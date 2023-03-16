Карьера
Полина Лааксо

Virgin Orbit Ричарда Брэнсона отправила почти всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск на неопределённый срок Статьи редакции

На фоне новостей акции компании упали в моменте на 52%

Ричард Брэнсон. Источник: CNN
  • Аэрокосмическая компания Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу как минимум на неделю. Об этом CNBC рассказали знакомые с ситуацией источники со ссылкой на корпоративное собрание.
  • Работать продолжит только «небольшая» команда: сколько человек и на каких должностях — неясно, говорят собеседники издания. Остальные сотрудники с 16 марта 2023-го пойдут в «простой» за свой счёт, но могут засчитать эти дни за оплачиваемые отпускные, если ещё их не потратили.
  • Сколько продлится «отпуск» — неизвестно, замечает Reuters. Руководство обещало вернуться с новостями 22 или 23 марта. Зарплатные выплаты также проведут на неделю позже — 24 марта. По неподтверждённым данным, в штате числится более 800 человек.
  • Гендиректор Virgin Orbit Дэн Харт объяснил сотрудникам, что в это время компания доработает план по привлечению инвестиций, сказали Reuters источники. О необходимости найти «критически важные» деньги сообщили и собеседники CNBC. Представитель Virgin Orbit подтвердил только то, что компания берёт «операционную паузу».
  • На фоне новостей акции компании упали в моменте на 52% — до $0,49 за штуку, пишет Bloomberg.
  • Ранее Virgin Orbit сообщала, что операционные убытки за первые три квартала 2022 года составили $149 млн. О четвёртом квартале она должна отчитаться 29 марта 2023-го. Компания также по-прежнему «оправляется» после несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании.

#новость #virginorbit

5177 просмотров
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58 комментариев
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 Pavel Cree

Самое время заходить на всю котлету. Цена низкая, сотрудники отдохнут после отпуска, начнут работу с новыми силами, и там такой прорыв будет, цена сразу в небеса.

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Слегка Придурковатый

Да, отпуск не помешает.

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4 комментария
Dan

Прорыв будет еще на 50% вниз. А потом делистинг и банкротство

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Nikolay Skidanov

а если котлету на Аррайвал уже занес? а, надо в кредит, который взять в Кредит Свисс

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Николай Владимирович Грудинин

Две акции этому господину)

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M-S-R

🤣🤣🤣

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Bames Jond

Знаю политические предпочтения местной аудитории, должен задать вопрос. Это ирония же или нет?)

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Михаил Барабаш

Но мошенник и трепло всё равно Маск)))

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Alexander

Почему так сразу? Оба мошенники и трепло, и Маск и Бренсон.

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2 комментария
Михаил Барабаш

К чёрту всё! Берись и... увольняй

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Отдел продаж

так вот как увольнение по другому называется :бессрочный неоплачиваемый отпуск

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Ivan sss

Отрицательная занятость

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Evgeni Nabokov

Высвобождение.

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Макс Мартин
На фоне новостей акции компании упали в моменте на 52%

Моментально, Полина, моментально! Кто нибудь знает с чьей подачи этот жаргонизм стали активно использовать в последнее время? Еще месяц назад такого не было, а сейчас из каждого утюга "в моменте".

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Pavel Cree

Я в моменте.

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EHF

Ну вообще-то это два разных понятия. Моментально это упали и далее история умалчивает что там с ними. В моменте, это на определённом промежутке времени был спад на обозначенный процент. Другое дело, что в итоге было и что хотел сказать автор.

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1 комментарий
Алексей Соколов

Вы не понимаете разницу между «моментально» и «в моменте». Ого))

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Pixel Lens

Как там, в 1955-м?

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6 комментариев
shopmeonline.ru

Всё, налетался))

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Руслан Астафьев

зато какая капитализация!

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Слегка Придурковатый

Он просто забил на компанию и устроился на другую работу.

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Kim Fink

решил сам поработать вместо тех кому платить не может

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Эдуард Гульбзденьчиков

Вот сегодня запалили.

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Vitaly Ya

Галя, у нас отмена.

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Перечитатель

Изначально было понятно, что это абсолютный бред. Ни цели, ни стратегии, ни инфраструктуры. Хобби миллиардера.

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Vitaly Ya

Именно, стартап на тему космоса да ещё и не в Штатах, уже звучало очень авантюристически.

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1 комментарий
Paul Brezcuu

На фото какой-то инфоцыган)

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Вадим Д.

Отпуск грозит оказаться бессрочным.
Недолго музыка играла, немного Virgin налетал.

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ЯД

В каком, блять, "моменте"?

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Pavel Cree

И пролетел который день, я не заметил.

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2 комментария
Юлия Керецман Бизнес Психолог

Походу Брэнсон проигрывает Маску

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Vladislav Kosinov

Брэнсон уже проиграл Питеру Беку, а до Маска и SpaceX там как до Луны, шансов все равно не было.

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just a.

Вас тревожит эта новость ?

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1 комментарий
валдис фет

Перезагузка

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Ильдар Абдуллин

Все в такси 😅

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Aleksandr Bovin

все, прилетели...

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Доктор Богомол Тобогган
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Андрей петров

to the moon....
бороздить глубины недр в поисках дна...

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Михеева Ольга

Понятно, что ничего не понятно) насколько - неизвестно, почему - неизвестно. Секретики

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just a.

Отпуск будет на орбите хоть ?

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Некто

Великая экономика, что случилось?

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