Зампред ЦБ Руслан Вестеровский покинет пост и перейдёт на работу в «Сбер» Статьи редакции
Он будет заниматься созданием инвестиционного мобильного приложения и персонализированных сервисов.
- Руслан Вестеровский будет работать в Банке России до 28 февраля 2023 года, сообщила пресс-служба регулятора.
Он отвечал за «важнейшие внутренние реформы в ЦБ — от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры», отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
- Вестеровский станет старшим вице-президентом «Сбербанка» и руководителем блока «Управление благосостоянием». Он займётся созданием инвестиционного приложения, сервиса персонализированных финансовых советов, а также развитием ИИ-инициатив.
- Руслан Вестеровский начал карьеру в ЦБ в 2015 году, два года он был директором департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом. Зампредседателем Банка России стал с 2017 года.
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Самое время.
Может скажем Руслану, что у Сбера уже есть такое приложение, да не одно? Или не будем расстраивать парня?
Не, не стоит сразу расстраивать. Пусть пообвыкнется годика 2-3, а там начнёт догадываться.
Хитрый план, коллега!
За это время он в Сбере только рабочие доступы получит, бггг
Создаст свой телеграм-канал и расскажет всю правду россиянам
Нет, будет на VC хуярить статейки с ссылкой на телегу.
Угарный телеграм-канал.
Наверное нервничал перед собеседованием
Эля тоже в сбер пойдёт или в втб?
на пенсию скорее и как эксперт где-нибудь выступать, консультировать. Ей в этом году 60.
Ох. Если б все в 60 на пенсию уходили, вот бы жизнь была.
Прочитал фамилию как Вестеросовский
Окулисты есть в треде? Как это на научном?
Только успешные окулисты.
Акулисты
Акулисты-капиталисты
Вестеросовский камень
Приложение для торговли военными облигациями ?
Карьера впечатляющая для человека 1980 года рождения:
С 2002 по 2005 год работал в сфере HR в «Юкос-РМ» (Восточная Сибирь, Дальний Восток, Монголия).
С 2005 по 2007 год – директор по персоналу Arnest Group.
С 2007 по 2011 год – директор по персоналу в компании «Вимм-билль-данн – продукты питания».
С 2011 по 2015 год – директор по персоналу Московской биржи.
С 2015 по 2017 год – директор департамента кадровой политики и обеспечения работы с персоналом Центрального банка Российской Федерации.
С 2017 года назначен заместителем председателя Банка России, курирует работу департамента недвижимости, департамента закупок, департамента кадровой политики, университета Банка России.
Если из обычной семьи, не связан со спецслужбами, всего добился сам — тогда очень круто!
Отсюда: https://praktika.vedomosti.ru/speakers/vesterovskii-ruslan-1943
Как говорил Винни-Пух, это «вж-ж-ж» неспроста.
Совет да любовь, как говорится.
Так, и что мне дала эта информация?
А что вам даёт обычно информация?
Хм
https://youtu.be/FE3RTyGloSQ
Герман Оскарович, а можно мне? Я тоже хочу!
Я до 28 февраля буду работать на ЦР (Центральный Рынок).
А после стану младшим вице-президентом «Сбербанка» и заместителем руководителя блока «Управление благосостоянием»
Управление благосостоянием - классный нейминг. Хочется пошутить сразу про то, чьим именно состоянием там занимаются.
Хотя, конечно, все не так