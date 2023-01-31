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Карьера
Маша Цепелева

«Сбер», «2ГИС», «иви» и издательство МИФ стали лидерами рейтинга лучших работодателей 2022 года по версии HeadHunter Статьи редакции

В компаниях со средним размером штата уделяют больше внимания благополучию сотрудников, оценил сервис.

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  • HeadHunter составил рейтинги лучших работодателей 2022 года. Компании поделили по численности сотрудников — от крупнейших до небольших. Оценку делали на основе внешних данных, внутренних процессов и по результатам опроса сотрудников.
  • В исследовании приняли участие 1996 компаний, 1082 попали в итоговый рейтинг.
  • В топ-5 крупнейших работодателей вошли «Сбер», «Яндекс», «Альфа-банк», VK и «Тинькофф». «Билайн» — на 61-м месте, авиакомпания S7 — на 43-м, Dodo Pizza — на 41-м, Ozon — на 35-м, «Мегафон» — на 26-м, МТС — на 10-м.
Топ-15 в рейтинге крупнейших работодателей
  • Среди крупных компаний на первом месте «2ГИС», в пятёрке — «Лаборатория Касперского», «Авито», издательство «Эксмо» и Rambler. В первой двадцатке также — РБК, CDEK, банк «Точка» и Skillbox.
Топ-15 в рейтинге крупных работодателей
  • Наибольшие оценки среди средних компаний получили онлайн-кинотеатры «иви» и Okko, «СберМаркетинг», «Студия Артемия Лебедева» и школа управления «Сколково». В лидерах среди небольших компаний — издательство МИФ и издание «Афиша».
Топ-15 в рейтинге средних компаний
Топ-15 в рейтинге небольших компаний
  • HeadHunter также выделил лучшие компании по отдельным критериям. Самые высокоразвитые HR-процессы у сталелитейной компании «Группа НМЛК», «Сбера», «Газпромбанка» и VK. Самые лояльные сотрудники у Usetech, idaproject и MPSTATS. Самые популярные у соискателей — «Яндекс», «Сбер», «Газпром нефть», «Тинькофф» и «Альфа банк».

Выводы из исследования

  • У многих крупных компаний из-за дискоммуникации с сотрудниками в 2022 году резко снизился индекс eNPS, который оценивает лояльность и вовлечённость персонала.
  • По данным сервиса, средние компании в силу масштабов и особенностей ведения бизнеса большое внимание уделяют благополучию сотрудников.

Те компании, которые смогли быстро реагировать на внешние события, обращаться к людям хотя бы с какой-то базовой информацией, давать ориентиры, что будет происходить с бизнесом, их работой дальше, в итоге получили гораздо более мотивированных и благодарных сотрудников.

Другие же «взяли паузу», а их сотрудникам пришлось жить и работать в ситуации полной неопределённости. Конечно, это не способствовало ни продуктивности, ни укреплению корпоративной культуры, ни росту лояльности к компании.

Нина Осовицкая, директор бренд-центра hh.ru

#новость #headhunter #рейтинг

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9 комментариев
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 Пабы старой Руси

Большое число компаний без явного государственного участия только в последнем рейтинге (небольшие). Вот тебе и потолок развития бизнеса в России

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Тихий крюк

Это ни о чем не говорит. Крупные компании попрсоили своих работников проголосовать , вот и рейтинг. О том насколько классно там работать мы не знаем

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Вадим Д.

Слишком много рейтингов, но богу рейтингов всё мало.

На самом деле у hh ачивки работодателям выдаются, мягко говоря, неадекватно. Неоднократно видел у ряда организаций просто гирлянды "Лучший то, самый-самый сё", при этом точно знаю, что как работодатель эти организации — дерьмо.

Походу, чем больше вакансий разместил, тем выше в рейтинге hh оказался. Соответственно, лютая текучка возносит работодателя в топ.

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Пабы старой Руси

Чем больше компания, тем легче подойти под формальные критерии оценки. А косяки оправдывать классическим "в большой компании в разных отделах процессы различаются, нельзя судить по среднему"

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Тихий крюк

Яндекс?!

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умный человек

Человечество

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Nikita Voronin

По каким критериям оценивались компании? Кто больше заплатит жюри?

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Глеб Цапля

Про Сбер в топе (а тем более на первом месте) не верю, а Альфа и Тиньк повыше должны быть.

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Максим Дмитриев

То, что компании и топ менеджеры, не умеют в коммуникацию со своими сотрудниками в тяжелые времена, действительно играет важную роль в лояльности сотрудника к работодателю, убедился на своём опыте и опыте знакомых.

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