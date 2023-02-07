Возглавлявший фудтех-направление «Яндекса» Дмитрий Масюк станет директором бизнес-группы поиска и рекламных технологий Статьи редакции
Так команда сможет «сфокусироваться на развитии принципиально новых технологичных продуктов и бизнес-моделей», говорят в компании.
- «Яндекс» объявил о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и «умные» устройства. До этого он возглавлял фудтех-направление («Еда», «Лавка» и другие сервисы).
- Направление поиска, рекламных и облачных сервисов с весны 2022 года возглавлял технический директор «Яндекс Технологий» Петр Попов. Он вернётся на роль техдиректора и сфокусируется на развитии «Поиска» и «Алисы», в частности разработке и внедрении нейросетей следующего поколения.
- Новым главой «Яндекс Лавки» станет Вадим Петров. До этого он руководил операциями и международным бизнесом компании, а теперь сосредоточится на быстром масштабировании сервиса, выходе на новые рынки и развитии бизнеса по продаже технологий для ритейла.
- У «Яндекса» есть несколько бизнес-групп: «Плюса и Финтеха» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», подписка «Плюс» и финтех-направление), «Поиска, рекламы и облачных сервисов», «E-com и райдтеха».
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Учитывая, что «Еда» — один из самых стрёмных сервисов Яндекса по качеству работы (даже Delivery Club испортили), то перспективы вырисовываются такие себе.
учитывая что такой комментарий написан уже 3506 раз под другими новостями про яндекс - ничего нового вы не сообщили
У вас зависимость, что вы не можете без новостей? Тогда что вы делаете в публикации про старый Яндекс?
кручу верчу,меняю местами,обмануть хочу
Новая тасовка колоды топ-менеджеров Яндекса.
Из-за фамилии держат
у него мамка в чичне сидела
Зачем Яндек продолжает удерживать лохов, которые явно не имеют достаточных компетенций и уже развалили один бизнес?
Зачем вообще Яндекс ставить подростков на ключевые руководящие роли?
ну поздравляем: счастья, здоровья, счастья