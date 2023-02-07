[Во время пандемии Covid-19] мы оказались вынуждены активно нанимать новых сотрудников, чтобы поддерживать быстрорастущую аудиторию сервиса и отвечать на её меняющиеся запросы. В результате за эти два года штат Zoom увеличился втрое.

Мы безустанно работали, чтобы сделать продукт лучше, но не избежали ошибок. Ответственность за них и за сегодняшнее решение несу я — как гендиректор и основатель.