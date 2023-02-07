Zoom сократит 1300 человек — 15% штата Статьи редакции
Это «непростой, но необходимый» шаг, пояснила компания.
2120 просмотров
- Разработчик сервиса для видеозвонков Zoom уволит 1300 сотрудников — это около 15% штата, сообщил основатель и гендиректор компании Эрик Юань. Он объяснил решение «неопределённостью в мировой экономике».
- При выборе сотрудников, которые попадут под сокращения, компания отталкивалась от того, какие задачи наиболее важны для долгосрочного роста бизнеса и какие должности, возможно, «повторяют» друг друга.
- Специалисты из США с полным рабочим днём получат: зарплату за 16 недель и медицинскую страховку на это время, годовые премии за отработанные дни в финансовом 2023-м, а также помощь с поиском работы. Остальным полагается схожий пакет мер поддержки, но он может незначительно отличаться от страны к стране в силу юридических особенностей.
- Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.
- В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год (последние на момент публикации торгуются по $83,38 каждая). Чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, он запланировал выпустить собственные почту и календарь.
- Zoom — одна из многих ИТ-компаний, которые пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Сколько?? Думал порядок перепутали) Господи, откуда столько персонала ?! Жесть, как штат раздут. А тормоза так и не могут пофиксить… Нового функционала нет, чат ужасен, ui на троечку
Ну так кто про него знал до ковида? Весьма немногие. Конференции теперь даже с утюга работают на сколько угодно собеседников, функциональность и стабильность у зума, мягко говоря, так себе, так что он просто возвращается обратно.
Да, согласен. В чистом виде пузырь. До сих пор не могу понять причин почему выстрелил, видимо грамотно вирусно раскрутили
90% это поддержка и продажи региональные.
Даже с учетом sales перебор
В 100 странах? Итого 90 человек на страну. Админы, саппорт, кодерки, продажи, менеджеры.
Получается "zoom out"
Каждые 40 минут сотрудников Zoom сокращают, а потом снова принимают на работу
Zoom возврашается к доковидному состоянию, на них этот процесс наиболее заметен.
Они рано туда вернулись, в том числе в стоимости акций.
Почти 9000 человек.... КУДА СТОЛЬКО??!?!?
Ну звонки на 9000 человек же надо как-то тестить
Скорее всего пыль в глаза инвесторам пускали. А так балласт
Unzoom
Бля,а в РФ до сих пор думают что сокращение это что то и рода вон выходящее.
докатится и сюда волна, не может не докатиться (
Да не просто бесит,на работе реально просто сокращение,а hr думают что это хуйня какая то в других компаниях,когда к ним люди приходят устраиваться на работу.
Можете вообще всех уволить! Недолюбливаю яндекс, но в их телемосте пока ещё нет ограничения в 40 минут
А в Zoom есть чтоли?
Есть
Опенсорс продукт к тому же )
Если там сидит 300 программеров еще понятно, но что там делают 10 000 человек? Даже если они получают по-минималке 50к долларов\год. То фонд зп = 500 000 000 долларов, т.е. полмиллиарда минимум.
вот так я количество и время митингов сократил до минимума в компании, когда стал озвучивать их стоимость. Там до 2 миллионов $ в год только по одному отделу, не говоря уже об моральной составляющей :)
Наверное они просто скачали SberJazz😅
Ну часть нормально устроится, а вот остальные... Слишком много вымыло их в последнее время
А что случилось?
ну тут все очевидно. Ковид закончился.
Мне одному кажется, что это не из-за "неопределенности в мировой экономике", а из-за того что его сервис нужен был только во время пандемии? И если он заявит что его детище сейчас нахер никому не нужно, то это просто обрушит акции зума
Сервис должен развиваться, а они на месте стоят. Аналогов уже дохера, у любой компании свой Зоом. Просто ушло технологическое преимущество, а качестенно продакт-менеджера видать не могут нанять
Это из-за перенабора людей во время ковида (в частности продажников) и проигрывании рынка тому же MS Teams(они каждый год сейчас количество пользователей удваивают - против пакетного предложения от MS предложить что-либо сложно). Закончит Zoom скорей всего поглощением либо гуглом, либо MS, либо SF.
Не совсем. Подобный сервис оставался востребован, но появилось очень много конкурентов, предлагающие улучшеный функционал, за меньшую стоимость.
В РФ например Яндекс.телемост ничем не хуже, но безплатно не даёт ограничения по времени.
Проблема зума в том, что они не работали над инновациями своего функционала, а освоили жилу в удачный момент и рассчитывали, что эта жила будет кормить их вечно.
Нечто подобное было со скайпом, который в какой-то момент времени почти превратился в нарицательное, но потом появилась сотня мессенджеров с гораздо более широким функционалом, а Скайп так и остался глбченным говном.
Уже год не могу пользоваться Zoom, то какие-то пароли требует, то уебские настройки, бесконечные настройки, хер разберешь... дегенерат какой-то сервис писал. Правильно сделали, что уволили!
Точную формулировку не помню, но "любое приложение рано или поздно обзаводится почтовым клиентом"