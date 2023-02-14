Карьера
Пограничный Паша

«Авито Работа» представила специальные бейджи на резюме — для трудоустройства соискателей за один день Статьи редакции

Инструмент позволит пользователям выделить свои резюме, а работодателям — быстрее находить кандидатов на «горящие» вакансии.

  • «Авито Работа» официально представила салатовые бейджи «Могу выйти завтра». Соискатели могут разместить их на своих резюме, если готовы приступить к работе уже на следующий день. Работодатели смогут просматривать такие резюме с помощью одноимённого фильтра.
  • В сервисе отметили, что уже более 60 тысяч резюме отмечены таким значком, почти половина из них — в категории «Без опыта, студенты».

Трудоустройство за один день распространено среди ИТ-компаний. Постепенно практику переняли и работодатели сегмента массовых профессий. Им свойственны большие объёмы и высокие темпы найма, и часто персонал нужен ещё «вчера» […].

Инструмент «Могу выйти завтра» позволит пользователям, готовым приступить к работе в сжатые сроки, выделить свои резюме среди остальных. Решение также существенно упростит поиск таких кандидатов работодателям.

Артём Кумпель, управляющий директор «Авито Работы»
  • HeadHunter запустил эксперименты с различными статусами соискателей на ограниченную аудиторию в январе 2022 года, рассказали в сервисе «Ведомостям». Среди них — «Рассматриваю предложения», «Активно ищу работу», «Не ищу работу», «Предложили работу, решаю», «Вышел на новое место».
Бейдж на «Авито Работа» / Источник: пресс-служба сервиса

#новость #авиторабота

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27 комментариев
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 Невкусно и грустно

Таня, ну, ладно продакты Авито давно уже снюхались и реальность от своих трипов не отличают. Вы серьезно собираетесь сюда тащить каждую такую новость? Завтра они сделают красную плашеку - готов к переезду - вы сделаете новость про это?

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Встанислав Шишкин

Справедливости ради, тут много безработных марамоев тусит, которые сразу же кинутся плашки в резюме ставить, поэтому благое дело она сделала.

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Вас заметили

Таксист детектед.

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Встанислав Шишкин

Почему таксист?

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Pavel Cree

5 звезд не поставили, обиделся на весь мир?

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mrazziyanin)

будущий Чикатило

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Встанислав Шишкин

А вы про что?

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Вадим Д.

Идея классная, человеку срочно нужна работа и он готов, но, зная Авито, вероятно, предложат этих соискателей:
— Уборка конюшен – 2 человека!
— Песчаный карьер – 2 человека!
— Уборка улиц – 3 человека!
— Мясокомбинат... на сегодня нарядов не прислал!
...

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Petr0vich71

А ликероводочный?

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Дмитрий Городских

Был вчера. Но маленький.

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Не очень хороший человек

— Могу выйти завтра.
— Выходи!
— А что за работа?
— Какая работа?

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Rafa Ramazanov

— Могу выйти завтра.
— Выходи!
— А что за работа?
— Мы Вам перезвоним

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Anton Zapuskalov

А могу не выйти

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Ариана Гурьева

Полезно, несомненно, но, мне кажется, работодатель все равно узнает когда человек сможет выйти на работу. Плюс, возможно использование этой метки чтобы выделиться среди других искателей

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Rafa Ramazanov

Спрос на таких сотрудников где-то в 90% будет только у аутсорсинг компаний с оплатой 110р/час

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Artur Kuramshin

Своего рода Авито Блю?
Видимо Маск всё-таки создал хайп на платные значки

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Верховный Спецоператор

Знаете, я и сам своего рода Блю (no homo).

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Boris Agafontsev

Дор блю? С плесенью значит, с гнильцой. Не берём.

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Неопознанный Енот

Эйчары так и делают - благородную плесень от гнили отличать не умеют

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Daulet Sagynov

Nel Blu, Dipnito di blu

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George Berezkin

Спасибо, полезно. Осталось сделать так, чтобы можно было с соискателями телефонные интервью проводить нормально и их резюме не выглядили вот так:

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Юрий Б.

Завтра выходят только разнорабочие обычно. Какое такое ИТ что не может подождать?

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mrazziyanin)

трудоустройство в окоп

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Евгений Савин

А бейдж "Могу пахать за еду 24/7" будет?

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Александр Привалов

Иронично, что на скрине чувак, который "выходит завтра" ищет удалённую работу, на которую не нужно выходить...

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Daria Marunina

Осталось еще на работодателе писать "не скам"

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Andrei Bolfa

Интересно, а не связано ли нововведение с громким разводом с gigant -ом?

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