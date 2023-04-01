«Начальник меня не хвалит»: многие специалисты готовы мириться с низкой зарплатой, если компания будет их ценить Статьи редакции
Почему руководство редко отмечает успехи сотрудников и достаточно ли простого «Ты молодец», чтобы их удержать, — в пересказе Insider.
В 2022 году «великая отставка» достигла пика, пишет Insider: только в США за год по собственному желанию уволилось более 50 млн человек. Несмотря на то, что причины у каждого свои, основной исследователи консалтинговой компании McKinsey называют одну: сотрудники думали, что их никто не ценит.
Безусловно, высокая зарплата и хорошие условия труда — важные факторы, которые тоже определяют отношение человека к работе. Но радость от неё часто сводится к простой базовой потребности — быть признанным и хоть иногда получать положительную обратную связь: о том, что работа выполнена хорошо.
Когда человек получает похвалу, в гипоталамусе вырабатывается дофамин — двигатель мотивации, вызывающий чувство удовлетворённости. Чем сотрудник довольнее, тем защищённее он себя ощущает и тем продуктивнее становится. В свою очередь, перед лицом угрозы тело переходит в состояние «бей или беги», а оно мешает эффективно выполнять обязанности, замечает исследовательница McKinsey Тера Аллас.
Проблема в том, что работодателям трудно понять, что заслуживает похвалы, а что — нет. Они «не трудятся на передовой» и потому не до конца осознают, сколько усилий, знаний и навыков требует та или иная задача. Измеряйся признание только в деньгах, было бы проще — решением могло бы стать повышение зарплаты. А так у начальников возникает вопрос: если хвалить, то как, отмечает Аллас.
Чтобы сотрудники чувствовали, что их ценят, нужно пересмотреть культуру в компании и признавать их старания «на регулярной основе»: следует хвалить подчинённых как минимум раз в месяц, а вообще — чем больше, тем лучше. Так похвалу будут воспринимать как естественный элемент культуры и не сочтут пустословием, отмечает учёная Achievers Workforce Institute Натали Баумгартнер.
По её словам, для начала подойдёт рядовое «Ты молодец», но зачастую и этого будет недостаточно. Опрос компании-разработчика O.C. Tanner показал: 43% специалистов считают признание, которое получают на работе, «ничего не значащим проявлением любезности». Им важно понимать, за какие заслуги их хвалят, иначе это не больше чем пустословие, о котором говорит Баумгартнер.
По мнению профессора психологии Минди Шосс, не лишним будет запустить программу «Сотрудник месяца», предлагать работникам тренинги и семинары, чтобы способствовать их карьерному росту, а также периодически проводить «вертикальные» ревью — чтобы сотрудники могли оценить начальников и наоборот.
Формирование такой культуры может занять месяцы и годы, но достаточно хотя бы начать. «В конце концов назвать сотрудника молодцом — тоже поступок молодца», — заключает Insider.
Если я буду получать миллион в месяц, то так и быть, пусть начальник называет меня какими угодно словами
А накинет еще сверху и сможет разные предметы в разные места засовывать? Опасная дорожка...
Ну конечно, кто же хочет получать похвалу и признание, когда можно работать за копейки и чувствовать себя неважно? Ведь лучше же просто молча терпеть и увольняться потом по собственному желанию, чтобы потерять еще больше денег. Какой же это кайф - быть неоцененным и недоплаченным!
"Сотрудник месяца", демотивирует других сотрудников.
Тогда "Говноед месяца" - демотивирует одного, а остальные в тонусе
Четверть работающих уволилась это как вообще. Удивительный рынок труда конечно.
Рецепт, как привлечь на работу высокоэффективных людей и платить им ниже рынка: Взять мотивированного студента/джуна с низкой самооценкой, накинуть работы 24/7, и раз в год повышать в грейде + говорить какой он молодец и как растет (зп повышать не обязательно, максимум на 10-15%). Дальше на третий год найти ему такого же джуна, которого он быстро обучит «лишь бы свалить быстрее» и повторить такой же цикл.
Как можно хотеть похвалы? То, что ты сделал, ты сделал, а что не сделал, то не сделал. Хвали человека или не хвали... Похвала для собак хорошо подходит, т. к. подкрепляет рефлексы. Человек что, собака? Нет, лучше так: вы что, собака?