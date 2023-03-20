Amazon уволит ещё 9000 сотрудников Статьи редакции
В январе компания решила сократить 18 тысяч человек.
- Об этом сообщил глава компании Энди Джесси. Увольнения затронут людей, работающих в облачном подразделении AWS, в командах по управлению продуктовым опытом, рекламном отделе и Twitch.
- В последние годы Amazon увеличивала свой штат, но в свете «нестабильной экономики и неопределённого будущего» решила «более рационально подойти к расходам и численности сотрудников».
- Как пишет Джесси, основной принцип, который компания учитывала при планировании в 2023 году — экономия средств, а также инвестиции в ключевые услуги.
- Первоначально Amazon собиралась сократить 18 тысяч человек — об этих увольнениях компания рассказала в январе 2023-го. Но не все подразделения успели к этому времени проанализировать, на какие приоритеты будут ориентироваться и сколько людей при этом придётся уволить.
- При этом Джесси отметил, что в затронутых подразделениях тоже пока окончательно не решили, кого именно уволят — это сделают к середине апреля. После этого сотрудникам начнут сообщать о сокращениях. Всем им обещают выплаты, медицинскую страховку и поддержку при устройстве в новую компанию.
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кстати ничего что в европах и америках этот миллион получит при увольнении несколько месяцев окладов а то и за год вперёд
Нет, ничего, пусть получает
Что-то мне подсказывает что Амазон эти рабочие места после кризиса не вернет больше.
если бы Amazon (как и другие компании), нанимали последние 3 года так же, как они нанимали хотя бы в 2015-2019, то можно было говорить о кризисе, как причине сокращений. Но, к 2023 году численность сотрудников Amazon увеличилась на 93% (почти удвоилась), по отношение к 2019 году.
Даже 27k мест, это капля в море - в одном только 2020 наняли в 10 раз больше. Там еще сокращать и сокращать(индусы, кстати, плачутся на H1B сейчас активно).
Так что это просто последствия общего ажиотажа на рынке труда.
Вы так пишете, как-будто эти люди от сырости завелись, потом устроились в амазон, и теперь снова растворятся. Люди в пандемию лишились работы из-за разорившихся бизнесов, амазон и прочие их подобрала. Теперь снова выкидывает. И эти безработные, конечно, никак не повлияют на общую экономическую ситуацию.
Ага, как и санкции. Которые почему то «не влияют» на тяжелую экономическую обстановку :))
Их "вытянули" из других бизнесов. Не-IT, т.к. IT тогда слабо пострадали.
Зачастую, это люди с достаточно посредственными знаниями в IT. Со слабой мотивацией (максимум - денежной). Многие из которых прошли лишь минимальные курсы. Я всем своим знакомым-друзьям говорим в 2020-2022 - хотите войти-в-ИТ без опыта, без специального образования и т.п. - это ваш шанс. А если вы женского пола - так вообще с руками оторвут :-D
То же самое было с кризисом доткомов - тогда пылесосили так же всех до кого могли дотянутся. Ну и с крашем так же отправили всех на мороз.
А вот ресторанная отрасль, отели и т.п. в последний год испытывают большой кадровый голод. :D Пора возвращаться.
Какого Какого кризиса?
Это просто отскок после роста
Отрицательный отскок вниз
Подумай Подумай!
Тсс, Байден сказал нет никакой рецессии.
Джо Байден Вейк Ап. Вейк Ап!
То есть эти 9000 будут сидеть на пособие по безработице, норм тема
ну не на балансе амазона ведь, а на балансе государства
9 000 это ахринеть как много ,а кто заменит этих людей,фронт работы и нагрузка у других увеличится
Или же нет) В it компаниях куча людей, которые ничего полезного не делают для основного бизнеса
Приведите примеры?
Вам мало текущих сокращений из компаний?) Ну, можете прочитать как происходит процедура перфоманс ревью в it гигантах, к примеру
Силиконовую долину смотрели? :)) Бигетти!
и это здорово
так и заменят.
Это как то связано с разивитем ЧатЖПТ и прочих нейротем?
Нет
Кожаного мешка ответ!
Плохо
Del
Всех уволить!
Добейте выживших
Заменить роботами!
роботами и нейросетями
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Over9000
интересно, как они туда устроились
Ждем ответку от Гугла и майков. Это челендж кто больше уволит кожаных мешков))
А сколько в Амазоне всего сотрудников? Может там в день увольняется/трудоустраивается больше 9 тыщ.
я надеюсь уволят петушню которая геймдизайнила нью ворлд
9000 ссаных продуктов пойдут на рынок труда. Ну штош
Это еще мало. Ожидается еще 500 000 увольнений до конца года в it и около it.
Кем ожидается?)) и откуда такие бешеные цифры?
Дмитрием, очевидно.
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Пора в штатах создавать отдельный комитет в каком-нибудь министерстве или «департамент высвободившихся», могут у нас подсмотреть как делается, заодно и шаблоны реестров могут скачать.
Высвобожденные из трудового рабства.
Счастливые и свободные люди. Рад за них.
не тратьте своё время никогда на изучение любого проприетарного г**** изучайте основы и алгоритмы
Сложнааа...