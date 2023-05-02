Карьера
Артур Томилко

IBM приостановит наём сотрудников, которых может заменить ИИ Статьи редакции

Около 7800 человек, которые не задействованы в общении с клиентами, «можно заменить искусственным интеллектом за пять лет», предположил глава компании.

  • Генеральный директор IBM Арвинд Кришна заявил, что компания приостановит поиск сотрудников, чьи функции можно автоматизировать. Его слова процитировал Bloomberg.
  • По его оценке, в IBM работает около 26 тысяч сотрудников, чьи задачи не предусматривают общения с клиентами.

Я могу легко представить, что 30% из них буду заменены искусственным интеллектом в течение пяти лет.

Арвинд Кришна
  • Функции, связанные с предоставлением документов о подтверждении занятости или оформлением перевода сотрудников между отделами, будут заменены ИИ, считает Кришна. Однако некоторые задачи HR, связанные оценкой трудовых ресурсов и производительности, по его мнению, не будут автоматизированы в ближайшее время.
  • В начале 2023 года IBM объявила об увольнении 1,5% штата или до 5000 сотрудников. После сокращений компания откажется от части освободившихся должностей.
  • При этом за первый квартал 2023 года IBM приняла на работу около 7000 сотрудников и продолжает нанимать специалистов для разработки ПО и работы с клиентами. Всего, по данным Bloomberg, в компании работает примерно 260 тысяч человек.
Арвинд Кришна, фото Bloomberg

#новость #ibm #ии

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6 комментариев
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 Мох

Заменят сотни тысяч индусов из первой линии саппорта на бота

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Марк

По опыту все захотят связаться с индусом, не нравится с железкой говорить

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Невероятный Блондин

Скрипач не нужен

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Морозов Алексей

Ну да :)

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Списанная версия ChatGPT
Кришна
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Платон Щукин

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