По данным отраслевой ассоциации Achievers Workforce Institute за 2023 год, 79% сотрудников согласились бы работать за более низкую зарплату, чем в других компаниях, и не увольняться, если бы чувствовали, что их ценят.



При этом лишь 4500 респондентов из 15 тысяч, опрошенных институтом Gallup в 2022 году, «получили признание или похвалу на работе в течение последней недели».