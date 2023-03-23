Карьера
Полина Лааксо

Сервис для поиска работы Indeed уволил 2200 сотрудников — 15% штата Статьи редакции

Решение затронуло в том числе работников приложения для соискателей с временной занятостью Indeed Flex.

  • О сокращениях первым рассказало The Information со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Позже заявление опубликовала компания. C 23 марта сокращённые фактически не работают в Indeed, но формально будут трудоустроены до 31 марта и получат полную зарплату за месяц, а также бонусы за период с января по март.
  • В зависимости от должности и места жительства сотрудникам, помимо прочего, также могут причитаться деньги за 16 рабочих недель или две недели за каждый отработанный в Indeed год (выплатят то, что больше), неотгулянные отпускные, а также выплаты по опционам.
  • Доступ в сервисы вроде Slack сохранят до 26 марта, чтобы работники могли «попрощаться с друзьями и коллегами». Они также будут вправе оставить себе корпоративные ноутбуки, после того как ИТ-отдел всё с них удалит.
  • Увольнения связаны с «экономическим давлением» и коснулись команд в разных отделах и сотрудников всех квалификаций и должностей, пояснил гендиректор Indeed Крис Хайамс. Сам он также урезал себе базовую зарплату — на 25%.
  • Indeed ожидает, что в финансовых 2023 и 2024 годах выручка в секторе HR Tech может сократиться. Вместе с ней, вероятно, упадёт и количество размещаемых клиентами вакансий, которое и так снизилось за четвёртый квартал 2022-го на 3,5% год к году. Indeed зарабатывает с платного продвижения этих объявлений — оно за тот же период уже просело на 33%.
Источник: The Information

#новость #увольнения #indeed

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19 комментариев
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 Rha

Пополнил свою клиентскую базу

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Anton Katerin

сервис для поиска работы ...уволил сотрудников🤣🤣🤣
Новость грустная, но каламбур получился очень смешной

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Андрей Комягин
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Вадим Д.

Они стали клиентами сервиса?
Иронично.

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Артём Акулов

Зачем столько нанимать? Чем меньше работников, тем меньше ФОТ, тем больше собственник себе в карман положит. В чем прикол?

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Андрей Комягин

пыль в глаза инвесторам пускают. по классике

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Андрей Комягин

интересно, когда следующие 15% уволят? следующий квартал?

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Mike Kosulin

Не уволил, а передал своим клиентам

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Давид Муравьёв

не уволил,а повысил до клиентов

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Бинарный Ёж

Астанавитесь!

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Вайтишник

не "уволены", а "повышены до клиентов"!

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Виктор Исаков

Не уволил, а отправил изучать user experience сервиса🤣

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Адмирал Колчак

Звучит прям как начало какого-то анекдота

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Слегка Придурковатый

Собрал как-то гендиректор Крис Хайамс своих подчинённых в актовом зале, и говорит:
- У меня две новости - хорошая и плохая. С какой начать?
- С плохой! - единодушные возгласы из зала.
- Хорошо. Плохая новость: я урезаю себе базовую часть зарплаты на 25%.
(в зале одобрительный гул)
- А теперь хорошая новость: вы все уволены.

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Leonid Bushuev

Какая... ирония.

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Федор Русаков

ну они точно должны знать, как искать работу

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Дмитрий Ханкин

Это как покупать что-то в своём магазине для выполнения плана

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Александр Едемский
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serge belyj

Смяфно🤣

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