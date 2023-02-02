Карьера
Европейский ихтиандр

Pinterest сократит 150 человек — около 5% штата Статьи редакции

Уволенные сотрудники получат выходные пособия и «другие меры поддержки».

  • Компания уведомила сотрудников, что планирует сократить часть персонала, пишет Bloomberg. Всего на конец 2022 года, по данным агентства, в Pinterest работало около 4 тысяч человек.
  • Источник рассказал, что увольнения затронут 150 сотрудников из команд, работающих в Сан-Франциско, — менее 5% штата. Решение объясняют необходимостью сократить расходы и сосредоточится на стратегических приоритетах.
  • Компания обещает выплатить уволенным сотрудника выходные пособия, предоставить «льготы и прочие меры поддержки».
  • Другие ИТ-компании также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.

#новость #pinterest

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64 комментария
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 Artur Kuramshin

Всех уволенных с радостью наймет минцифры рф, дальневосточный гектар идет бонусом

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Сергей Я
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4 комментария
badResistor

Вопрос, а гектар один на всех и забором обнесен?

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3 комментария
Годовой глобус

дальневосточный гектар лучше чем бахмутский гектар

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1 комментарий
Dimitri

Только надо сначала квест пройти в Украине.

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5 комментариев
Торт Скряба

Никому ненужный сервис, непонятно как пользоваться вообще

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Кровавый рубин

Пинтерест бомбовый проект для визуалов: дизайн квартир, татуировки, вебдизайн, украшения, просто эстетичные пины и тд, просто этот проект не для вас, раз вам даже интерфейс и навигация непонятны.

И да, я не понимаю как они монетизируется и на что существуют, не похож на самоокупаемый проект.

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9 комментариев
Принятый супер_стар

Сервис больше подходит для женской аудитории.
Платья, макияжи подборку делает. Ну вообще ничё такой сервис.
Аниме арты подбирает так не плохо.

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2 комментария
Ольга Маньшина

Мне нравится)
Шикарно подбирает контент под интересы.

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К М

То есть 450 млн людей это никто?

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2 комментария
Nikolay Skidanov

уже написали что скоро капец этой америке?

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Кружочек

Да таких уникумов полно. Это из той же серии, что и: "В Америке и в Европе уже замерзают, голодать".

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2 комментария
Вася Пражкин

Америке - капец.
Доллару - кирдык.

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6 комментариев
Сергей Я

Не расшатывай лодку!

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4 комментария
lalka here.kek

Нефиг было уходить из СНГ...

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Seves

а почему нет новостей сколько эти компании нанимают??

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К М

Сколько увольняют более хайповая новость

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Рики Сайферт

До этого были новости что найм приостановлен

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Михаил Добролюбов

Не удивлюсь, если лет через 5 будет вот так

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К М

3

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Серёга Гы

Программируй! (с)

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Вадим Д.

Ого, даже не думал, что эту ерунду столько сотрудников обеспечивают. Тоже в ковидлу набрали, судя по всему.

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Обычный супер_стар

Малюсенькая компания получается, сразу видно несерьезный продукт, невостребованный…

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Сергей Я

Сегодня вышли хорошие данные по рынку труда в США, при этом который месяц куча сокращений в средних и крупных/крупнейших компаниях США. Понятно, что когда Амазон заявляет о сокращении штата, то там может 90% сокращают НЕ в США, но anyway, что-то тут не так🤔

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Nursultan

так ставка фрс все выше и выше, венчурных денег все меньше и меньше

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1 комментарий
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