IBM приостановит наём сотрудников, которых может заменить ИИ Статьи редакции
Около 7800 человек, которые не задействованы в общении с клиентами, «можно заменить искусственным интеллектом за пять лет», предположил глава компании.
- Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что компания приостановит поиск сотрудников, чьи функции можно автоматизировать. Его слова процитировал Bloomberg.
- По его оценке, в IBM работает около 26 тысяч сотрудников, чьи задачи не предусматривают общения с клиентами.
- Функции, связанные с предоставлением документов о подтверждении занятости или оформлением перевода сотрудников между отделами, будут заменены ИИ, считает Кришна. Однако некоторые задачи HR, связанные оценкой трудовых ресурсов и производительности, по его мнению, не будут автоматизированы в ближайшее время.
- В начале 2023 года IBM объявила об увольнении 1,5% штата или до 5000 сотрудников. После сокращений компания откажется от части освободившихся должностей.
- При этом за первый квартал 2023 года IBM приняла на работу около 7000 сотрудников и продолжает нанимать специалистов для разработки ПО и работы с клиентами. Всего, по данным Bloomberg, в компании работает примерно 260 тысяч человек.
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Заменят сотни тысяч индусов из первой линии саппорта на бота
По опыту все захотят связаться с индусом, не нравится с железкой говорить
Скрипач не нужен
Ну да :)
Скоро мы будем платить за право работать. Уже платят через такие сервисы https://urnew.life/, https://migratepro.tech и т.д.