Сервис для поиска работы Indeed уволил 2200 сотрудников — 15% штата Статьи редакции
Решение затронуло в том числе работников приложения для соискателей с временной занятостью Indeed Flex.
- О сокращениях первым рассказало The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позже заявление опубликовала компания. C 23 марта сокращённые фактически не работают в Indeed, но формально будут трудоустроены до 31 марта и получат полную зарплату за месяц, а также бонусы за период с января по март.
- В зависимости от должности и места жительства сотрудникам, помимо прочего, также могут причитаться деньги за 16 рабочих недель или две недели за каждый отработанный в Indeed год (выплатят то, что больше), неотгулянные отпускные, а также выплаты по опционам.
- Доступ в сервисы вроде Slack сохранят до 26 марта, чтобы работники могли «попрощаться с друзьями и коллегами». Они также будут вправе оставить себе корпоративные ноутбуки, после того как ИТ-отдел всё с них удалит.
- Увольнения связаны с «экономическим давлением» и коснулись команд в разных отделах и сотрудников всех квалификаций и должностей, пояснил гендиректор Indeed Крис Хайамс. Сам он также урезал себе базовую зарплату — на 25%.
- Indeed ожидает, что в финансовых 2023 и 2024 годах выручка в секторе HR Tech может сократиться. Вместе с ней, вероятно, упадёт и количество размещаемых клиентами вакансий, которое и так снизилось за четвёртый квартал 2022-го на 3,5% год к году. Indeed зарабатывает с платного продвижения этих объявлений — оно за тот же период уже просело на 33%.
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Пополнил свою клиентскую базу
сервис для поиска работы ...уволил сотрудников🤣🤣🤣
Новость грустная, но каламбур получился очень смешной
Они стали клиентами сервиса?
Иронично.
Зачем столько нанимать? Чем меньше работников, тем меньше ФОТ, тем больше собственник себе в карман положит. В чем прикол?
пыль в глаза инвесторам пускают. по классике
интересно, когда следующие 15% уволят? следующий квартал?
Не уволил, а передал своим клиентам
не уволил,а повысил до клиентов
Астанавитесь!
не "уволены", а "повышены до клиентов"!
Не уволил, а отправил изучать user experience сервиса🤣
Звучит прям как начало какого-то анекдота
Собрал как-то гендиректор Крис Хайамс своих подчинённых в актовом зале, и говорит:
- У меня две новости - хорошая и плохая. С какой начать?
- С плохой! - единодушные возгласы из зала.
- Хорошо. Плохая новость: я урезаю себе базовую часть зарплаты на 25%.
(в зале одобрительный гул)
- А теперь хорошая новость: вы все уволены.
Какая... ирония.
ну они точно должны знать, как искать работу
Это как покупать что-то в своём магазине для выполнения плана
Смяфно🤣