«Авито Работа» представила специальные бейджи на резюме — для трудоустройства соискателей за один день Статьи редакции
Инструмент позволит пользователям выделить свои резюме, а работодателям — быстрее находить кандидатов на «горящие» вакансии.
- «Авито Работа» официально представила салатовые бейджи «Могу выйти завтра». Соискатели могут разместить их на своих резюме, если готовы приступить к работе уже на следующий день. Работодатели смогут просматривать такие резюме с помощью одноимённого фильтра.
- В сервисе отметили, что уже более 60 тысяч резюме отмечены таким значком, почти половина из них — в категории «Без опыта, студенты».
- HeadHunter запустил эксперименты с различными статусами соискателей на ограниченную аудиторию в январе 2022 года, рассказали в сервисе «Ведомостям». Среди них — «Рассматриваю предложения», «Активно ищу работу», «Не ищу работу», «Предложили работу, решаю», «Вышел на новое место».
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Таня, ну, ладно продакты Авито давно уже снюхались и реальность от своих трипов не отличают. Вы серьезно собираетесь сюда тащить каждую такую новость? Завтра они сделают красную плашеку - готов к переезду - вы сделаете новость про это?
Справедливости ради, тут много безработных марамоев тусит, которые сразу же кинутся плашки в резюме ставить, поэтому благое дело она сделала.
Таксист детектед.
Почему таксист?
5 звезд не поставили, обиделся на весь мир?
будущий Чикатило
А вы про что?
Идея классная, человеку срочно нужна работа и он готов, но, зная Авито, вероятно, предложат этих соискателей:
— Уборка конюшен – 2 человека!
— Песчаный карьер – 2 человека!
— Уборка улиц – 3 человека!
— Мясокомбинат... на сегодня нарядов не прислал!
...
А ликероводочный?
Был вчера. Но маленький.
— Могу выйти завтра.
— Выходи!
— А что за работа?
— Какая работа?
— Могу выйти завтра.
— Выходи!
— А что за работа?
— Мы Вам перезвоним
А могу не выйти
Полезно, несомненно, но, мне кажется, работодатель все равно узнает когда человек сможет выйти на работу. Плюс, возможно использование этой метки чтобы выделиться среди других искателей
Спрос на таких сотрудников где-то в 90% будет только у аутсорсинг компаний с оплатой 110р/час
Своего рода Авито Блю?
Видимо Маск всё-таки создал хайп на платные значки
Знаете, я и сам своего рода Блю (no homo).
Дор блю? С плесенью значит, с гнильцой. Не берём.
Эйчары так и делают - благородную плесень от гнили отличать не умеют
Nel Blu, Dipnito di blu
Спасибо, полезно. Осталось сделать так, чтобы можно было с соискателями телефонные интервью проводить нормально и их резюме не выглядили вот так:
Завтра выходят только разнорабочие обычно. Какое такое ИТ что не может подождать?
трудоустройство в окоп
А бейдж "Могу пахать за еду 24/7" будет?
Иронично, что на скрине чувак, который "выходит завтра" ищет удалённую работу, на которую не нужно выходить...
Осталось еще на работодателе писать "не скам"
Интересно, а не связано ли нововведение с громким разводом с gigant -ом?