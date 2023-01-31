Те компании, которые смогли быстро реагировать на внешние события, обращаться к людям хотя бы с какой-то базовой информацией, давать ориентиры, что будет происходить с бизнесом, их работой дальше, в итоге получили гораздо более мотивированных и благодарных сотрудников.

Другие же «взяли паузу», а их сотрудникам пришлось жить и работать в ситуации полной неопределённости. Конечно, это не способствовало ни продуктивности, ни укреплению корпоративной культуры, ни росту лояльности к компании.