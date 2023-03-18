«Отказался бросить курить, а потом узнал, что уволен»: айтишники рассказали про самые быстрые увольнения Статьи редакции
Издание dev.by собрало истории про рекордно короткие периоды работы в одной компании.
«На эту работу согласился, чтобы просто уехать. Поработал четыре недели и ушел в Microsoft»
Я работал в крупной аутсорсинговой компании. В начале 2021 года активно искал возможность уехать из Беларуси из-за обстановки в стране. Получил оффер от крупной логистической компании Kuehne + Nagel на позицию разработчика. Головной офис компании находится в Швейцарии, я же релоцировался в эстонский офис в Таллине.
В компании было подразделение, которое занималось разработкой ПО для устройств по учёту отработанного времени. Но процесс был очень странный, я такого ни до, ни после не видел. Файлы с чистым кодом на JavaScript нужно было вручную копировать в какую-то внутреннюю систему и ждать следующего дня, чтобы понять, сработало как надо или нет. Никакой документации или API не было. Всю информацию я получал в первую неделю. Каждый день созванивался с новыми коллегами, и они мне часами рассказывали, чем занимаются.
На эту работу я согласился, чтобы просто уехать и поскорее. Но через три недели решил уйти. Как раз после переезда в Таллин я получил приглашение от Microsoft.
Отпустили меня без проблем и даже выплатили зарплату за все время — 1300 евро. Но на руки я получил только 200 евро, так как из зарплаты высчитали расходы на мое трудоустройство в размере 1000 евро. В эту сумму вошли оформление визы D, услуги консультанта по релокации, который мне помогал, пока я был в Беларуси, плюс у меня уже была запись на получение вида на жительство. Ни переезд, ни аренду жилья, ни обустройство рабочего места мне не оплачивали. Ноутбук, который мне привезли курьером, я сдал в последний рабочий день.
Я перешел работать в таллинский офис Microsoft, поэтому не пришлось никуда уезжать. В команде около 300 человек, есть несколько специалистов из Беларуси. Занимаюсь клиентской логикой в teams for web.
«Все действия надо было трекать в Jira»
Летом 2021 года устроилась менеджером проектов в небольшую аутсорсинговую компанию в Минске. Вакансию нашла через rabota.by. Успела поработать 4 дня и сбежала.
Уже в первый рабочий день меня смутило, что каждое утро я должна была писать своему руководителю план на день, причём детальный: проверка почты, встречи с командой, чтение документации, встреча с клиентом и т. д. А в конце дня должна была объяснять, что сделала, а что нет, и почему так произошло. Если, например, в какой-то день была запланирована встреча, но её не было, потому что клиент отменил, это надо было обязательно объяснить.
Подписываешь документы — отмечай 3 минуты. Был митинг 21 минуту — тоже отмечай. Посмотрела я на это все с понедельника и в четверг ушла.
Отпустили без проблем. Оказалось, что официально меня на тот момент еще не успели оформить, так что даже записи в трудовой нет. Новую работу нашла быстро. У меня было несколько предложений. Я написала в одну из компаний, в которой до сих пор работаю.
«Отказался бросить курить, а потом узнал, что уволен»
Будучи студентом, устроился джуном в небольшую аутсорсинговую компанию. Попал в .NET команду, а точнее Xamarin (фреймворк для кроссплатформенной разработки мобильных приложений — прим. dev.by).
Мы работали над небольшим проектом для «умного» дома. Но спустя три недели меня уволили. Произошло всё довольно странно. Просто подошёл тимлид и спросил, готов ли я ради команды бросить курить. Я отказался, а спустя полчаса узнал, что меня увольняют.
Возможно, реальная причина увольнения могла быть другой. Например, опыта работы с Xamarin у меня до этого не было, и мог сыграть роль моя производительность. Но в итоге все выглядело так, что уволили именно из-за отказа «бросить курить ради команды».
Юридически уволили по соглашению сторон. Но что-то оспаривать я даже не думал. Да и вряд ли бы что-то из этого вышло, так как «либо мы договорились по соглашению, либо мы тебя увольняем с занесением <в трудовую>». Для «зелёного» джуна, когда ещё боишься, что это на что-то влияет, такое было сродни клейму. Потому даже не пытался ничего делать.
Потом нашёл фриланс и так работал несколько лет. В других компаниях курение не вызывало проблем, главное выполнять работу. Ну и в моей практике больше не было заядлых «зожников» в комнате 3×4 метра.
«Понял, что не на своем месте»
Меня взяли в минскую атусорсинговую компанию, штат 70-100 человек. Я оказался здесь первым .NET разработчиком, и мне предложили заняться новым проектом.
Компания нашла какого-то стартапера, который хотел заказать у нас разработку. После первого же созвона с заказчиком для уточнения требований я понял, что он хочет MVP с минимальным бюджетом. Работы на две недели, но компания размазала мою работу на три месяца, завысив ее стоимость, и еще добавила в оценки проекта работу проджект-менеджера на полставки.
Меня заверяли, что будет и крупный проект. После отказа заказчика предложили попробоваться на С++. Но я сказал, что не знаю его. Тогда мне предложили поискать баги в Unity проекте. И я понял, что если мне как сеньору по .NET такое предлагают, значит, я не на своём месте и ничем хорошим это не закончится. Увольнение было вопросом времени, потому что слишком уж дорогой выходил из меня тестировщик. А поиски нового .NET проекта могли затянуться на месяцы.
В итоге спустя 3 недели я решил уволиться. Отпустили спокойно, более того даже заплатили за все отработанные часы. Хотя брали меня как сеньора, но в этом качестве я поработал пару дней на созвонах с клиентом и оценке проекта.
«Объём задач вышел за рамки нормальности»
Больше года назад устроилась менеджером по развитию бизнеса в продуктовую компанию со штатом около 300 сотрудников. Меня переманили из другой продуктовой компании, предложив оклад на 40% больше и многообещающую бонусную систему.
Но уже через месяц поняла, что характер работы внутри команды в новой компании мне не подходит. Хаос в хронологии поставленных задач, постоянное давление и критика. Решила не тратить свое и чужое время и не дожидаться конца испытательного срока. Сообщила тимлиду о намерении уйти и меня быстро отпустили.
Что не нравилось? На день ставились определенные задачи, в процессе выполнения какой-то из них меня могли экстренно прервать для незапланированного разговор с тимлидом, который часто выходил за временные рамки.
Все это копилось как снежный ком, объёмы работы, условия выполнения и дедлайны менялись. Ожидания руководства были нереалистичными. При этом меня регулярная критиковали.
Также у меня часто менялся формат работы. Тимлид могла за сутки 3-4 раза поменять требования, где мне работать в конкретный день — в офисе или дома. Например, завтра она ведёт ребёнка в сад, «поэтому мне удобнее работать из дома, и ты тоже можешь из дома». Но через час-два все меняется. «Ой, нет, уговорила мужа посидеть с ребёнком, так что отмена. Будь в офисе завтра к 9».
На встрече по итогам первого месяца испытательного срока выяснилось, что эта работа предполагает переработки. Я понимаю, что в первые месяцы в новой компании с новым продуктом это нормально. Но в моём случае объём задач стал выходить за рамки нормальности. В то же время в других департаментах рабочие процессы были поставлены иначе.
«Один основатель похвалил, а другой в тот же день уволил»
Пару лет назад я устроился на работу в Ed-tech компанию (из топ-3 в СНГ) на должность Growth Hacker (область маркетинга, ориентированная на быстрый рост компании — vc.ru). Мне дали карт бланш: «Используй любые ресурсы, но не отвлекай людей от работы».
Компания хотела увеличить количество пользователей и долю рынка. Для этого требовалось выстроить эффективный маркетинг, используя нестандартные методы, так как стандартными упёрлись в потолок. Получать клиентов уже было неоткуда, а если получалось, то по очень высокой цене.
Я составил стратегию и примерные прогнозы по её результатам. Команда мне не помогла. Каждый раз, когда я выдергивал специалистов, мне говорили, что «надо справиться без этого работника». Будучи крайне ответственным человеком, я примерно 10 дней пытался сражаться с этой системой. Следующие 10 дней работал на износ — не меньше 12 часов в день. В частности, сам настроил больше восьми рекламных кампаний, начал делать СЕО продвижение. Нашел канал на аудиторию в 16 млн пользователей и запустил рекламу, которая оказалась эффективной.
Я создал целую систему, немного сложную, но главное рабочую. После того, как стали известны результаты моей работы, у меня состоялась встреча с одним из основателей. Он похвалил меня, пообещал скорейшее устройство, 50 человек в личную команду и опционы. Я на тот момент был на коротком испытательном сроке, поэтому ещё не был оформлен официально.
Я обиделся на руководство и продал свои наработки топ-менеджеру другой крупной компании.
«Согласился на оффер с увеличением зарплаты в два раза»
Я работал администратором в госкомпании и решил вернуться в разработчики (работал раньше). Сначала пошёл на платные курсы, чтобы подтянуть Java или C#. После получилось попасть на внешние курсы крупной аутсорсинговой компании. Параллельно ходил на курсы ещё одной небольшой компании (штат около 250 человек). Всё это время продолжал работать в госкомпании.
Успешно сдав «курсовую» работу в крупной компании, я стал ждать результатов. Но спустя несколько месяцев ответа так и не получил. Зато откликнулась вторая компания, куда я ходил на курсы. Сначала мне предложили стажировку, а через месяц — оффер.
Правда, предложенная зарплата оказалась в три раза ниже, чем в госкомпании. Посовещался с супругой и решил принять оффер.
Почему? Во-первых, рассчитывал, что в перспективе доход вырастет в 2-3 раза относительно госкомпании. И у нас были сбережения, которых должно было хватить на год для поддержания уровня жизни. Во-вторых, мне разработка нравится больше, а сменить сферу внутри госкомпании было бы проблематично.
На новом месте я успел поработать 20 дней, как со мной связались уже из крупной аутсорсинговой компании, и пригласили поговорить. Сказали, что я хорошо прошел курсы, хорошо занимаюсь на лабах и хотели бы предложить оффер. Я озвучил свои пожелания по зарплате, попросив в два раза больше, чем получал на тот момент, и компания без проблем согласилась.
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