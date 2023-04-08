Вряд ли вы однажды проснулись и стали мечтать о том, что когда-нибудь презентуете свой проект инвесторам. Мечты обычно другие: например, построить бизнес, чтобы помочь нуждающимся или стать богатым и нанять домработницу, но никак не «составить “питч-дек”».

Последний — лишь средство для достижения цели. Отсюда вопрос: какая она у вас? Если думаете, что она в привлечении инвестиций, то заблуждаетесь. Инвестиции — тоже лишь средство.

Быть может, вам не нравится, что проект медленно развивается? Или боитесь обанкротиться и провалиться? А вдруг вы пошли в бизнес, только чтобы попасть на обложку Forbes?