9%), «Сбер (19,6%), Ozon (17,1%), VK (16,5%) и «Тинькофф» (14,7%).
- По мнению выпускников целевых факультетов (их выбирают сами компании), лучшими стали «Яндекс» (49,2%), «Росатом» (48,3%), «Газпром Нефть» (44,9%), «Сибур» (36,1%) и «Сбер (27,9%).
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Студентов туда никто не берет))
Мб они про доставку Яндекс Еды)
Ну либо такси))
100% про работу курьером)))
Подтверждаю. Там одни старпереы по 10-15 лет на одном стуле сидят никого не пускают
Так вот они студентами и пришли))
В смысле
Кто в курсе — кому принадлежит этот рейтинг? А то модно сейчас создавать рейтинговые агентства и себе все призовые места присуждать, как Альфа, к примеру.
Ещё есть такая фишка, за денюжку раздавать всякие "победы", "лидерство" и т.д
Ну тут ещё откинули "ушедших", и тут уж как получилось.
Гугл покинул рейтинг, но Яндекс-то остался! Поищи)
Ну тут все логично выглядит, по крайней мере, в отличие от рейтинга Альфы.
о, еще одна заказная статья, нооорм
А как в этот рейтинг попали Microsoft и Mercedes-Benz?
Еше бы: Сидишь, пьешь смузи, нихера не делаешь
От отдела к отделу
Конечно рейтинг угар, типо в сраном сбере лучше, чем в мерседесе?
Ну и где этот ваш мерседес)) А сбер родненький, вот он рядом.
И потом это ж для студентов, а мерины для более взрослых)
А че, Майки и Мерины людей принимают в этом году?
А почему Вкусно и точка нет в списке?