Инфографика: 20 самых крупных сокращений в техкомпаниях США с 2020 года Статьи редакции
Большая часть пришлась на конец 2022 года и начало 2023-го.
К концу пандемии Covid-19, а в некоторых случаях даже в самый её разгар, международные компании агрессивно нанимали новых сотрудников. А в 2022 году — на фоне растущей инфляции и общей экономической нестабильности — они принялись массово их сокращать.
На основе данных аналитического стартапа Layoffs.fyi проект Visual Capitalist составил список наиболее масштабных увольнений начиная с 2020 года и представил результаты в виде инфографики.
20 строку занял онлайн-ритейлер Wayfair — в январе 2023 года он сократил 1750 человек, или 10% штата. Десятую — Twitter, упразднивший 3700 позиций, или же половину всех существующих. «Лидером» стала Google, которая уволила 6% — 12 тысяч сотрудников.
Несколько новостей о сокращениях в международных компаниях — для тех, кто пропустил:
- Amazon сократит 18 тысяч сотрудников.
- Материнская компания Google сократит 12 тысяч сотрудников.
- Meta* уволила 11 тысяч сотрудников.
- Microsoft сократит около 10 тысяч сотрудников.
- Salesforce сократит около 7000 сотрудников.
- Disney уволит 7000 сотрудников.
- Немецкий разработчик ПО SAP сократит 3000 сотрудников.
- Zoom сократит 1300 человек.
- Бывший владелец «Авито» Prosus сократит 30% штата за год.
- Twitter уволил 50% сотрудников, штат модераторов сократился на 15%.
2023-й задаёт новые рекорды и он только начался. Возможно, ещё сумеет удивить.