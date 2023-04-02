СМИ: банк UBS после покупки Credit Suisse сократит 20-30% штата — до 36 тысяч сотрудников Статьи редакции
Ещё до сделки Credit Suisse планировал уволить 9000 человек.
- UBS планирует сократить сотрудников после того, как завершит процедуру поглощения Credit Suisse, пишет швейцарское издание SonntagsZeitung со ссылкой на источники.
- По подсчётам издания, в двух банках работает около 120 тысяч человек: исходя из этого, под сокращения попадут от 25 тысяч до 36 тысяч сотрудников. При этом около 11 тысяч уволят только в Швейцарии.
- Credit Suisse ещё до покупки планировал уволить 9000 человек. Как отмечает Bloomberg, вероятно, большая часть сокращений придётся как раз на сотрудников этого банка.
- 15 марта 2023 года Credit Suisse обратился к местным регуляторам за поддержкой на фоне резкого снижения стоимости акций после публикации годового отчёта и непрекращающегося оттока депозитов. Нацбанк Швейцарии согласился предоставить банку кредит в $53,7 млрд.
- 19 марта UBS приобрёл Credit Suisse за $3,24 млрд. Нацбанк в дополнение к кредиту также выдал банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд — чтобы покрыть возможные убытки от сделки.
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Как же так?
Ну никак сейчас Райффайзену нельзя уходить
он и не сказать что прямо хочет, в укроецб хотят
Купили на свою беду, так сказать.
а никто не застрахован, бывает вопреки всем прогнозам все идет в ж...пу
Нужно просто по умолчанию считать, что весь мир катится в пизду. Тогда любое событие будет либо нейтральным, либо положительным. гг
Тут скорее под шумок.
CS 9000 хотел убрать, а эти скопом и тех и своих 27000
"На конец 2021 года численность сотрудников группы Сбербанка составляла 288 тысяч человек." т.е в двух крупнейших мировых банках в два раза меньше штат чем в одном Российском?
Так у Сбера и отделений в 2021 году было во много раз больше, чем у "двух крупнейших мировых банков"
Вряд ли Credit и UBS пенсию выдавали всем.
Вопрос только , зачем в 2023 году столько отделений банка , при том что пенсии перечисляются на карточки Мир .
Пенсию вроде как Почта выдает
Пенсию выдают на карту мир. А кто из российских банков обслуживает больше всего карт мир в 2021 году?
То что сократит, это понятно. Зачем дублирующие функции то....
Рыночек порешает за безработицу в Швейцарии?)
Да ладно
Продукты же?