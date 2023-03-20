Карьера
Евгения Евсеева

Amazon уволит ещё 9000 сотрудников Статьи редакции

В январе компания решила сократить 18 тысяч человек.

  • Об этом сообщил глава компании Энди Джесси. Увольнения затронут людей, работающих в облачном подразделении AWS, в командах по управлению продуктовым опытом, рекламном отделе и Twitch.
  • В последние годы Amazon увеличивала свой штат, но в свете «нестабильной экономики и неопределённого будущего» решила «более рационально подойти к расходам и численности сотрудников».
  • Как пишет Джесси, основной принцип, который компания учитывала при планировании в 2023 году — экономия средств, а также инвестиции в ключевые услуги.
  • Первоначально Amazon собиралась сократить 18 тысяч человек — об этих увольнениях компания рассказала в январе 2023-го. Но не все подразделения успели к этому времени проанализировать, на какие приоритеты будут ориентироваться и сколько людей при этом придётся уволить.
  • При этом Джесси отметил, что в затронутых подразделениях тоже пока окончательно не решили, кого именно уволят — это сделают к середине апреля. После этого сотрудникам начнут сообщать о сокращениях. Всем им обещают выплаты, медицинскую страховку и поддержку при устройстве в новую компанию.

#новость #amazon #увольнения

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49 комментариев
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 Просто взял и
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Вася Пражкин
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Евгений Торанов

Фото путина.jpg

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Ilyaa

кстати ничего что в европах и америках этот миллион получит при увольнении несколько месяцев окладов а то и за год вперёд

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Michael Vigandas

Нет, ничего, пусть получает

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Dimitri

Что-то мне подсказывает что Амазон эти рабочие места после кризиса не вернет больше.

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Kosty Kostushin

если бы Amazon (как и другие компании), нанимали последние 3 года так же, как они нанимали хотя бы в 2015-2019, то можно было говорить о кризисе, как причине сокращений. Но, к 2023 году численность сотрудников Amazon увеличилась на 93% (почти удвоилась), по отношение к 2019 году.

Даже 27k мест, это капля в море - в одном только 2020 наняли в 10 раз больше. Там еще сокращать и сокращать(индусы, кстати, плачутся на H1B сейчас активно).

Так что это просто последствия общего ажиотажа на рынке труда.

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urivev

Вы так пишете, как-будто эти люди от сырости завелись, потом устроились в амазон, и теперь снова растворятся. Люди в пандемию лишились работы из-за разорившихся бизнесов, амазон и прочие их подобрала. Теперь снова выкидывает. И эти безработные, конечно, никак не повлияют на общую экономическую ситуацию.

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Игорь Лесман

Ага, как и санкции. Которые почему то «не влияют» на тяжелую экономическую обстановку :))

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John Doe

Их "вытянули" из других бизнесов. Не-IT, т.к. IT тогда слабо пострадали.

Зачастую, это люди с достаточно посредственными знаниями в IT. Со слабой мотивацией (максимум - денежной). Многие из которых прошли лишь минимальные курсы. Я всем своим знакомым-друзьям говорим в 2020-2022 - хотите войти-в-ИТ без опыта, без специального образования и т.п. - это ваш шанс. А если вы женского пола - так вообще с руками оторвут :-D

То же самое было с кризисом доткомов - тогда пылесосили так же всех до кого могли дотянутся. Ну и с крашем так же отправили всех на мороз.

А вот ресторанная отрасль, отели и т.п. в последний год испытывают большой кадровый голод. :D Пора возвращаться.

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Alexey QuQu

Какого Какого кризиса?
Это просто отскок после роста

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bastardos_no_pasaran

Отрицательный отскок вниз

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Михаил

Подумай Подумай!

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Бублик static void

Тсс, Байден сказал нет никакой рецессии.

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Ivan Cato

Джо Байден Вейк Ап. Вейк Ап!

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iDark Ogr

То есть эти 9000 будут сидеть на пособие по безработице, норм тема

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Николай Владимирович Грудинин

ну не на балансе амазона ведь, а на балансе государства

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Karen Buzhala

9 000 это ахринеть как много ,а кто заменит этих людей,фронт работы и нагрузка у других увеличится

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Андрей Васильев

Или же нет) В it компаниях куча людей, которые ничего полезного не делают для основного бизнеса

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Николай Владимирович Грудинин

Приведите примеры?

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Андрей Васильев

Вам мало текущих сокращений из компаний?) Ну, можете прочитать как происходит процедура перфоманс ревью в it гигантах, к примеру

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Игорь Лесман

Силиконовую долину смотрели? :)) Бигетти!

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Aleks B

и это здорово

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Михаил Барабаш

так и заменят.

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Николь Андреева

Это как то связано с разивитем ЧатЖПТ и прочих нейротем?

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Peter Mochalov

Нет

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Слегка Придурковатый

Кожаного мешка ответ!

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Pixel Lens

Плохо

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Alexey QuQu

Del

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Makar Homenko

Всех уволить!

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Alexey QuQu

Добейте выживших

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Makar Homenko

Заменить роботами!

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Timur Agaev

роботами и нейросетями

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Olga Barinova
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умный человек

Over9000

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Aleks B

интересно, как они туда устроились

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Андрей Комягин

Ждем ответку от Гугла и майков. Это челендж кто больше уволит кожаных мешков))

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Слегка Придурковатый

А сколько в Амазоне всего сотрудников? Может там в день увольняется/трудоустраивается больше 9 тыщ.

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Funpepper

я надеюсь уволят петушню которая геймдизайнила нью ворлд

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Март Свитшотов

9000 ссаных продуктов пойдут на рынок труда. Ну штош

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Dmitriy

Это еще мало. Ожидается еще 500 000 увольнений до конца года в it и около it.

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Роман Шаров

Кем ожидается?)) и откуда такие бешеные цифры?

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ЯД

Дмитрием, очевидно.

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Вадим Д.

Пора в штатах создавать отдельный комитет в каком-нибудь министерстве или «департамент высвободившихся», могут у нас подсмотреть как делается, заодно и шаблоны реестров могут скачать.

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Ivan Cato

Высвобожденные из трудового рабства.

Счастливые и свободные люди. Рад за них.

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Ilyaa

не тратьте своё время никогда на изучение любого проприетарного г**** изучайте основы и алгоритмы

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Artem Petrenkov

Сложнааа...

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