«Это будет тяжело, но другого выхода нет»: Цукерберг объявил о планах уволить ещё 10 тысяч человек в Meta* Статьи редакции
В ноябре компания сократила 11 тысяч сотрудников — 13% штата.
- Meta* планирует уволить ещё 10 тысяч человек в течение нескольких месяцев и закрыть около 5000 вакансий, написал Марк Цукерберг в записке сотрудникам, её опубликовали в корпоративном блоге компании.
- Он отметил, что в «год эффективности» компания хочет сделать свою структуру более горизонтальной, убрав несколько уровней менеджеров. Также Meta* сосредоточится на закрытии низкоприоритетных или дублирующих друг друга проектов.
- Ещё одна задача — возвращение к «более оптимальному соотношению инженеров и других ролей» в командах, которые в итоге должны стать более бережливыми и эффективными, считает Цукерберг.
- Также Meta* стремится лучше понимать связь удалёнки и эффективности. Например, по предварительным оценкам компании, инженеры, которые начинали карьеру очно, а потом перешли на удалёнку либо продолжили работать из офиса, в среднем работают лучше тех, кто присоединился сразу к удалённой команде. Цукерберг призвал сотрудников «находить больше возможностей для работы лицом к лицу».
- В ноябре 2022 года Meta* уволила 11 тысяч сотрудников — это 13% штата. На конец сентября в штате было более 87 тысяч человек. Тогда же компания объявила о продлении заморозки найма на первый квартал 2023 года.
*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской организацией в России.
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Когда в мультивселенной свернул не туда
А что с ней не так, отличная идея же
Открою секрет Полишинеля- в штатовских государственных лабораториях уже не одно десятилетие ведутся засекреченные разработки (кстати, некоторые наработки спизжены у нас ( да было в СССР и такое)) настоящего ИИ на органической элементной базе. А это вам не самообучающиеся алгоритмы с обратной связью, именуемые всеми по невежеству ИИ. Так вот - в высоких американских кругах истеблишмента стали просачиватся слухи, что госструктуры скоро выдадут готовый продукт по типу Скайнета из одного хорошего фильма, который и сможет генерировать виртуальные миры и коннектится с живыми существами непосредственно создавая связи с нейронами нервной системы. Звучит как сказка? АН нет - пропускные способности пока низкие, но сам принцип работает. Поэтому вся эта Мета Цукерберга будет выглядеть как старые деревянные счёты по сравнению с ноутбуком. Вот он и переобувается.
Короче. Куча очень нужных менеджеров, таких-лидов, сяких-лидов, продукт овнеров, стрим лидеров, коучей, хуёучей отправляются на мороз
Разрабы думают, что они обойдутся без менеджера и продуктовиков?
Вместе с разрабами, которые очень любят идеальный код и 1 коммитом за неделю, а также с составами целых групп из 10 человек, которые писали код для 1 кнопки.
На калифорнийский мороз)
О - оптимизация.
Хаха, почти цитата:
Некоторые из вас погибнут.
Но это жертва, которую я готов принести.
Идеальное описание Цука в этой новости.
Там было даже не «принести», а «принять», что еще комичнее.
А что случилось?
Обдолбался метом.
Сколько же ск(р)ам-мастеров лишится работы
неужели всех специалистов по гендерному равноправию уволят?
Наоборот, свобождают места для них
Нет, только тех, у кого пенис больше 0 см, и кто не является транс-женщиной.
Прямо великий исход в калифорнийской долине намечается.
ну пока все логично, учитывая что метавселенная не взлетела, а что делать дальше он еще не придумал
Может наконец сделать фейсбук удобным? Не?
Пейсбук не жалко)
Хорошо, что не сказал что-то типа: "Мы не считаем это серьезной проблемой. Наши сотрудники теперь могут преспокойно жить в метавселенной, устраиваться на метаработу, получать метазарплату и кушать метаеду"
Метахуй в метазащеку, жи есть
Так сказать, бумеранг за русских
Пф. Подумаешь корпорация сократила 10000 сотрудников. Нткогда такого не было и вот опять. Просто скинули немного лишних хуман ресурсов.
а ты думаешь, что среди уволенных не было русских?)
Одна из самых недалеких реплик, которую можно было оставить про пост с увольнением в Мете
неужели уволят всех специалистов по всеобщей любви всех ко всем и борцов за все хорошее против всего плохого?
Цукерберг абсолютно безынициативен и слепо гонится за трендами. То он погнался за Дуровым и придумал фейсбучную крипту (облом). То он погнался за VR и придумал фейсбучную метавселенную (облом). Теперь он услышал как Маск всех нахрен увольняет и решил, что это же он, тренд! Давайте и мы всех поувольянем (тут возможен успех).
У Макса он еще и подписку скопировал, а у Microsoft/OpenAI пытается скопировать ChatGPT.
Представляю, как Цукеру тяжко было.
Балласт сброшен, теперь-то полным ходом в свою вселенную? (-:
Вадим, уважаемый. Кажется Вы сиали забывать про :-)
Еще не остыл мой комментарий про Вадима и его желание быть Яндексом, как вот оно косвенное подтверждение его амбиций ))) "Вадим представил, как Цукеру тяжко было" ))) то есть на самом деле речь еще о более масштабном подходе и Вадим хотел бы быть Фейсбуком, а Яндекс это лишь ступенька к нему )))
Лучше бы он свою мерторожденную вселенную закрыл
думаете если бы закрыл не нужно было бы увольнять сотрудников, которые над ней работали?
Давно пора, как бы хорошо там не сиделось)
Печально конечно, 10000+ семей..
теперь его будут любить еще больше
А заявление и деньги в метавселенной получать?
надо же,немного времени прошло и опять
раздутые штатки наконец то лопнули
5 лет их спрашивали куда столько?
зачем вы говнокодите ТАКОЙ толпой, когда людей на самом деле нужно в 10 раз меньше?
ответа не было
допрыгались
Эджайл епта)) Как говорил, один мой знакомый, главное, чтобы не было безработицы)))
Зачем? Рабочие места, бро.
Подозреваю, что режут модераторов, вместо которых будет трудиться ИИ.
Норм
ну и правильно - чат гпт легко заменит всех онбоардеров и половину говнокодеров)
Цукерберг призвал сотрудников «находить больше возможностей для работы лицом к лицу».-а разве сотрудники решают в каком формате им работать, а не работодатель
Мета-выплаты по мета-увольнениям.
Релоканты начали что-то подозревать...
Неплохо они штат сократить решили
В итоге будет один сидеть кодить)
Ну может они чуть успокоятся с переделкой интерфейса рекламной платформы, а то просто бесит - что они периодически убирают что-то из привычного места и запихивают куда-то совсем в жопу и ты лазаешь по этому франкенштейну, собранному из двух или трех систем и пытаешься сделать простейшую вещь.
Казалось бы, как связаны между собой увольнения в секторе IT и проблемы в банковском секторе?
Никак.
Но вам на первом канале сказали что там домино и скоро всем хана