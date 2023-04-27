Карьера
Маша Цепелева

В 2022 году количество сотрудников «Яндекса» за границей выросло в три раза — до 1700 Статьи редакции

Из международных хабов работает 10% штата, сообщили в компании.

  • По данным на 31 декабря 2022 года, число сотрудников «Яндекса» за рубежом выросло в три раза по сравнению с 2021 годом — с 607 до 1727, заметил РБК в отчёте Yandex N.V., поданном Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Это 8% от общего штата в 20,9 тысячи человек, в 2022-м штат вырос на 16%.
  • Данные не включают несколько тысяч сотрудников, которые работают неполный рабочий день. Штат вырос за счёт ускорения найма в подразделении «Поиск и портал», в сервисах такси и доставки.
  • По данным на апрель, около 10% сотрудников компании работают из международных хабов, сообщили изданию в «Яндексе». В офисы нанимали местных сотрудников и тех, кто раньше работал в России. Два источника РБК настаивают, что до 90% сотрудников за рубежом — это те, кто уехал из России.
  • У группы есть офисы в Армении, Казахстане, Узбекистане и других странах. Летом 2022-го она зарегистировала юрлицо в Сербии для работы местного офиса, а в марте открыла офис в Стамбуле.
  • По данным на июль 2022 года, около 2500 сотрудников «Яндекса» уехали из России и остались за границей, всего в компании работало около 18 тысяч человек, сообщала тогда The New York Times бывший гендиректор «Яндекса» Елена Бунина.
  • В марте 2023-го компания объявила сотрудникам о переходе на гибридный формат работы: можно будет работать удалённо, но несколько дней придётся проводить в офисе — в России или за рубежом.

#новость #яндекс

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23 комментария
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 Pavel Cree

Это ведь из-за того, что Яндекс становится международной компанией?

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Невероятный Блондин

Абсолютли

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Вадим Д.

Укрепление Яндекса на международном рынке, вот что это такое ☝🏻 Твёрдо и чётко!

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ЧятЖПТ

А какже 10 тыщ уехавших сотрудников яндекса,неужели либералы опять врали,быть этого не может

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Родитель 1
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Денис Демидов
Данные не включают несколько тысяч сотрудников, которые работают неполный рабочий день.
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Руслан Астратов

Видимо, что-то случилось

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Андрей Колобов

ну ничего удивительного в этом нет

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Noname

Не подскажете, какой процент сотрудников должен работать из-за бугра чтобы Яндекс объявили иноагентом? 🤡

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Domorost

Сотрудник за бугром. Денежки доятся с поиска в РФ. За бугром аффилиатные компании Яндекса. Правильно выходит, что отечественная деньга уплывает таким образом зарубеж? Т.е отечественные компании вливают деньги в яндекс, а эти деньги не оседают в экономике РФ... Интересно выходит...

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Градибор Пожарский

А по какому именно закону они должны целиком оседать в РФ (помимо налогов) и зп сотрудников должны тратиться исключительно на территории РФ?

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Domorost

Фактически они вывозят деньги из нашей экономики, сжигают их. Деньги с маркетинга - также это не продукт, а просто сжигание. Так что открывая офисы как аффилиаты яндекса и вертикалей, мы имеем просто трубу, которая качает деньги из РФ во вне.
Учитывая трудную ситацию политическую, кажется логичным иная ситуация, когда в РФ качаются валютные переводы, но никак не иначе...

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Кирилл Пабы старой Руси

Как там живётся в семнадцатом веке?

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Градибор Пожарский

Компания уже платит налоги. Вы хотите ограничить сотрудников права распоряжаться своими средствами как угодно и где угодно? Это правда даст ощутимый профит?
Ну тут, слава богу, вы не законодатель.
Трудная политическая ситуация на плечах и совести лиц, ответственных за неё. Многие другие IT-компании точно так же нанимают зарубежом, либо дают возможность работать оттуда – всё это как раз из-за «трудной политической ситуации». И это не от хорошей жизни а потому, что иначе всё встанет.

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Сергей С.
"Отток капитала из России в 2022 году ускорился в 2,9 раза по сравнению с годом ранее — до 217 миллиардов долларов"

ох уж эти сотрудники Яндекса!

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ЧятЖПТ

Экономика от либерастов такая увлекательная)Чумаданами вывозят в Грузию

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Сраный Ковбой
либерастов

А вы чьих будете?

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Zamir Saidov

По-вашему вывозят сумки рублей зарубеж? Рубли внутри РФ попадают в яндекс, из яндекса идут тому, кто продал валюту внутри РФ. Все бабки внутри страны, ничто никуда не уходит.

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Beyond Borders Education

не удивительно, но что будет в 2023 году?

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Yan

Ну явно не все сотрудники работающие за бугром, это кто поддерживает иностранные юр.лица.
Большая часть это простая разработка и т.д., которая как Себрант боятся сказать правду, чем занимались и чем продолжают.

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Настя Савельева

Интересно даже с чем же это связано))))

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Ruslan Sadykov

Такие действия как запрет пользоваться российским компаниям API своих сервисов (как пример Яндекс Translate) наводят на мысли, что компания будет отстраняться от связей с Россией. Российская компания запрещает российским компаниям пользоваться своими разработками. Это как вообще? Имеет ли она право на такую дискриминацию?

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Градибор Пожарский

Что сейчас мешает российским компаниям использовать API переводчика?

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