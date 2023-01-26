Бывший владелец «Авито» Prosus сократит 30% штата за год Статьи редакции
В холдинге работают 30 тысяч человек, но большинство — в портфельных компаниях.
- Нидерландская Prosus NV и её материнская компания Naspers сократят штат на 30%, сообщил Bloomberg со ссылкой на представителей холдинга.
- Сокращения коснутся офисов в Гонконге, Амстердаме и Южной Африке — всего около 15 мест, рассказал гендиректор Prosus Боб ван Дейк. Увольнения пройдут в течение 12 месяцев.
- «Макросреда сильно изменилась и стала сложнее. Стоимость капитала теперь другая — процентные ставки выросли, как и надбавки за риск», — объяснил решение Ван Дейк. Он отказался раскрыть, сколько людей потеряют работу. По данным на конец марта 2022 года, которые приводит издание, в Prosus работало 30 тысяч человек, но большинство из них — в портфельных компаниях холдинга.
- По словам Ван Дейка, Prosus также сократит расходы в более чем 80 компаниях, в которые она инвестировала, но не уточнил подробности. Так Prosus запланировала стать прибыльной к первой половине 2025 года.
- В июне 2021 года Prosus купила крупнейший форум для разработчиков Stack Overflow за $1,8 млрд.
- В октябре 2022 года Prosus продала «Авито» Kismet Capital Group Ивана Таврина за 151 млрд рублей. В ноябре — вышла из состава акционеров VK и бесплатно отдала свои 25,7% в пользу российской компании.
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Не вовремя они stack overflow за $1,8 лярда купили
Авито был всегда хорош, как площадка для объявлений от частных лиц, а сейчас там просто все захламили «магазины», которые продают то неоригинал, то брак и так далее…
Большие проблемы с мошенничеством в Авито Доставке, которая была «безопасная», а теперь дорогая (вместо 49₽ - от 199₽ и выше).
Очень большое недовольство вызывает услуга «безопасная сделка», если заказывать обычный предмет до 1500₽ - доставка 49₽, а если телефон стоимостью 50 т.р. покупать - 3999₽, из них 400₽ доставка, остальное в Авито, причем сама площадка это даже не скрывает!
Когда пишешь в поддержку, они неделями не отвечают и игнорируют…
Авито превращается в Вайлдбриз одним словом.
О каких 3.999р идёт речь? С таким не сталкивался. За безопасную доставку дорогой техники цена 500р норм. Разнообразие продавцов и магазинов это тоже хорошо, не понимаю твой батхерт. А вот поддержка да, оставляет желать лучшего
Статистика есть или снова «основано на 10ке постов попавших из миллиона воспользовавшихся»?
Как там интересно драпанувшие из РФ айтишники думали что там нарасхват за большие деньги будут а там массовые сокращения таких же
Ищут запятые для вас. Мир не ограничивается крупными игроками. Умные везде нарасхват.
Это всем уволняемым так говорят?))
Мы открываем вам путь к мечте
Думаешь это многоходовочка нашего старца?
Может и да,ваш Джо постарался
Зато их там в военкомат по дороге в магазин не заберут
Ржу с новостной повестки) Посыл такой кароче - Эй айтишники, тут сокращения на западе каждый день исключительно в IT компаниях, куда вы на запад бежите. тут все плохо. Сидите в раше. Долбаное НЛП)
"сокращения на западе каждый день исключительно в IT компаниях"
Так и есть , допустим на гигафабрику Tesla в Бранденбурге на конвейер наоборот набор идёт .
еще январь не закончился, но уже столько сокращений