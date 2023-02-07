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Карьера
Полина Лааксо

Zoom сократит 1300 человек, а его гендиректор урежет себе зарплату на 98% Статьи редакции

Это «непростой, но необходимый» шаг, пояснила компания.

8217 просмотров
Источник: Wired
  • Разработчик сервиса для видеозвонков Zoom уволит 1300 сотрудников — это около 15% штата, сообщил основатель и гендиректор компании Эрик Юань. Он объяснил решение «неопределённостью в мировой экономике».

[Во время пандемии Covid-19] мы оказались вынуждены активно нанимать новых сотрудников, чтобы поддерживать быстрорастущую аудиторию сервиса и отвечать на её меняющиеся запросы. В результате за эти два года штат Zoom увеличился втрое.

Мы безустанно работали, чтобы сделать продукт лучше, но не избежали ошибок. Ответственность за них и за сегодняшнее решение несу я — как гендиректор и основатель.

Эрик Юань
  • При выборе сотрудников, которые попадут под сокращения, компания отталкивалась от того, какие задачи наиболее важны для долгосрочного роста бизнеса и какие должности, возможно, «повторяют» друг друга.
  • Специалисты из США с полным рабочим днём получат: зарплату за 16 недель и медицинскую страховку на это время, годовые премии за отработанные дни в финансовом 2023-м, а также помощь с поиском работы. Остальным полагается схожий пакет мер поддержки, но он может незначительно отличаться от страны к стране в силу юридических особенностей.
  • Сам Юань сократит свою зарплату в предстоящем финансовом году на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Топ-менеджеры тоже сократят свои базовые оклады на 20% и лишатся годовых бонусов.
  • Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.
  • В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год (последние на момент публикации торгуются по $83,38 каждая). Чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, он запланировал выпустить собственные почту и календарь.
  • Zoom — одна из многих ИТ-компаний, которые пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
Сервисы
Евгений Делюкин
Стал синонимом видеосвязи за 2020 год: что помогло Zoom обогнать Microsoft и Cisco и сможет ли он удержать лидерство Статьи редакции

Рынок видеоконференций перенасыщен громкими именами — но каким-то образом именно Zoom стал индустриальным стандартом.

В декабре начались Zoom-поздравления детей от Санты и Деда Мороза Vox

*Meta признана экстремистской и запрещена в России.

#новость #увольнения #zoom

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117 комментариев
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 Artem Kuzmichev

Каждые 40 минут сотрудников Zoom сокращают, а потом снова принимают на работу

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Андрей Комягин

Сколько?? Думал порядок перепутали) Господи, откуда столько персонала ?! Жесть, как штат раздут. А тормоза так и не могут пофиксить… Нового функционала нет, чат ужасен, ui на троечку

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Крохотный вентилятор
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6 комментариев
Вадим Д.

Ну так кто про него знал до ковида? Весьма немногие. Конференции теперь даже с утюга работают на сколько угодно собеседников, функциональность и стабильность у зума, мягко говоря, так себе, так что он просто возвращается обратно.

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9 комментариев
Dark matter developr

В таких компаниях при росте быстрее всего растет количество не программистов, а персонала, который общается с корпоративными пользователями для перевода их из бесплатных в платные или для подъема платного тарифа. При насыщении рынка выхлоп от этого персонала становится ниже затрат на него.

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lalka here.kek

90% это поддержка и продажи региональные.

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2 комментария
Влад Борщ

Почти 9000 человек.... КУДА СТОЛЬКО??!?!?

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Pavel Cree

Ну звонки на 9000 человек же надо как-то тестить

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Андрей Комягин

Скорее всего пыль в глаза инвесторам пускали. А так балласт

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Giraffe

Куда то же надо инвесторское бабло сливать

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Там Тамыч

Только на пользу,только выиграли!

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LNdex

Если там сидит 300 программеров еще понятно, но что там делают 10 000 человек? Даже если они получают по-минималке 50к долларов\год. То фонд зп = 500 000 000 долларов, т.е. полмиллиарда минимум.

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Бинарный Ёж

Сначала 1 программист пишет код как можно быстрее, чтобы опередить конкурентов с MVP. Получает раунд финансирования, и на разгребание его говнокода уже нужно 10 программистов. Те тоже пилят фичи как можно быстрее, и чтобы разгрести их говнокод нужно уже 100 программистов. И так продолжается пока дают деньги, идея такая.
Короче чем больше напрограммировал, тем больше нужно программировать.

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3 комментария
Oleg Shirochenkov

Думаю, там очень много нужно поддерживать серверной части в разных странах + телефонные линии приземления + международный биллинг.

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1 комментарий
Ярослав Бондарь

во времена ковида явно увеличили штаб и сейчас с возращением в офисе и к оффлайн работе,естественно что необходимости в таком большом штате не осталось

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Ale K

Получается "zoom out"

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BLVCK SQUARE

Сотрудники Скайпа в это время..

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Ale K

В Майкрософт и так уже прошли сокращения

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Балкон.Ру
Ответственность за них и за сегодняшнее решение несу я — как гендиректор и основатель.

Ответственность несу я, а уволят вас, заявил гендиректор

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Вадим Д.

Zoom возврашается к доковидному состоянию, на них этот процесс наиболее заметен.

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Давид Каминер

3 * (1 - 0.15) = 2.55

Размеру штата пока далеко до доковидного

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Германский кот

Они рано туда вернулись, в том числе в стоимости акций.

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Artur Kuramshin

Можете вообще всех уволить! Недолюбливаю яндекс, но в их телемосте пока ещё нет ограничения в 40 минут

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Ale K

Любитель халявы детектед

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3 комментария
Oleg Shirochenkov

А в Zoom есть чтоли?

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8 комментариев
Sergei Timofeyev

Опенсорс продукт к тому же )

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Sergei Timofeyev
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Бублик static void

Джастин дешевый какой-то, видимо из-за того, что анимешник

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1 комментарий
John Doe

вот так я количество и время митингов сократил до минимума в компании, когда стал озвучивать их стоимость. Там до 2 миллионов $ в год только по одному отделу, не говоря уже об моральной составляющей :)

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2 комментария
Бинарный Ёж

Что это за стоимость? Ставка (грязными) сотрудника за час? Так и знал, что анимешники зарабатывают меньше.

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Mr Black

Бля,а в РФ до сих пор думают что сокращение это что то и рода вон выходящее.

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fyp

Ну конечно, потому что у нас трудовое законодательство жёстче, чем в США. Там можно одним днём сократить

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2 комментария
selecadm

Сравните пособия по безработице в США и в России.

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6 комментариев
Илья Самойлов

докатится и сюда волна, не может не докатиться (

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2 комментария
Там Тамыч

Да это вообще только на пользу,только выиграли

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D. Olko

Мне одному кажется, что это не из-за "неопределенности в мировой экономике", а из-за того что его сервис нужен был только во время пандемии? И если он заявит что его детище сейчас нахер никому не нужно, то это просто обрушит акции зума

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Ivan Mart

Не совсем. Подобный сервис оставался востребован, но появилось очень много конкурентов, предлагающие улучшеный функционал, за меньшую стоимость.
В РФ например Яндекс.телемост ничем не хуже, но безплатно не даёт ограничения по времени.
Проблема зума в том, что они не работали над инновациями своего функционала, а освоили жилу в удачный момент и рассчитывали, что эта жила будет кормить их вечно.
Нечто подобное было со скайпом, который в какой-то момент времени почти превратился в нарицательное, но потом появилась сотня мессенджеров с гораздо более широким функционалом, а Скайп так и остался глбченным говном.

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1 комментарий
John Doe

Это из-за перенабора людей во время ковида (в частности продажников) и проигрывании рынка тому же MS Teams(они каждый год сейчас количество пользователей удваивают - против пакетного предложения от MS предложить что-либо сложно). Закончит Zoom скорей всего поглощением либо гуглом, либо MS, либо SF.

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Торт Скряба

Сервис должен развиваться, а они на месте стоят. Аналогов уже дохера, у любой компании свой Зоом. Просто ушло технологическое преимущество, а качестенно продакт-менеджера видать не могут нанять

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Максим Семенов

Наверное они просто скачали SberJazz😅

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Доктор Богомол Тобогган

Он кстати не так плох

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1 комментарий
hammerpreisen de

У меня одновременно на компе работают Skype; Teams, Google Meet, Viber, Telegram, Whatsapp, Signal, ICQ, Facebook, Zoom, VK, Odnoklassniki, периодически они борются друг с другом за порты и доступ к камере, микрофону и динамикам

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Алексей Терно

Скоро они устроят революцию и отключат тебя от компа

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Алекс

Кек, санкции не туда сработали, весь запаз сокращает IT сектор, занятно

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Джошуа

Не совсем так. Санкции из-за войны, а это удар по многим странам, говорят что даже пальмы из которых выдавливают масло пострадали: наш друк лукашенко попал под санкции вместе с удобрениями, появился дефицит и удорожание удобрений, пришлось фермерам в далёкой гваделупе спиливать пальмы, был и какой то разрыв цепочек от ковида, хрен знает что ещё. Вот пальмуха и подорожала, то есть еда. Это удар по экономике разных стран, предприниматели, кафешки, вынуждены пересматривать рацион, цены, меньше расширяются, не покупают оборудование, шоферюги или ж/д меньше перевозят туда удобрения а обратно масло ..
И кажется это только верхушка происходящего.

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2 комментария
Scary

Unzoom

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К М

Точную формулировку не помню, но "любое приложение рано или поздно обзаводится почтовым клиентом"

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hammerpreisen de

Chatroulette - лучше чем zoom, хотя бы постоянно свежие лица... и не только лица

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Там Тамыч

"Талантливым" релокантам привет))

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Торт Скряба

Уже год не могу пользоваться Zoom, то какие-то пароли требует, то уебские настройки, бесконечные настройки, хер разберешь... дегенерат какой-то сервис писал. Правильно сделали, что уволили!

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Лилия

тогда останется посмотреть, изменится ли после этого что-то

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Молочный корабль

Ну часть нормально устроится, а вот остальные... Слишком много вымыло их в последнее время

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Maxim Roslyakov

Безработица в США на рекордно низком уровне за 50 лет. JFYI :-).

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2 комментария
Кирилл Паркс

Каким файлообменником ты пользуешься?

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hammerpreisen de

абонент недоступен, Ваш звонок очень важен для Вас

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Крохотный вентилятор

А собеседования на новую работу они будут проходить по зуму, ирония ))

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Boris Kuzmin

PayPall

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Встанислав Шишкин

Зумерки потеряли работу, а впрочем оно и ничего страшного

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Слегка Придурковатый

Ну сократит и сократит.

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Евгений Хмелин
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Доктор Богомол Тобогган

Судя по цене их акций не долго бобику осталось

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Александр Корнеев

Легче уже пересчитать компании, где не сокращали сотрудников)

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Vlad Valetov

на самом деле, на фоне того, что каждую неделю крупные компании сокращают по 10-15% штата, ничего удивительного нет

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Lev Yakupov

У Pexip (последний живой более менее известный ВКС-вендор из ЕС) и 8x8 (разработчик Jitsi на котором работают Я.Телемост, Контур.Толк и прочие отечественные сервисы) тоже 10-кратное падение стоимости акций после пандемии. Уже видим, как они сокращают бюджеты. Но шансов немного, Teams их задавит.

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Alexander Golubev

А что случилось?

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Таир Бакиев

ну тут все очевидно. Ковид закончился.

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