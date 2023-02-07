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Карьера
Полина Лааксо

Zoom сократит 1300 человек — 15% штата Статьи редакции

Это «непростой, но необходимый» шаг, пояснила компания.

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Источник: Wired
  • Разработчик сервиса для видеозвонков Zoom уволит 1300 сотрудников — это около 15% штата, сообщил основатель и гендиректор компании Эрик Юань. Он объяснил решение «неопределённостью в мировой экономике».

[Во время пандемии Covid-19] мы оказались вынуждены активно нанимать новых сотрудников, чтобы поддерживать быстрорастущую аудиторию сервиса и отвечать на её меняющиеся запросы. В результате за эти два года штат Zoom увеличился втрое.

Мы безустанно работали, чтобы сделать продукт лучше, но не избежали ошибок. Ответственность за них и за сегодняшнее решение несу я — как гендиректор и основатель.

Эрик Юань
  • При выборе сотрудников, которые попадут под сокращения, компания отталкивалась от того, какие задачи наиболее важны для долгосрочного роста бизнеса и какие должности, возможно, «повторяют» друг друга.
  • Специалисты из США с полным рабочим днём получат: зарплату за 16 недель и медицинскую страховку на это время, годовые премии за отработанные дни в финансовом 2023-м, а также помощь с поиском работы. Остальным полагается схожий пакет мер поддержки, но он может незначительно отличаться от страны к стране в силу юридических особенностей.
  • Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.
  • В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год (последние на момент публикации торгуются по $83,38 каждая). Чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, он запланировал выпустить собственные почту и календарь.
  • Zoom — одна из многих ИТ-компаний, которые пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
Сервисы
Евгений Делюкин
Стал синонимом видеосвязи за 2020 год: что помогло Zoom обогнать Microsoft и Cisco и сможет ли он удержать лидерство Статьи редакции

Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал индустриальным стандартом.

В декабре начались Zoom-поздравления детей от Санты и Деда Мороза Vox

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #увольнения #zoom

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34 комментария
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Андрей Комягин

Сколько?? Думал порядок перепутали) Господи, откуда столько персонала ?! Жесть, как штат раздут. А тормоза так и не могут пофиксить… Нового функционала нет, чат ужасен, ui на троечку

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Вадим Д.

Ну так кто про него знал до ковида? Весьма немногие. Конференции теперь даже с утюга работают на сколько угодно собеседников, функциональность и стабильность у зума, мягко говоря, так себе, так что он просто возвращается обратно.

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Андрей Комягин

Да, согласен. В чистом виде пузырь. До сих пор не могу понять причин почему выстрелил, видимо грамотно вирусно раскрутили

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lalka here.kek

90% это поддержка и продажи региональные.

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Андрей Комягин

Даже с учетом sales перебор

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lalka here.kek

В 100 странах? Итого 90 человек на страну. Админы, саппорт, кодерки, продажи, менеджеры.

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Ale K

Получается "zoom out"

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Artem Kuzmichev

Каждые 40 минут сотрудников Zoom сокращают, а потом снова принимают на работу

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Вадим Д.

Zoom возврашается к доковидному состоянию, на них этот процесс наиболее заметен.

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Бессмысленный самолет

Они рано туда вернулись, в том числе в стоимости акций.

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Влад Борщ

Почти 9000 человек.... КУДА СТОЛЬКО??!?!?

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Pavel Cree

Ну звонки на 9000 человек же надо как-то тестить

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Андрей Комягин

Скорее всего пыль в глаза инвесторам пускали. А так балласт

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Scary

Unzoom

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Mr Black

Бля,а в РФ до сих пор думают что сокращение это что то и рода вон выходящее.

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Илья Самойлов

докатится и сюда волна, не может не докатиться (

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Mr Black

Да не просто бесит,на работе реально просто сокращение,а hr думают что это хуйня какая то в других компаниях,когда к ним люди приходят устраиваться на работу.

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Artur Kuramshin

Можете вообще всех уволить! Недолюбливаю яндекс, но в их телемосте пока ещё нет ограничения в 40 минут

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Oleg Shirochenkov

А в Zoom есть чтоли?

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Ivan Mart

Есть

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Sergei Timofeyev

Опенсорс продукт к тому же )

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LNdex

Если там сидит 300 программеров еще понятно, но что там делают 10 000 человек? Даже если они получают по-минималке 50к долларов\год. То фонд зп = 500 000 000 долларов, т.е. полмиллиарда минимум.

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Sergei Timofeyev
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John Doe

вот так я количество и время митингов сократил до минимума в компании, когда стал озвучивать их стоимость. Там до 2 миллионов $ в год только по одному отделу, не говоря уже об моральной составляющей :)

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Максим Семенов

Наверное они просто скачали SberJazz😅

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Адекватный бинокль

Ну часть нормально устроится, а вот остальные... Слишком много вымыло их в последнее время

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Таир Бакиев

ну тут все очевидно. Ковид закончился.

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D. Olko

Мне одному кажется, что это не из-за "неопределенности в мировой экономике", а из-за того что его сервис нужен был только во время пандемии? И если он заявит что его детище сейчас нахер никому не нужно, то это просто обрушит акции зума

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Торт Скряба

Сервис должен развиваться, а они на месте стоят. Аналогов уже дохера, у любой компании свой Зоом. Просто ушло технологическое преимущество, а качестенно продакт-менеджера видать не могут нанять

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John Doe

Это из-за перенабора людей во время ковида (в частности продажников) и проигрывании рынка тому же MS Teams(они каждый год сейчас количество пользователей удваивают - против пакетного предложения от MS предложить что-либо сложно). Закончит Zoom скорей всего поглощением либо гуглом, либо MS, либо SF.

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Ivan Mart

Не совсем. Подобный сервис оставался востребован, но появилось очень много конкурентов, предлагающие улучшеный функционал, за меньшую стоимость.
В РФ например Яндекс.телемост ничем не хуже, но безплатно не даёт ограничения по времени.
Проблема зума в том, что они не работали над инновациями своего функционала, а освоили жилу в удачный момент и рассчитывали, что эта жила будет кормить их вечно.
Нечто подобное было со скайпом, который в какой-то момент времени почти превратился в нарицательное, но потом появилась сотня мессенджеров с гораздо более широким функционалом, а Скайп так и остался глбченным говном.

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Торт Скряба

Уже год не могу пользоваться Zoom, то какие-то пароли требует, то уебские настройки, бесконечные настройки, хер разберешь... дегенерат какой-то сервис писал. Правильно сделали, что уволили!

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К М

Точную формулировку не помню, но "любое приложение рано или поздно обзаводится почтовым клиентом"

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