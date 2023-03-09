Карьера
Маша Цепелева

Глава «Сбера» рассказал о нехватке на российском рынке ИТ-специалистов уровня middle и senior Статьи редакции

Часть уехавших возвращается, но это сотрудники младшего звена, заявил Греф.

  • «Сбербанк» столкнулся с дефицитом квалифицированных ИТ-специалистов. Об этом рассказал глава компании Герман Герф во время звонка с инвесторами по финансовым результатам за 2022 год. Его процитировал Forbes.

Есть проблема, что какой-то период времени будем восстанавливать нашу квалификационную составляющую, потому что отток [за рубеж] в основном был мидлов и сениоров, такого рода специалистов не так много на рынке. [...] На сегодня остро эту проблему ощущаем.

Герман Греф
  • Часть уехавших за рубеж сотрудников «релоцируется обратно, в основном это дата-сайентисты, Java-разработчики и разработчики мобильных приложений», добавил Греф. Но как правило это младшие специалисты, заключил глава «Сбера».
  • В марте 2022 года сотрудники одной из компаний «Сбера» рассказали, что живущим вне России разработчикам предложили вернуться или уволиться и стать внешним подрядчиком. Официально в банке опровергли информацию.
  • По данным группы ANCOR, в 2022 году с отъездом сотрудников столкнулись три четверти российских компаний. В декабре 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев оценил количество уехавших из России ИТ-специалистов в 100 тысяч человек, но «80% из них продолжают работать на российские компании». По его словам, «в рамках двух волн эмиграции до 10% сотрудников ИТ-компаний уехали и не вернулись».

#новость #сбер #итспециалисты

5623 просмотров
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193 комментария
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 Vasiliy coconut

Они от Джунов хотят таких же знаний и скиллов как от сеньоров но с зарплатой Джунов😂

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Sergei Timofeyev

Это нормально! За забором очередь!

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6 комментариев
Не очень хороший человек

Хотеть не плохо, зачастую профессионалы своего дела это либо увлеченные люди, либо интроверты не способные требовать к себе высокой оценки, а работодатель обладает неким инсайтом (статистикой) рынка труда и может устроить демпинг. Плохо это или хорошо, непонятно, т. к. у всех свои цели и свои косты. Выливается это все к тому, что кому нужнее, тот и платит

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Алексей Остров

С другой стороны, пользуясь этой ситуацией, джуны сейчас хотят за свои знания должности и зарплаты миддлов, а то и сеньоров))

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7 комментариев
Forgotten Games

Вот вы и раскрыли проблему Сбера!

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Ale K

Джунов я думаю блягодаря всяким скиллбокасам на десятки лет хватит

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Sergei Timofeyev

Джунов, правда? Стажёров - да, но не джунов.

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6 комментариев
Александр Москаленко

Он хочет в первый же день мобилизации сдать своих сотрудников прямо из офисов военкоматам и потом ждать когда к нему мидлы и сеньоры вернуться.
Ну так не бывает)

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Котик

Сколько ИТшников Сбер осенью сдал? Подскажите?

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6 комментариев
Случайные фотографии

Какой хитрый план от военкомата)

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8 комментариев
Pavel Penkov

А что случилось?

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Вадим Д.

Держись: 3,14зда с х..ем разлучились.

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9 комментариев
Никита Климанов

Те, кто захотел вкатиться в ойтишечку в 2023 - соблезную, готовьте жепу

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Sergei Timofeyev

Если бэкграунд какой-то есть - реально всё.

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تقي

В рфии само собой

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9 комментариев
Ivan

Да в катятся, кто захочет. Потом разочаруется, в катятся, в что то ещё.

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Sergey Nepomnyashchikh

Нанимать надо уметь
С вашими рекрутерами и в долине будет дефицит

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shencrypto

Дураков нету чтобы стать нерукопожатными в мире. Все смарты наоборот бегут из сбера ) Топ менеджеры еще в начале 2022 разбежались, ближе к лету 2022 начали валить линейные менеджеры. Высокого уровня разрабы валили весь год считай...

На линкини полно уже историй что как узнают что люди продолжают работать на гос или около гос структуру - сразу вешают трубку

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Paul Brezcuu

Кстати Линкин заблочили в РФ, чтобы клятый запад не уводил ценные кадры, в итоге план провалился полностью😂

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2 комментария
Андрей Морозов

Пусть усиливают команду с помощью аутстаффа. firecode.ru - 250+ специалистов в команде 😉

Программисты, тестировщики, аналитики для…
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Alexey Dymov

По их требованиям нужны только сеньоры Java с опытом более 3 лет в банках и профильным образованием.
Из ваших 250+ специалистов вы сможете выделить четырех. В Сбере им засунут руку в жопу по локоть и будут ими управлять, как Хрюшей и Степашкой, и через полгода от 4х таких разрабов у вас останется 2, которые скажут, или зарплату в 2 раза вверх, или сами можете кодить

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1 комментарий
Bahhoff S

А почему они уехали 😃 может там больше платят а вы почему платите не специалистам а ораторам . Почему специалисты там, например даже хоккеист или футболист или компьютерщик там за год заработает несколько миллионов долларов а тут вы хотите ему платить образно говоря 60тысяч рублей зарплату. Чем платить много депутатам лучше платить специалистам.

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Котик

В Европе у сеньоров зарплаты ниже.

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2 комментария
Den Kotov

Я может секрет открою, но уезжают не только из-за денег. Особенно сейчас.

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Никита Климанов

это не скрепно

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Sergei Timofeyev

Хм... вы видите вершину айсберга, а на деле... это единицы тех, кто что-то за это получают. Большинство тратятся на это сами, работая на обычной работе.

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лаврентий Берия

А с чего платить? Сколько зарабатывают столько и платят, на рынке справедливая цена всегда

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Dev
или компьютерщик там за год заработает несколько миллионов долларов

Э-ээээээ, "да ты не дура, далеко не дура, губа моя" :-)

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Рациональный Кирилл

"компьютерщик там за год заработает несколько миллионов долларов" - у меня для вас плохие новости

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Февраль Камшотов

Сколько уже этих дата-сосистов наплодили, как говна за баней

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Sergey Folps

Ну объясните, что уже происходит

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Сергей Лукин

"Россияне ринулись" в качестве джунов. А не хватает миддлов и синьоров

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4 комментария
Не очень хороший человек
Россияне ринулись в айти

но сами не айти и не бум-бум

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1 комментарий
Иван Иванов

А это случаем не тот ли Греф, который в жирные времена (для него) заявлял, что айтишники ему вообще не нужны и не важны. А вот прижало и как запел!

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Вадим Д.

Мидлов и сеньоров в принципе не так много.
Ну а прыгающие туда-сюда джуны, которых и было, мягко говоря, немало, а в последние годы (спасибо всяким инфоцыганским скиллбоксам и прочим) вообще кратно плодились не очень кому и нужны. Вот так удивительные открытия.

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Sergei Timofeyev

Вадим, где вы видите джунов-то? Там знаний стажёрских можно поднабрать только, но не джуна точно.

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3 комментария
Продаем на Ozon

А на аутстафф брать Сбер не хочет. Ну извините тогда :)

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تقي

Берет, денег жалко

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2 комментария
Дмитрий В

не верю, в аксенчере на них трудились люди

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1 комментарий
Игорь Стародубцев

Первостепенно уважаемому Сберу нужно ввести удалёнку повсеместно. На текущие условия ни один сеньор не придёт.

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Зелёный Крокодил

Жена работает ,ни разу в офисе не была

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6 комментариев
Sergei Timofeyev

У них местами есть, местами гибрид.

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лаврентий Берия

А то что у работников сельского хозяйства зарплаты до 30 тысяч ни у кого не вызывает беспокойство?

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Sergei Timofeyev

А в сезон сколько? Там реально за 100 бывают, а зимой - зимой, да

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2 комментария
Elena Pliner

А что случилось? (С)

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лаврентий Берия

Айти это очень плохо. Если в стране развит ИТ сектор, то это какие-то индопакистаны. Сейчас российские и белорусские программисты не могут собой торговать зарубежом, поэтому те кто не уехал все равно приползут в Сбер, но уже на 50 тысяч, особенно всякие ипотечники и семейные. В США, например, никому программисты не интересны, там есть предприятия которые программный продукт продают, а кодят им пакистанцы из Лахора, и индусы из Бангалора, раньше еще россияне, украинцы и беларусы были, а теперь уже нет. Русским программистам просто не повезло, если бы они родились в Пакистане сейчас было бы больше работы

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yeah sure

"Пук среньк русские никому не нужны"

В это же время коллеги успешно релоцируются через старые и новые конторы. Всем плевать на паспорт, если ты выполняешь задачи

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1 комментарий
Дмитрий В

Программисту в принципе хорошо только в не богатой стране, при наличии возможности работать на богатых заказчиков из-за границы. Снежная Нигерия тоже подходит. В этой связи, повышение уровня жизни в стране - однозначно плохо для айти. Много ли в Швейцарии доморощенных граждан-программистов? Или в Америке?

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Paul Brezcuu

Айтишники решившие остаться, это не самые умные и перспективные кадры. Здесь вступает правило отрицательного отбора. Те кто останется, просто не нужны на западе, если они там не нужны, значит у них дефект или отсутствие необходимого опыта

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6 комментариев
неформат

да кто такие эти ваши джуны? это те что знают <html></html> чтоли

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Sergei Timofeyev

А почему doctype не указан?

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1 комментарий
шатал устоев

Не так давно попал на неделю в группу людей, где был практически мемный персонаж: таксист изучающий айти (программирование!) уже год и не понимающий что делает не так. Планомерно выяснил: нужно ходить на курсы по языку; а вот знать математику и алгоритмы, устройство оборудования и прочая булева алгебра - лишняя трата времени. Надо ли говорить, что большинство с таким мировоззрением будет вечными джунами? Их путь наверх, думаю, если и возможен, то будет самым долгим и сложным.

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Den Kotov

В IT с 2011 примерно, алгоритмы уж забыл. Правда не сказать, что я их особо знал. Например, спрашивали как-то на собеседовании балансировку красно-черного дерева. Я бы сейчас ответил: "это вы про клён или про рябину"?

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2 комментария
Случайные фотографии

Ну совсем всю математику сложно, и если она не используется то может и не надо.. а алгоритмы это да. Теорию чтобы программировать, а не вбивать заклинания по тетрадке иногда даже в учебных заведениях не дают.

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3 комментария
Мох

Проблема Сбера в том, что можно работать только из РФ, с частичным графиком в офисе. Часть людей не хочет ехать обратно в РФ, но были бы согласны на удаленку, а те, кто остался в РФ, не хотят переезжать в МСК / СПБ ради офиса Сбера.

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Sergei Timofeyev

Проблема Сбера сейчас в сокращении внутренних и внешних проектов, а значит будет высвобождение голов и рук.

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Paul Brezcuu

Проблема в том что сбер под санкциями, как ЗП перекидывать за границу?

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1 комментарий
Дмитрий Зима

интересно, а что случилось? многие уехали по разным причинам, но многие работодатели тоже в свою очередь обнаглели. Сегодня была вакансия от некоего банка, который искал специалиста на 1с 7.7 самописную за 80 тр. А 1с 7.7 - это около 20 лет опыта на секундочку. И таких вакансий с требованиями высокими, но смешной ЗП очень много. А потом размышляют почему уезжают специалисты

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Александр А.

Куда уезжать 1Снику?

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3 комментария
Alexey Dymov

А я знаю, когда 1С-ники 600+ получают в белую. Не обязательно уезжать

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1 комментарий
Dev

машины топ класса подорожали, телефоны тоже - на что топ менеджемент будет новую машинку покупать, если работникам нормально платить? То то же, а еще коттедж новый строить, в Дубаи на Новый Год съездить надо, тяжелая сейчас жизнь у топ менеджемента

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лаврентий Берия

80 тысяч огромные деньги, достойно за 20 лет опыта

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Paul Brezcuu

Врёт либо Мишустин либо Греф) у одного всё отлично, у второго не хватает

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Никита Климанов

сравнивать двух сказочников, кто из них сказочнее сказочник?)

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Vania Ivanov

Да будет срач

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Баландина Ольга
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Alexey Dymov

Со штатом в 10000+ человек можно как-то оптимизироваться.

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Gollut

Они привыкли нанимать по 300 в месяц, оптимизация это что-то непонятное для них. Главное нанять (желательно 3 по цене 1), а там разберемся

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1 комментарий
abram Filin

Просто со Сбера бегут, где платят больше в РФ

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Sergei Timofeyev

Со Сбера будут за борт бросать в скором времени.

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2 комментария
Котик

Вечные кочевники Сбер-ВТБ с увлечением зп каждый раз этак по +30-40% с вами не согласятся.

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Anton

Мне кажется главная ошибка их считать

отток [за рубеж] в основном БЫЛ мидлов и сеньоров

что то поменялось что он "был"?

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Sergei Timofeyev

Учитывая, что около 60% рынка IT работало на за рубеж (бодишоп или западная компания, что ушла от нас), то расклад сильно не поменялся.

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4 комментария
Котик

Кто хотел уже уехали. Уже даже вернуться успели.

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Vangelis

Девелоперы то ладно. Мидлов берут нормально
а вот тестировщики (в первую очередь мануальщики) уже даже мидлы никому не нужны. Там сразу Синьоров ищут.

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шатал устоев

Это про автомат или ручное?

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ilia

Погодите, нам же рассказывали что "Вернулись уже все! И вернутся через месяц-другой!"... Даже статистику по симкам приводили...

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Вася Пражкин

Так они вернулись, посмотрели на весь этот бардак и обратно уехали

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Не очень хороший человек

так уже возвращаются, через Верхний Ларс

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2 комментария
vobla

Насколько мне говорили, сбер не очень относится к удаленке. При этом кент из альфы в офисе за год был два раза

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Paul Brezcuu

У меня приятель тоже из тинька ушел в альфу, говорит всё нравится) тестировщик мобильного приложения

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fffggg gggfff

закройте непрофильное гавно. а то клоуны оказывается занимаются всем подряд в том числе аутсорсом для других компаний. офигеть счастье идти в галеру с шилдиком сбера

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Zloy Marketolog

А что случилось? А куда они все делись?))

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Важный кубок

Никто не хочет работать в этом вашем сбере, никто!

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Дмитрий Филиппов

Сбер уебищная компания, может мидлам и выше, стыдно там работать?

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Илья Коваленко

Физмат школы не нужны

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Стас Рогов

Слушайте, а почему бы не вложиться в своих сотрудников
И сделать из них тех специалистов, которые нужны

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Влад

ТАК ОБУЧАЙ ИХ. ИЛИ НА ГОТОВЕНЬКОЕ ХОЧЕШЬ, КАК ВСЕГДА?

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Леха Макаров

Делайте из младших middle, в чем проблема?

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nin jin

Тем временем, мы пилим чисто российские оупенсорс технологии, которые позволяют меньшими командами за меньшее время делать куда больше, чем с западными: https://mol.hyoo.ru/#!section=docs/=gq41nu_zc9yuj

Надо ли говорить, что пилим мы это на чистом энтузиазме, без поддержки государства, которое кричит об импортозамещении, или российских компаний, плачущих о нехватке специалистов?

Тут я рассказывал, как индустрия оказалась в такой технологической жопе: https://page.hyoo.ru/#!=swfl3g_y3okjr

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Ivan

Только один вопрос почему опенсорс ?

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