Карьера
Прошлый волк

PayPal объявила о планах уволить 2000 сотрудников — около 7% штата Статьи редакции

Подробные условия сокращений компания раскроет позже — но обещает поддерживать всех уволенных.

  • Сокращения пройдут в ближайшие недели — при этом некоторые подразделения увольнения затронут сильнее других, сообщил президент и гендиректор PayPal Дэн Шульман.
  • По его словам, за 2022 год PayPal добилась прогресса в преобразовании компании в «сложных макроэкономических условиях»: сосредоточила свои ресурсы на приоритетных направлениях и скорректировала затраты. Но несмотря на это, предстоит сделать ещё большую работу.
  • Ко всем уволенным сотрудникам обещают относиться с «максимальным уважением»: им предоставят щедрые пакеты услуг и при необходимости помогут с консультациями и помогут в переходе в другую компанию. Другие условия сокращений компания планирует раскрыть позже.
  • В своем отчёте за третий квартал PayPal превзошла ожидания аналитиков по выручке, передаёт CNBC. Но прогнозная выручка в четвёртом квартале оказалась ниже оценок аналитиков. При этом компания тогда повысила прогноз по прибыли на акцию на весь финансовый год. Отчитаться за четвёртый квартал PayPal планирует 9 февраля.
  • PayPal — одна из многих других международных технологических фирм, которые вынуждены сокращать сотрудников. Meta* объявила о увольнении 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, Alphabet — 12 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Prosus — о 30% штата, в Spotify — 6%, в SAP — 2,5%.

#новость #paypal

1954 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
41 комментарий
Написать комментарий...
Былой химик

Вот и к палке "похмелье" постковидное пожаловало

Ответить
Развернуть ветку
Правовой Женя

* и крипта поджимает, не дает булки расслаблять

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Интересно, под конец года останется хоть одна более-менее крупная, так сказать, IT-компания, которая не сократит штат?

Ответить
Развернуть ветку
Дед Велосипед

Роскомнадзор 😂

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

KFC разве что...(

Ответить
Развернуть ветку
Лже Алёша

Ну, КФС не так уж и плох)))

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Марафон продолжается, чтобы не сойти с дистанции, компании избавляются от балласта.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Соколов

Ну да набрать овер дохера сотрудников в период пандемии, а потом понять, что столько не переварить. В балласте дело, ага.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Боливар не выдержит двоих

Ответить
Развернуть ветку
Александр Мазалецкий

Столько народу увольняют, а куда им всем податься? Если другие тоже сокращают, на кассу или фабрику?

Ответить
Развернуть ветку
Denis Bystruev

Стартапы пилить.

Ответить
Развернуть ветку
Megan Porter

тяжелые времена настали(

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

Ну не знаю , комментаторы на vc активно вещают что на западе острая нехватка кадров в сфере it

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

А это не так?

Ответить
Развернуть ветку
melkiyPadonok

Ничего , просто сокращения , всего лишь ...

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Компании среднего размера активно набирают. Им теперь не надо конкурировать с гигантами, народ меньше выделываться

Ответить
Развернуть ветку
Рики Сайферт

Да в общем то понятно куда. Забивают открытые вакансии. В IT уже который месяц лютая безработица

Ответить
Развернуть ветку
Егор Егоров

Ну почему же, просто все привыкли за "от 100 тыс....", а за еду никто не хочет..вопрос времени ...я помню в 2000х так с манагерами было и юристами, потом не знали куда из юристов податься

Ответить
Развернуть ветку
Sergeant Ding

Бигтех сокращает, компании среднего размера от 500 человек активно набирают. Или вы думаете в мире ИТ только гиганты существуют?

Ответить
Развернуть ветку
Dozent

Как заявила пресс служба PayPal «Все увольняют и мы тоже не в стороне»

Ответить
Развернуть ветку
Vasili Kubarev
PayPal — одна из многих других международных технологических фирм

Да чего там, это компания, на которой Илон Маск заработал свой первый миллиард.

Ответить
Развернуть ветку
Denis G

Щито?

In 2002, PayPal was acquired by eBay for $1.5 billion in stock, of which Musk—the largest shareholder with 11.72% of shares—received $175.8 million
Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Рублей!

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик
Ответить
Развернуть ветку
Энтони Лавджой

«Крутые» программисты будут вынуждены таскать какао-бобы на шоколадной фабрике, чтобы заработать на хлеб.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

2000 тысячи это не только инженеры.

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Но большинство

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Возможно да, возможно нет. Вилами по воде.

Ответить
Развернуть ветку
Dispozito

Бесит когда программистов всех без разбора называют инженерами, это звание ещё надо заслужить

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

Девальвированное у нас звание стоит заслужить. Ок.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Так в трудовой так пишут. Инжинер, Старший Инженер, Инженер 1, 2 и тд категорий .

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний
Ответить
Развернуть ветку
Vladimir Ivanov

"Сильные" же программисты

Ответить
Развернуть ветку
Ale K

Кто там активно вкатывался в айти, у нас скорее всего такие же перспективы

Ответить
Развернуть ветку
Pavel Petel

У этих перспективы быть уволенными не будет. Не найти работу вполне вероятно.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan

Смотря куда.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Попов

Это ещё искусственный интеллект тока начинает первые шаги. То-ли ещё будет

Ответить
Развернуть ветку
Былой самолет

Ну и здорово, продукт-то говно

Ответить
Развернуть ветку
Максим Корнеев

только первый месяц года, а уже столько компаний сократили штат

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Никитенко

Дармоеды.

Ответить
Развернуть ветку
Там Тамыч

Расстрелять

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 41 комментарий
null