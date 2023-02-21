В Великобритании подвели итоги эксперимента компаний с «четырёхдневкой»: стресс снизился, увольнений стало меньше Статьи редакции
Полгода сотрудники 61 организации работали четыре дня в неделю, 92% решили и дальше продолжать в таком графике.
- Кембриджский университет опубликовал итоги эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей (32 часа) среди компаний Великобритании, в нём участвовали 2900 человек. Изначально были заявлены 70 компаний, но девять не приступили к испытаниям по разным причинам.
- Чтобы сократить рабочее время без ущерба для результата, компании проводили более короткие встречи с чёткой повесткой, ввели периоды работы без перерывов, изменили этикет переписки по электронной почте, а в конце рабочего дня стали составлять списки задач на следующий.
- Исследователи оценивали результаты по итогам интервью с каждым работником, их проводили до, после и во время эксперимента.
- Около 71% сотрудников сообщили о более низком уровне «выгорания», 39% стали реже испытывать стресс по сравнению с уровнем до эксперимента. 62% участников стало легче совмещать работу и общественную жизнь.
- Количество пропущенных рабочих дней по болезни сократилось на 65%, на 57% год к году стало меньше увольнений. Выручка 23 компаний, которые предоставили данные, в среднем выросла на 1,4%.
- 56 из 61 компании решили продолжить эксперимент, 18 оставили четырёхдневную рабочую неделю навсегда.
- В исследовании участвовал бизнес из разных отраслей: интернет-магазины, поставщики финансовых услуг, анимационная студия, кафе Fish&Chips, консалтинга, гостиничного бизнеса, маркетинга и другие.
- До этого крупнейший в мире эксперимент с укороченной рабочей неделей проходил в Исладнии с 2015 по 2019 годы: в нём приняли участие почти 3000 госслужащих из разных сфер. Его результаты признали положительными: продуктивность не снизилась, а люди стали счастливее.
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Всего лишь надо было не устраивать тупые созвоны без повода и трындеть только по конкретным заранее обозначенным задачам в чатах и почте. Ничего себе инновации, неужели до них дошло?
«До них» подразумевает, что дошло и до нас? Кто-то у нас 4х дневку ввел разве?
Дошло до забугорного офисного планктона.
ему лично, скоро такую тему введут, надо только подождать)
Вот интересно, когда государственные мужи поймут, что нищета, стрессы, насилие это результат высоких налогов, безконечных проверок бизнеса и высоких тарифов? Убери у нас ссаный НДС, заморозь налоги лет на 10, убери маркировки и прочие поборы типа эцп, онлайн касс и прочего, отвалите от грузовиков (три шкуры в виде налогов на дороги, бензин, платки, чудные платежи название которых я забыл) и все. Ни стрессов, ничего такого не будет. Ибо народ сможет позволить себе нормальную хавку, поездки к морю и прочее. Нет же....
Так везде. Нагрузка на бизнес в виде соц пакетов и прочее. Работать мало кто хочет с высоким КПД. Только бы отдыхать не понимая для чего ходят на работу и смотрят на часы с мыслью, что скоро домой, а в выходные... Бухнуть как следует.
А зачем им это делать ?!
Чем вам НДС не угодил?
Тем, что любой товар или услуга дорожает на 20% на ровном месте
Нытики всегда будут... Убери всё - будут ныть на то, что ныть не на что стало.
Первым буду ныть, что много ноют не о чем
Высокий уровень жизни в стране приводит к снижению власти государства над человеком.
Поэтому гнобление человека государством будет только усиливаться.
Введите у нас 6-часовую четырехдневку! Пожалуйста!
Чтоб стресс еще больше снизился - нужно разрешить подбухивать на работе.
Многим разрешений не требуется!
Можно мне тоже? Я готов на час дольше быть на работе и обедать 20 минут вместо часа.
Но три выходных - это же кайф!
стресс снизился
Ну это самое главное
Ну на дистанции это очень важно
Пора уже трехдневную тестировать
всех на удалёнку перевести и сразу двух зайцев одним махом положить)
Как сократят до 1 дневной рабочей недели так ни выгорания ни прогулов совсем не будет
Вот это дело, это хорошо!
Даёшь четырёхдневку и 2 пятницы на неделе!
Рынок сам расставит всё по своим местам
или сначала подумает, а потом расставит
А на ЗП это как отразилось ?
Или там, оплату за час повысили?
Учитывая идущий кризис после Брекзита, можно ли это назвать скрытой безработицей?
Не понял, кафе фиш энд чипс работало 4 дня в неделю? Вообще не очень понятно как это работает, допустим реклама и маркетинг "алло Джон у актёра свободна только пятница." сорри мэрри у нас 4х дневная рабочая неделя. Администрирование айти и телеком "алло у нас все сломалось" сорри ничем не можем помочь, позвоните нам через 3 дня. Или как, они изобрели посменный график?
Итак, выручка увеличилась на 1,4% при инфляции в Великобритании - 10,5% за 2022 год. Комментарии излишни.
Мне больше важно, чтобы три дня выходных были у всех в разные дни. Почему про это не пишут?