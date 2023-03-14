Карьера
Сознательный месяц

«Это будет тяжело, но другого выхода нет»: Цукерберг объявил о планах уволить ещё 10 тысяч человек в Meta* Статьи редакции

В ноябре компания сократила 11 тысяч сотрудников — 13% штата.

  • Meta* планирует уволить ещё 10 тысяч человек в течение нескольких месяцев и закрыть около 5000 вакансий, написал Марк Цукерберг в записке сотрудникам, её опубликовали в корпоративном блоге компании.
  • Он отметил, что в «год эффективности» компания хочет сделать свою структуру более горизонтальной, убрав несколько уровней менеджеров. Также Meta* сосредоточится на закрытии низкоприоритетных или дублирующих друг друга проектов.
  • Ещё одна задача — возвращение к «более оптимальному соотношению инженеров и других ролей» в командах, которые в итоге должны стать более бережливыми и эффективными, считает Цукерберг.
  • Также Meta* стремится лучше понимать связь удалёнки и эффективности. Например, по предварительным оценкам компании, инженеры, которые начинали карьеру очно, а потом перешли на удалёнку либо продолжили работать из офиса, в среднем работают лучше тех, кто присоединился сразу к удалённой команде. Цукерберг призвал сотрудников «находить больше возможностей для работы лицом к лицу».
  • В ноябре 2022 года Meta* уволила 11 тысяч сотрудников — это 13% штата. На конец сентября в штате было более 87 тысяч человек. Тогда же компания объявила о продлении заморозки найма на первый квартал 2023 года.

*Meta, которая владеет Facebook, признана экстремистской организацией в России.

#новость #meta

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113 комментариев
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 Сгенерированный Кот

Когда в мультивселенной свернул не туда

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Беженцы с TJ

А что с ней не так, отличная идея же

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11 комментариев
Александр

Открою секрет Полишинеля- в штатовских государственных лабораториях уже не одно десятилетие ведутся засекреченные разработки (кстати, некоторые наработки спизжены у нас ( да было в СССР и такое)) настоящего ИИ на органической элементной базе. А это вам не самообучающиеся алгоритмы с обратной связью, именуемые всеми по невежеству ИИ. Так вот - в высоких американских кругах истеблишмента стали просачиватся слухи, что госструктуры скоро выдадут готовый продукт по типу Скайнета из одного хорошего фильма, который и сможет генерировать виртуальные миры и коннектится с живыми существами непосредственно создавая связи с нейронами нервной системы. Звучит как сказка? АН нет - пропускные способности пока низкие, но сам принцип работает. Поэтому вся эта Мета Цукерберга будет выглядеть как старые деревянные счёты по сравнению с ноутбуком. Вот он и переобувается.

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12 комментариев
M-S-R

Короче. Куча очень нужных менеджеров, таких-лидов, сяких-лидов, продукт овнеров, стрим лидеров, коучей, хуёучей отправляются на мороз

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Кузьмич

Разрабы думают, что они обойдутся без менеджера и продуктовиков?

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15 комментариев
Пончик с клубничным джемом

Вместе с разрабами, которые очень любят идеальный код и 1 коммитом за неделю, а также с составами целых групп из 10 человек, которые писали код для 1 кнопки.

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1 комментарий
Двигаю

На калифорнийский мороз)

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5 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

О - оптимизация.

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Полноценный огонь
«Это будет тяжело, но другого выхода нет»: Цукерберг

Хаха, почти цитата:
Некоторые из вас погибнут.
Но это жертва, которую я готов принести.

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Чудесный парфюмер

Идеальное описание Цука в этой новости.

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Anton Amelekhin

Там было даже не «принести», а «принять», что еще комичнее.

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1 комментарий
Сексорцист Милфхантерович

А что случилось?

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Highest Smooth Operator

Обдолбался метом.

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4 комментария
Глебушка

Сколько же ск(р)ам-мастеров лишится работы

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erwr3435

неужели всех специалистов по гендерному равноправию уволят?

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Gorbun iz Notr Dama

Наоборот, свобождают места для них

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Сексорцист Милфхантерович

Нет, только тех, у кого пенис больше 0 см, и кто не является транс-женщиной.

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Polina Karens
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Vitaly Ya

Прямо великий исход в калифорнийской долине намечается.

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Дмитрий Зима

ну пока все логично, учитывая что метавселенная не взлетела, а что делать дальше он еще не придумал

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Беженцы с TJ

Может наконец сделать фейсбук удобным? Не?

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1 комментарий
Бублик static void

Пейсбук не жалко)

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Dmitriy Snitkovskiy

Хорошо, что не сказал что-то типа: "Мы не считаем это серьезной проблемой. Наши сотрудники теперь могут преспокойно жить в метавселенной, устраиваться на метаработу, получать метазарплату и кушать метаеду"

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BLVCK SQUARE

Метахуй в метазащеку, жи есть

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Александр

Так сказать, бумеранг за русских

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Сексорцист Милфхантерович

Пф. Подумаешь корпорация сократила 10000 сотрудников. Нткогда такого не было и вот опять. Просто скинули немного лишних хуман ресурсов.

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1 комментарий
Лесной холод

а ты думаешь, что среди уволенных не было русских?)

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1 комментарий
Kruason

Одна из самых недалеких реплик, которую можно было оставить про пост с увольнением в Мете

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erwr3435

неужели уволят всех специалистов по всеобщей любви всех ко всем и борцов за все хорошее против всего плохого?

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Vasili Kubarev

Цукерберг абсолютно безынициативен и слепо гонится за трендами. То он погнался за Дуровым и придумал фейсбучную крипту (облом). То он погнался за VR и придумал фейсбучную метавселенную (облом). Теперь он услышал как Маск всех нахрен увольняет и решил, что это же он, тренд! Давайте и мы всех поувольянем (тут возможен успех).

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Чудесный парфюмер

У Макса он еще и подписку скопировал, а у Microsoft/OpenAI пытается скопировать ChatGPT.

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Вадим Д.

Представляю, как Цукеру тяжко было.

Балласт сброшен, теперь-то полным ходом в свою вселенную? (-:

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Сексорцист Милфхантерович

Вадим, уважаемый. Кажется Вы сиали забывать про :-)

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1 комментарий
Дмитрий Р

Еще не остыл мой комментарий про Вадима и его желание быть Яндексом, как вот оно косвенное подтверждение его амбиций ))) "Вадим представил, как Цукеру тяжко было" ))) то есть на самом деле речь еще о более масштабном подходе и Вадим хотел бы быть Фейсбуком, а Яндекс это лишь ступенька к нему )))

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2 комментария
Alexander Volkov

Лучше бы он свою мерторожденную вселенную закрыл

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Сексорцист Милфхантерович
НФТ И МЕТАВСЕЛЕННЫЕ ЭТА БУДУЩЕЕ !!!1111
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Christy Guerra

думаете если бы закрыл не нужно было бы увольнять сотрудников, которые над ней работали?

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Двигаю

Давно пора, как бы хорошо там не сиделось)
Печально конечно, 10000+ семей..

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Mike Amirov

теперь его будут любить еще больше

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Pticekot

А заявление и деньги в метавселенной получать?

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Vanessa Baker

надо же,немного времени прошло и опять

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ImPReZ

раздутые штатки наконец то лопнули
5 лет их спрашивали куда столько?
зачем вы говнокодите ТАКОЙ толпой, когда людей на самом деле нужно в 10 раз меньше?

ответа не было
допрыгались

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Кузьмич

Эджайл епта)) Как говорил, один мой знакомый, главное, чтобы не было безработицы)))

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Vasili Kubarev

Зачем? Рабочие места, бро.

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Богдан В.

Подозреваю, что режут модераторов, вместо которых будет трудиться ИИ.

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Артем Якимов

Норм

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erwr3435

ну и правильно - чат гпт легко заменит всех онбоардеров и половину говнокодеров)

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Miskatonic University
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Тесть Роршаха

Цукерберг призвал сотрудников «находить больше возможностей для работы лицом к лицу».-а разве сотрудники решают в каком формате им работать, а не работодатель

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High Stakes

Мета-выплаты по мета-увольнениям.

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Павел Сергеевич

Релоканты начали что-то подозревать...

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Яков Матвеенко

Неплохо они штат сократить решили

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Evgeny Voronkov

В итоге будет один сидеть кодить)

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Igi Kont

Ну может они чуть успокоятся с переделкой интерфейса рекламной платформы, а то просто бесит - что они периодически убирают что-то из привычного места и запихивают куда-то совсем в жопу и ты лазаешь по этому франкенштейну, собранному из двух или трех систем и пытаешься сделать простейшую вещь.

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Alexey Dymov

Казалось бы, как связаны между собой увольнения в секторе IT и проблемы в банковском секторе?

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Полноценный огонь

Никак.
Но вам на первом канале сказали что там домино и скоро всем хана

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1 комментарий
Jane Wolf
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