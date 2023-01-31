«Сбер», «2ГИС», «иви» и издательство МИФ стали лидерами рейтинга лучших работодателей 2022 года по версии HeadHunter Статьи редакции
В компаниях со средним размером штата уделяют больше внимания благополучию сотрудников, оценил сервис.
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- HeadHunter составил рейтинги лучших работодателей 2022 года. Компании поделили по численности сотрудников — от крупнейших до небольших. Оценку делали на основе внешних данных, внутренних процессов и по результатам опроса сотрудников.
- В исследовании приняли участие 1996 компаний, 1082 попали в итоговый рейтинг.
- В топ-5 крупнейших работодателей вошли «Сбер», «Яндекс», «Альфа-банк», VK и «Тинькофф». «Билайн» — на 61-м месте, авиакомпания S7 — на 43-м, Dodo Pizza — на 41-м, Ozon — на 35-м, «Мегафон» — на 26-м, МТС — на 10-м.
- Среди крупных компаний на первом месте «2ГИС», в пятёрке — «Лаборатория Касперского», «Авито», издательство «Эксмо» и Rambler. В первой двадцатке также — РБК, CDEK, банк «Точка» и Skillbox.
- Наибольшие оценки среди средних компаний получили онлайн-кинотеатры «иви» и Okko, «СберМаркетинг», «Студия Артемия Лебедева» и школа управления «Сколково». В лидерах среди небольших компаний — издательство МИФ и издание «Афиша».
- HeadHunter также выделил лучшие компании по отдельным критериям. Самые высокоразвитые HR-процессы у сталелитейной компании «Группа НМЛК», «Сбера», «Газпромбанка» и VK. Самые лояльные сотрудники у Usetech, idaproject и MPSTATS. Самые популярные у соискателей — «Яндекс», «Сбер», «Газпром нефть», «Тинькофф» и «Альфа банк».
Выводы из исследования
- У многих крупных компаний из-за дискоммуникации с сотрудниками в 2022 году резко снизился индекс eNPS, который оценивает лояльность и вовлечённость персонала.
- По данным сервиса, средние компании в силу масштабов и особенностей ведения бизнеса большое внимание уделяют благополучию сотрудников.
Большое число компаний без явного государственного участия только в последнем рейтинге (небольшие). Вот тебе и потолок развития бизнеса в России
Это ни о чем не говорит. Крупные компании попрсоили своих работников проголосовать , вот и рейтинг. О том насколько классно там работать мы не знаем
Слишком много рейтингов, но богу рейтингов всё мало.
На самом деле у hh ачивки работодателям выдаются, мягко говоря, неадекватно. Неоднократно видел у ряда организаций просто гирлянды "Лучший то, самый-самый сё", при этом точно знаю, что как работодатель эти организации — дерьмо.
Походу, чем больше вакансий разместил, тем выше в рейтинге hh оказался. Соответственно, лютая текучка возносит работодателя в топ.
Чем больше компания, тем легче подойти под формальные критерии оценки. А косяки оправдывать классическим "в большой компании в разных отделах процессы различаются, нельзя судить по среднему"
Яндекс?!
Человечество
По каким критериям оценивались компании? Кто больше заплатит жюри?
Про Сбер в топе (а тем более на первом месте) не верю, а Альфа и Тиньк повыше должны быть.
То, что компании и топ менеджеры, не умеют в коммуникацию со своими сотрудниками в тяжелые времена, действительно играет важную роль в лояльности сотрудника к работодателю, убедился на своём опыте и опыте знакомых.