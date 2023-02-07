Карьера
Заслуженный лолипоп

Возглавлявший фудтех-направление «Яндекса» Дмитрий Масюк станет директором бизнес-группы поиска и рекламных технологий Статьи редакции

Так команда сможет «сфокусироваться на развитии принципиально новых технологичных продуктов и бизнес-моделей», говорят в компании.

  • «Яндекс» объявил о назначении Дмитрия Масюка на пост директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий, куда также входят геосервисы, «Алиса» и «умные» устройства. До этого он возглавлял фудтех-направление («Еда», «Лавка» и другие сервисы).
  • Направление поиска, рекламных и облачных сервисов с весны 2022 года возглавлял технический директор «Яндекс Технологий» Петр Попов. Он вернётся на роль техдиректора и сфокусируется на развитии «Поиска» и «Алисы», в частности разработке и внедрении нейросетей следующего поколения.
  • Новым главой «Яндекс Лавки» станет Вадим Петров. До этого он руководил операциями и международным бизнесом компании, а теперь сосредоточится на быстром масштабировании сервиса, выходе на новые рынки и развитии бизнеса по продаже технологий для ритейла.
  • У «Яндекса» есть несколько бизнес-групп: «Плюса и Финтеха» («Кинопоиск», «Музыка», «Афиша», подписка «Плюс» и финтех-направление), «Поиска, рекламы и облачных сервисов», «E-com и райдтеха».
Дмитрий Масюк / «Яндекс»

#новость #яндекс #кадры

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10 комментариев
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 Gre Li

Учитывая, что «Еда» — один из самых стрёмных сервисов Яндекса по качеству работы (даже Delivery Club испортили), то перспективы вырисовываются такие себе.

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Кирилл Макеев

учитывая что такой комментарий написан уже 3506 раз под другими новостями про яндекс - ничего нового вы не сообщили

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Gre Li

У вас зависимость, что вы не можете без новостей? Тогда что вы делаете в публикации про старый Яндекс?

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Виктор Шаманов

кручу верчу,меняю местами,обмануть хочу

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Вадим Д.

Новая тасовка колоды топ-менеджеров Яндекса.

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grindingpancake .

Из-за фамилии держат

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Кирилл Макеев

у него мамка в чичне сидела

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Торт Скряба

Зачем Яндек продолжает удерживать лохов, которые явно не имеют достаточных компетенций и уже развалили один бизнес?

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Торт Скряба

Зачем вообще Яндекс ставить подростков на ключевые руководящие роли?

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Андрей Колобов

ну поздравляем: счастья, здоровья, счастья

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