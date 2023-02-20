Карьера
Маша Цепелева

Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет пост и перейдёт на работу в «Сбер» Статьи редакции

Он будет заниматься созданием инвестиционного мобильного приложения и персонализированных сервисов.

  • Руслан Вестеровский будет работать в Банке России до 28 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.

  • Он отвечал за «важнейшие внутренние реформы в ЦБ — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры», отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

  • Вестеровский станет старшим вице-президентом «Сбербанка» и руководителем блока «Управление благосостоянием». Он займётся созданием инвестиционного приложения, сервиса персонализированных финансовых советов, а также развитием ИИ-инициатив.
  • Руслан Вестеровский начал карьеру в ЦБ в 2015 году, два года он был директором департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом. Зампредседателем Банка России стал с 2017 года.
Руслан Вестеровский, фото Высшей школы экономики

#новость #цб #сбер

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29 комментариев
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 Вадим Д.
созданием инвестиционного мобильного приложения

Самое время.

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Вася Пражкин

Может скажем Руслану, что у Сбера уже есть такое приложение, да не одно? Или не будем расстраивать парня?

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Вадим Д.

Не, не стоит сразу расстраивать. Пусть пообвыкнется годика 2-3, а там начнёт догадываться.

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Вася Пражкин

Хитрый план, коллега!

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Невкусно и грустно
годика 2-3

За это время он в Сбере только рабочие доступы получит, бггг

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Sheluxa Pustota

Создаст свой телеграм-канал и расскажет всю правду россиянам

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Александр Кабешов

Нет, будет на VC хуярить статейки с ссылкой на телегу.

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Слегка Придурковатый

Угарный телеграм-канал.

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MMT

Наверное нервничал перед собеседованием

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iDark Ogr

Эля тоже в сбер пойдёт или в втб?

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Alex

на пенсию скорее и как эксперт где-нибудь выступать, консультировать. Ей в этом году 60.

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Shoo

Ох. Если б все в 60 на пенсию уходили, вот бы жизнь была.

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Кучма Кирилл

Прочитал фамилию как Вестеросовский

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Вася Пражкин

Окулисты есть в треде? Как это на научном?

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Маджид Гаджиев

Только успешные окулисты.

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Чайханщик

Акулисты

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Маджид Гаджиев

Акулисты-капиталисты

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Маджид Гаджиев

Вестеросовский камень

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Жорик

Приложение для торговли военными облигациями ?

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Denis Bystruev

Карьера впечатляющая для человека 1980 года рождения:

С 2002 по 2005 год работал в сфере HR в «Юкос-РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия).
С 2005 по 2007 год – директор по персоналу Arnest Group.
С 2007 по 2011 год – директор по персоналу в компании «Вимм-билль-данн – продукты питания».
С 2011 по 2015 год – директор по персоналу Московской биржи.
С 2015 по 2017 год – директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Центрального банка Российской Федерации.
С 2017 года назначен заместителем председателя Банка России, курирует работу департамента недвижимости, департамента закупок, департамента кадровой политики, университета Банка России.

Если из обычной семьи, не связан со спецслужбами, всего добился сам — тогда очень круто!

Отсюда: https://praktika.vedomosti.ru/speakers/vesterovskii-ruslan-1943

Вестеровский Руслан , Заместитель Председателя…
Информация о спикере: Вестеровский Руслан из Банк России: Образование, профессиональный опыт…
praktika.vedomosti.ru
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Dmitry Abutkov

Как говорил Винни-Пух, это «вж-ж-ж» неспроста.

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Слегка Придурковатый

Совет да любовь, как говорится.

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Баг Банни

Так, и что мне дала эта информация?

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Маджид Гаджиев

А что вам даёт обычно информация?

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Февраль Камшотов

Хм

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Send Nukes
Вестеровский

https://youtu.be/FE3RTyGloSQ

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Маджид Гаджиев

Герман Оскарович, а можно мне? Я тоже хочу!

Я до 28 февраля буду работать на ЦР (Центральный Рынок).
А после стану младшим вице-президентом «Сбербанка» и заместителем руководителя блока «Управление благосостоянием»

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Bo.G
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Alexey Dymov

Управление благосостоянием - классный нейминг. Хочется пошутить сразу про то, чьим именно состоянием там занимаются.
Хотя, конечно, все не так

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