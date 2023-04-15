Ответить на вопросы попробовала психолог Светлана Демченко — в разговоре с изданием dev.by. И рассказала, почему увольнение из ненавистной компании не всегда становится облегчением.

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Рассуждения и советы ниже даны от первого лица.

Есть два взгляда на работу. Первый: работа — это просто работа, она приносит деньги, а все остальные потребности — в признании, в самореализации, в чём-то ещё — можно закрыть в других местах.

Если человек разделяет такой взгляд, работа занимает лишь незначительную часть его жизни, и кроме неё у него много других интересов. И да, человек может испытывать дискомфорт от работы, но его уровень — выносимый: потому что есть баланс между тем, что он вкладывает, и тем, что получает взамен.

Другой взгляд: уж если работать, то только на «работе мечты» — делать то, что любишь и что хорошо получается, зарабатывать большие деньги, и вишенкой на торте — приносить пользу миру. Конечно, такой подход предполагает, что работа занимает огромное место в жизни человека и всегда связана с призванием.

Но реальность такова, что идеальная работа будет далеко не у каждого, так как работа — это обмен вашего времени, опыта, знаний и умений на то, что вы согласились принять в качестве оплаты. Варианты оплаты могут быть разными: кому-то важны деньги, для кого-то имеет значение признание, возможность самореализации или карьерный рост.



Как оценить, что не так с работой

Когда принимается решение о работе, начинать нужно с двух вопросов: для чего вы работаете и какие потребности ваша работа закрывает. Сведите баланс между тем, что вы вкладываете и что получаете взамен, — неудовлетворенность появляется там, где он нарушен.

Если копнуть глубже, то человек может выявить:

Ему (не) нравятся люди, с которыми он работает.

Его экспертиза (не) соответствует желаемому уровню.

Навыки и способности (не) востребованы.

Зарплата и ответственность (не) соотносятся между собой.

Условия труда и рабочая атмосфера (не) устраивают.

Ценности компании (не) идут вразрез с его собственными жизненными целями и ценностями.

В работе (нет) смысла и пользы.

Как «терпеть» работу

Стоит ли «мучиться» на нелюбимой работе? Скажу, что любой здоровый организм стремится избежать дискомфорта. Человек может потерпеть, если цель оправдывает средства, но даже в этом случае ему необходимо:

Представлять, сколько по времени продлится это мучение — например, «год поднапрячься, а потом свобода», «два года так поработать, и куплю квартиру».

Иметь «обезболивающее» — хобби, спорт, что-то, что будет его отвлекать.

Искать варианты отхода.

Как понять, что нужно найти другую работу (или поменять условия)

Есть симптомы, которые нельзя игнорировать, так как это чревато очень большим ущербом для человека:

Самый главный — когда работа будто бы истощает: человек приходит в офис «уже уставшим», во время работы он буквально чувствует, как она «высасывает» из него энергию, он не может дождаться конца рабочего дня, а к концу выходных с ужасом думает о том, что завтра понедельник.

Когда все мысли о работе — только негативные; очень много телесного напряжения.

Когда человек (или его окружение) замечает, что стал раздражительным, бывают вспышки гнева, потому что накопившееся напряжение нужно как-то сливать.

Подавленное состояние, апатия.

Когда человек часто болеет, и чем дольше всё это тянется, тем чаще это проявляется на физическом уровне — мигренями, паническими атаками, нервными тиками и нарушениями сна. Организм сопротивляется по максимуму — делает всё, чтобы на работу не ходить.

Почему увольнение с нелюбимой работы тоже мучительно

Теперь пару слов о том, почему увольнение с «мучительной» работы не становится облечением. Потеря работы, особенно если ты не сам ушёл, — переживается как утрата. Человек проходит все этапы горевания: шок, растерянность, гнев, торг, депрессию. И часто не по одному разу, и только потом приходит к принятию.

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Человек, потерявший работу, чувствует свою ненужность, бесполезность — его же «выкинули» на улицу. Ему стыдно и страшно, страдает профессиональная идентичность и самооценка. На этапе торга человек часто вспоминает, что работа, хоть и причиняла ему боль, но всё же приносила деньги — «да, было плохо, но была стабильность…»

Как скоро человек пройдёт все стадии горевания и придёт к тому, чтобы трезво оценивать ситуацию, зависит от внутренних и внешних ресурсов, которые у него есть на данный момент:

Уверенности в себе.

Стабильного эмоционального состояния.

Поддержи со стороны близких.

Финансовой «подушки» безопасности.

Но потом человек придёт к тому, что и этот непростой этап будет пройден. И только он будет решать, двигаться вперёд, в неизвестность, или отступить назад — на дорогу, где каждый камешек знаком.

Техника для принятия решения

Я могу предложить простую технику для принятия решения, она называется «Декартовы координаты». Есть четыре вопроса, которые стоит себе задать:

Что будет, если я этого не сделаю?

Чего не будет, если я я этого не сделаю?

Что будет, если я это сделаю?

Чего не будет, если я это сделаю?

Эта техника позволяет оценить все последствия, ущербы, выгоды и варианты развития событий, и принять решение.

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