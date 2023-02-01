PayPal объявила о планах уволить 2000 сотрудников — около 7% штата Статьи редакции
Подробные условия сокращений компания раскроет позже — но обещает поддерживать всех уволенных.
- Сокращения пройдут в ближайшие недели — при этом некоторые подразделения увольнения затронут сильнее других, сообщил президент и гендиректор PayPal Дэн Шульман.
- По его словам, за 2022 год PayPal добилась прогресса в преобразовании компании в «сложных макроэкономических условиях»: сосредоточила свои ресурсы на приоритетных направлениях и скорректировала затраты. Но несмотря на это, предстоит сделать ещё большую работу.
- Ко всем уволенным сотрудникам обещают относиться с «максимальным уважением»: им предоставят щедрые пакеты услуг и при необходимости помогут с консультациями и помогут в переходе в другую компанию. Другие условия сокращений компания планирует раскрыть позже.
- В своем отчёте за третий квартал PayPal превзошла ожидания аналитиков по выручке, передаёт CNBC. Но прогнозная выручка в четвёртом квартале оказалась ниже оценок аналитиков. При этом компания тогда повысила прогноз по прибыли на акцию на весь финансовый год. Отчитаться за четвёртый квартал PayPal планирует 9 февраля.
- PayPal — одна из многих других международных технологических фирм, которые вынуждены сокращать сотрудников. Meta* объявила о увольнении 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, Alphabet — 12 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Prosus — о 30% штата, в Spotify — 6%, в SAP — 2,5%.
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Вот и к палке "похмелье" постковидное пожаловало
* и крипта поджимает, не дает булки расслаблять
Интересно, под конец года останется хоть одна более-менее крупная, так сказать, IT-компания, которая не сократит штат?
Роскомнадзор 😂
KFC разве что...(
Ну, КФС не так уж и плох)))
Марафон продолжается, чтобы не сойти с дистанции, компании избавляются от балласта.
Ну да набрать овер дохера сотрудников в период пандемии, а потом понять, что столько не переварить. В балласте дело, ага.
Боливар не выдержит двоих
Столько народу увольняют, а куда им всем податься? Если другие тоже сокращают, на кассу или фабрику?
Стартапы пилить.
тяжелые времена настали(
Ну не знаю , комментаторы на vc активно вещают что на западе острая нехватка кадров в сфере it
А это не так?
Ничего , просто сокращения , всего лишь ...
Компании среднего размера активно набирают. Им теперь не надо конкурировать с гигантами, народ меньше выделываться
Да в общем то понятно куда. Забивают открытые вакансии. В IT уже который месяц лютая безработица
Ну почему же, просто все привыкли за "от 100 тыс....", а за еду никто не хочет..вопрос времени ...я помню в 2000х так с манагерами было и юристами, потом не знали куда из юристов податься
Бигтех сокращает, компании среднего размера от 500 человек активно набирают. Или вы думаете в мире ИТ только гиганты существуют?
Как заявила пресс служба PayPal «Все увольняют и мы тоже не в стороне»
Да чего там, это компания, на которой Илон Маск заработал свой первый миллиард.
Щито?In 2002, PayPal was acquired by eBay for $1.5 billion in stock, of which Musk—the largest shareholder with 11.72% of shares—received $175.8 million
Рублей!
«Крутые» программисты будут вынуждены таскать какао-бобы на шоколадной фабрике, чтобы заработать на хлеб.
2000 тысячи это не только инженеры.
Но большинство
Возможно да, возможно нет. Вилами по воде.
Бесит когда программистов всех без разбора называют инженерами, это звание ещё надо заслужить
Девальвированное у нас звание стоит заслужить. Ок.
Так в трудовой так пишут. Инжинер, Старший Инженер, Инженер 1, 2 и тд категорий .
"Сильные" же программисты
Кто там активно вкатывался в айти, у нас скорее всего такие же перспективы
У этих перспективы быть уволенными не будет. Не найти работу вполне вероятно.
Смотря куда.
Это ещё искусственный интеллект тока начинает первые шаги. То-ли ещё будет
Ну и здорово, продукт-то говно
только первый месяц года, а уже столько компаний сократили штат
Дармоеды.
Расстрелять