Немецкий разработчик ПО SAP сократит 2,5% штата — это 3000 сотрудников Статьи редакции
Компания одной из последних среди игроков на ИТ-рынке объявила о вынужденных увольнениях.
- Компания объявила о сокращении 3000 рабочих мест, чтобы в будущем «сосредоточиться на тех сферах, в которых у компании самые крепкие позиции для роста». Увольнения — часть плана по реструктуризации, пояснил гендиректор SAP Кристиан Кляйн.
- За счёт сокращений годовая экономия может составить $327-382 млн, подсчитал финансовый директор SAP Лука Мучич. Росту прибыли реструктуризация поможет лишь незначительно, но и её основная задача в другом — это в первую очередь «оптимизация портфеля».
- SAP также отчиталась о финансовых результатах за 2022 год. Выручка подразделений, занимающихся облачным и программным обеспечением, составила €26,52 млрд против €24,07 млрд в 2021 году, общая выручка — €30,87 млрд против €27,84 млрд соответственно.
- В отчёте компания призналась, что на показателях сказалось решение свернуть работу в России и Беларуси. На фоне новостей акции SAP падали более чем на 2% и на момент закрытия торгов стоили по $116,16 за штуку.
- SAP — одна из многих других международных технологических фирм, которые вынуждены сокращать сотрудников. Meta* собиралась уволить 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Alphabet — о 6% штата, в Prosus — о 30%.
*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.
1495 просмотров
От одного только слова SAP, людей бросает в холодный пот.
Популярность SAP для меня одна из самых больших загадок вселенной. Особенно с учётом UI и вообще юзабилити.
Многих людей кидает в холодный пот от слова "работа"
сворачивается глобализация, и столько сапщиков, майкрософтовцев (и далее по списку) вдруг оказалось ,что и не нужно...Сколько там у России? 2% мировой экономики, ну-ну
При сворачивании глобализации растет количество рабочих мест, а не падает.
Пока от глобализации отказалась только 1.Россия 2. Стратегические отрасли в разных странах (и то закупки со всего мира никто не отменял)
В остальном вроде как и прежде, развиваться то все хотят (нутпочти все, мы вроде не хотим)
Конечно. Амазон именно из-за России сотрудников сократил. И фэйсбук тоже - никак не связано с провалами метавселенной. Так все и было.
😂
Вам же Великий Лидер говорил, что российский средний класс - это 15-17 тыщ в месяц. Не рынок, мечта.
Та они, как и FAANG, просто места освобождают для тех, кто сейчас в Грузии-Казахстане
Хорошая легенда, но нет
Ну сократили, и сократили, везде сокращают, в беде не останутся все равно
Они то понятно не останутся, быстрее в беде окажутся недопрограммисты которые спешно свалили из Рашки и мечтали работать на забугорного дядю из Грузии
Ну сократили. Кадровый голод станет на пару специалистов легче (в общем зачете на пару десятков тысяч, в масштабах ни о чем).
Vc у вас методичка писать новости про сокращения в Западных IT компаниях? Что не новость то про сокращения. Типо чтобы на запад не уезжали)
Настоящую методичку вы увидите, когда некто будет писать ссылаясь на «некто сказал, что…» и «у одного моего друга в Европе…» то есть со ссылкой на невнятный источник.
Сокращения сейчас везде и без методичек и это просто факт.
так возьми и напиши про то как ИТ компании массово нанимают, если это правда конечно
Самое страшное, что эта же методичка в Западных СМИ. Каждый день пишут про сокращения в Западных IT компаниях. Типо чтобы на запад не приезжали)
Российский офис?)
с весны же закрыт
Мда, год не задался. Хотя, если штат изначально излишне раздут – это очевидное решение.
Ага, тем более что только неделю назад SAP CEO заявлял, что увольнять не будут
Last week, Klein suggested that the firm would avoid having to lay off workers, as it is “in a very strong position,” in an interview with CNBC.
А если активы изначально излишне раздуты - нужно продавать
"It also announced that it was going to explore the sale of its stake in American business software provider Qualtrics, which it acquired in Nov. 2018 for $8 billion"
Даже если эти самые активы и приносят прибыль твоему облачному бизнесу
Уроки логики от вадимки де....
Что значит "одна из последних"? Это прогноз//инсайдерская информация что сокращений в ближайшее время будет мало?
Блин, вот в чём прикол?! Все плачутся, что нет кадров, никто не хочет работать и тд... А тут такие дикие сокращения. И я сейчас говорю ни только про данную компанию и те, что перечислены в статье. По-моему, когда не хватает кадров, наоборот набирают людей, а не увольняют. Или я чё-то пропустил?!