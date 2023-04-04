Карьера
Маша Цепелева

Bloomberg: Apple объявила о начале сокращений в компании — пока в командах по строительству и обслуживанию магазинов Статьи редакции

Компания упразднит и некоторые управленческие должности.

  • Apple уволит «небольшое количество сотрудников корпоративных розничных командах», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в компании. Сокращения коснутся подразделений, которые отвечают за строительство и обслуживание магазинов и других объектов Apple в разных странах. Некоторые управленческие должности упразднят.
  • Неизвестно, сколько точно сотрудников уволят, но «вероятно, их количество очень мало», отметило издание. Apple объяснила сотрудникам этот шаг как попытку рационализации расходов, а не начало сокращений, знают в Bloomberg. Официально компания отказалась от комментариев. По данным на сентябрь 2022 года, в ней работало 164 тысячи человек.
  • Попавшие под сокращение смогут подать заявку на другие свободные позиции. Те, кто уйдут из компании совсем, получат зарплату за четыре месяца.
  • Apple до последнего избегала увольнений и пыталась уменьшить расходы другими способами — сократила подрядчиков и урезала бюджеты некоторых команд, отметило агентство. В октябре 2022 года компания объявила о замедлении найма.

#новость #apple

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13 комментариев
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 Smart Cleaners

Не розумію, чому зараз відбуваються скорочення таких масштабів( аде це все трохи хвилює

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Мох

Ставка ФРС высокая, кредиты стали дорогими, плюс многие держатели акций стали выходить и тупо покупать облигации, т.к. это выгоднее. Плюс раздутые цены акций ИТ в ковид, когда зум стоил дороже, чем те же Shell и BP.

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vvtwittep

А может просто бездумная политика властей, которые на 2 года закрыли людей по домам из-за насморка, раздавали миллиарды ничем необеспеченных денег просто так «на поддержание штанов» всем подряд, не обращали внимание на пузырь на фонде и вместо того, чтобы двигать экономику вперёд занимаются деверсити и эквалити?

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Bames Jond

Из-за насморка? Вы знали об этом в 2020?

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vvtwittep

Да. И не только я.

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Bames Jond

Я не оправдываю властей. Но вопрос был скорее риторический, никто не знал точных последствий, поэтому я думаю везде решили перестраховаться

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Beyond Borders Education

Надеюсь, они не будут сокращать количество яблок в своих продуктах! 🍎😜

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Aerogra Aerogravto

Яблоки собирают китайцы, поэтому с этим все хорошо, т.е. хорошие китайские яблоки так и будут дальше засовывать в IPhone 😂

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Виолетта

уже индусы, это следующий пузырь американцев.

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Зелёный Крокодил

а что случилось?

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vvtwittep

А шо случилось? Чи кризис чи ни?

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Виолетта

Давно пора. Я эйппл бойкотирую.

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Невероятный Блондин
Попавшие под сокращение смогут подать заявку на другие свободные позиции. Те, кто уйдут из компании совсем, получат зарплату за четыре месяца.

Одобряю 👍🏼

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