Pinterest сократит 150 человек — около 5% штата Статьи редакции
Уволенные сотрудники получат выходные пособия и «другие меры поддержки».
- Компания уведомила сотрудников, что планирует сократить часть персонала, пишет Bloomberg. Всего на конец 2022 года, по данным агентства, в Pinterest работало около 4 тысяч человек.
- Источник рассказал, что увольнения затронут 150 сотрудников из команд, работающих в Сан-Франциско, — менее 5% штата. Решение объясняют необходимостью сократить расходы и сосредоточится на стратегических приоритетах.
- Компания обещает выплатить уволенным сотрудника выходные пособия, предоставить «льготы и прочие меры поддержки».
- Другие ИТ-компании также пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
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Всех уволенных с радостью наймет минцифры рф, дальневосточный гектар идет бонусом
Вопрос, а гектар один на всех и забором обнесен?
дальневосточный гектар лучше чем бахмутский гектар
Только надо сначала квест пройти в Украине.
Никому ненужный сервис, непонятно как пользоваться вообще
Пинтерест бомбовый проект для визуалов: дизайн квартир, татуировки, вебдизайн, украшения, просто эстетичные пины и тд, просто этот проект не для вас, раз вам даже интерфейс и навигация непонятны.
И да, я не понимаю как они монетизируется и на что существуют, не похож на самоокупаемый проект.
Сервис больше подходит для женской аудитории.
Платья, макияжи подборку делает. Ну вообще ничё такой сервис.
Аниме арты подбирает так не плохо.
Мне нравится)
Шикарно подбирает контент под интересы.
То есть 450 млн людей это никто?
уже написали что скоро капец этой америке?
Да таких уникумов полно. Это из той же серии, что и: "В Америке и в Европе уже замерзают, голодать".
Америке - капец.
Доллару - кирдык.
Не расшатывай лодку!
Нефиг было уходить из СНГ...
а почему нет новостей сколько эти компании нанимают??
Сколько увольняют более хайповая новость
До этого были новости что найм приостановлен
Не удивлюсь, если лет через 5 будет вот так
3
Программируй! (с)
Ого, даже не думал, что эту ерунду столько сотрудников обеспечивают. Тоже в ковидлу набрали, судя по всему.
Малюсенькая компания получается, сразу видно несерьезный продукт, невостребованный…
Сегодня вышли хорошие данные по рынку труда в США, при этом который месяц куча сокращений в средних и крупных/крупнейших компаниях США. Понятно, что когда Амазон заявляет о сокращении штата, то там может 90% сокращают НЕ в США, но anyway, что-то тут не так🤔
так ставка фрс все выше и выше, венчурных денег все меньше и меньше