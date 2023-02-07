Zoom сократит 1300 человек, а его гендиректор урежет себе зарплату на 98% Статьи редакции
Это «непростой, но необходимый» шаг, пояснила компания.
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- Разработчик сервиса для видеозвонков Zoom уволит 1300 сотрудников — это около 15% штата, сообщил основатель и гендиректор компании Эрик Юань. Он объяснил решение «неопределённостью в мировой экономике».
- При выборе сотрудников, которые попадут под сокращения, компания отталкивалась от того, какие задачи наиболее важны для долгосрочного роста бизнеса и какие должности, возможно, «повторяют» друг друга.
- Специалисты из США с полным рабочим днём получат: зарплату за 16 недель и медицинскую страховку на это время, годовые премии за отработанные дни в финансовом 2023-м, а также помощь с поиском работы. Остальным полагается схожий пакет мер поддержки, но он может незначительно отличаться от страны к стране в силу юридических особенностей.
- Сам Юань сократит свою зарплату в предстоящем финансовом году на 98% и откажется от корпоративного бонуса. Топ-менеджеры тоже сократят свои базовые оклады на 20% и лишатся годовых бонусов.
- Сервис видеоконференций Zoom вышел на биржу в ноябре 2019 года — тогда акции стоили по $61,6 за штуку, а его капитализация составляла $16,2 млрд. Компания «поднялась» в 2020-м на фоне пандемии, так что в мае того года капитализация превысила $50 млрд, а бумаги за год выросли на 689%.
- В 2022 году сервис столкнулся с падением продаж и акций — на 72% за год (последние на момент публикации торгуются по $83,38 каждая). Чтобы удержать пользователей на фоне конкуренции с Microsoft и Google, он запланировал выпустить собственные почту и календарь.
- Zoom — одна из многих ИТ-компаний, которые пытаются контролировать расходы на фоне финансовых проблем. Meta* объявила о сокращениях 11 тысяч человек, Microsoft — 10 тысяч, Amazon — 18 тысяч, PayPall — 2 тысяч. В Salesforce речь шла о 7000 работников, в Twitter — о 50% штата, в Oracle — о «сотнях» человек.
*Meta признана экстремистской и запрещена в России.
Каждые 40 минут сотрудников Zoom сокращают, а потом снова принимают на работу
Сколько?? Думал порядок перепутали) Господи, откуда столько персонала ?! Жесть, как штат раздут. А тормоза так и не могут пофиксить… Нового функционала нет, чат ужасен, ui на троечку
Ну так кто про него знал до ковида? Весьма немногие. Конференции теперь даже с утюга работают на сколько угодно собеседников, функциональность и стабильность у зума, мягко говоря, так себе, так что он просто возвращается обратно.
В таких компаниях при росте быстрее всего растет количество не программистов, а персонала, который общается с корпоративными пользователями для перевода их из бесплатных в платные или для подъема платного тарифа. При насыщении рынка выхлоп от этого персонала становится ниже затрат на него.
90% это поддержка и продажи региональные.
Почти 9000 человек.... КУДА СТОЛЬКО??!?!?
Ну звонки на 9000 человек же надо как-то тестить
Скорее всего пыль в глаза инвесторам пускали. А так балласт
Куда то же надо инвесторское бабло сливать
Только на пользу,только выиграли!
Если там сидит 300 программеров еще понятно, но что там делают 10 000 человек? Даже если они получают по-минималке 50к долларов\год. То фонд зп = 500 000 000 долларов, т.е. полмиллиарда минимум.
Сначала 1 программист пишет код как можно быстрее, чтобы опередить конкурентов с MVP. Получает раунд финансирования, и на разгребание его говнокода уже нужно 10 программистов. Те тоже пилят фичи как можно быстрее, и чтобы разгрести их говнокод нужно уже 100 программистов. И так продолжается пока дают деньги, идея такая.
Короче чем больше напрограммировал, тем больше нужно программировать.
Думаю, там очень много нужно поддерживать серверной части в разных странах + телефонные линии приземления + международный биллинг.
во времена ковида явно увеличили штаб и сейчас с возращением в офисе и к оффлайн работе,естественно что необходимости в таком большом штате не осталось
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Получается "zoom out"
Сотрудники Скайпа в это время..
В Майкрософт и так уже прошли сокращения
Ответственность несу я, а уволят вас, заявил гендиректор
Zoom возврашается к доковидному состоянию, на них этот процесс наиболее заметен.
3 * (1 - 0.15) = 2.55
Размеру штата пока далеко до доковидного
Они рано туда вернулись, в том числе в стоимости акций.
Можете вообще всех уволить! Недолюбливаю яндекс, но в их телемосте пока ещё нет ограничения в 40 минут
Любитель халявы детектед
А в Zoom есть чтоли?
Опенсорс продукт к тому же )
Джастин дешевый какой-то, видимо из-за того, что анимешник
вот так я количество и время митингов сократил до минимума в компании, когда стал озвучивать их стоимость. Там до 2 миллионов $ в год только по одному отделу, не говоря уже об моральной составляющей :)
Что это за стоимость? Ставка (грязными) сотрудника за час? Так и знал, что анимешники зарабатывают меньше.
Бля,а в РФ до сих пор думают что сокращение это что то и рода вон выходящее.
Ну конечно, потому что у нас трудовое законодательство жёстче, чем в США. Там можно одним днём сократить
Сравните пособия по безработице в США и в России.
докатится и сюда волна, не может не докатиться (
Да это вообще только на пользу,только выиграли
Мне одному кажется, что это не из-за "неопределенности в мировой экономике", а из-за того что его сервис нужен был только во время пандемии? И если он заявит что его детище сейчас нахер никому не нужно, то это просто обрушит акции зума
Не совсем. Подобный сервис оставался востребован, но появилось очень много конкурентов, предлагающие улучшеный функционал, за меньшую стоимость.
В РФ например Яндекс.телемост ничем не хуже, но безплатно не даёт ограничения по времени.
Проблема зума в том, что они не работали над инновациями своего функционала, а освоили жилу в удачный момент и рассчитывали, что эта жила будет кормить их вечно.
Нечто подобное было со скайпом, который в какой-то момент времени почти превратился в нарицательное, но потом появилась сотня мессенджеров с гораздо более широким функционалом, а Скайп так и остался глбченным говном.
Это из-за перенабора людей во время ковида (в частности продажников) и проигрывании рынка тому же MS Teams(они каждый год сейчас количество пользователей удваивают - против пакетного предложения от MS предложить что-либо сложно). Закончит Zoom скорей всего поглощением либо гуглом, либо MS, либо SF.
Сервис должен развиваться, а они на месте стоят. Аналогов уже дохера, у любой компании свой Зоом. Просто ушло технологическое преимущество, а качестенно продакт-менеджера видать не могут нанять
Наверное они просто скачали SberJazz😅
Он кстати не так плох
У меня одновременно на компе работают Skype; Teams, Google Meet, Viber, Telegram, Whatsapp, Signal, ICQ, Facebook, Zoom, VK, Odnoklassniki, периодически они борются друг с другом за порты и доступ к камере, микрофону и динамикам
Скоро они устроят революцию и отключат тебя от компа
Кек, санкции не туда сработали, весь запаз сокращает IT сектор, занятно
Не совсем так. Санкции из-за войны, а это удар по многим странам, говорят что даже пальмы из которых выдавливают масло пострадали: наш друк лукашенко попал под санкции вместе с удобрениями, появился дефицит и удорожание удобрений, пришлось фермерам в далёкой гваделупе спиливать пальмы, был и какой то разрыв цепочек от ковида, хрен знает что ещё. Вот пальмуха и подорожала, то есть еда. Это удар по экономике разных стран, предприниматели, кафешки, вынуждены пересматривать рацион, цены, меньше расширяются, не покупают оборудование, шоферюги или ж/д меньше перевозят туда удобрения а обратно масло ..
И кажется это только верхушка происходящего.
Unzoom
Точную формулировку не помню, но "любое приложение рано или поздно обзаводится почтовым клиентом"
Chatroulette - лучше чем zoom, хотя бы постоянно свежие лица... и не только лица
"Талантливым" релокантам привет))
Уже год не могу пользоваться Zoom, то какие-то пароли требует, то уебские настройки, бесконечные настройки, хер разберешь... дегенерат какой-то сервис писал. Правильно сделали, что уволили!
тогда останется посмотреть, изменится ли после этого что-то
Ну часть нормально устроится, а вот остальные... Слишком много вымыло их в последнее время
Безработица в США на рекордно низком уровне за 50 лет. JFYI :-).
Каким файлообменником ты пользуешься?
абонент недоступен, Ваш звонок очень важен для Вас
А собеседования на новую работу они будут проходить по зуму, ирония ))
PayPall
Зумерки потеряли работу, а впрочем оно и ничего страшного
Ну сократит и сократит.
Судя по цене их акций не долго бобику осталось
Легче уже пересчитать компании, где не сокращали сотрудников)
на самом деле, на фоне того, что каждую неделю крупные компании сокращают по 10-15% штата, ничего удивительного нет
У Pexip (последний живой более менее известный ВКС-вендор из ЕС) и 8x8 (разработчик Jitsi на котором работают Я.Телемост, Контур.Толк и прочие отечественные сервисы) тоже 10-кратное падение стоимости акций после пандемии. Уже видим, как они сокращают бюджеты. Но шансов немного, Teams их задавит.
А что случилось?
ну тут все очевидно. Ковид закончился.