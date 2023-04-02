Карьера
Евгения Евсеева

СМИ: банк UBS после покупки Credit Suisse сократит 20-30% штата — до 36 тысяч сотрудников Статьи редакции

Ещё до сделки Credit Suisse планировал уволить 9000 человек.

  • UBS планирует сократить сотрудников после того, как завершит процедуру поглощения Credit Suisse, пишет швейцарское издание SonntagsZeitung со ссылкой на источники.
  • По подсчётам издания, в двух банках работает около 120 тысяч человек: исходя из этого, под сокращения попадут от 25 тысяч до 36 тысяч сотрудников. При этом около 11 тысяч уволят только в Швейцарии.
  • Credit Suisse ещё до покупки планировал уволить 9000 человек. Как отмечает Bloomberg, вероятно, большая часть сокращений придётся как раз на сотрудников этого банка.
  • 15 марта 2023 года Credit Suisse обратился к местным регуляторам за поддержкой на фоне резкого снижения стоимости акций после публикации годового отчёта и непрекращающегося оттока депозитов. Нацбанк Швейцарии согласился предоставить банку кредит в $53,7 млрд.
  • 19 марта UBS приобрёл Credit Suisse за $3,24 млрд. Нацбанк в дополнение к кредиту также выдал банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд — чтобы покрыть возможные убытки от сделки.

#новость #creditsuisse

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15 комментариев
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 Александр

Как же так?

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Невероятный Блондин

Ну никак сейчас Райффайзену нельзя уходить

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неформат

он и не сказать что прямо хочет, в укроецб хотят

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Слегка Придурковатый

Купили на свою беду, так сказать.

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Михаил Зверев

а никто не застрахован, бывает вопреки всем прогнозам все идет в ж...пу

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Слегка Придурковатый

Нужно просто по умолчанию считать, что весь мир катится в пизду. Тогда любое событие будет либо нейтральным, либо положительным. гг

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Невероятный Блондин

Тут скорее под шумок.
CS 9000 хотел убрать, а эти скопом и тех и своих 27000

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Крендель с перцем

"На конец 2021 года численность сотрудников группы Сбербанка составляла 288 тысяч человек." т.е в двух крупнейших мировых банках в два раза меньше штат чем в одном Российском?

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Сидор

Так у Сбера и отделений в 2021 году было во много раз больше, чем у "двух крупнейших мировых банков"

Вряд ли Credit и UBS пенсию выдавали всем.

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Aleksei Kachanov

Вопрос только , зачем в 2023 году столько отделений банка , при том что пенсии перечисляются на карточки Мир .

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Крендель с перцем

Пенсию вроде как Почта выдает

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Сидор

Пенсию выдают на карту мир. А кто из российских банков обслуживает больше всего карт мир в 2021 году?

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Крендель с перцем

То что сократит, это понятно. Зачем дублирующие функции то....

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Руслан Астафьев

Рыночек порешает за безработицу в Швейцарии?)
Да ладно

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Апрель Обормотов

Продукты же?

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