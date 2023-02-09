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Карьера
Полина Лааксо

Инфографика: 20 самых крупных сокращений в техкомпаниях США с 2020 года Статьи редакции

Большая часть пришлась на конец 2022 года и начало 2023-го.

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Основная часть «мер по оптимизации» проводилась в конце 2022 года и начале 2023-го. Источник: Visual Capitalist 

К концу пандемии Covid-19, а в некоторых случаях даже в самый её разгар, международные компании агрессивно нанимали новых сотрудников. А в 2022 году — на фоне растущей инфляции и общей экономической нестабильности — они принялись массово их сокращать.

На основе данных аналитического стартапа Layoffs.fyi проект Visual Capitalist составил список наиболее масштабных увольнений начиная с 2020 года и представил результаты в виде инфографики.

20 строку занял онлайн-ритейлер Wayfair — в январе 2023 года он сократил 1750 человек, или 10% штата. Десятую — Twitter, упразднивший 3700 позиций, или же половину всех существующих. «Лидером» стала Google, которая уволила 6% — 12 тысяч сотрудников.

Одна квадратная коробка равняется одной сокращённой позиции. Источник: Layoffs.fyi, Visual Capitalist

Несколько новостей о сокращениях в международных компаниях — для тех, кто пропустил:

#увольнения

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1 комментарий
Вадим Д.

2023-й задаёт новые рекорды и он только начался. Возможно, ещё сумеет удивить.

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