Virgin Orbit Ричарда Брэнсона отправила почти всех сотрудников в неоплачиваемый отпуск на неопределённый срок Статьи редакции
На фоне новостей акции компании упали в моменте на 52%
- Аэрокосмическая компания Virgin Orbit отправила в вынужденный отпуск почти всех своих сотрудников и практически полностью приостановила работу как минимум на неделю. Об этом CNBC рассказали знакомые с ситуацией источники со ссылкой на корпоративное собрание.
- Работать продолжит только «небольшая» команда: сколько человек и на каких должностях — неясно, говорят собеседники издания. Остальные сотрудники с 16 марта 2023-го пойдут в «простой» за свой счёт, но могут засчитать эти дни за оплачиваемые отпускные, если ещё их не потратили.
- Сколько продлится «отпуск» — неизвестно, замечает Reuters. Руководство обещало вернуться с новостями 22 или 23 марта. Зарплатные выплаты также проведут на неделю позже — 24 марта. По неподтверждённым данным, в штате числится более 800 человек.
- Гендиректор Virgin Orbit Дэн Харт объяснил сотрудникам, что в это время компания доработает план по привлечению инвестиций, сказали Reuters источники. О необходимости найти «критически важные» деньги сообщили и собеседники CNBC. Представитель Virgin Orbit подтвердил только то, что компания берёт «операционную паузу».
- На фоне новостей акции компании упали в моменте на 52% — до $0,49 за штуку, пишет Bloomberg.
- Ранее Virgin Orbit сообщала, что операционные убытки за первые три квартала 2022 года составили $149 млн. О четвёртом квартале она должна отчитаться 29 марта 2023-го. Компания также по-прежнему «оправляется» после несостоявшегося запуска спутников с территории Великобритании.
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Самое время заходить на всю котлету. Цена низкая, сотрудники отдохнут после отпуска, начнут работу с новыми силами, и там такой прорыв будет, цена сразу в небеса.
Да, отпуск не помешает.
Прорыв будет еще на 50% вниз. А потом делистинг и банкротство
а если котлету на Аррайвал уже занес? а, надо в кредит, который взять в Кредит Свисс
Две акции этому господину)
🤣🤣🤣
Знаю политические предпочтения местной аудитории, должен задать вопрос. Это ирония же или нет?)
Но мошенник и трепло всё равно Маск)))
Почему так сразу? Оба мошенники и трепло, и Маск и Бренсон.
К чёрту всё! Берись и... увольняй
так вот как увольнение по другому называется :бессрочный неоплачиваемый отпуск
Отрицательная занятость
Высвобождение.
Моментально, Полина, моментально! Кто нибудь знает с чьей подачи этот жаргонизм стали активно использовать в последнее время? Еще месяц назад такого не было, а сейчас из каждого утюга "в моменте".
Я в моменте.
Ну вообще-то это два разных понятия. Моментально это упали и далее история умалчивает что там с ними. В моменте, это на определённом промежутке времени был спад на обозначенный процент. Другое дело, что в итоге было и что хотел сказать автор.
Вы не понимаете разницу между «моментально» и «в моменте». Ого))
Как там, в 1955-м?
Всё, налетался))
зато какая капитализация!
Он просто забил на компанию и устроился на другую работу.
решил сам поработать вместо тех кому платить не может
Вот сегодня запалили.
Галя, у нас отмена.
Изначально было понятно, что это абсолютный бред. Ни цели, ни стратегии, ни инфраструктуры. Хобби миллиардера.
Именно, стартап на тему космоса да ещё и не в Штатах, уже звучало очень авантюристически.
На фото какой-то инфоцыган)
Отпуск грозит оказаться бессрочным.
Недолго музыка играла, немного Virgin налетал.
В каком, блять, "моменте"?
И пролетел который день, я не заметил.
Походу Брэнсон проигрывает Маску
Брэнсон уже проиграл Питеру Беку, а до Маска и SpaceX там как до Луны, шансов все равно не было.
Вас тревожит эта новость ?
Перезагузка
Все в такси 😅
все, прилетели...
to the moon....
бороздить глубины недр в поисках дна...
Понятно, что ничего не понятно) насколько - неизвестно, почему - неизвестно. Секретики
Отпуск будет на орбите хоть ?
Великая экономика, что случилось?