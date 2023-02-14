Трудоустройство за один день распространено среди ИТ-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объёмы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен ещё «вчера» […].

Инструмент «Могу выйти завтра» позволит пользователям, готовым приступить к работе в сжатые сроки, выделить свои резюме среди остальных. Решение также существенно упростит поиск таких кандидатов работодателям.