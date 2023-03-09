Глава «Сбера» рассказал о нехватке на российском рынке ИТ-специалистов уровня middle и senior Статьи редакции
Часть уехавших возвращается, но это сотрудники младшего звена, заявил Греф.
- «Сбербанк» столкнулся с дефицитом квалифицированных ИТ-специалистов. Об этом рассказал глава компании Герман Герф во время звонка с инвесторами по финансовым результатам за 2022 год. Его процитировал Forbes.
- Часть уехавших за рубеж сотрудников «релоцируется обратно, в основном это дата-сайентисты, Java-разработчики и разработчики мобильных приложений», добавил Греф. Но как правило это младшие специалисты, заключил глава «Сбера».
- В марте 2022 года сотрудники одной из компаний «Сбера» рассказали, что живущим вне России разработчикам предложили вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком. Официально в банке опровергли информацию.
- По данным группы ANCOR, в 2022 году с отъездом сотрудников столкнулись три четверти российских компаний. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России ИТ-специалистов в 100 тысяч человек, но «80% из них продолжают работать на российские компании». По его словам, «в рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников ИТ-компаний уехали и не вернулись».
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Они от Джунов хотят таких же знаний и скиллов как от сеньоров но с зарплатой Джунов😂
Это нормально! За забором очередь!
Хотеть не плохо, зачастую профессионалы своего дела это либо увлеченные люди, либо интроверты не способные требовать к себе высокой оценки, а работодатель обладает неким инсайтом (статистикой) рынка труда и может устроить демпинг. Плохо это или хорошо, непонятно, т. к. у всех свои цели и свои косты. Выливается это все к тому, что кому нужнее, тот и платит
С другой стороны, пользуясь этой ситуацией, джуны сейчас хотят за свои знания должности и зарплаты миддлов, а то и сеньоров))
Вот вы и раскрыли проблему Сбера!
Джунов я думаю блягодаря всяким скиллбокасам на десятки лет хватит
Джунов, правда? Стажёров - да, но не джунов.
Он хочет в первый же день мобилизации сдать своих сотрудников прямо из офисов военкоматам и потом ждать когда к нему мидлы и сеньоры вернуться.
Ну так не бывает)
Сколько ИТшников Сбер осенью сдал? Подскажите?
Какой хитрый план от военкомата)
А что случилось?
Держись: 3,14зда с х..ем разлучились.
Те, кто захотел вкатиться в ойтишечку в 2023 - соблезную, готовьте жепу
Если бэкграунд какой-то есть - реально всё.
В рфии само собой
Да в катятся, кто захочет. Потом разочаруется, в катятся, в что то ещё.
Нанимать надо уметь
С вашими рекрутерами и в долине будет дефицит
Дураков нету чтобы стать нерукопожатными в мире. Все смарты наоборот бегут из сбера ) Топ менеджеры еще в начале 2022 разбежались, ближе к лету 2022 начали валить линейные менеджеры. Высокого уровня разрабы валили весь год считай...
На линкини полно уже историй что как узнают что люди продолжают работать на гос или около гос структуру - сразу вешают трубку
Кстати Линкин заблочили в РФ, чтобы клятый запад не уводил ценные кадры, в итоге план провалился полностью😂
Пусть усиливают команду с помощью аутстаффа. firecode.ru - 250+ специалистов в команде 😉
По их требованиям нужны только сеньоры Java с опытом более 3 лет в банках и профильным образованием.
Из ваших 250+ специалистов вы сможете выделить четырех. В Сбере им засунут руку в жопу по локоть и будут ими управлять, как Хрюшей и Степашкой, и через полгода от 4х таких разрабов у вас останется 2, которые скажут, или зарплату в 2 раза вверх, или сами можете кодить
А почему они уехали 😃 может там больше платят а вы почему платите не специалистам а ораторам . Почему специалисты там, например даже хоккеист или футболист или компьютерщик там за год заработает несколько миллионов долларов а тут вы хотите ему платить образно говоря 60тысяч рублей зарплату. Чем платить много депутатам лучше платить специалистам.
В Европе у сеньоров зарплаты ниже.
Я может секрет открою, но уезжают не только из-за денег. Особенно сейчас.
это не скрепно
Хм... вы видите вершину айсберга, а на деле... это единицы тех, кто что-то за это получают. Большинство тратятся на это сами, работая на обычной работе.
А с чего платить? Сколько зарабатывают столько и платят, на рынке справедливая цена всегда
Э-ээээээ, "да ты не дура, далеко не дура, губа моя" :-)
"компьютерщик там за год заработает несколько миллионов долларов" - у меня для вас плохие новости
Сколько уже этих дата-сосистов наплодили, как говна за баней
Ну объясните, что уже происходит
"Россияне ринулись" в качестве джунов. А не хватает миддлов и синьоров
но сами не айти и не бум-бум
А это случаем не тот ли Греф, который в жирные времена (для него) заявлял, что айтишники ему вообще не нужны и не важны. А вот прижало и как запел!
Мидлов и сеньоров в принципе не так много.
Ну а прыгающие туда-сюда джуны, которых и было, мягко говоря, немало, а в последние годы (спасибо всяким инфоцыганским скиллбоксам и прочим) вообще кратно плодились не очень кому и нужны. Вот так удивительные открытия.
Вадим, где вы видите джунов-то? Там знаний стажёрских можно поднабрать только, но не джуна точно.
А на аутстафф брать Сбер не хочет. Ну извините тогда :)
Берет, денег жалко
не верю, в аксенчере на них трудились люди
Первостепенно уважаемому Сберу нужно ввести удалёнку повсеместно. На текущие условия ни один сеньор не придёт.
Жена работает ,ни разу в офисе не была
У них местами есть, местами гибрид.
А то что у работников сельского хозяйства зарплаты до 30 тысяч ни у кого не вызывает беспокойство?
А в сезон сколько? Там реально за 100 бывают, а зимой - зимой, да
А что случилось? (С)
Айти это очень плохо. Если в стране развит ИТ сектор, то это какие-то индопакистаны. Сейчас российские и белорусские программисты не могут собой торговать зарубежом, поэтому те кто не уехал все равно приползут в Сбер, но уже на 50 тысяч, особенно всякие ипотечники и семейные. В США, например, никому программисты не интересны, там есть предприятия которые программный продукт продают, а кодят им пакистанцы из Лахора, и индусы из Бангалора, раньше еще россияне, украинцы и беларусы были, а теперь уже нет. Русским программистам просто не повезло, если бы они родились в Пакистане сейчас было бы больше работы
"Пук среньк русские никому не нужны"
В это же время коллеги успешно релоцируются через старые и новые конторы. Всем плевать на паспорт, если ты выполняешь задачи
Программисту в принципе хорошо только в не богатой стране, при наличии возможности работать на богатых заказчиков из-за границы. Снежная Нигерия тоже подходит. В этой связи, повышение уровня жизни в стране - однозначно плохо для айти. Много ли в Швейцарии доморощенных граждан-программистов? Или в Америке?
Айтишники решившие остаться, это не самые умные и перспективные кадры. Здесь вступает правило отрицательного отбора. Те кто останется, просто не нужны на западе, если они там не нужны, значит у них дефект или отсутствие необходимого опыта
да кто такие эти ваши джуны? это те что знают <html></html> чтоли
А почему doctype не указан?
Не так давно попал на неделю в группу людей, где был практически мемный персонаж: таксист изучающий айти (программирование!) уже год и не понимающий что делает не так. Планомерно выяснил: нужно ходить на курсы по языку; а вот знать математику и алгоритмы, устройство оборудования и прочая булева алгебра - лишняя трата времени. Надо ли говорить, что большинство с таким мировоззрением будет вечными джунами? Их путь наверх, думаю, если и возможен, то будет самым долгим и сложным.
В IT с 2011 примерно, алгоритмы уж забыл. Правда не сказать, что я их особо знал. Например, спрашивали как-то на собеседовании балансировку красно-черного дерева. Я бы сейчас ответил: "это вы про клён или про рябину"?
Ну совсем всю математику сложно, и если она не используется то может и не надо.. а алгоритмы это да. Теорию чтобы программировать, а не вбивать заклинания по тетрадке иногда даже в учебных заведениях не дают.
Проблема Сбера в том, что можно работать только из РФ, с частичным графиком в офисе. Часть людей не хочет ехать обратно в РФ, но были бы согласны на удаленку, а те, кто остался в РФ, не хотят переезжать в МСК / СПБ ради офиса Сбера.
Проблема Сбера сейчас в сокращении внутренних и внешних проектов, а значит будет высвобождение голов и рук.
Проблема в том что сбер под санкциями, как ЗП перекидывать за границу?
интересно, а что случилось? многие уехали по разным причинам, но многие работодатели тоже в свою очередь обнаглели. Сегодня была вакансия от некоего банка, который искал специалиста на 1с 7.7 самописную за 80 тр. А 1с 7.7 - это около 20 лет опыта на секундочку. И таких вакансий с требованиями высокими, но смешной ЗП очень много. А потом размышляют почему уезжают специалисты
Куда уезжать 1Снику?
А я знаю, когда 1С-ники 600+ получают в белую. Не обязательно уезжать
машины топ класса подорожали, телефоны тоже - на что топ менеджемент будет новую машинку покупать, если работникам нормально платить? То то же, а еще коттедж новый строить, в Дубаи на Новый Год съездить надо, тяжелая сейчас жизнь у топ менеджемента
80 тысяч огромные деньги, достойно за 20 лет опыта
Врёт либо Мишустин либо Греф) у одного всё отлично, у второго не хватает
сравнивать двух сказочников, кто из них сказочнее сказочник?)
Да будет срач
Со штатом в 10000+ человек можно как-то оптимизироваться.
Они привыкли нанимать по 300 в месяц, оптимизация это что-то непонятное для них. Главное нанять (желательно 3 по цене 1), а там разберемся
Просто со Сбера бегут, где платят больше в РФ
Со Сбера будут за борт бросать в скором времени.
Вечные кочевники Сбер-ВТБ с увлечением зп каждый раз этак по +30-40% с вами не согласятся.
Мне кажется главная ошибка их считатьотток [за рубеж] в основном БЫЛ мидлов и сеньоров
что то поменялось что он "был"?
Учитывая, что около 60% рынка IT работало на за рубеж (бодишоп или западная компания, что ушла от нас), то расклад сильно не поменялся.
Кто хотел уже уехали. Уже даже вернуться успели.
Девелоперы то ладно. Мидлов берут нормально
а вот тестировщики (в первую очередь мануальщики) уже даже мидлы никому не нужны. Там сразу Синьоров ищут.
Это про автомат или ручное?
Погодите, нам же рассказывали что "Вернулись уже все! И вернутся через месяц-другой!"... Даже статистику по симкам приводили...
Так они вернулись, посмотрели на весь этот бардак и обратно уехали
так уже возвращаются, через Верхний Ларс
Насколько мне говорили, сбер не очень относится к удаленке. При этом кент из альфы в офисе за год был два раза
У меня приятель тоже из тинька ушел в альфу, говорит всё нравится) тестировщик мобильного приложения
закройте непрофильное гавно. а то клоуны оказывается занимаются всем подряд в том числе аутсорсом для других компаний. офигеть счастье идти в галеру с шилдиком сбера
А что случилось? А куда они все делись?))
Никто не хочет работать в этом вашем сбере, никто!
Сбер уебищная компания, может мидлам и выше, стыдно там работать?
Физмат школы не нужны
Слушайте, а почему бы не вложиться в своих сотрудников
И сделать из них тех специалистов, которые нужны
ТАК ОБУЧАЙ ИХ. ИЛИ НА ГОТОВЕНЬКОЕ ХОЧЕШЬ, КАК ВСЕГДА?
Делайте из младших middle, в чем проблема?
Тем временем, мы пилим чисто российские оупенсорс технологии, которые позволяют меньшими командами за меньшее время делать куда больше, чем с западными: https://mol.hyoo.ru/#!section=docs/=gq41nu_zc9yuj
Надо ли говорить, что пилим мы это на чистом энтузиазме, без поддержки государства, которое кричит об импортозамещении, или российских компаний, плачущих о нехватке специалистов?
Тут я рассказывал, как индустрия оказалась в такой технологической жопе: https://page.hyoo.ru/#!=swfl3g_y3okjr
Только один вопрос почему опенсорс ?